Construtores de aplicativos da Web com pouco código e sem código

A procura por soluções digitais disparou nos últimos anos, à medida que empresas de todas as dimensões se esforçam para melhorar a sua presença online e agilizar as operações. Como resultado, os criadores de aplicativos web com e sem código surgiram como ferramentas poderosas para atender à crescente demanda por aplicativos web, permitindo que desenvolvedores experientes e não programadores criem aplicativos web ricos em recursos, escaláveis ​​e responsivos para atender suas necessidades únicas.

Os criadores de aplicativos da web Low-code e no-code têm como objetivo simplificar e acelerar o processo de desenvolvimento de aplicativos, permitindo que as empresas lancem seus aplicativos de forma rápida e eficiente. Ao fornecer componentes pré-construídos, uma interface visual e atualizações automáticas, essas plataformas capacitam os usuários a criar aplicações com experiência mínima ou nenhuma experiência em codificação, superando barreiras tradicionais e abrindo novas oportunidades de inovação e rápido crescimento.

O que é baixo código?

Um construtor de aplicativos web low-code é uma plataforma que permite aos desenvolvedores criar aplicativos web usando uma combinação de componentes de arrastar e soltar , interfaces gráficas e uma quantidade mínima de código personalizado. Ao fornecer um conjunto de componentes e ferramentas pré-construídos, as plataformas low-code permitem que os desenvolvedores projetem aplicativos com mais rapidez, sem a necessidade de escrever códigos extensos, o que normalmente é demorado e sujeito a erros.

As plataformas Low-code são projetadas para aumentar a produtividade, agilizar a manutenção e reduzir a dependência de desenvolvedores qualificados, permitindo que as organizações entreguem aplicativos com mais rapidez. Ainda assim, os desenvolvedores precisam de algum conhecimento de codificação ao trabalhar com plataformas low-code, já que alguma customização e desenvolvimento são necessários para certos aspectos do aplicativo. Resumindo, as plataformas low-code oferecem um meio-termo entre os métodos de desenvolvimento tradicionais e as soluções no-code, alcançando um equilíbrio entre facilidade de desenvolvimento e capacidades de personalização.

O que é No-Code?

Por outro lado, os criadores de aplicativos web sem código fornecem uma solução mais acessível para não programadores, capacitando indivíduos com pouco ou nenhum conhecimento de codificação para criar aplicativos web. Os usuários podem criar rapidamente aplicativos da Web personalizados sem escrever uma única linha de código, oferecendo uma interface visual fácil de entender e uma ampla variedade de componentes pré-construídos.

As plataformas No-code surgiram como um divisor de águas porque democratizam o desenvolvimento de aplicativos web, permitindo que desenvolvedores cidadãos , como analistas de negócios, gerentes de produtos e outros profissionais não técnicos, participem ativamente no desenvolvimento de aplicativos junto com seus colegas de programação. A principal vantagem das plataformas no-code reside na sua simplicidade e acessibilidade, transformando tarefas complexas de programação em processos de design visual fáceis de usar. Consequentemente, os criadores de aplicativos web no-code permitem o desenvolvimento rápido de aplicativos, reduzindo os custos de desenvolvimento e aumentando as oportunidades de inovação, colaboração e transformação digital entre as organizações.

Principais diferenças entre plataformas de baixo código e No-Code

Embora as plataformas low-code e no-code visem simplificar o processo de desenvolvimento de aplicações web, reduzindo a quantidade de codificação envolvida, existem algumas diferenças cruciais entre estas duas abordagens. Compreender essas diferenças pode ajudá-lo a tomar uma decisão melhor ao escolher uma ferramenta de criação de aplicativos para sua empresa.

Nível de código personalizado: a principal diferença entre os criadores de aplicativos da web low-code e no-code é o volume de codificação personalizada necessária. As plataformas Low-code ainda exigem algum conhecimento de programação, pois os desenvolvedores precisam escrever uma parte do código para construir o aplicativo. Por outro lado, as plataformas no-code permitem aos usuários criar aplicações web inteiramente usando uma interface visual e componentes pré-construídos, sem escrever código.

Público-alvo: plataformas Low-code normalmente atendem a desenvolvedores profissionais que buscam agilizar e acelerar seu processo de desenvolvimento. Em contraste, as plataformas no-code visam uma gama mais ampla de usuários, incluindo usuários empresariais não técnicos e desenvolvedores cidadãos, permitindo-lhes criar aplicações web sem experiência prévia em codificação.

Complexidade e personalização: as plataformas Low-code oferecem recursos mais abrangentes e maior flexibilidade de personalização do que as plataformas no-code . Isso torna low-code adequado para a construção de aplicativos mais complexos e altamente customizados. As plataformas No-code , embora limitadas em termos de personalização em comparação com as low-code , oferecem uma abordagem mais fácil e acessível para o desenvolvimento de aplicativos para usuários com pouco ou nenhum conhecimento de codificação.

Capacidades de integração: as plataformas low-code e no-code oferecem opções de integração com outros softwares e serviços de terceiros. Ainda assim, as plataformas low-code geralmente oferecem possibilidades de integração mais amplas e permitem que os desenvolvedores criem integrações personalizadas usando APIs , enquanto as plataformas no-code normalmente oferecem integrações pré-construídas com personalização limitada.

Prós e contras de criadores de aplicativos da Web com baixo e No-Code

Para fazer uma escolha mais informada entre criadores de aplicativos da web low-code e no-code para o seu negócio, é essencial considerar seus prós e contras.

Plataformas de baixo código

Prós:

Desenvolvimento rápido de aplicativos: plataformas Low-code aceleram o processo de desenvolvimento, fornecendo componentes pré-construídos, reduzindo a quantidade de código personalizado necessário.

plataformas aceleram o processo de desenvolvimento, fornecendo componentes pré-construídos, reduzindo a quantidade de código personalizado necessário. Equilíbrio entre personalização e recursos pré-construídos: As plataformas Low-code equilibram o fornecimento de recursos pré-construídos e permitindo que os desenvolvedores personalizem seus aplicativos.

As plataformas equilibram o fornecimento de recursos pré-construídos e permitindo que os desenvolvedores personalizem seus aplicativos. Melhor colaboração: as plataformas Low-code geralmente permitem a colaboração em equipe e melhoram a comunicação e a coordenação entre os membros da equipe de desenvolvimento .

as plataformas geralmente permitem a colaboração em equipe e melhoram a comunicação e a coordenação entre os membros da equipe de desenvolvimento . Redução da dependência de desenvolvedores qualificados: Low-code reduz a dependência de desenvolvedores altamente qualificados, o que pode ser uma vantagem de custo para as empresas e resultar em maior eficiência.

Contras:

Ainda é necessário algum conhecimento de codificação: as plataformas Low-code exigem algum conhecimento de programação, o que as torna menos acessíveis a usuários não técnicos.

as plataformas exigem algum conhecimento de programação, o que as torna menos acessíveis a usuários não técnicos. Podem ter custos mais elevados: As plataformas Low-code podem ter custos mais elevados devido às licenças exigidas e às taxas de plataforma contínuas.

Plataformas No-Code

Prós:

Acessível a não programadores: plataformas No-code permitem que pessoas com pouco ou nenhum conhecimento de codificação criem aplicações web usando uma interface visual.

plataformas permitem que pessoas com pouco ou nenhum conhecimento de codificação criem aplicações web usando uma interface visual. Desenvolvimento e implantação mais rápidos: plataformas No-code simplificam o processo de desenvolvimento, eliminando a necessidade de código personalizado, levando a uma implantação mais rápida de aplicativos.

plataformas simplificam o processo de desenvolvimento, eliminando a necessidade de código personalizado, levando a uma implantação mais rápida de aplicativos. Custos de desenvolvimento mais baixos: plataformas No-code podem reduzir despesas de desenvolvimento, minimizando a dependência de desenvolvedores qualificados e longos tempos de desenvolvimento.

plataformas podem reduzir despesas de desenvolvimento, minimizando a dependência de desenvolvedores qualificados e longos tempos de desenvolvimento. Dívida técnica reduzida: as plataformas No-code muitas vezes atualizam automaticamente os aplicativos e os regeneram do zero, o que pode ajudar a reduzir a dívida técnica .

Contras:

Personalização limitada: As plataformas No-code podem não oferecer o mesmo nível de personalização e flexibilidade que as plataformas low-code , limitando potencialmente a complexidade das aplicações que podem ser construídas.

As plataformas podem não oferecer o mesmo nível de personalização e flexibilidade que as plataformas , limitando potencialmente a complexidade das aplicações que podem ser construídas. Menos controle sobre o código: plataformas No-code geralmente deixam menos controle sobre o código subjacente e podem restringir o acesso ao código-fonte ou arquivos binários, tornando mais desafiador manter requisitos específicos de desempenho ou segurança.

Como escolher a solução certa para o seu negócio

Ao selecionar uma plataforma low-code ou no-code para o seu negócio, avalie as vantagens e desvantagens de cada tipo, considerando os seguintes fatores:

Conhecimento técnico: avalie se sua equipe possui as habilidades de codificação necessárias para utilizar uma plataforma low-code ou se uma plataforma no-code seria mais adequada.

avalie se sua equipe possui as habilidades de codificação necessárias para utilizar uma plataforma ou se uma plataforma seria mais adequada. Complexidade do aplicativo: considere a complexidade do aplicativo web que você deseja desenvolver. Uma solução low-code pode ser mais apropriada se seu aplicativo exigir alta personalização. Mas para aplicações mais simples, uma plataforma no-code pode ser suficiente.

considere a complexidade do aplicativo web que você deseja desenvolver. Uma solução pode ser mais apropriada se seu aplicativo exigir alta personalização. Mas para aplicações mais simples, uma plataforma pode ser suficiente. Orçamento e Recursos: Compare os custos associados a cada plataforma, incluindo taxas de licença, despesas de desenvolvimento e manutenção contínua. As plataformas No-code muitas vezes podem reduzir a dependência de desenvolvedores qualificados, resultando em economia de custos.

Compare os custos associados a cada plataforma, incluindo taxas de licença, despesas de desenvolvimento e manutenção contínua. As plataformas muitas vezes podem reduzir a dependência de desenvolvedores qualificados, resultando em economia de custos. Integração e escalabilidade: analise os recursos de integração de cada plataforma e garanta que eles possam atender às necessidades específicas do seu negócio, incluindo integração com sistemas existentes ou serviços de terceiros. Além disso, considere o quão bem a plataforma pode ser dimensionada para acomodar o crescimento futuro do seu negócio.

analise os recursos de integração de cada plataforma e garanta que eles possam atender às necessidades específicas do seu negócio, incluindo integração com sistemas existentes ou serviços de terceiros. Além disso, considere o quão bem a plataforma pode ser dimensionada para acomodar o crescimento futuro do seu negócio. Recursos da plataforma: avalie os recursos oferecidos pelas plataformas low-code e no-code . Por exemplo, AppMaster é uma plataforma poderosa no-code que permite aos usuários criar visualmente modelos de dados, lógica de negócios, API REST e WSS Endpoints para aplicativos web e móveis. AppMaster acelera o desenvolvimento de aplicativos e ao mesmo tempo elimina dívidas técnicas, tornando-o uma excelente escolha para empresas que buscam uma solução no-code econômica e eficiente.

A escolha do construtor de aplicativos da web low-code ou no-code certo dependerá dos requisitos exclusivos do seu negócio. Ao considerar esses fatores, você pode tomar uma decisão bem informada sobre a plataforma mais adequada para sua organização.

AppMaster: uma plataforma poderosa No-Code

AppMaster é uma plataforma inovadora no-code que simplifica e acelera o desenvolvimento de aplicativos web, móveis e back-end. A plataforma possui uma interface visual amigável e uma variedade de componentes pré-construídos que permitem às empresas criar aplicativos abrangentes e escalonáveis ​​sem a necessidade de amplo conhecimento de codificação.

A plataforma possui diversos recursos importantes que a diferenciam de outras soluções no-code do mercado:

Ambiente de design visual: AppMaster permite que os usuários criem modelos de dados, lógica de negócios, API REST e endpoints WSS por meio de sua interface visual intuitiva, tornando mais fácil para não programadores projetar aplicativos web e móveis.

permite que os usuários criem modelos de dados, lógica de negócios, API REST e endpoints WSS por meio de sua interface visual intuitiva, tornando mais fácil para não programadores projetar aplicativos web e móveis. Business Process Designer: A plataforma inclui um designer visual de Business Process (BP) que permite aos usuários definir e implementar fluxos de trabalho e lógica complexos. Os BPs Web são executados dentro do navegador do usuário, tornando a aplicação Web interativa e responsiva.

A plataforma inclui um designer visual de Business Process (BP) que permite aos usuários definir e implementar fluxos de trabalho e lógica complexos. Os BPs Web são executados dentro do navegador do usuário, tornando a aplicação Web interativa e responsiva. Geração de aplicativos reais: depois de projetar um aplicativo, AppMaster gera o código-fonte, compila-o, executa testes e implanta os aplicativos na nuvem. Os aplicativos de back-end são gerados com Go (golang), os aplicativos da web com a estrutura Vue3 e JS/TS, e os aplicativos móveis usam a estrutura baseada em servidor AppMaster baseada em Kotlin e Jetpack Compose para Android e SwiftUI para iOS.

depois de projetar um aplicativo, gera o código-fonte, compila-o, executa testes e implanta os aplicativos na nuvem. Os aplicativos de back-end são gerados com Go (golang), os aplicativos da web com a estrutura Vue3 e JS/TS, e os aplicativos móveis usam a estrutura baseada em servidor baseada em Kotlin e para Android e para iOS. Dívida técnica zero: um dos recursos exclusivos do AppMaster é sua capacidade de regenerar aplicativos do zero sempre que os requisitos mudam. Isso elimina dívidas técnicas e garante que as empresas tenham sempre aplicativos limpos e atualizados.

um dos recursos exclusivos do é sua capacidade de regenerar aplicativos do zero sempre que os requisitos mudam. Isso elimina dívidas técnicas e garante que as empresas tenham sempre aplicativos limpos e atualizados. Escalabilidade e compatibilidade: os aplicativos desenvolvidos com AppMaster podem ser facilmente dimensionados para lidar com casos de uso corporativos e de alta carga, pois podem funcionar com qualquer banco de dados compatível com PostgreSQL como banco de dados primário. Além disso, os aplicativos backend sem estado da plataforma gerados com Go oferecem excelentes opções de escalabilidade.

AppMaster oferece planos de assinatura flexíveis que atendem a diferentes necessidades de negócios, desde startups até grandes empresas. Esses planos incluem:

Aprenda e explore (gratuito) – Para novos usuários e testes de plataforma. Startup ($ 195/mês) – Assinatura básica com todos os recursos básicos. Startup+ (US$ 299/mês) – Oferece mais recursos e funcionalidades do que o plano Startup. Empresarial (US$ 955/mês) – Permite vários microsserviços de back-end e a capacidade de obter arquivos binários para hospedagem local. Business+ ($ 1.575/mês) – Oferece mais recursos que o plano Business. Enterprise – Plano customizável para grandes projetos com múltiplos microsserviços e aplicações, incluindo acesso ao código-fonte.

Com mais de 60.000 usuários, AppMaster ganhou o reconhecimento de líderes do setor como G2 e foi nomeado Líder Momentum em Plataformas de Desenvolvimento No-Code. A plataforma permite que as empresas criem aplicativos web e móveis até dez vezes mais rápido e três vezes mais econômico do que os métodos de desenvolvimento tradicionais.

Se você está considerando soluções no-code para suas necessidades de desenvolvimento de aplicativos web, AppMaster é uma opção poderosa e flexível que pode ajudá-lo a acelerar o processo de desenvolvimento, mantendo-se econômico e sustentável no longo prazo.