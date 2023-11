Generatori di app Web low-code e senza codice

La domanda di soluzioni digitali è aumentata vertiginosamente negli ultimi anni poiché le aziende di tutte le dimensioni si sforzano di migliorare la propria presenza online e semplificare le operazioni. Di conseguenza, i costruttori di app Web low-code e no-code sono emersi come potenti strumenti per soddisfare la crescente domanda di applicazioni Web, consentendo sia agli sviluppatori esperti che ai non programmatori di creare applicazioni Web ricche di funzionalità, scalabili e reattive per soddisfare le loro esigenze uniche.

Gli sviluppatori di app Web Low-code e no-code mirano a semplificare e accelerare il processo di sviluppo delle app, consentendo alle aziende di lanciare le proprie applicazioni in modo rapido ed efficiente. Fornendo componenti predefiniti, un'interfaccia visiva e aggiornamenti automatici, queste piattaforme consentono agli utenti di creare applicazioni con un'esperienza di codifica minima o nulla, superando le barriere tradizionali e sbloccando nuove opportunità di innovazione e rapida crescita.

Cos'è il codice basso?

Un generatore di app Web low-code è una piattaforma che consente agli sviluppatori di creare applicazioni Web utilizzando una combinazione di componenti drag-and-drop , interfacce grafiche e una quantità minima di codice personalizzato. Fornendo una serie di componenti e strumenti predefiniti, le piattaforme low-code consentono agli sviluppatori di progettare applicazioni più rapidamente, senza dover scrivere codice esteso, che in genere richiede molto tempo ed è soggetto a errori.

Le piattaforme Low-code sono progettate per aumentare la produttività, semplificare la manutenzione e ridurre la dipendenza da sviluppatori esperti, consentendo alle organizzazioni di fornire applicazioni più rapidamente. Tuttavia, gli sviluppatori necessitano di una certa esperienza di codifica quando lavorano con piattaforme low-code, poiché sono necessari alcuni aspetti di personalizzazione e sviluppo per alcuni aspetti dell'applicazione. Per riassumere, le piattaforme low-code offrono una via di mezzo tra i metodi di sviluppo tradizionali e le soluzioni no-code, trovando un equilibrio tra facilità di sviluppo e capacità di personalizzazione.

Cos'è No-Code?

D'altro canto, i costruttori di app Web senza codice forniscono una soluzione più accessibile ai non programmatori, consentendo a persone con poca o nessuna esperienza di codifica di creare applicazioni Web. Gli utenti possono creare rapidamente applicazioni Web personalizzate senza scrivere una sola riga di codice, offrendo un'interfaccia visiva di facile comprensione e un'ampia gamma di componenti predefiniti.

Le piattaforme No-code sono emerse come un punto di svolta perché democratizzano lo sviluppo di app Web, consentendo ai cittadini sviluppatori come analisti aziendali, product manager e altro personale non tecnico di partecipare attivamente allo sviluppo di applicazioni insieme alle loro controparti di programmazione. Il vantaggio principale delle piattaforme no-code risiede nella loro semplicità e accessibilità, trasformando attività di programmazione complesse in processi di progettazione visiva di facile utilizzo. Di conseguenza, gli sviluppatori di app Web no-code consentono un rapido sviluppo delle applicazioni, riducendo i costi di sviluppo e aumentando le opportunità di innovazione, collaborazione e trasformazione digitale tra le organizzazioni.

Differenze chiave tra piattaforme low-code e No-Code

Sebbene le piattaforme low-code e no-code mirano a semplificare il processo di sviluppo di applicazioni web riducendo la quantità di codifica coinvolta, esistono alcune differenze cruciali tra questi due approcci. Comprendere queste differenze può aiutarti a prendere una decisione migliore quando scegli uno strumento di creazione di app per la tua azienda.

Livello di codice personalizzato: la differenza principale tra i builder di app Web low-code e no-code è il volume di codifica personalizzata richiesta. Le piattaforme Low-code richiedono ancora alcune conoscenze di programmazione, poiché gli sviluppatori devono scrivere una parte del codice per creare l'applicazione. D'altro canto, le piattaforme no-code consentono agli utenti di creare applicazioni web utilizzando interamente un'interfaccia visiva e componenti predefiniti, senza scrivere codice.

Destinatari: le piattaforme Low-code in genere si rivolgono agli sviluppatori professionisti che desiderano semplificare e accelerare il processo di sviluppo. Al contrario, le piattaforme no-code si rivolgono a una gamma più ampia di utenti, inclusi utenti aziendali non tecnici e sviluppatori cittadini, consentendo loro di creare applicazioni web senza precedente esperienza di codifica.

Complessità e personalizzazione: le piattaforme Low-code offrono funzionalità più complete e una maggiore flessibilità di personalizzazione rispetto alle piattaforme no-code . Ciò rende low-code adatto alla creazione di applicazioni più complesse e altamente personalizzate. Le piattaforme No-code , sebbene limitate nella personalizzazione rispetto a low-code , offrono un approccio più semplice e accessibile allo sviluppo di applicazioni per utenti con poca o nessuna esperienza di codifica.

Funzionalità di integrazione: entrambe le piattaforme low-code e no-code offrono opzioni di integrazione con altri software e servizi di terze parti. Tuttavia, le piattaforme low-code di solito offrono possibilità di integrazione più estese e consentono agli sviluppatori di creare integrazioni personalizzate utilizzando le API , mentre le piattaforme no-code offrono in genere integrazioni predefinite con personalizzazione limitata.

Pro e contro dei costruttori di app Web low-code e No-Code

Per fare una scelta più informata tra costruttori di app Web low-code e no-code per la tua azienda, è essenziale considerare i loro pro e contro.

Piattaforme a basso codice

Professionisti:

Sviluppo rapido di applicazioni: le piattaforme Low-code accelerano il processo di sviluppo fornendo componenti predefiniti, riducendo la quantità di codice personalizzato necessario.

le piattaforme accelerano il processo di sviluppo fornendo componenti predefiniti, riducendo la quantità di codice personalizzato necessario. Equilibrio tra personalizzazione e funzionalità predefinite: le piattaforme Low-code bilanciano la fornitura di funzionalità predefinite e la possibilità per gli sviluppatori di personalizzare le proprie applicazioni.

le piattaforme bilanciano la fornitura di funzionalità predefinite e la possibilità per gli sviluppatori di personalizzare le proprie applicazioni. Migliore collaborazione: le piattaforme Low-code spesso consentono la collaborazione del team e migliorano la comunicazione e il coordinamento tra i membri del team di sviluppo .

le piattaforme spesso consentono la collaborazione del team e migliorano la comunicazione e il coordinamento tra i membri del team di sviluppo . Minore dipendenza da sviluppatori qualificati: Low-code riduce la dipendenza da sviluppatori altamente qualificati, il che può rappresentare un vantaggio in termini di costi per le aziende e comportare una maggiore efficienza.

Contro:

È ancora necessaria una certa conoscenza della codifica: le piattaforme Low-code richiedono una certa esperienza di programmazione, rendendole meno accessibili agli utenti non tecnici.

le piattaforme richiedono una certa esperienza di programmazione, rendendole meno accessibili agli utenti non tecnici. Potrebbero avere costi più elevati: le piattaforme Low-code potrebbero avere costi più elevati a causa delle licenze richieste e delle tariffe della piattaforma in corso.

Piattaforme No-Code

Professionisti:

Accessibile ai non programmatori: le piattaforme No-code consentono alle persone con poca o nessuna esperienza di codifica di creare applicazioni Web utilizzando un'interfaccia visiva.

le piattaforme consentono alle persone con poca o nessuna esperienza di codifica di creare applicazioni Web utilizzando un'interfaccia visiva. Sviluppo e distribuzione più rapidi: le piattaforme No-code semplificano il processo di sviluppo eliminando la necessità di codice personalizzato, con conseguente distribuzione più rapida delle applicazioni.

le piattaforme semplificano il processo di sviluppo eliminando la necessità di codice personalizzato, con conseguente distribuzione più rapida delle applicazioni. Costi di sviluppo inferiori: le piattaforme No-code possono ridurre le spese di sviluppo riducendo al minimo la dipendenza da sviluppatori qualificati e i lunghi tempi di sviluppo.

le piattaforme possono ridurre le spese di sviluppo riducendo al minimo la dipendenza da sviluppatori qualificati e i lunghi tempi di sviluppo. Debito tecnico ridotto: le piattaforme No-code spesso aggiornano automaticamente le applicazioni e le rigenerano da zero, il che può aiutare a ridurre il debito tecnico .

Contro:

Personalizzazione limitata: le piattaforme No-code potrebbero non offrire lo stesso livello di personalizzazione e flessibilità delle piattaforme low-code , limitando potenzialmente la complessità delle applicazioni che possono essere create.

le piattaforme potrebbero non offrire lo stesso livello di personalizzazione e flessibilità delle piattaforme , limitando potenzialmente la complessità delle applicazioni che possono essere create. Meno controllo sul codice: le piattaforme No-code spesso lasciano meno controllo sul codice sottostante e possono limitare l’accesso al codice sorgente o ai file binari, rendendo più difficile il mantenimento di specifici requisiti di prestazioni o sicurezza.

Come scegliere la soluzione giusta per il tuo business

Quando selezioni una piattaforma low-code o no-code per la tua attività, valuta i vantaggi e gli svantaggi di ciascuna tipologia considerando i seguenti fattori:

Competenza tecnica: valuta se il tuo team ha le competenze di codifica necessarie per utilizzare una piattaforma low-code o se una piattaforma no-code sarebbe più adatta.

valuta se il tuo team ha le competenze di codifica necessarie per utilizzare una piattaforma o se una piattaforma sarebbe più adatta. Complessità dell'applicazione: considera la complessità dell'applicazione web che desideri sviluppare. Una soluzione low-code potrebbe essere più appropriata se la tua applicazione richiede un'elevata personalizzazione. Ma per le applicazioni più semplici, una piattaforma no-code potrebbe essere sufficiente.

considera la complessità dell'applicazione web che desideri sviluppare. Una soluzione potrebbe essere più appropriata se la tua applicazione richiede un'elevata personalizzazione. Ma per le applicazioni più semplici, una piattaforma potrebbe essere sufficiente. Budget e risorse: confronta i costi associati a ciascuna piattaforma, inclusi i costi di licenza, le spese di sviluppo e la manutenzione continua. Le piattaforme No-code possono spesso ridurre la dipendenza da sviluppatori esperti, con conseguente risparmio sui costi.

confronta i costi associati a ciascuna piattaforma, inclusi i costi di licenza, le spese di sviluppo e la manutenzione continua. Le piattaforme possono spesso ridurre la dipendenza da sviluppatori esperti, con conseguente risparmio sui costi. Integrazione e scalabilità: esamina le capacità di integrazione di ciascuna piattaforma e assicurati che possano soddisfare le esigenze specifiche della tua azienda, inclusa l'integrazione con sistemi esistenti o servizi di terze parti. Inoltre, considera quanto bene la piattaforma può scalare per soddisfare la crescita futura della tua azienda.

esamina le capacità di integrazione di ciascuna piattaforma e assicurati che possano soddisfare le esigenze specifiche della tua azienda, inclusa l'integrazione con sistemi esistenti o servizi di terze parti. Inoltre, considera quanto bene la piattaforma può scalare per soddisfare la crescita futura della tua azienda. Funzionalità della piattaforma: valuta le funzionalità offerte dalle piattaforme low-code e no-code . Ad esempio, AppMaster è una potente piattaforma no-code che consente agli utenti di creare visivamente modelli di dati, logica di business, API REST ed endpoint WSS per applicazioni Web e mobili. AppMaster accelera lo sviluppo delle applicazioni eliminando il debito tecnico, rendendolo una scelta eccellente per le aziende che cercano una soluzione no-code economicamente vantaggiosa ed efficiente.

La scelta del giusto generatore di app Web low-code o no-code dipenderà dai requisiti specifici della tua azienda. Considerando questi fattori, puoi prendere una decisione informata sulla piattaforma più adatta alla tua organizzazione.

AppMaster: una potente piattaforma No-Code

AppMaster è un'innovativa piattaforma no-code che semplifica e accelera lo sviluppo di applicazioni web, mobili e backend. La piattaforma vanta un'interfaccia visiva intuitiva e una varietà di componenti predefiniti che consentono alle aziende di creare applicazioni complete e scalabili senza la necessità di conoscenze approfondite di codifica.

La piattaforma ha diverse caratteristiche chiave che la distinguono dalle altre soluzioni no-code sul mercato:

Ambiente di progettazione visiva: AppMaster consente agli utenti di creare modelli di dati, logica di business, API REST ed endpoint WSS attraverso la sua interfaccia visiva intuitiva, rendendo semplice per i non programmatori la progettazione di applicazioni web e mobili.

consente agli utenti di creare modelli di dati, logica di business, API REST ed endpoint WSS attraverso la sua interfaccia visiva intuitiva, rendendo semplice per i non programmatori la progettazione di applicazioni web e mobili. Business Process Designer: la piattaforma include un visual Business Process Designer (BP) che consente agli utenti di definire e implementare flussi di lavoro e logiche complessi. I Web BP vengono eseguiti all'interno del browser dell'utente, rendendo l'applicazione web interattiva e reattiva.

la piattaforma include un visual Business Process Designer (BP) che consente agli utenti di definire e implementare flussi di lavoro e logiche complessi. I Web BP vengono eseguiti all'interno del browser dell'utente, rendendo l'applicazione web interattiva e reattiva. Generazione di applicazioni reali: dopo aver progettato un'applicazione, AppMaster genera il codice sorgente, lo compila, esegue i test e distribuisce le app nel cloud. Le applicazioni backend vengono generate con Go (golang), le applicazioni web con il framework Vue3 e JS/TS e le applicazioni mobili utilizzano il framework basato su server AppMaster basato su Kotlin e Jetpack Compose per Android e SwiftUI per iOS.

dopo aver progettato un'applicazione, genera il codice sorgente, lo compila, esegue i test e distribuisce le app nel cloud. Le applicazioni backend vengono generate con Go (golang), le applicazioni web con il framework Vue3 e JS/TS e le applicazioni mobili utilizzano il framework basato su server basato su Kotlin e per Android e per iOS. Zero debito tecnico: una delle caratteristiche uniche di AppMaster è la sua capacità di rigenerare le applicazioni da zero ogni volta che i requisiti cambiano. Ciò elimina il debito tecnico e garantisce che le aziende dispongano sempre di applicazioni pulite e aggiornate.

una delle caratteristiche uniche di è la sua capacità di rigenerare le applicazioni da zero ogni volta che i requisiti cambiano. Ciò elimina il debito tecnico e garantisce che le aziende dispongano sempre di applicazioni pulite e aggiornate. Scalabilità e compatibilità: le applicazioni create con AppMaster possono essere facilmente scalate per gestire casi d'uso aziendali e con carico elevato, poiché possono funzionare con qualsiasi database compatibile con PostgreSQL come database primario. Inoltre, le applicazioni backend stateless della piattaforma generate con Go offrono eccellenti opzioni di scalabilità.

AppMaster offre piani di abbonamento flessibili adatti a diverse esigenze aziendali, dalle startup alle grandi imprese. Questi piani includono:

Impara ed esplora (gratuito) : per nuovi utenti e test della piattaforma. Avvio ($ 195/mese) : abbonamento entry-level con tutte le funzionalità di base. Startup+ ($ 299/mese) : offre più risorse e funzionalità rispetto al piano Startup. Business ($ 955/mese) : consente più microservizi backend e la possibilità di ottenere file binari da ospitare in locale. Business+ ($1575/mese) - Fornisce più risorse rispetto al piano Business. Enterprise : piano personalizzabile per progetti di grandi dimensioni con più microservizi e applicazioni, incluso l'accesso al codice sorgente.

Con oltre 60.000 utenti, AppMaster ha ottenuto riconoscimenti da leader del settore come G2 ed è stato nominato Momentum Leader nelle piattaforme di sviluppo No-Code. La piattaforma consente alle aziende di creare applicazioni web e mobili fino a dieci volte più velocemente e tre volte più economicamente vantaggiose rispetto ai metodi di sviluppo tradizionali.

Se stai considerando soluzioni no-code per le tue esigenze di sviluppo di applicazioni web, AppMaster è un'opzione potente e flessibile che può aiutarti ad accelerare il processo di sviluppo pur rimanendo conveniente e sostenibile a lungo termine.