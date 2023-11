Low-code versus no-code webapp-bouwers

De vraag naar digitale oplossingen is de afgelopen jaren enorm gestegen, omdat bedrijven van elke omvang ernaar streven hun online aanwezigheid te vergroten en hun activiteiten te stroomlijnen. Als gevolg hiervan zijn low-code en no-code webapp-bouwers uitgegroeid tot krachtige tools om tegemoet te komen aan de toenemende vraag naar webapplicaties, waardoor zowel doorgewinterde ontwikkelaars als niet-programmeurs feature-rijke, schaalbare en responsieve webapplicaties kunnen creëren om aan de verwachtingen te voldoen. hun unieke behoeften.

Low-code en no-code webapp-bouwers streven ernaar het app-ontwikkelingsproces te vereenvoudigen en te versnellen, waardoor bedrijven hun applicaties snel en efficiënt kunnen lanceren. Door kant-en-klare componenten, een visuele interface en automatische updates aan te bieden, stellen deze platforms gebruikers in staat applicaties te creëren met minimale of geen codeerervaring, waardoor traditionele barrières worden overwonnen en nieuwe kansen voor innovatie en snelle groei worden ontsloten.

Wat is Low-Code?

Een low-code webapp-bouwer is een platform waarmee ontwikkelaars webapplicaties kunnen maken met behulp van een combinatie van drag-and-drop- componenten, grafische interfaces en een minimale hoeveelheid aangepaste code. Door een reeks kant-en-klare componenten en tools aan te bieden, stellen low-code platforms ontwikkelaars in staat applicaties sneller te ontwerpen, zonder dat ze uitgebreide code hoeven te schrijven, wat doorgaans tijdrovend en foutgevoelig is.

Low-code platforms zijn ontworpen om de productiviteit te verhogen, het onderhoud te stroomlijnen en de afhankelijkheid van bekwame ontwikkelaars te verminderen, waardoor organisaties applicaties sneller kunnen leveren. Toch hebben ontwikkelaars enige codeerexpertise nodig bij het werken met low-code platforms, omdat voor bepaalde aspecten van de applicatie enig maatwerk en ontwikkeling nodig is. Samenvattend bieden low-code platforms een middenweg tussen traditionele ontwikkelmethoden en oplossingen no-code, waarbij een evenwicht wordt gevonden tussen ontwikkelingsgemak en aanpassingsmogelijkheden.

Wat is No-Code?

Aan de andere kant bieden no-code webapp-bouwers een meer toegankelijke oplossing voor niet-programmeurs, waardoor individuen met weinig of geen codeerexpertise webapplicaties kunnen maken. Gebruikers kunnen snel aangepaste webapplicaties bouwen zonder ook maar één regel code te schrijven, dankzij een eenvoudig te begrijpen visuele interface en een breed scala aan vooraf gebouwde componenten.

No-code platforms zijn een game-changer geworden omdat ze de ontwikkeling van webapps democratiseren, waardoor burgerontwikkelaars zoals bedrijfsanalisten, productmanagers en ander niet-technisch personeel actief kunnen deelnemen aan de ontwikkeling van applicaties, naast hun programmeertegenhangers. Het belangrijkste voordeel van no-code platforms ligt in hun eenvoud en toegankelijkheid, waardoor complexe programmeertaken worden omgezet in gebruiksvriendelijke visuele ontwerpprocessen. Bijgevolg maken no-code webapp-bouwers een snelle ontwikkeling van applicaties mogelijk, waardoor de ontwikkelingskosten worden verlaagd en de mogelijkheden voor innovatie, samenwerking en digitale transformatie binnen organisaties worden vergroot.

Belangrijkste verschillen tussen low-code- en No-Code platforms

Hoewel low-code en no-code platforms het proces van de ontwikkeling van webapplicaties willen vereenvoudigen door de hoeveelheid codering te verminderen, zijn er enkele cruciale verschillen tussen deze twee benaderingen. Als u deze verschillen begrijpt, kunt u een betere beslissing nemen bij het kiezen van een app-bouwtool voor uw bedrijf.

Niveau van aangepaste code: Het belangrijkste verschil tussen low-code en no-code webapp-bouwers is de hoeveelheid aangepaste codering die vereist is. Low-code platforms vereisen nog steeds enige programmeerkennis, omdat ontwikkelaars een deel van de code moeten schrijven om de applicatie te bouwen. Aan de andere kant stellen no-code -platforms gebruikers in staat webapplicaties te maken die volledig gebruik maken van een visuele interface en vooraf gebouwde componenten, zonder code te schrijven.

Doelgroep: Low-code platforms richten zich doorgaans op professionele ontwikkelaars die hun ontwikkelingsproces willen stroomlijnen en versnellen. Platformen no-code richten zich daarentegen op een breder scala aan gebruikers, waaronder niet-technische zakelijke gebruikers en burgerontwikkelaars, waardoor ze webapplicaties kunnen maken zonder voorafgaande codeerervaring.

Complexiteit en aanpassing: Low-code platforms bieden uitgebreidere functies en grotere aanpassingsflexibiliteit dan platforms no-code . Dit maakt low-code geschikt voor het bouwen van complexere en sterk op maat gemaakte applicaties. No-code platforms bieden weliswaar een beperkte aanpasbaarheid in vergelijking met low-code , maar bieden een eenvoudigere en toegankelijkere benadering van applicatieontwikkeling voor gebruikers met weinig of geen codeerexpertise.

Integratiemogelijkheden: Zowel low-code als no-code platforms bieden integratiemogelijkheden met andere software en diensten van derden. Toch bieden low-code platforms doorgaans uitgebreidere integratiemogelijkheden en stellen ontwikkelaars in staat aangepaste integraties te creëren met behulp van API's , terwijl no-code platforms doorgaans kant-en-klare integraties bieden met beperkte aanpassingen.

Voor- en nadelen van low-code en No-Code webapp-bouwers

Om een ​​beter geïnformeerde keuze te kunnen maken tussen low-code en no-code webapp-bouwers voor uw bedrijf, is het essentieel om de voor- en nadelen ervan af te wegen.

Low-code-platforms

Pluspunten:

Snelle applicatie-ontwikkeling: Low-code platforms versnellen het ontwikkelingsproces door kant-en-klare componenten aan te bieden, waardoor de hoeveelheid aangepaste code wordt verminderd.

platforms versnellen het ontwikkelingsproces door kant-en-klare componenten aan te bieden, waardoor de hoeveelheid aangepaste code wordt verminderd. Evenwicht tussen maatwerk en vooraf gebouwde functies: Low-code platforms bieden een evenwicht tussen vooraf gebouwde functies en stellen ontwikkelaars in staat hun applicaties aan te passen.

platforms bieden een evenwicht tussen vooraf gebouwde functies en stellen ontwikkelaars in staat hun applicaties aan te passen. Betere samenwerking: Low-code platforms maken vaak teamsamenwerking mogelijk en verbeteren de communicatie en coördinatie tussen de leden van het ontwikkelteam .

platforms maken vaak teamsamenwerking mogelijk en verbeteren de communicatie en coördinatie tussen de leden van het ontwikkelteam . Verminderde afhankelijkheid van bekwame ontwikkelaars: Low-code vermindert de afhankelijkheid van zeer bekwame ontwikkelaars, wat een kostenvoordeel voor bedrijven kan zijn en tot grotere efficiëntie kan leiden.

Nadelen:

Enige codeerkennis is nog steeds vereist: Low-code platforms vereisen enige programmeerkennis, waardoor ze minder toegankelijk zijn voor niet-technische gebruikers.

platforms vereisen enige programmeerkennis, waardoor ze minder toegankelijk zijn voor niet-technische gebruikers. Kunnen hogere kosten met zich meebrengen: Low-code platforms kunnen hogere kosten met zich meebrengen vanwege vereiste licenties en doorlopende platformkosten.

Platformen No-Code

Pluspunten:

Toegankelijk voor niet-programmeurs: No-code -platforms stellen mensen met weinig of geen codeerexpertise in staat webapplicaties te maken met behulp van een visuele interface.

-platforms stellen mensen met weinig of geen codeerexpertise in staat webapplicaties te maken met behulp van een visuele interface. Snellere ontwikkeling en implementatie: No-code platforms stroomlijnen het ontwikkelingsproces door de noodzaak van aangepaste code te elimineren, wat leidt tot een snellere applicatie-implementatie.

platforms stroomlijnen het ontwikkelingsproces door de noodzaak van aangepaste code te elimineren, wat leidt tot een snellere applicatie-implementatie. Lagere ontwikkelingskosten: Platformen No-code kunnen de ontwikkelingskosten verlagen door de afhankelijkheid van bekwame ontwikkelaars en lange ontwikkeltijden te minimaliseren.

Platformen kunnen de ontwikkelingskosten verlagen door de afhankelijkheid van bekwame ontwikkelaars en lange ontwikkeltijden te minimaliseren. Verminderde technische schulden: Platforms No-code werken applicaties vaak automatisch bij en genereren ze helemaal opnieuw, wat kan helpen de technische schulden te verminderen .

Nadelen:

Beperkt maatwerk: Platformen No-code bieden mogelijk niet hetzelfde niveau van maatwerk en flexibiliteit als platforms low-code , waardoor de complexiteit van de applicaties die kunnen worden gebouwd mogelijk wordt beperkt.

Platformen bieden mogelijk niet hetzelfde niveau van maatwerk en flexibiliteit als platforms , waardoor de complexiteit van de applicaties die kunnen worden gebouwd mogelijk wordt beperkt. Minder controle over code: Platforms No-code laten vaak minder controle over de onderliggende code achter en kunnen de toegang tot broncode of binaire bestanden beperken, waardoor het moeilijker wordt om aan specifieke prestatie- of beveiligingsvereisten te voldoen.

Hoe u de juiste oplossing voor uw bedrijf kiest

Wanneer u een low-code of no-code platform voor uw bedrijf selecteert, weeg dan de voor- en nadelen van elk type af, terwijl u rekening houdt met de volgende factoren:

Technische expertise: Evalueer of uw team over de nodige codeervaardigheden beschikt om een low-code platform te gebruiken of dat een no-code platform geschikter zou zijn.

Evalueer of uw team over de nodige codeervaardigheden beschikt om een platform te gebruiken of dat een platform geschikter zou zijn. Applicatiecomplexiteit: houd rekening met de complexiteit van de webapplicatie die u wilt ontwikkelen. Een low-code oplossing kan geschikter zijn als uw applicatie veel maatwerk vereist. Maar voor eenvoudigere toepassingen kan een platform no-code voldoende zijn.

houd rekening met de complexiteit van de webapplicatie die u wilt ontwikkelen. Een oplossing kan geschikter zijn als uw applicatie veel maatwerk vereist. Maar voor eenvoudigere toepassingen kan een platform voldoende zijn. Budget en middelen: vergelijk de kosten die aan elk platform zijn verbonden, inclusief licentiekosten, ontwikkelingskosten en doorlopend onderhoud. Platforms No-code kunnen vaak de afhankelijkheid van bekwame ontwikkelaars verminderen, wat tot kostenbesparingen leidt.

vergelijk de kosten die aan elk platform zijn verbonden, inclusief licentiekosten, ontwikkelingskosten en doorlopend onderhoud. Platforms kunnen vaak de afhankelijkheid van bekwame ontwikkelaars verminderen, wat tot kostenbesparingen leidt. Integratie en schaalbaarheid: Bekijk de integratiemogelijkheden van elk platform en zorg ervoor dat ze aan de specifieke behoeften van uw bedrijf kunnen voldoen, inclusief integratie met bestaande systemen of services van derden. Bedenk bovendien hoe goed het platform kan worden geschaald om tegemoet te komen aan de toekomstige groei van uw bedrijf.

Bekijk de integratiemogelijkheden van elk platform en zorg ervoor dat ze aan de specifieke behoeften van uw bedrijf kunnen voldoen, inclusief integratie met bestaande systemen of services van derden. Bedenk bovendien hoe goed het platform kan worden geschaald om tegemoet te komen aan de toekomstige groei van uw bedrijf. Platformfuncties: Beoordeel de functies die worden aangeboden door zowel low-code als no-code platforms. AppMaster is bijvoorbeeld een krachtig platform no-code waarmee gebruikers visueel datamodellen, bedrijfslogica, REST API en WSS-eindpunten voor web- en mobiele applicaties kunnen creëren. AppMaster versnelt de ontwikkeling van applicaties en elimineert technische schulden, waardoor het een uitstekende keuze is voor bedrijven die op zoek zijn naar een kosteneffectieve en efficiënte oplossing no-code .

Het kiezen van de juiste low-code of no-code webapp-bouwer hangt af van de unieke vereisten van uw bedrijf. Door deze factoren af ​​te wegen, kunt u een goed geïnformeerde beslissing nemen over het meest geschikte platform voor uw organisatie.

AppMaster: een krachtig platform No-Code

AppMaster is een innovatief no-code platform dat de ontwikkeling van web-, mobiele en backend-applicaties vereenvoudigt en versnelt. Het platform beschikt over een gebruiksvriendelijke visuele interface en een verscheidenheid aan vooraf gebouwde componenten waarmee bedrijven uitgebreide, schaalbare applicaties kunnen creëren zonder dat uitgebreide kennis van coderen nodig is.

Het platform heeft verschillende belangrijke kenmerken waardoor het zich onderscheidt van andere no-code oplossingen op de markt:

Visuele ontwerpomgeving: AppMaster stelt gebruikers in staat datamodellen, bedrijfslogica, REST API en WSS-eindpunten te creëren via de intuïtieve visuele interface, waardoor het voor niet-programmeurs gemakkelijk wordt om web- en mobiele applicaties te ontwerpen.

stelt gebruikers in staat datamodellen, bedrijfslogica, REST API en WSS-eindpunten te creëren via de intuïtieve visuele interface, waardoor het voor niet-programmeurs gemakkelijk wordt om web- en mobiele applicaties te ontwerpen. Business Process Designer: Het platform bevat een visuele Business Process (BP)-ontwerper waarmee gebruikers complexe workflows en logica kunnen definiëren en implementeren. Web BP's worden uitgevoerd in de browser van de gebruiker, waardoor de webapplicatie interactief en responsief wordt.

Het platform bevat een visuele Business Process (BP)-ontwerper waarmee gebruikers complexe workflows en logica kunnen definiëren en implementeren. Web BP's worden uitgevoerd in de browser van de gebruiker, waardoor de webapplicatie interactief en responsief wordt. Real Application Generation: Na het ontwerpen van een applicatie genereert AppMaster de broncode, compileert deze, voert tests uit en implementeert de apps in de cloud. Backend-applicaties worden gegenereerd met Go (golang), webapplicaties met het Vue3- framework en JS/TS, en mobiele applicaties gebruiken het AppMaster servergestuurde framework op basis van Kotlin en Jetpack Compose voor Android en SwiftUI voor iOS.

Na het ontwerpen van een applicatie genereert de broncode, compileert deze, voert tests uit en implementeert de apps in de cloud. Backend-applicaties worden gegenereerd met Go (golang), webapplicaties met het Vue3- framework en JS/TS, en mobiele applicaties gebruiken het servergestuurde framework op basis van Kotlin en voor Android en voor iOS. Geen technische schulden: Een van de unieke kenmerken van AppMaster is de mogelijkheid om applicaties helemaal opnieuw te genereren wanneer de vereisten veranderen. Dit elimineert technische schulden en zorgt ervoor dat bedrijven te allen tijde over schone, up-to-date applicaties beschikken.

Een van de unieke kenmerken van is de mogelijkheid om applicaties helemaal opnieuw te genereren wanneer de vereisten veranderen. Dit elimineert technische schulden en zorgt ervoor dat bedrijven te allen tijde over schone, up-to-date applicaties beschikken. Schaalbaarheid en compatibiliteit: Applicaties die met AppMaster zijn gebouwd, kunnen eenvoudig worden geschaald om gebruiksscenario's voor ondernemingen en hoge belastingen aan te kunnen, omdat ze met elke PostgreSQL -compatibele database als primaire database kunnen werken. Bovendien bieden de staatloze backend-applicaties van het platform, gegenereerd met Go, uitstekende schaalbaarheidsopties.

AppMaster biedt flexibele abonnementsplannen die tegemoetkomen aan verschillende zakelijke behoeften, van startups tot grote ondernemingen. Deze plannen omvatten:

Leren en ontdekken (gratis) - Voor nieuwe gebruikers en platformtesten. Opstarten ($195/maand) - Instapabonnement met alle basisfuncties. Startup+ ($299/maand) - Biedt meer bronnen en functies dan het Startup-abonnement. Zakelijk ($955/maand) - Maakt meerdere backend-microservices mogelijk en de mogelijkheid om binaire bestanden lokaal te hosten. Business+ ($1575/maand) - Biedt meer bronnen dan het Business-abonnement. Enterprise - Aanpasbaar abonnement voor grote projecten met meerdere microservices en applicaties, inclusief toegang tot de broncode.

Met meer dan 60.000 gebruikers heeft AppMaster erkenning gekregen van marktleiders als G2 en is het uitgeroepen tot Momentum Leader in No-Code Development Platforms. Het platform stelt bedrijven in staat om web- en mobiele applicaties tot tien keer sneller en drie keer kosteneffectiever te creëren dan traditionele ontwikkelingsmethoden.

Als u no-code oplossingen overweegt voor de ontwikkelingsbehoeften van uw webapplicaties, is AppMaster een krachtige en flexibele optie die u kan helpen het ontwikkelingsproces te versnellen en tegelijkertijd kosteneffectief en duurzaam te blijven op de lange termijn.