Pano tasarımı söz konusu olduğunda tam olarak neyin işe yaradığı ve neyin etkili olduğu konusunda kafa karıştırmak kolaydır. Gösterge panellerinin iyi planlanmış ve programlanmış olması, yalnızca ön ucun düz kalması nadir değildir. Bugün, modern bir pano tasarlarken insanların karşılaştığı en yaygın hatalardan bazılarını tartışıyoruz. Öyleyse öğrenmeye hazır olun!

Durum için doğru çizelgeleri kullanmamak.

Listede ilk sırada çizelgelerin kullanımı var. Daha doğrusu yanlış kullanım. Çoğu zaman, verilerin arkasındaki asıl mesajı tanımlamada etkisiz olan çizelgeler görüyoruz. En yeni ve en gelişmiş görünümlü çizelge veya grafiği kullanmanın kolay olabileceğini anlıyoruz, ancak aynı bilgiyi klasik bir pasta grafiği kullanarak gösterebiliyorsanız, bu neredeyse her zaman daha iyi bir çözümdür. Bu şekilde konuyu kısa ve net tutabilir ve kullanıcılarınızı da şaşırtmazsınız.

Araç ipuçları veya uygun bağlam sağlamamak.

Bu, daha büyük bir pano, özellikle de birçok farklı öğenin dahil olduğu bir görselleştirme panosu geliştirirken akılda tutulması özellikle önemlidir. Tasarımcıların, kafa karışıklığını ve hatta müşteri hizmetlerine yapılan çağrıları azaltmaya yardımcı olabileceğinden, kullanıcının daha fazla ayrıntı için fareyle üzerine geldiğini veya tıkladığını gösteren araç ipuçlarını eklemek için zaman ayırmasını seviyoruz.

Araç ipuçları sizin tarzınız değilse, genel kontrol paneli tasarımının bağlamını da göz önünde bulundurabilirsiniz. Birisi bir sohbette tamamen farklı bir konu hakkında konuşmaya başladığında nasıl kafa karıştırıcı geliyorsa, aynı zamanda veriler aniden yatırım getirisine odaklanmaktan ortalama sıcaklık gibi başka bir şeye geçerse kafa karıştırıcı hissettirir. Bölümler arasında net ayırıcılar kullanın ve kullanıcıyı bir alandan diğerine yönlendirmeye yardımcı olması için renkleri kullanın.

Basit değerler yerine karmaşık grafikler kullanmak

İlk noktaya benzer şekilde, ne yazık ki tasarımcıların mümkün olan her yerde çizelge eklemeyi sevmeleri de çok yaygın. Durum için teknik olarak doğru bir tablo olsa da, aynı anlamı “%42” kullanarak iletmeyi başarırsanız, yalnızca kullanıcının işini kolaylaştırmakla kalmaz, aynı zamanda kullanılabilecek değerli alandan da tasarruf edersiniz. diğer unsurlar.

Ayrıca, çoğumuz metne gömülü değerleri okumaya alıştığımızdan, grafiklere bakmanın alışması biraz daha uzun sürebilirken, kullanıcının her şeyi daha hızlı anlamasına yardımcı olur.

Birden çok ekran ve görünüm kullanma

Şimdiye kadar, bu makaledeki genel mesajı almış olabilirsiniz. Basit tutun. Tüm önemli metrikleri ve veri noktalarını tek bir ekranda içermek mümkünse, kullanıcının arasında gezinmesi gereken birden çok görünüm oluşturmak yerine, bu neredeyse her zaman tercih edilmelidir.

Pano tipine bağlı olarak, bazen birden fazla ekrana yayılan kompakt bir pano yerine tek bir ekranda uzun bir panoya sahip olmak daha iyidir. Kullanıcıların farklı sayfalar arasında ileri geri tıklamaları gerekiyorsa, odaklarını ve değerli zamanlarını kaybedebilirler, bu da sinir bozucu olabilir.

Çok fazla veri noktası kullanma

Vasat bir panoyu anında harika bir panoya dönüştürmenin bir yolu, fazla veri noktalarını azaltmaktır. İnsanların görselleştirme panosunu kullanma nedenlerini düşünün. İşlerinin geçen ay nasıl performans gösterdiğini öğrenmek için mi? Bu durumda, ROI, Kar, Giderler vb. gibi temel ölçütlere odaklanmak, bu temel ölçüleri hesaplamak için kullanılan tüm aracı veri noktalarını göstermekten çok daha iyidir.

Uygun renk şemaları yok

Gösterge tablolarındaki en kafa karıştırıcı şeylerden biri, renklerin yanlış kullanıldığı durumlar olabilir. İyi bir gösterge paneli renk şeması, birkaç ancak ayırt edici renkten oluşur ve eşit derecede önemli olan renkler, kullanıcının içgüdüsel olarak takip etmeyi öğrendiği bir aşinalık duygusu yaratmak için tasarlanmıştır.

Ayrıca, uygun bir renk şeması kullanmayı ve kişisel olarak beğenebileceğiniz herhangi bir rengi seçmeyi unutmayın. İyi planlanmış bir renk şeması kullanarak, yalnızca harika görünmekle kalmayıp aynı zamanda bir kullanıcının kontrol panelini ilk ziyaret ettiğinde aldığı görsel aşırı yükü basitleştirmeye yardımcı olan tutarlı bir görsel tasarım elde edebilirsiniz.

Büyük resmi unutmak

Pano tasarımı oluşturmanızın bir nedeni var. Bu sebebi hatırla. Kullanım durumunun yalnızca hangi bilgileri görüntüleyeceğinizi değil, aynı zamanda nasıl ve nerede görüntüleyeceğinizi de belirlemesine izin verin. Gösterge tablosu bir işletmenin performansını sergileyecekse, onu alakalı ve konuya uygun tutun.

Kullanıcının ilgili tüm önemli bilgileri tek bir ekrandan öğrenmesini kolaylaştırın ve garantili müşteri memnuniyetinde büyük bir gelişme göreceksiniz! Geliştirme bütçesi buna izin veriyorsa, kullanıcıların ölçmek istediklerini seçmelerine olanak tanıyan bir ekrana sahip olmak, gösterge tablosunu her bir müşteriye göre özelleştirmenin harika bir yolu olabilir.

Kullanıcılarınızı dinlememek.

Bazı tasarımcılar, son kullanıcılardan tavsiye almakta harikadır. Diğerleri, pek değil. Bu süper harika veri görselleştirme parçasına ne kadar zaman harcamış olursanız olun, kullanıcılara yardımcı olmuyorsa, gerçekten kullanıcılara yardımcı olan bir şeyle değiştirmek daha iyi olacaktır.

Bir gösterge panosunun arkasındaki tüm neden, insanların ihtiyaç duydukları bilgileri bulmalarına yardımcı olmaktır. Bu nedenle, eleştiriyle yanıt verdiklerinde, şikayetlerini ve sorunlarını dinlemeye ve herkes için işe yarayan bir çözüm bulmaya çalışın. Sadece daha iyi bir ürün elde etmekle kalmayacak, aynı zamanda daha mutlu müşteriler de elde edeceksiniz; daha uzun süre etrafta kalacaklar ve hatta sizi arkadaşlarına tavsiye etmelerini sağlayacaklar.

Kullanıcılarınızın kontrol panellerini özelleştirmesine izin vermemek.

Bu, birçok gösterge panosunun etkisiz hissetmesinin bir başka büyük nedenidir. Kullanıcıların göstermek istedikleri metrikleri sıralamasına, filtrelemesine ve belirlemesine izin vererek, aslında, bununla başa çıkmak için çok fazla kod yazmadan görselleştirme panolarını özelleştirmelerine izin vermiş olursunuz.

Pano tasarımınıza basit filtreler ve sıralama kuralları uygulayarak, kullanıcılara muazzam bir şekilde yardımcı olabilir ve iş akışlarını hızlandırabilir, ayrıca diğer her müşterinin aldığı standart bir paket yerine özel bir çözüme sahip olduklarını hissedebilirsiniz.

2B ve 3B öğeleri birleştirme

Son olarak, tasarımın tutarlılığı ile ilgili başka bir konuya değinmekte fayda görüyoruz. Gösterge tablonuzda aynı veriler için 2B öğelerle birleştirilmiş grafikler ve grafikler için 3B öğeler varsa, bu hızlı bir şekilde kafa karışıklığına ve görsel tutarlılık eksikliğine yol açabilir.

Kullanıcıların farklı görselleştirmelerle karıştırılmaması için, ya başka bir renk vererek ya da ekranda hareket ettirerek 2D'yi 3D öğelerden net bir şekilde ayırmayı düşünün. Veya mümkünse, her şeyi daha da basitleştirmek için tüm çizelgeler ve grafikler için stillerden yalnızca birini kullanın.

Son düşünceler

İşte orada! Panoları tasarlarken en sık karşılaştığımız on sorun buydu. Genel fikir, mümkün olduğunca basitleştirmek, temiz çizgileri korumak ve gösterge panelinin her yönü boyunca tutarlı bir tasarım felsefesine sahip olmaktır. Size iyi şanslar diliyoruz!

