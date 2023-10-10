低代码与无代码 Web 应用程序构建器

近年来，随着各种规模的企业努力增强在线业务并简化运营，对数字解决方案的需求猛增。因此， 低代码和无代码Web 应用程序构建器已成为满足日益增长的 Web 应用程序需求的强大工具，允许经验丰富的开发人员和非程序员创建功能丰富、可扩展且响应迅速的 Web 应用程序，以满足他们独特的需求。

Low-code和no-code Web 应用程序构建器旨在简化和加速应用程序开发过程，使企业能够快速高效地启动应用程序。通过提供预构建的组件、可视化界面和自动更新，这些平台使用户能够以最少的编码经验或没有编码经验来创建应用程序，克服传统障碍并释放创新和快速增长的新机会。

什么是低代码？

low-code Web 应用程序构建器是一个平台，允许开发人员使用拖放组件、图形界面和最少量的自定义代码的组合来创建 Web 应用程序。通过提供一组预构建的组件和工具， low-code平台使开发人员能够更快速地设计应用程序，而无需编写大量代码，而这些代码通常非常耗时且容易出错。

Low-code平台旨在提高生产力、简化维护并减少对熟练开发人员的依赖，从而使组织能够更快地交付应用程序。尽管如此，开发人员在使用low-code平台时仍然需要一些编码专业知识，因为应用程序的某些方面需要一些定制和开发。总而言之， low-code平台提供了传统开发方法和no-code解决方案之间的中间立场，在易于开发和定制功能之间取得了平衡。

什么是No-Code ？

另一方面，无代码Web 应用程序构建器为非程序员提供了更易于访问的解决方案，使具有很少或没有编码专业知识的个人能够创建 Web 应用程序。通过提供易于理解的可视化界面和广泛的预构建组件，用户无需编写一行代码即可快速构建定制的 Web 应用程序。

No-code平台已经成为游戏规则的改变者，因为它们使 Web 应用程序开发民主化，允许业务分析师、产品经理和其他非技术人员等公民开发人员与编程同行一起积极参与应用程序开发。 no-code平台的主要优势在于其简单性和可访问性，将复杂的编程任务转化为用户友好的可视化设计过程。因此， no-code Web 应用程序构建器可以实现快速应用程序开发，降低开发成本并增加跨组织的创新、协作和数字化转型的机会。

低代码和No-Code平台之间的主要区别

虽然low-code和no-code平台旨在通过减少涉及的编码量来简化 Web 应用程序开发过程，但这两种方法之间存在一些关键差异。了解这些差异可以帮助您在为您的企业选择应用程序构建工具时做出更好的决策。

自定义代码级别： low-code 和 no-code Web 应用程序构建器之间的主要区别在于所需的自定义编码量。 Low-code 平台仍然需要一些编程知识，因为开发人员需要编写一部分代码来构建应用程序。另一方面， no-code 平台使用户能够完全使用可视化界面和预构建组件来创建 Web 应用程序，而无需编写代码。

和 Web 应用程序构建器之间的主要区别在于所需的自定义编码量。 平台仍然需要一些编程知识，因为开发人员需要编写一部分代码来构建应用程序。另一方面， 平台使用户能够完全使用可视化界面和预构建组件来创建 Web 应用程序，而无需编写代码。 目标受众： Low-code 平台通常迎合希望简化和加快开发过程的专业开发人员。相比之下， no-code 平台针对更广泛的用户，包括非技术业务用户和公民开发人员，使他们能够在没有编码经验的情况下创建 Web 应用程序。

平台通常迎合希望简化和加快开发过程的专业开发人员。相比之下， 平台针对更广泛的用户，包括非技术业务用户和公民开发人员，使他们能够在没有编码经验的情况下创建 Web 应用程序。 复杂性和可定制性： Low-code 平台比 no-code 平台提供更全面的功能和更大的定制灵活性。这使得 low-code 适合构建更复杂和高度定制的应用程序。 No-code 平台虽然与 low-code 平台相比在可定制性方面受到限制，但为具有很少或没有编码专业知识的用户提供了一种更简单、更易于访问的应用程序开发方法。

平台比 平台提供更全面的功能和更大的定制灵活性。这使得 适合构建更复杂和高度定制的应用程序。 平台虽然与 平台相比在可定制性方面受到限制，但为具有很少或没有编码专业知识的用户提供了一种更简单、更易于访问的应用程序开发方法。 集成功能： low-code 和 no-code 平台都提供与其他软件和第三方服务的集成选项。尽管如此， low-code 平台通常提供更广泛的集成可能性，并使开发人员能够使用API创建自定义集成，而无 no-code 平台通常提供具有有限定制的预构建集成。

低代码和No-Code Web 应用程序构建器的优缺点

为了在low-code和no-code Web 应用程序构建器之间为您的企业做出更明智的选择，必须考虑它们的优缺点。

低代码平台

优点：

快速应用程序开发： Low-code 平台通过提供预构建的组件来加快开发过程，减少所需的自定义代码量。

平台通过提供预构建的组件来加快开发过程，减少所需的自定义代码量。 定制和预构建功能的平衡： Low-code 平台平衡提供预构建功能和使开发人员能够定制其应用程序。

平台平衡提供预构建功能和使开发人员能够定制其应用程序。 更好的协作： Low-code 平台通常允许团队协作并改善开发团队成员之间的沟通和协调。

平台通常允许团队协作并改善开发团队成员之间的沟通和协调。 减少对熟练开发人员的依赖： Low-code 减少了对高技能开发人员的依赖，这可以为企业带来成本优势并提高效率。

缺点：

仍然需要一些编码知识： Low-code 平台需要一些编程专业知识，这使得非技术用户更难访问它们。

平台需要一些编程专业知识，这使得非技术用户更难访问它们。 可能具有更高的成本：由于所需的许可证和持续的平台费用 Low-code 平台可能具有更高的成本。

No-Code平台

优点：

非程序员也可访问： No-code 平台使具有很少或没有编码专业知识的人能够使用可视化界面创建 Web 应用程序。

平台使具有很少或没有编码专业知识的人能够使用可视化界面创建 Web 应用程序。 更快的开发和部署： No-code 平台无需自定义代码，从而简化了开发流程，从而加快了应用程序部署速度。

平台无需自定义代码，从而简化了开发流程，从而加快了应用程序部署速度。 降低开发成本： No-code 平台可以通过最大限度地减少对熟练开发人员的依赖和较长的开发时间来降低开发费用。

平台可以通过最大限度地减少对熟练开发人员的依赖和较长的开发时间来降低开发费用。 减少技术债务： No-code 平台通常会自动更新应用程序并从头开始重新生成它们，这有助于减少技术债务。

缺点：

有限的定制： No-code 平台可能无法提供与 low-code 平台相同级别的定制和灵活性，这可能会限制可构建的应用程序的复杂性。

平台可能无法提供与 平台相同级别的定制和灵活性，这可能会限制可构建的应用程序的复杂性。 对代码的控制较少： No-code 平台通常对底层代码的控制较少，并且可能限制对源代码或二进制文件的访问，从而使维护特定性能或安全要求变得更具挑战性。

如何为您的业务选择正确的解决方案

为您的企业选择low-code或no-code平台时，请权衡每种类型的优缺点，同时考虑以下因素：

技术专长： 评估您的团队是否具备利用 low-code 平台所需的编码技能，或者 no-code 平台是否更合适。

评估您的团队是否具备利用 平台所需的编码技能，或者 平台是否更合适。 应用程序复杂性： 考虑您要开发的 Web 应用程序的复杂性。如果您的应用程序需要高度自定义，则 low-code 解决方案可能更合适。但对于更简单的应用程序， no-code 平台就足够了。

考虑您要开发的 Web 应用程序的复杂性。如果您的应用程序需要高度自定义，则 解决方案可能更合适。但对于更简单的应用程序， 平台就足够了。 预算和资源： 比较与每个平台相关的成本，包括许可费、开发费用和持续维护费用。 No-code 平台通常可以减少对熟练开发人员的依赖，从而节省成本。

比较与每个平台相关的成本，包括许可费、开发费用和持续维护费用。 平台通常可以减少对熟练开发人员的依赖，从而节省成本。 集成和可扩展性： 检查每个平台的集成功能，确保它们能够满足您的业务的特定需求，包括与现有系统或第三方服务集成。此外，请考虑该平台能够在多大程度上扩展以适应您业务的未来增长。

检查每个平台的集成功能，确保它们能够满足您的业务的特定需求，包括与现有系统或第三方服务集成。此外，请考虑该平台能够在多大程度上扩展以适应您业务的未来增长。 平台功能：评估 low-code 和 no-code 平台提供的功能。例如， AppMaster是一个功能强大的 no-code 平台，允许用户直观地为 Web 和移动应用程序创建数据模型、业务逻辑、REST API 和 WSS 端点。 AppMaster 加速应用程序开发，同时消除技术债务，使其成为寻求经济高效的 no-code 解决方案的企业的绝佳选择。

选择正确的low-code或no-code Web 应用程序构建器将取决于您企业的独特需求。通过考虑这些因素，您可以就最适合您的组织的平台做出明智的决定。

AppMaster ：强大的No-Code平台

AppMaster是一个创新的no-code平台，可简化并加速 Web、移动和后端应用程序的开发。该平台拥有用户友好的可视化界面和各种预构建的组件，使企业能够创建全面的、可扩展的应用程序，而无需广泛的编码知识。

该平台具有几个关键功能，使其在市场上其他no-code解决方案中脱颖而出：

可视化设计环境： AppMaster 允许用户通过其直观的可视化界面创建数据模型、业务逻辑、 REST API和WSS端点，使非程序员可以轻松设计Web和移动应用程序。

允许用户通过其直观的可视化界面创建数据模型、业务逻辑、 REST API和WSS端点，使非程序员可以轻松设计Web和移动应用程序。 业务流程设计器： 该平台包括一个可视化业务流程（BP）设计器，使用户能够定义和实现复杂的工作流程和逻辑。 Web BP 在用户浏览器内执行，使 Web 应用程序具有交互性和响应能力。

该平台包括一个可视化业务流程（BP）设计器，使用户能够定义和实现复杂的工作流程和逻辑。 Web BP 在用户浏览器内执行，使 Web 应用程序具有交互性和响应能力。 真正的应用程序生成： 设计应用程序后， AppMaster 生成源代码，编译它，运行测试，并将应用程序部署到云端。后端应用程序使用Go（golang）生成，Web应用程序使用Vue3框架和JS/TS生成，移动应用程序使用基于Kotlin和 Jetpack Compose （Android）和 SwiftUI （iOS）的 AppMaster 服务器驱动框架。

设计应用程序后， 生成源代码，编译它，运行测试，并将应用程序部署到云端。后端应用程序使用Go（golang）生成，Web应用程序使用Vue3框架和JS/TS生成，移动应用程序使用基于Kotlin和 （Android）和 （iOS）的 服务器驱动框架。 零技术债务： AppMaster 的独特功能之一是它能够在需求发生变化时从头开始重新生成应用程序。这消除了技术债务并确保企业始终拥有干净、最新的应用程序。

的独特功能之一是它能够在需求发生变化时从头开始重新生成应用程序。这消除了技术债务并确保企业始终拥有干净、最新的应用程序。 可扩展性和兼容性：使用 AppMaster 构建的应用程序可以轻松扩展以处理企业和高负载用例，因为它们可以与任何PostgreSQL兼容的数据库作为主数据库一起使用。此外，该平台使用 Go 生成的无状态后端应用程序提供了出色的可扩展性选项。

AppMaster提供灵活的订阅计划，满足从初创企业到大型企业的不同业务需求。这些计划包括：

学习和探索（免费） - 适合新用户和平台测试。 Startup（195 美元/月） - 具有所有基本功能的入门级订阅。 Startup+（299 美元/月） - 提供比 Startup 计划更多的资源和功能。 商业版（955 美元/月） - 允许多个后端微服务，并能够获取二进制文件以托管在本地。 商业+（1575 美元/月） - 提供比商业计划更多的资源。 企业- 具有多个微服务和应用程序的大型项目的可定制计划，包括对源代码的访问。

AppMaster拥有超过 60,000 名用户，获得了 G2 等行业领导者的认可，并被评为No-Code开发平台的动力领导者。该平台使企业能够创建网络和移动应用程序，速度比传统开发方法快十倍，成本效益高三倍。

如果您正在考虑使用no-code解决方案来满足您的 Web 应用程序开发需求， AppMaster是一个强大且灵活的选项，可以帮助您加速开发过程，同时从长远来看保持成本效益和可持续性。