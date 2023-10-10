Сравнение разработчиков веб-приложений с низким кодом и без кода

Спрос на цифровые решения в последние годы резко возрос, поскольку предприятия всех размеров стремятся расширить свое присутствие в Интернете и оптимизировать операции. В результате low-code и no-code разработчики веб-приложений стали мощными инструментами для удовлетворения растущего спроса на веб-приложения, позволяя как опытным разработчикам, так и непрограммистам создавать многофункциональные, масштабируемые и адаптивные веб-приложения, отвечающие требованиям их уникальные потребности.

Разработчики веб-приложений Low-code и no-code стремятся упростить и ускорить процесс разработки приложений, позволяя предприятиям быстро и эффективно запускать свои приложения. Предоставляя готовые компоненты, визуальный интерфейс и автоматические обновления, эти платформы позволяют пользователям создавать приложения с минимальным опытом программирования или вообще без него, преодолевая традиционные барьеры и открывая новые возможности для инноваций и быстрого роста.

Что такое Low-Code?

Конструктор веб-приложений low-code — это платформа, которая позволяет разработчикам создавать веб-приложения, используя комбинацию компонентов drag-and-drop, графических интерфейсов и минимальное количество пользовательского кода. Предоставляя набор готовых компонентов и инструментов, платформы low-code позволяют разработчикам разрабатывать приложения быстрее, без необходимости писать обширный код, который обычно отнимает много времени и подвержен ошибкам.

Платформы Low-code предназначены для повышения производительности, оптимизации обслуживания и снижения зависимости от квалифицированных разработчиков, что позволяет организациям быстрее доставлять приложения. Тем не менее, при работе с платформами low-code разработчикам необходимы определенные знания в области кодирования, поскольку для определенных аспектов приложения необходимы некоторая настройка и разработка. Подводя итог, можно сказать, что платформы low-code предлагают золотую середину между традиционными методами разработки и решениями no-code, обеспечивая баланс между простотой разработки и возможностями настройки.

Что такое No-Code?

С другой стороны, no-code разработчики веб-приложений предоставляют более доступное решение для непрограммистов, предоставляя возможность людям с небольшим опытом программирования или вообще без него создавать веб-приложения. Пользователи могут быстро создавать индивидуальные веб-приложения, не написав ни единой строки кода, предлагая простой для понимания визуальный интерфейс и широкий спектр готовых компонентов.

Платформы No-code изменили правила игры, поскольку они демократизируют разработку веб-приложений, позволяя гражданским разработчикам , таким как бизнес-аналитики, менеджеры по продуктам и другой нетехнический персонал, активно участвовать в разработке приложений вместе со своими коллегами-программистами. Основное преимущество платформ no-code заключается в их простоте и доступности, которые позволяют превратить сложные задачи программирования в удобные для пользователя процессы визуального проектирования. Следовательно, разработчики веб no-code позволяют быстро разрабатывать приложения, сокращая затраты на разработку и расширяя возможности для инноваций, сотрудничества и цифровой трансформации в организациях.

Ключевые различия между платформами Low-Code и No-Code

Хотя платформы low-code и no-code призваны упростить процесс разработки веб-приложений за счет сокращения объема кода, между этими двумя подходами есть некоторые существенные различия. Понимание этих различий может помочь вам принять лучшее решение при выборе инструмента создания приложений для вашего бизнеса.

Уровень пользовательского кода. Основное различие между разработчиками веб-приложений low-code и no-code заключается в объеме необходимого специального кода. Платформы Low-code по-прежнему требуют некоторых знаний в области программирования, поскольку разработчикам необходимо написать часть кода для создания приложения. С другой стороны, платформы no-code позволяют пользователям создавать веб-приложения, полностью используя визуальный интерфейс и предварительно созданные компоненты, без написания кода.

Основное различие между разработчиками веб-приложений и заключается в объеме необходимого специального кода. Платформы по-прежнему требуют некоторых знаний в области программирования, поскольку разработчикам необходимо написать часть кода для создания приложения. С другой стороны, платформы позволяют пользователям создавать веб-приложения, полностью используя визуальный интерфейс и предварительно созданные компоненты, без написания кода. Целевая аудитория: платформы Low-code обычно предназначены для профессиональных разработчиков, стремящихся оптимизировать и ускорить процесс разработки. Напротив, платформы no-code ориентированы на более широкий круг пользователей, включая нетехнических бизнес-пользователей и гражданских разработчиков, что позволяет им создавать веб-приложения без предварительного опыта программирования.

платформы обычно предназначены для профессиональных разработчиков, стремящихся оптимизировать и ускорить процесс разработки. Напротив, платформы ориентированы на более широкий круг пользователей, включая нетехнических бизнес-пользователей и гражданских разработчиков, что позволяет им создавать веб-приложения без предварительного опыта программирования. Сложность и настройка: платформы Low-code предлагают более комплексные функции и большую гибкость настройки, чем платформы no-code . Это делает low-code подходящим для создания более сложных и настраиваемых приложений. Платформы No-code , хотя и ограничены в возможностях настройки по сравнению с low-code , предлагают более простой и доступный подход к разработке приложений для пользователей с небольшим опытом программирования или вообще без него.

платформы предлагают более комплексные функции и большую гибкость настройки, чем платформы . Это делает подходящим для создания более сложных и настраиваемых приложений. Платформы , хотя и ограничены в возможностях настройки по сравнению с , предлагают более простой и доступный подход к разработке приложений для пользователей с небольшим опытом программирования или вообще без него. Возможности интеграции. Платформы как low-code , так no-code предлагают варианты интеграции с другим программным обеспечением и сторонними сервисами. Тем не менее, платформы low-code обычно предоставляют более широкие возможности интеграции и позволяют разработчикам создавать собственные интеграции с использованием API , в то время как платформы no-code обычно предлагают готовые интеграции с ограниченной настройкой.

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Плюсы и минусы Low-Code и No-Code разработчиков веб-приложений

Чтобы сделать более осознанный выбор между конструкторами веб-приложений low-code и no-code для вашего бизнеса, важно рассмотреть их плюсы и минусы.

Платформы Low-Code

Плюсы:

Быстрая разработка приложений. Платформы Low-code ускоряют процесс разработки, предоставляя готовые компоненты и сокращая объем необходимого пользовательского кода.

Платформы ускоряют процесс разработки, предоставляя готовые компоненты и сокращая объем необходимого пользовательского кода. Баланс настройки и готовых функций: платформы Low-code балансируют, предоставляя готовые функции и позволяя разработчикам настраивать свои приложения.

платформы балансируют, предоставляя готовые функции и позволяя разработчикам настраивать свои приложения. Лучшее сотрудничество. Платформы Low-code часто обеспечивают совместную работу команды и улучшают общение и координацию между членами команды разработчиков .

Платформы часто обеспечивают совместную работу команды и улучшают общение и координацию между членами команды разработчиков . Снижение зависимости от квалифицированных разработчиков. Low-code снижает зависимость от высококвалифицированных разработчиков, что может стать экономическим преимуществом для бизнеса и привести к повышению эффективности.

Минусы:

Некоторые знания в области кодирования по-прежнему необходимы: платформы Low-code требуют определенных навыков программирования, что делает их менее доступными для нетехнических пользователей.

платформы требуют определенных навыков программирования, что делает их менее доступными для нетехнических пользователей. Могут иметь более высокие затраты. Платформы Low-code могут иметь более высокие затраты из-за необходимых лицензий и постоянной платы за платформу.

Платформы No-Code

Плюсы:

Доступно для непрограммистов: платформы No-code позволяют людям с небольшим опытом программирования или вообще без него создавать веб-приложения с использованием визуального интерфейса.

платформы позволяют людям с небольшим опытом программирования или вообще без него создавать веб-приложения с использованием визуального интерфейса. Ускоренная разработка и развертывание. Платформы No-code упрощают процесс разработки, устраняя необходимость в специальном коде, что приводит к более быстрому развертыванию приложений.

Платформы упрощают процесс разработки, устраняя необходимость в специальном коде, что приводит к более быстрому развертыванию приложений. Снижение затрат на разработку. Платформы No-code могут снизить затраты на разработку за счет сведения к минимуму зависимости от квалифицированных разработчиков и длительного времени разработки.

Платформы могут снизить затраты на разработку за счет сведения к минимуму зависимости от квалифицированных разработчиков и длительного времени разработки. Снижение технического долга. Платформы No-code часто автоматически обновляют приложения и восстанавливают их с нуля, что может помочь уменьшить технический долг .

Минусы:

Ограниченная настройка: платформы No-code могут не обеспечивать такой же уровень настройки и гибкости, как платформы low-code , что потенциально ограничивает сложность создаваемых приложений.

платформы могут не обеспечивать такой же уровень настройки и гибкости, как платформы , что потенциально ограничивает сложность создаваемых приложений. Меньший контроль над кодом. Платформы No-code часто оставляют меньший контроль над базовым кодом и могут ограничивать доступ к исходному коду или двоичным файлам, что усложняет соблюдение определенных требований к производительности или безопасности.

Как выбрать правильное решение для вашего бизнеса

Выбирая платформу low-code или no-code для своего бизнеса, взвесьте преимущества и недостатки каждого типа, принимая во внимание следующие факторы:

Техническая экспертиза: оцените, обладает ли ваша команда необходимыми навыками кодирования для использования платформы low-code или платформа no-code будет более подходящей.

оцените, обладает ли ваша команда необходимыми навыками кодирования для использования платформы или платформа будет более подходящей. Сложность приложения. Учитывайте сложность веб-приложения, которое вы хотите разработать. Решение low-code может быть более подходящим, если ваше приложение требует высокой степени настройки. Но для более простых приложений может быть достаточно платформы no-code .

Учитывайте сложность веб-приложения, которое вы хотите разработать. Решение может быть более подходящим, если ваше приложение требует высокой степени настройки. Но для более простых приложений может быть достаточно платформы . Бюджет и ресурсы. Сравните затраты, связанные с каждой платформой, включая лицензионные сборы, расходы на разработку и текущее обслуживание. Платформы No-code зачастую позволяют снизить зависимость от квалифицированных разработчиков, что приводит к экономии средств.

Сравните затраты, связанные с каждой платформой, включая лицензионные сборы, расходы на разработку и текущее обслуживание. Платформы зачастую позволяют снизить зависимость от квалифицированных разработчиков, что приводит к экономии средств. Интеграция и масштабируемость: просмотрите возможности интеграции каждой платформы и убедитесь, что они могут удовлетворить конкретные потребности вашего бизнеса, включая интеграцию с существующими системами или сторонними сервисами. Кроме того, подумайте, насколько хорошо платформа может масштабироваться для будущего роста вашего бизнеса.

просмотрите возможности интеграции каждой платформы и убедитесь, что они могут удовлетворить конкретные потребности вашего бизнеса, включая интеграцию с существующими системами или сторонними сервисами. Кроме того, подумайте, насколько хорошо платформа может масштабироваться для будущего роста вашего бизнеса. Возможности платформы. Оцените возможности, предлагаемые платформами low-code и no-code . Например, AppMaster — это мощная платформа no-code , которая позволяет пользователям визуально создавать модели данных, бизнес-логику, REST API и конечные точки WSS для веб-приложений и мобильных приложений. AppMaster ускоряет разработку приложений, устраняя при этом техническую задолженность, что делает его отличным выбором для предприятий, которым требуется экономичное и эффективное решение no-code .

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Выбор подходящего конструктора веб-приложений low-code или no-code будет зависеть от уникальных требований вашего бизнеса. Учитывая эти факторы, вы сможете принять обоснованное решение о выборе наиболее подходящей платформы для вашей организации.

AppMaster: мощная No-Code платформа

AppMaster — это инновационная платформа no-code, которая упрощает и ускоряет разработку веб-приложений, мобильных и серверных приложений. Платформа может похвастаться удобным визуальным интерфейсом и множеством готовых компонентов, которые позволяют компаниям создавать комплексные масштабируемые приложения без необходимости обширных знаний в области кодирования.

Платформа имеет несколько ключевых особенностей, которые выделяют ее среди других решений no-code на рынке:

Среда визуального проектирования: AppMaster позволяет пользователям создавать модели данных, бизнес-логику, REST API и конечные точки WSS через интуитивно понятный визуальный интерфейс, что упрощает разработку веб-приложений и мобильных приложений непрограммистами.

позволяет пользователям создавать модели данных, бизнес-логику, REST API и конечные точки WSS через интуитивно понятный визуальный интерфейс, что упрощает разработку веб-приложений и мобильных приложений непрограммистами. Конструктор бизнес-процессов. Платформа включает в себя визуальный конструктор бизнес-процессов (BP), который позволяет пользователям определять и реализовывать сложные рабочие процессы и логику. Веб-BP исполняются внутри браузера пользователя, что делает веб-приложение интерактивным и отзывчивым.

Платформа включает в себя визуальный конструктор бизнес-процессов (BP), который позволяет пользователям определять и реализовывать сложные рабочие процессы и логику. Веб-BP исполняются внутри браузера пользователя, что делает веб-приложение интерактивным и отзывчивым. Создание реального приложения. После разработки приложения AppMaster генерирует исходный код, компилирует его, запускает тесты и развертывает приложения в облаке. Серверные приложения создаются с помощью Go (golang), веб-приложения — с помощью платформы Vue3 и JS/TS, а мобильные приложения — с помощью серверной платформы AppMaster на основе Kotlin и Jetpack Compose для Android и SwiftUI для iOS.

После разработки приложения генерирует исходный код, компилирует его, запускает тесты и развертывает приложения в облаке. Серверные приложения создаются с помощью Go (golang), веб-приложения — с помощью платформы Vue3 и JS/TS, а мобильные приложения — с помощью серверной платформы на основе Kotlin и для Android и для iOS. Нулевой технический долг. Одной из уникальных особенностей AppMaster является его способность восстанавливать приложения с нуля при изменении требований. Это устраняет техническую задолженность и гарантирует, что предприятия всегда будут иметь чистые и актуальные приложения.

Одной из уникальных особенностей является его способность восстанавливать приложения с нуля при изменении требований. Это устраняет техническую задолженность и гарантирует, что предприятия всегда будут иметь чистые и актуальные приложения. Масштабируемость и совместимость. Приложения, созданные с помощью AppMaster , можно легко масштабировать для обработки корпоративных сценариев и случаев использования с высокой нагрузкой, поскольку они могут работать с любой базой данных, совместимой с PostgreSQL , в качестве основной базы данных. Кроме того, серверные приложения без сохранения состояния, созданные с помощью Go, предоставляют отличные возможности масштабирования.

AppMaster предлагает гибкие планы подписки, отвечающие различным потребностям бизнеса, от стартапов до крупных предприятий. Эти планы включают в себя:

Learn & Explore (бесплатно) — для новых пользователей и тестирования платформы. Стартап (195 долларов США в месяц) — подписка начального уровня со всеми базовыми функциями. Startup+ (299 долларов США в месяц) . Предлагает больше ресурсов и функций, чем план Startup. Бизнес (955 долларов США в месяц) . Позволяет использовать несколько серверных микросервисов и возможность размещать двоичные файлы на локальном сервере. Бизнес+ (1575 долларов США в месяц) — предоставляет больше ресурсов, чем бизнес-план. Корпоративный — настраиваемый план для крупных проектов с множеством микросервисов и приложений, включая доступ к исходному коду.

Имея более 60 000 пользователей, AppMaster получил признание таких лидеров отрасли, как G2, и был назван лидером среди платформ разработки No-Code. Платформа позволяет компаниям создавать веб- и мобильные приложения до десяти раз быстрее и в три раза экономичнее, чем традиционные методы разработки.

Если вы рассматриваете решения no-code для разработки веб-приложений, AppMaster — это мощный и гибкий вариант, который может помочь вам ускорить процесс разработки, оставаясь при этом экономически эффективным и устойчивым в долгосрочной перспективе.