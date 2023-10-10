أدوات إنشاء تطبيقات الويب ذات التعليمات البرمجية المنخفضة مقابل أدوات إنشاء تطبيقات الويب التي لا تحتوي على تعليمات برمجية

ارتفع الطلب على الحلول الرقمية بشكل كبير في السنوات الأخيرة حيث تسعى الشركات من جميع الأحجام إلى تعزيز تواجدها عبر الإنترنت وتبسيط العمليات. ونتيجة لذلك، ظهر منشئو تطبيقات الويب منخفضة التعليمات البرمجية وبدون تعليمات برمجية كأدوات قوية لتلبية الطلب المتزايد على تطبيقات الويب، مما يسمح لكل من المطورين المتمرسين وغير المبرمجين بإنشاء تطبيقات ويب غنية بالميزات وقابلة للتطوير وسريعة الاستجابة لتلبية احتياجات المستخدمين. احتياجاتهم الفريدة.

يهدف منشئو تطبيقات الويب Low-code no-code إلى تبسيط عملية تطوير التطبيق وتسريعها، مما يمكّن الشركات من إطلاق تطبيقاتها بسرعة وكفاءة. ومن خلال توفير المكونات المعدة مسبقًا، والواجهة المرئية، والتحديثات التلقائية، تعمل هذه الأنظمة الأساسية على تمكين المستخدمين من إنشاء تطبيقات ذات خبرة بسيطة في البرمجة أو بدونها، والتغلب على الحواجز التقليدية وفتح فرص جديدة للابتكار والنمو السريع.

ما هو الكود المنخفض؟

أداة إنشاء تطبيقات الويب low-code عبارة عن نظام أساسي يسمح للمطورين بإنشاء تطبيقات ويب باستخدام مجموعة من مكونات السحب والإفلات والواجهات الرسومية والحد الأدنى من التعليمات البرمجية المخصصة. من خلال توفير مجموعة من المكونات والأدوات المعدة مسبقًا، تمكن الأنظمة الأساسية low-code المطورين من تصميم التطبيقات بسرعة أكبر، دون الحاجة إلى كتابة تعليمات برمجية واسعة النطاق، والتي عادةً ما تستغرق وقتًا طويلاً وعرضة للأخطاء.

تم تصميم الأنظمة الأساسية Low-code لزيادة الإنتاجية وتبسيط الصيانة وتقليل الاعتماد على المطورين المهرة، مما يسمح للمؤسسات بتقديم التطبيقات بشكل أسرع. ومع ذلك، يحتاج المطورون إلى بعض الخبرة في البرمجة عند العمل مع منصات low-code ، حيث أن بعض التخصيص والتطوير ضروريان لجوانب معينة من التطبيق. لتلخيص ذلك، توفر الأنظمة الأساسية low-code حلاً وسطًا بين طرق التطوير التقليدية والحلول no-code ، مما يحقق التوازن بين سهولة التطوير وقدرات التخصيص.

ما هو No-Code ؟

من ناحية أخرى، يوفر منشئو تطبيقات الويب بدون تعليمات برمجية حلاً يسهل الوصول إليه لغير المبرمجين، مما يمكّن الأفراد الذين لديهم خبرة قليلة أو معدومة في البرمجة لإنشاء تطبيقات الويب. يمكن للمستخدمين إنشاء تطبيقات ويب مخصصة بسرعة دون كتابة سطر واحد من التعليمات البرمجية من خلال تقديم واجهة مرئية سهلة الفهم ومجموعة واسعة من المكونات المعدة مسبقًا.

برزت المنصات No-code برمجية كأداة لتغيير قواعد اللعبة لأنها تعمل على إضفاء الطابع الديمقراطي على تطوير تطبيقات الويب، مما يسمح للمطورين المواطنين مثل محللي الأعمال ومديري المنتجات وغيرهم من الموظفين غير التقنيين بالمشاركة بنشاط في تطوير التطبيقات جنبًا إلى جنب مع نظرائهم في مجال البرمجة. الميزة الأساسية للمنصات no-code تكمن في بساطتها وسهولة الوصول إليها، وتحويل مهام البرمجة المعقدة إلى عمليات تصميم مرئية سهلة الاستخدام. وبالتالي، يتيح منشئو تطبيقات الويب no-code إمكانية التطوير السريع للتطبيقات، وتقليل تكاليف التطوير وزيادة فرص الابتكار والتعاون والتحول الرقمي عبر المؤسسات.

الاختلافات الرئيسية بين الأنظمة الأساسية منخفضة التعليمات البرمجية ومنصات No-Code

في حين أن الأنظمة الأساسية low-code no-code تهدف إلى تبسيط عملية تطوير تطبيقات الويب عن طريق تقليل كمية الترميز المعنية، إلا أن هناك بعض الاختلافات الحاسمة بين هذين النهجين. يمكن أن يساعدك فهم هذه الاختلافات في اتخاذ قرار أفضل عند اختيار أداة إنشاء التطبيقات لشركتك.

مستوى التعليمات البرمجية المخصصة: الفرق الأساسي بين منشئي تطبيقات الويب low-code no-code هو حجم التعليمات البرمجية المخصصة المطلوبة. لا تزال الأنظمة الأساسية Low-code تتطلب بعض المعرفة البرمجية، حيث يحتاج المطورون إلى كتابة جزء من التعليمات البرمجية لإنشاء التطبيق. من ناحية أخرى، تتيح الأنظمة الأساسية no-code للمستخدمين إنشاء تطبيقات ويب بالكامل باستخدام واجهة مرئية ومكونات معدة مسبقًا، دون كتابة تعليمات برمجية.

الفرق الأساسي بين منشئي تطبيقات الويب هو حجم التعليمات البرمجية المخصصة المطلوبة. لا تزال الأنظمة الأساسية تتطلب بعض المعرفة البرمجية، حيث يحتاج المطورون إلى كتابة جزء من التعليمات البرمجية لإنشاء التطبيق. من ناحية أخرى، تتيح الأنظمة الأساسية للمستخدمين إنشاء تطبيقات ويب بالكامل باستخدام واجهة مرئية ومكونات معدة مسبقًا، دون كتابة تعليمات برمجية. الجمهور المستهدف: عادةً ما تلبي الأنظمة الأساسية Low-code المطورين المحترفين الذين يتطلعون إلى تبسيط وتسريع عملية التطوير الخاصة بهم. في المقابل، تستهدف المنصات no-code نطاقًا أوسع من المستخدمين، بما في ذلك مستخدمي الأعمال غير التقنيين والمطورين المواطنين، مما يمكنهم من إنشاء تطبيقات الويب دون خبرة سابقة في البرمجة.

عادةً ما تلبي الأنظمة الأساسية المطورين المحترفين الذين يتطلعون إلى تبسيط وتسريع عملية التطوير الخاصة بهم. في المقابل، تستهدف المنصات نطاقًا أوسع من المستخدمين، بما في ذلك مستخدمي الأعمال غير التقنيين والمطورين المواطنين، مما يمكنهم من إنشاء تطبيقات الويب دون خبرة سابقة في البرمجة. التعقيد والتخصيص: توفر الأنظمة الأساسية Low-code ميزات أكثر شمولاً ومرونة تخصيص أكبر من الأنظمة الأساسية no-code . وهذا يجعل low-code مناسبة لبناء تطبيقات أكثر تعقيدًا وتخصيصًا للغاية. توفر الأنظمة الأساسية No-code ، على الرغم من أنها محدودة في قابلية التخصيص مقارنة بالأنظمة low-code ، طريقة أسهل وأكثر سهولة لتطوير التطبيقات للمستخدمين ذوي الخبرة القليلة أو المعدومة في مجال البرمجة.

توفر الأنظمة الأساسية ميزات أكثر شمولاً ومرونة تخصيص أكبر من الأنظمة الأساسية . وهذا يجعل مناسبة لبناء تطبيقات أكثر تعقيدًا وتخصيصًا للغاية. توفر الأنظمة الأساسية ، على الرغم من أنها محدودة في قابلية التخصيص مقارنة بالأنظمة ، طريقة أسهل وأكثر سهولة لتطوير التطبيقات للمستخدمين ذوي الخبرة القليلة أو المعدومة في مجال البرمجة. قدرات التكامل: توفر كل من الأنظمة الأساسية low-code no-code خيارات التكامل مع البرامج الأخرى وخدمات الطرف الثالث. ومع ذلك، توفر الأنظمة الأساسية low-code عادةً إمكانيات تكامل أكثر شمولاً وتمكن المطورين من إنشاء عمليات تكامل مخصصة باستخدام واجهات برمجة التطبيقات ، في حين تقدم الأنظمة الأساسية no-code عادةً عمليات تكامل مبنية مسبقًا مع تخصيص محدود.

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إيجابيات وسلبيات أدوات إنشاء تطبيقات الويب منخفضة التعليمات البرمجية No-Code

لاتخاذ قرار أكثر استنارة بين أدوات إنشاء تطبيقات الويب low-code وتلك no-code لشركتك، من الضروري مراعاة إيجابياتها وسلبياتها.

منصات منخفضة الكود

الايجابيات:

التطوير السريع للتطبيقات: تعمل الأنظمة الأساسية Low-code على تسريع عملية التطوير من خلال توفير مكونات تم إنشاؤها مسبقًا، مما يقلل من كمية التعليمات البرمجية المخصصة المطلوبة.

تعمل الأنظمة الأساسية على تسريع عملية التطوير من خلال توفير مكونات تم إنشاؤها مسبقًا، مما يقلل من كمية التعليمات البرمجية المخصصة المطلوبة. التوازن بين التخصيص والميزات المعدة مسبقًا: تعمل الأنظمة الأساسية Low-code على تحقيق التوازن في توفير الميزات المعدة مسبقًا وتمكين المطورين من تخصيص تطبيقاتهم.

الأنظمة الأساسية على تحقيق التوازن في توفير الميزات المعدة مسبقًا وتمكين المطورين من تخصيص تطبيقاتهم. تعاون أفضل: غالبًا ما تسمح الأنظمة Low-code بالتعاون الجماعي وتحسين التواصل والتنسيق بين أعضاء فريق التطوير .

غالبًا ما تسمح الأنظمة بالتعاون الجماعي وتحسين التواصل والتنسيق بين أعضاء فريق التطوير . تقليل الاعتماد على المطورين المهرة: يقلل Low-code من الاعتماد على المطورين ذوي المهارات العالية، الأمر الذي يمكن أن يكون ميزة من حيث التكلفة للشركات ويؤدي إلى زيادة الكفاءة.

سلبيات:

لا تزال هناك حاجة إلى بعض المعرفة بالبرمجة: تتطلب الأنظمة الأساسية ذات التعليمات Low-code بعض الخبرة البرمجية، مما يجعلها أقل سهولة في الوصول إليها بالنسبة للمستخدمين غير التقنيين.

تتطلب الأنظمة الأساسية ذات التعليمات بعض الخبرة البرمجية، مما يجعلها أقل سهولة في الوصول إليها بالنسبة للمستخدمين غير التقنيين. قد تكون لها تكاليف أعلى: قد تكون للمنصات Low-code تكاليف أعلى بسبب التراخيص المطلوبة ورسوم النظام الأساسي المستمرة.

منصات No-Code

الايجابيات:

يمكن الوصول إليها لغير المبرمجين: تتيح المنصات No-code للأشخاص ذوي الخبرة القليلة أو معدومة في مجال البرمجة إنشاء تطبيقات الويب باستخدام واجهة مرئية.

تتيح المنصات للأشخاص ذوي الخبرة القليلة أو معدومة في مجال البرمجة إنشاء تطبيقات الويب باستخدام واجهة مرئية. تطوير ونشر أسرع: تعمل الأنظمة الأساسية No-code على تبسيط عملية التطوير من خلال التخلص من الحاجة إلى تعليمات برمجية مخصصة، مما يؤدي إلى نشر أسرع للتطبيقات.

الأنظمة الأساسية على تبسيط عملية التطوير من خلال التخلص من الحاجة إلى تعليمات برمجية مخصصة، مما يؤدي إلى نشر أسرع للتطبيقات. تكاليف تطوير أقل: يمكن للمنصات No-code أن تقلل من نفقات التطوير عن طريق تقليل الاعتماد على المطورين المهرة وأوقات التطوير الطويلة.

يمكن للمنصات أن تقلل من نفقات التطوير عن طريق تقليل الاعتماد على المطورين المهرة وأوقات التطوير الطويلة. تقليل الديون الفنية: غالبًا ما تقوم الأنظمة الأساسية No-code بتحديث التطبيقات تلقائيًا وإعادة إنشائها من الصفر، مما يمكن أن يساعد في تقليل الديون الفنية .

سلبيات:

التخصيص المحدود: قد لا توفر الأنظمة الأساسية No-code نفس مستوى التخصيص والمرونة الذي توفره الأنظمة الأساسية low-code ، مما قد يحد من تعقيد التطبيقات التي يمكن إنشاؤها.

قد لا توفر الأنظمة الأساسية نفس مستوى التخصيص والمرونة الذي توفره الأنظمة الأساسية ، مما قد يحد من تعقيد التطبيقات التي يمكن إنشاؤها. تحكم أقل في التعليمات البرمجية: غالبًا ما تترك الأنظمة No-code قدرًا أقل من التحكم في التعليمات البرمجية الأساسية وقد تقيد الوصول إلى التعليمات البرمجية المصدر أو الملفات الثنائية، مما يزيد من صعوبة الحفاظ على أداء محدد أو متطلبات الأمان.

كيفية اختيار الحل المناسب لعملك

عند اختيار نظام أساسي low-code أو no-code لعملك، قم بتقييم مزايا وعيوب كل نوع مع مراعاة العوامل التالية:

الخبرة الفنية: قم بتقييم ما إذا كان فريقك لديه مهارات البرمجة اللازمة لاستخدام منصة low-code أو ما إذا كانت منصة no-code أكثر ملاءمة.

قم بتقييم ما إذا كان فريقك لديه مهارات البرمجة اللازمة لاستخدام منصة أو ما إذا كانت منصة أكثر ملاءمة. تعقيد التطبيق: ضع في اعتبارك مدى تعقيد تطبيق الويب الذي ترغب في تطويره. قد يكون الحل ذو low-code أكثر ملاءمة إذا كان تطبيقك يتطلب تخصيصًا عاليًا. ولكن بالنسبة للتطبيقات الأبسط، قد يكون النظام الأساسي no-code كافيًا.

ضع في اعتبارك مدى تعقيد تطبيق الويب الذي ترغب في تطويره. قد يكون الحل ذو أكثر ملاءمة إذا كان تطبيقك يتطلب تخصيصًا عاليًا. ولكن بالنسبة للتطبيقات الأبسط، قد يكون النظام الأساسي كافيًا. الميزانية والموارد: قارن التكاليف المرتبطة بكل منصة، بما في ذلك رسوم الترخيص ونفقات التطوير والصيانة المستمرة. يمكن للمنصات No-code في كثير من الأحيان تقليل الاعتماد على المطورين المهرة، مما يؤدي إلى توفير التكاليف.

قارن التكاليف المرتبطة بكل منصة، بما في ذلك رسوم الترخيص ونفقات التطوير والصيانة المستمرة. يمكن للمنصات في كثير من الأحيان تقليل الاعتماد على المطورين المهرة، مما يؤدي إلى توفير التكاليف. التكامل وقابلية التوسع: قم بمراجعة إمكانيات التكامل لكل منصة وتأكد من قدرتها على تلبية الاحتياجات المحددة لشركتك، بما في ذلك التكامل مع الأنظمة الحالية أو خدمات الجهات الخارجية. علاوة على ذلك، فكر في مدى قدرة النظام الأساسي على التوسع لاستيعاب النمو المستقبلي لشركتك.

قم بمراجعة إمكانيات التكامل لكل منصة وتأكد من قدرتها على تلبية الاحتياجات المحددة لشركتك، بما في ذلك التكامل مع الأنظمة الحالية أو خدمات الجهات الخارجية. علاوة على ذلك، فكر في مدى قدرة النظام الأساسي على التوسع لاستيعاب النمو المستقبلي لشركتك. ميزات النظام الأساسي: قم بتقييم الميزات التي تقدمها كل من الأنظمة الأساسية low-code والتي no-code . على سبيل المثال، يعد AppMaster نظامًا أساسيًا قويًا no-code يسمح للمستخدمين بإنشاء نماذج البيانات ومنطق الأعمال وREST API ونقاط نهاية WSS لتطبيقات الويب والهاتف المحمول بشكل مرئي. يعمل AppMaster على تسريع تطوير التطبيقات مع التخلص من الديون التقنية، مما يجعله خيارًا ممتازًا للشركات التي تبحث عن حل فعال من حيث التكلفة وفعال no-code .

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سيعتمد اختيار أداة إنشاء تطبيقات الويب المناسبة low-code أو no-code على المتطلبات الفريدة لشركتك. من خلال النظر في هذه العوامل، يمكنك اتخاذ قرار مستنير بشأن النظام الأساسي الأكثر ملاءمة لمؤسستك.

AppMaster: منصة قوية No-Code

AppMaster عبارة عن منصة مبتكرة no-code تعمل على تبسيط وتسريع عملية تطوير تطبيقات الويب والهواتف المحمولة والواجهة الخلفية. تتميز المنصة بواجهة مرئية سهلة الاستخدام ومجموعة متنوعة من المكونات المعدة مسبقًا والتي تمكن الشركات من إنشاء تطبيقات شاملة وقابلة للتطوير دون الحاجة إلى معرفة واسعة بالبرمجة.

تحتوي المنصة على العديد من الميزات الرئيسية التي تجعلها متميزة بين الحلول الأخرى no-code في السوق:

بيئة التصميم المرئي: يتيح AppMaster للمستخدمين إنشاء نماذج البيانات ومنطق الأعمال و REST API ونقاط نهاية WSS من خلال واجهته المرئية البديهية، مما يسهل على غير المبرمجين تصميم تطبيقات الويب والهاتف المحمول.

يتيح للمستخدمين إنشاء نماذج البيانات ومنطق الأعمال و REST API ونقاط نهاية WSS من خلال واجهته المرئية البديهية، مما يسهل على غير المبرمجين تصميم تطبيقات الويب والهاتف المحمول. مصمم عمليات الأعمال: يشتمل النظام الأساسي على مصمم عمليات الأعمال المرئية (BP) الذي يمكّن المستخدمين من تحديد وتنفيذ سير العمل والمنطق المعقد. يتم تنفيذ BPs على الويب داخل متصفح المستخدم، مما يجعل تطبيق الويب تفاعليًا وسريع الاستجابة.

يشتمل النظام الأساسي على مصمم عمليات الأعمال المرئية (BP) الذي يمكّن المستخدمين من تحديد وتنفيذ سير العمل والمنطق المعقد. يتم تنفيذ BPs على الويب داخل متصفح المستخدم، مما يجعل تطبيق الويب تفاعليًا وسريع الاستجابة. إنشاء تطبيق حقيقي: بعد تصميم التطبيق، يقوم AppMaster بإنشاء كود المصدر، وتجميعه، وتشغيل الاختبارات، ونشر التطبيقات على السحابة. يتم إنشاء تطبيقات الواجهة الخلفية باستخدام Go (golang)، وتطبيقات الويب باستخدام إطار عمل Vue3 وJS/TS، وتستخدم تطبيقات الهاتف المحمول إطار عمل AppMaster الذي يحركه الخادم استنادًا إلى Kotlin و Jetpack Compose لنظام Android و SwiftUI لنظام التشغيل iOS.

بعد تصميم التطبيق، يقوم بإنشاء كود المصدر، وتجميعه، وتشغيل الاختبارات، ونشر التطبيقات على السحابة. يتم إنشاء تطبيقات الواجهة الخلفية باستخدام Go (golang)، وتطبيقات الويب باستخدام إطار عمل Vue3 وJS/TS، وتستخدم تطبيقات الهاتف المحمول إطار عمل الذي يحركه الخادم استنادًا إلى Kotlin و لنظام Android و لنظام التشغيل iOS. عدم وجود ديون فنية: إحدى الميزات الفريدة لـ AppMaster هي قدرته على إعادة إنشاء التطبيقات من الصفر كلما تغيرت المتطلبات. وهذا يلغي الديون الفنية ويضمن حصول الشركات على تطبيقات نظيفة وحديثة في جميع الأوقات.

إحدى الميزات الفريدة لـ هي قدرته على إعادة إنشاء التطبيقات من الصفر كلما تغيرت المتطلبات. وهذا يلغي الديون الفنية ويضمن حصول الشركات على تطبيقات نظيفة وحديثة في جميع الأوقات. قابلية التوسع والتوافق: يمكن للتطبيقات التي تم إنشاؤها باستخدام AppMaster التوسع بسهولة للتعامل مع حالات الاستخدام عالية التحميل الخاصة بالمؤسسات، حيث يمكنها العمل مع أي قاعدة بيانات متوافقة مع PostgreSQL كقاعدة بيانات أساسية. بالإضافة إلى ذلك، توفر تطبيقات الواجهة الخلفية عديمة الحالة الخاصة بالمنصة والتي تم إنشاؤها باستخدام Go خيارات ممتازة لقابلية التوسع.

يقدم AppMaster خطط اشتراك مرنة تلبي احتياجات الأعمال المختلفة، بدءًا من الشركات الناشئة وحتى المؤسسات الكبيرة. تشمل هذه الخطط ما يلي:

التعلم والاستكشاف (مجانًا) - للمستخدمين الجدد واختبار النظام الأساسي. بدء التشغيل (195 دولارًا شهريًا) - اشتراك للمبتدئين مع جميع الميزات الأساسية. Startup+ (299 دولارًا شهريًا) - توفر موارد وميزات أكثر من خطة Startup. الأعمال (955 دولارًا شهريًا) - يتيح خدمات صغيرة متعددة للواجهة الخلفية والقدرة على الحصول على ملفات ثنائية لاستضافة محليًا. Business+ (1575 دولارًا شهريًا) - يوفر موارد أكثر من خطة الأعمال. Enterprise - خطة قابلة للتخصيص للمشاريع الكبيرة التي تحتوي على خدمات وتطبيقات صغيرة متعددة، بما في ذلك الوصول إلى كود المصدر.

مع أكثر من 60.000 مستخدم، اكتسب AppMaster تقديرًا من رواد الصناعة مثل G2 وتم اختياره كقائد Momentum في منصات التطوير No-Code. تعمل المنصة على تمكين الشركات من إنشاء تطبيقات الويب والهواتف المحمولة بشكل أسرع بعشر مرات وأكثر فعالية من حيث التكلفة بثلاث مرات من طرق التطوير التقليدية.

إذا كنت تفكر في حلول no-code لاحتياجات تطوير تطبيقات الويب الخاصة بك، AppMaster يعد خيارًا قويًا ومرنًا يمكنه مساعدتك في تسريع عملية التطوير مع الحفاظ على فعاليته من حيث التكلفة ومستدام على المدى الطويل.