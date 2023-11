Générateurs d'applications Web Low-Code ou No-Code

La demande de solutions numériques a explosé ces dernières années, alors que les entreprises de toutes tailles s'efforcent d'améliorer leur présence en ligne et de rationaliser leurs opérations. En conséquence, les créateurs d'applications Web low-code et sans code sont devenus des outils puissants pour répondre à la demande croissante d'applications Web, permettant aux développeurs chevronnés et aux non-programmeurs de créer des applications Web riches en fonctionnalités, évolutives et réactives pour répondre aux besoins des utilisateurs. leurs besoins uniques.

Les créateurs d'applications Web Low-code et no-code visent à simplifier et à accélérer le processus de développement d'applications, permettant aux entreprises de lancer leurs applications rapidement et efficacement. En fournissant des composants prédéfinis, une interface visuelle et des mises à jour automatiques, ces plates-formes permettent aux utilisateurs de créer des applications avec une expérience de codage minimale ou inexistante, en surmontant les barrières traditionnelles et en ouvrant de nouvelles opportunités d'innovation et de croissance rapide.

Qu’est-ce que le Low-Code ?

Un générateur d'applications Web low-code est une plate-forme qui permet aux développeurs de créer des applications Web en utilisant une combinaison de composants glisser-déposer , d'interfaces graphiques et une quantité minimale de code personnalisé. En fournissant un ensemble de composants et d'outils prédéfinis, les plates-formes low-code permettent aux développeurs de concevoir des applications plus rapidement, sans avoir à écrire un code volumineux, ce qui prend généralement du temps et est sujet aux erreurs.

Les plates-formes Low-code sont conçues pour augmenter la productivité, rationaliser la maintenance et réduire la dépendance à l'égard de développeurs qualifiés, permettant ainsi aux organisations de fournir des applications plus rapidement. Néanmoins, les développeurs ont besoin d’une certaine expertise en codage lorsqu’ils travaillent avec des plates-formes low-code, car une certaine personnalisation et un certain développement sont nécessaires pour certains aspects de l’application. Pour résumer, les plateformes low-code offrent un juste milieu entre les méthodes de développement traditionnelles et les solutions no-code, établissant un équilibre entre facilité de développement et capacités de personnalisation.

Qu’est-ce que le No-Code?

D'un autre côté, les créateurs d'applications Web sans code offrent une solution plus accessible aux non-programmeurs, permettant aux personnes ayant peu ou pas d'expertise en codage de créer des applications Web. Les utilisateurs peuvent créer rapidement des applications Web personnalisées sans écrire une seule ligne de code en proposant une interface visuelle facile à comprendre et une large gamme de composants prédéfinis.

Les plates-formes No-code ont changé la donne car elles démocratisent le développement d'applications Web, permettant aux développeurs citoyens tels que les analystes commerciaux, les chefs de produit et autres personnels non techniques de participer activement au développement d'applications aux côtés de leurs homologues programmeurs. Le principal avantage des plateformes no-code réside dans leur simplicité et leur accessibilité, transformant des tâches de programmation complexes en processus de conception visuelle conviviaux. Par conséquent, les créateurs d’applications Web no-code permettent un développement rapide d’applications, réduisant ainsi les coûts de développement et augmentant les opportunités d’innovation, de collaboration et de transformation numérique au sein des organisations.

Principales différences entre les plates-formes Low-Code et No-Code

Bien que les plateformes low-code et no-code visent à simplifier le processus de développement d’applications Web en réduisant la quantité de codage impliquée, il existe des différences cruciales entre ces deux approches. Comprendre ces différences peut vous aider à prendre une meilleure décision lors du choix d'un outil de création d'applications pour votre entreprise.

Niveau de code personnalisé : la principale différence entre les créateurs d'applications Web low-code et no-code est le volume de codage personnalisé requis. Les plates-formes Low-code nécessitent toujours certaines connaissances en programmation, car les développeurs doivent écrire une partie du code pour créer l'application. D'un autre côté, les plates-formes no-code permettent aux utilisateurs de créer des applications Web entièrement à l'aide d'une interface visuelle et de composants prédéfinis, sans écrire de code.

Public cible : les plates-formes Low-code s'adressent généralement aux développeurs professionnels qui cherchent à rationaliser et à accélérer leur processus de développement. En revanche, les plates-formes no-code ciblent un éventail plus large d'utilisateurs, y compris les utilisateurs professionnels non techniques et les développeurs citoyens, leur permettant de créer des applications Web sans expérience préalable en codage.

Complexité et personnalisation : les plates-formes Low-code offrent des fonctionnalités plus complètes et une plus grande flexibilité de personnalisation que les plates no-code . Cela rend low-code adapté à la création d'applications plus complexes et hautement personnalisées. Les plates No-code , bien que limitées en termes de personnalisation par rapport au low-code , offrent une approche plus simple et plus accessible du développement d'applications pour les utilisateurs ayant peu ou pas d'expertise en codage.

Capacités d'intégration : les plates-formes low-code et no-code offrent des options d'intégration avec d'autres logiciels et services tiers. Néanmoins, les plates-formes low-code offrent généralement des possibilités d'intégration plus étendues et permettent aux développeurs de créer des intégrations personnalisées à l'aide d'API , tandis que les no-code proposent généralement des intégrations prédéfinies avec une personnalisation limitée.

Avantages et inconvénients des créateurs d'applications Web Low-Code et No-Code

Pour faire un choix plus éclairé entre les créateurs d'applications Web low-code et no-code pour votre entreprise, il est essentiel de considérer leurs avantages et leurs inconvénients.

Plateformes Low-Code

Avantages:

Développement rapide d'applications : les plates-formes Low-code accélèrent le processus de développement en fournissant des composants prédéfinis, réduisant ainsi la quantité de code personnalisé nécessaire.

les plates-formes accélèrent le processus de développement en fournissant des composants prédéfinis, réduisant ainsi la quantité de code personnalisé nécessaire. Équilibre entre personnalisation et fonctionnalités prédéfinies : les plates-formes Low-code offrent un équilibre entre des fonctionnalités prédéfinies et permettent aux développeurs de personnaliser leurs applications.

les plates-formes offrent un équilibre entre des fonctionnalités prédéfinies et permettent aux développeurs de personnaliser leurs applications. Meilleure collaboration : les plates-formes Low-code permettent souvent la collaboration en équipe et améliorent la communication et la coordination entre les membres de l'équipe de développement .

les plates-formes permettent souvent la collaboration en équipe et améliorent la communication et la coordination entre les membres de l'équipe de développement . Dépendance réduite à l'égard de développeurs qualifiés : Low-code réduit la dépendance à l'égard de développeurs hautement qualifiés, ce qui peut constituer un avantage en termes de coûts pour les entreprises et se traduire par une plus grande efficacité.

Les inconvénients:

Certaines connaissances en codage sont néanmoins requises : les plateformes Low-code nécessitent une certaine expertise en programmation, ce qui les rend moins accessibles aux utilisateurs non techniques.

les plateformes nécessitent une certaine expertise en programmation, ce qui les rend moins accessibles aux utilisateurs non techniques. Peut avoir des coûts plus élevés : les plates-formes Low-code peuvent avoir des coûts plus élevés en raison des licences requises et des frais de plate-forme en cours.

Plateformes No-Code

Avantages:

Accessible aux non-programmeurs : les plates No-code permettent aux personnes ayant peu ou pas d'expertise en codage de créer des applications Web à l'aide d'une interface visuelle.

les plates permettent aux personnes ayant peu ou pas d'expertise en codage de créer des applications Web à l'aide d'une interface visuelle. Développement et déploiement plus rapides : les plates No-code rationalisent le processus de développement en éliminant le besoin de code personnalisé, ce qui conduit à un déploiement d'applications plus rapide.

les plates rationalisent le processus de développement en éliminant le besoin de code personnalisé, ce qui conduit à un déploiement d'applications plus rapide. Coûts de développement réduits : les plates No-code peuvent réduire les dépenses de développement en minimisant le recours à des développeurs qualifiés et les longs délais de développement.

les plates peuvent réduire les dépenses de développement en minimisant le recours à des développeurs qualifiés et les longs délais de développement. Dette technique réduite : les plates-formes No-code mettent souvent automatiquement à jour les applications et les régénèrent à partir de zéro, ce qui peut contribuer à réduire la dette technique .

Les inconvénients:

Personnalisation limitée : les No-code peuvent ne pas offrir le même niveau de personnalisation et de flexibilité que les plates low-code , ce qui limite potentiellement la complexité des applications pouvant être créées.

les peuvent ne pas offrir le même niveau de personnalisation et de flexibilité que les plates , ce qui limite potentiellement la complexité des applications pouvant être créées. Moins de contrôle sur le code : les plates No-code laissent souvent moins de contrôle sur le code sous-jacent et peuvent restreindre l'accès au code source ou aux fichiers binaires, ce qui rend plus difficile le maintien d'exigences spécifiques en matière de performances ou de sécurité.

Lorsque vous sélectionnez une plateforme low-code ou no-code pour votre entreprise, pesez les avantages et les inconvénients de chaque type en tenant compte des facteurs suivants :

Expertise technique : évaluez si votre équipe possède les compétences de codage nécessaires pour utiliser une plateforme low-code ou si une plateforme no-code serait plus adaptée.

évaluez si votre équipe possède les compétences de codage nécessaires pour utiliser une plateforme ou si une plateforme serait plus adaptée. Complexité de l'application : considérez la complexité de l'application Web que vous souhaitez développer. Une solution low-code peut être plus appropriée si votre application nécessite une personnalisation élevée. Mais pour des applications plus simples, une plateforme no-code pourrait suffire.

considérez la complexité de l'application Web que vous souhaitez développer. Une solution peut être plus appropriée si votre application nécessite une personnalisation élevée. Mais pour des applications plus simples, une plateforme pourrait suffire. Budget et ressources : comparez les coûts associés à chaque plateforme, y compris les frais de licence, les dépenses de développement et la maintenance continue. Les plates-formes No-code peuvent souvent réduire le recours à des développeurs qualifiés, ce qui entraîne des économies.

comparez les coûts associés à chaque plateforme, y compris les frais de licence, les dépenses de développement et la maintenance continue. Les plates-formes peuvent souvent réduire le recours à des développeurs qualifiés, ce qui entraîne des économies. Intégration et évolutivité : examinez les capacités d'intégration de chaque plate-forme et assurez-vous qu'elles peuvent répondre aux besoins spécifiques de votre entreprise, y compris l'intégration avec des systèmes existants ou des services tiers. De plus, réfléchissez à la capacité de la plate-forme à évoluer pour s'adapter à la croissance future de votre entreprise.

examinez les capacités d'intégration de chaque plate-forme et assurez-vous qu'elles peuvent répondre aux besoins spécifiques de votre entreprise, y compris l'intégration avec des systèmes existants ou des services tiers. De plus, réfléchissez à la capacité de la plate-forme à évoluer pour s'adapter à la croissance future de votre entreprise. Fonctionnalités de la plateforme : évaluez les fonctionnalités offertes par les plateformes low-code et no-code . Par exemple, AppMaster est une puissante plate no-code qui permet aux utilisateurs de créer visuellement des modèles de données, une logique métier, une API REST et des points de terminaison WSS pour les applications Web et mobiles. AppMaster accélère le développement d'applications tout en éliminant la dette technique, ce qui en fait un excellent choix pour les entreprises à la recherche d'une solution no-code rentable et efficace.

Le choix du bon créateur d'applications Web low-code ou no-code dépendra des exigences uniques de votre entreprise. En tenant compte de ces facteurs, vous pouvez prendre une décision éclairée sur la plateforme la plus adaptée à votre organisation.

AppMaster : une puissante plateforme No-Code

AppMaster est une plateforme innovante no-code qui simplifie et accélère le développement d'applications Web, mobiles et backend. La plate-forme dispose d'une interface visuelle conviviale et d'une variété de composants prédéfinis qui permettent aux entreprises de créer des applications complètes et évolutives sans avoir besoin de connaissances approfondies en codage.

La plateforme possède plusieurs fonctionnalités clés qui la distinguent des autres solutions no-code du marché :

Environnement de conception visuelle : AppMaster permet aux utilisateurs de créer des modèles de données, une logique métier, une API REST et des points de terminaison WSS via son interface visuelle intuitive, permettant aux non-programmeurs de concevoir facilement des applications Web et mobiles.

permet aux utilisateurs de créer des modèles de données, une logique métier, une API REST et des points de terminaison WSS via son interface visuelle intuitive, permettant aux non-programmeurs de concevoir facilement des applications Web et mobiles. Concepteur de processus métier : la plate-forme comprend un concepteur visuel de processus métier (BP) qui permet aux utilisateurs de définir et de mettre en œuvre des flux de travail et une logique complexes. Les Web BP s'exécutent dans le navigateur de l'utilisateur, rendant l'application Web interactive et réactive.

la plate-forme comprend un concepteur visuel de processus métier (BP) qui permet aux utilisateurs de définir et de mettre en œuvre des flux de travail et une logique complexes. Les Web BP s'exécutent dans le navigateur de l'utilisateur, rendant l'application Web interactive et réactive. Génération d'applications réelles : après avoir conçu une application, AppMaster génère le code source, le compile, exécute des tests et déploie les applications sur le cloud. Les applications backend sont générées avec Go (golang), les applications Web avec le framework Vue3 et JS/TS, et les applications mobiles utilisent le framework piloté par serveur AppMaster basé sur Kotlin et Jetpack Compose pour Android et SwiftUI pour iOS.

après avoir conçu une application, génère le code source, le compile, exécute des tests et déploie les applications sur le cloud. Les applications backend sont générées avec Go (golang), les applications Web avec le framework Vue3 et JS/TS, et les applications mobiles utilisent le framework piloté par serveur basé sur Kotlin et pour Android et pour iOS. Zéro dette technique : l'une des caractéristiques uniques d' AppMaster est sa capacité à régénérer les applications à partir de zéro chaque fois que les exigences changent. Cela élimine la dette technique et garantit aux entreprises de disposer à tout moment d’applications propres et à jour.

l'une des caractéristiques uniques d' est sa capacité à régénérer les applications à partir de zéro chaque fois que les exigences changent. Cela élimine la dette technique et garantit aux entreprises de disposer à tout moment d’applications propres et à jour. Évolutivité et compatibilité : les applications créées avec AppMaster peuvent facilement évoluer pour gérer des cas d'utilisation en entreprise et à forte charge, car elles peuvent fonctionner avec n'importe quelle base de données compatible PostgreSQL comme base de données principale. De plus, les applications backend sans état de la plateforme générées avec Go offrent d'excellentes options d'évolutivité.

AppMaster propose des plans d'abonnement flexibles répondant aux différents besoins des entreprises, des startups aux grandes entreprises. Ces plans comprennent :

Apprendre et explorer (gratuit) – Pour les nouveaux utilisateurs et les tests de plateforme. Startup (195 $/mois) – Abonnement d'entrée de gamme avec toutes les fonctionnalités de base. Startup+ (299 $/mois) – Offre plus de ressources et de fonctionnalités que le plan Startup. Entreprise (955 $/mois) – Permet plusieurs microservices backend et la possibilité d’héberger des fichiers binaires sur site. Business+ (1 575 $/mois) – Fournit plus de ressources que le plan Business. Entreprise - Plan personnalisable pour les grands projets avec plusieurs microservices et applications, y compris l'accès au code source.

Avec plus de 60 000 utilisateurs, AppMaster a gagné la reconnaissance des leaders du secteur comme G2 et a été nommé leader Momentum des plateformes de développement No-Code. La plateforme permet aux entreprises de créer des applications Web et mobiles jusqu'à dix fois plus rapidement et trois fois à moindre coût que les méthodes de développement traditionnelles.

Si vous envisagez des solutions no-code pour vos besoins de développement d'applications Web, AppMaster est une option puissante et flexible qui peut vous aider à accélérer le processus de développement tout en restant rentable et durable à long terme.