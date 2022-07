Il est facile de ne pas savoir ce qui fonctionne exactement et ce qui est efficace en matière de conception de tableau de bord. Il n'est pas rare que les tableaux de bord soient bien planifiés et programmés, seulement pour que le front-end tombe à plat. Aujourd'hui, nous discutons de certaines des erreurs les plus courantes rencontrées lors de la conception d'un tableau de bord moderne. Alors préparez-vous à apprendre !

Ne pas utiliser les bons graphiques pour la situation.

Le premier sur la liste est l'utilisation de graphiques. Ou plutôt l'utilisation incorrecte. Trop souvent, nous remarquons des graphiques qui sont inefficaces pour décrire le message réel derrière les données. Nous comprenons qu'il peut être facile d'être enthousiaste à l'idée d'utiliser le graphique ou le graphique le plus récent et le plus avancé, mais si vous pouvez afficher les mêmes informations en utilisant un graphique à secteurs classique, c'est presque toujours une meilleure solution. De cette façon, vous pouvez garder le point court et précis, et vous ne perturberez pas non plus vos utilisateurs.

Ne pas fournir d'info-bulles ou de contexte approprié.

Ceci est particulièrement important à garder à l'esprit lors du développement d'un tableau de bord plus grand, en particulier un tableau de bord de visualisation avec de nombreux éléments différents inclus. Nous aimons que les concepteurs prennent le temps d'inclure des info-bulles qui s'affichent lorsque l'utilisateur survole ou clique pour plus de détails, car cela peut aider à réduire la confusion et même les appels au service client.

Si les info-bulles ne vous conviennent pas, vous pouvez également garder à l'esprit le contexte de la conception globale du tableau de bord. Tout comme il est déroutant lorsque quelqu'un commence à parler d'un sujet complètement différent dans une conversation, il est également déroutant si les données passent soudainement d'une focalisation sur le retour sur investissement à quelque chose d'autre comme la température moyenne. Utilisez des séparateurs clairs entre les sections et utilisez des couleurs pour guider l'utilisateur d'une zone à l'autre.

Utilisation de graphiques compliqués au lieu de valeurs simples

Semblable au premier point, il est malheureusement aussi très courant que les concepteurs aiment ajouter des graphiques dans la mesure du possible. Et même s'il s'agit techniquement du bon graphique pour la situation, si vous parvenez à transmettre le même sens en utilisant "42 %", non seulement vous facilitez la tâche de l'utilisateur, mais vous économisez également un espace précieux qui peut être utilisé pour d'autres éléments.

De plus, cela aide l'utilisateur à comprendre les choses plus rapidement, car la plupart d'entre nous sont habitués à lire des valeurs intégrées dans le texte, alors que regarder des graphiques peut prendre un peu plus de temps pour s'y habituer.

Utilisation de plusieurs écrans et vues

À présent, vous avez peut-être compris le message général de cet article. Rester simple. S'il est possible de contenir toutes les métriques et tous les points de données importants sur un seul écran, cela est presque toujours préférable, par opposition à la création de plusieurs vues entre lesquelles l'utilisateur doit naviguer.

Selon le type de tableau de bord, il est parfois préférable d'avoir un tableau de bord haut sur un seul écran plutôt qu'un tableau de bord compact qui s'étend sur plusieurs écrans. Si les utilisateurs doivent cliquer entre différentes pages, ils peuvent perdre leur concentration et un temps précieux, ce qui peut être frustrant.

Utiliser trop de points de données

Une façon de transformer instantanément un tableau de bord médiocre en un tableau de bord génial consiste à réduire les points de données en excès. Considérez les raisons pour lesquelles les gens utilisent le tableau de bord de visualisation. Est-ce pour savoir comment leur entreprise s'est comportée au cours du dernier mois ? Dans ce cas, se concentrer sur les métriques de base, telles que le retour sur investissement, les bénéfices, les dépenses, etc., est bien mieux que de montrer tous les points de données intermédiaires utilisés pour calculer ces métriques de base.

Pas de schémas de couleurs appropriés

L'une des choses les plus déroutantes dans les tableaux de bord peut être lorsque les couleurs sont mal utilisées. Un bon jeu de couleurs de tableau de bord est composé de quelques couleurs distinctes, et tout aussi importantes, les couleurs sont conçues pour créer un sentiment de familiarité que l'utilisateur apprend instinctivement à suivre.

N'oubliez pas non plus d'utiliser une palette de couleurs appropriée et de ne pas simplement choisir n'importe quelle couleur que vous pourriez aimer personnellement. En utilisant un jeu de couleurs bien planifié, vous pouvez obtenir une conception visuelle cohérente qui non seulement a fière allure, mais aide également à simplifier la surcharge visuelle qu'un utilisateur reçoit lors de sa première visite sur le tableau de bord.

Oublier la vue d'ensemble

Il y a une raison pour laquelle vous créez une conception de tableau de bord. Rappelez-vous cette raison. Laissez le cas d'utilisation dicter non seulement les informations que vous affichez, mais aussi comment et où vous les affichez. Si le tableau de bord doit présenter les performances d'une entreprise, gardez-le pertinent et précis.

Rendez-le facile pour l'utilisateur d'apprendre toutes les informations clés pertinentes à partir d'un seul écran, et vous verrez une énorme amélioration de la satisfaction client, c'est garanti ! Si le budget de développement le permet, disposer d'un écran permettant aux utilisateurs de sélectionner ce qu'ils souhaitent mesurer peut être un excellent moyen de personnaliser le tableau de bord pour chaque client.

Ne pas écouter vos utilisateurs.

Certains concepteurs sont doués pour prendre conseil auprès des utilisateurs finaux. D'autres, pas tellement. Peu importe le temps que vous avez passé sur cet élément de visualisation de données super génial, si cela n'aide pas les utilisateurs, il sera préférable de le changer pour quelque chose qui aide réellement les utilisateurs.

La raison d'être d'un tableau de bord est d'aider les gens à trouver les informations dont ils ont besoin. Alors, quand ils répondent par des critiques, essayez d'écouter leurs griefs et leurs problèmes et trouvez une solution qui fonctionne pour tout le monde. Non seulement vous obtiendrez un meilleur produit, mais vous obtiendrez également des clients plus satisfaits ; ils resteront plus longtemps et se feront même recommander à leurs amis.

Ne pas laisser vos utilisateurs personnaliser leur tableau de bord.

C'est une autre grande raison pour laquelle de nombreux tableaux de bord se sentent inefficaces. En laissant les utilisateurs trier, filtrer et spécifier les mesures qu'ils souhaitent afficher, vous leur permettez en fait de personnaliser leur tableau de bord de visualisation sans écrire beaucoup de code pour gérer cela.

En appliquant simplement des filtres de base et des règles de tri à la conception de votre tableau de bord, vous pouvez aider énormément les utilisateurs et accélérer leur flux de travail, tout en ayant l'impression qu'ils disposent d'une solution personnalisée au lieu d'un package standard que tous les autres clients reçoivent également.

Combiner des éléments 2D et 3D

Enfin, nous pensons qu'il vaut la peine de mentionner un autre sujet lié à la cohérence de la conception. Si votre tableau de bord comporte des éléments 3D pour les diagrammes et les graphiques combinés à des éléments 2D pour les mêmes données, cela peut rapidement prêter à confusion et à un manque de cohérence visuelle.

Envisagez de séparer clairement les éléments 2D des éléments 3D, soit en lui donnant une autre couleur, soit en le déplaçant sur l'écran afin que les utilisateurs ne se confondent pas avec les différentes visualisations. Ou si possible, utilisez un seul des styles pour tous les tableaux et graphiques pour simplifier davantage le tout.

Dernières pensées

Alors voilà ! C'était nos dix problèmes les plus courants lors de la conception de tableaux de bord. L'idée générale est de simplifier autant que possible, de garder des lignes épurées et d'avoir une philosophie de conception cohérente dans tous les aspects du tableau de bord. Nous vous souhaitons bonne chance !

Quelles sont les erreurs courantes lors de la conception de tableaux de bord ?

Les erreurs les plus courantes sont liées à la confusion des utilisateurs. Cela peut être dû à de nombreux facteurs, tels que des combinaisons de couleurs aléatoires, l'utilisation d'un trop grand nombre d'écrans ou même l'affichage d'un trop grand nombre de données.

Que ne faut-il pas faire sur un tableau de bord ?

N'utilisez pas des polices différentes, des couleurs contradictoires et des graphiques trop complexes mélangés. Au lieu de cela, gardez tout propre et net, en utilisant des divisions claires entre les différentes sections et métriques.

Quels sont les pièges ou les problèmes courants que vous voyez dans les tableaux de bord ?

Avec tous les cadres et éléments de conception disponibles gratuitement, il est devenu facile de simplement copier et coller les plus beaux dans un tableau de bord mixte. Mais cela peut rapidement sembler "boueux" et peu clair si le concepteur n'y prend pas garde.

Comment puis-je améliorer la conception de mon tableau de bord ?

Gardez tout aussi simple que possible. Demandez-vous toujours ce que vos utilisateurs ont vraiment besoin de voir et essayez de supprimer tout ce qui détourne l'attention de l'objectif principal.