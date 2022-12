Łatwo jest się pomylić, co dokładnie działa i co jest skuteczne, jeśli chodzi o projektowanie dashboardów. Nierzadko zdarza się, że dashboardy są dobrze zaplanowane i zaprogramowane, tylko po to, aby front-end wypadł płasko. Dziś omawiamy niektóre z najczęstszych błędów, na które wpadają ludzie podczas projektowania nowoczesnego dashboardu. Przygotuj się na naukę!

Nieużywanie właściwych wykresów dla danej sytuacji.

Pierwszym na liście jest użycie wykresów. A raczej ich niewłaściwe użycie. Zbyt często zauważamy wykresy, które są nieskuteczne w opisywaniu rzeczywistego przesłania stojącego za danymi. Rozumiemy, że łatwo jest się ekscytować najnowszym i najbardziej zaawansowanym wykresem, ale jeśli można wyświetlić te same informacje za pomocą klasycznego wykresu kołowego, to jest to prawie zawsze lepsze rozwiązanie. W ten sposób możesz zachować krótki i precyzyjny punkt, a także nie zdezorientujesz swoich użytkowników.

Nie zapewnienie tooltipów lub odpowiedniego kontekstu.

Jest to szczególnie ważne, aby pamiętać o tym przy tworzeniu większego dashboardu, zwłaszcza dashboardu wizualizacyjnego z wieloma różnymi elementami. Uwielbiamy, gdy projektanci poświęcają czas na dołączenie tooltipów, które pokazują, kiedy użytkownik unosi się lub klika, aby uzyskać więcej szczegółów, ponieważ może to pomóc ograniczyć zamieszanie, a nawet wezwania do obsługi klienta.

Jeśli tooltipy nie są w Twoim stylu, możesz również pamiętać o kontekście ogólnego projektu deski rozdzielczej. Podobnie jak mylące jest, gdy ktoś zaczyna mówić o zupełnie innym temacie w rozmowie, tak samo mylące jest, gdy dane nagle zmieniają się z koncentrujących się na zwrocie z inwestycji na coś innego, jak średnia temperatura. Stosuj wyraźne podziały między sekcjami i używaj kolorów, aby pomóc użytkownikowi w prowadzeniu go od jednego obszaru do drugiego.

Używanie skomplikowanych wykresów zamiast prostych wartości

Podobnie jak w przypadku pierwszego punktu, niestety również bardzo powszechne jest to, że projektanci uwielbiają dodawać wykresy gdzie tylko się da. I nawet jeśli technicznie może to być poprawny wykres dla danej sytuacji, to jeśli uda Ci się przekazać to samo znaczenie za pomocą "42%", to nie tylko ułatwisz to użytkownikowi, ale także zaoszczędzisz cenną przestrzeń, którą można wykorzystać na inne elementy.

Ponadto pomaga to użytkownikowi szybciej zrozumieć rzeczy, ponieważ większość z nas jest przyzwyczajona do czytania wartości osadzonych w tekście, podczas gdy patrzenie na wykresy może zająć nieco więcej czasu, aby się do nich przyzwyczaić.

Korzystanie z wielu ekranów i widoków

Do tej pory mogłeś już podchwycić ogólne przesłanie w tym artykule. Zachowaj prostotę. Jeśli możliwe jest zawarcie wszystkich ważnych metryk i punktów danych na jednym ekranie, to prawie zawsze jest to preferowane, w przeciwieństwie do tworzenia wielu widoków, pomiędzy którymi użytkownik musi nawigować.

W zależności od rodzaju pulpitu, czasami lepiej jest mieć wysoki pulpit na jednym ekranie niż kompaktowy pulpit, który rozciąga się na wiele ekranów. Jeśli użytkownicy muszą klikać tam i z powrotem między różnymi stronami, mogą stracić koncentrację i cenny czas, co może być frustrujące.

Używanie zbyt wielu punktów danych

Jednym ze sposobów na natychmiastowe przekształcenie przeciętnego dashboardu w rewelacyjny jest ograniczenie nadmiaru punktów danych. Zastanów się, z jakich powodów ludzie korzystają z pulpitu wizualizacyjnego. Czy chcą się dowiedzieć, jak ich firma radziła sobie w ciągu ostatniego miesiąca? W takim przypadku skupienie się na podstawowych metrykach, takich jak ROI, Zysk, Wydatki i tak dalej, jest znacznie lepsze niż pokazywanie wszystkich pośrednich punktów danych używanych do obliczenia tych podstawowych.

Brak odpowiednich schematów kolorów

Jedną z najbardziej mylących rzeczy w dashboardach może być sytuacja, gdy kolory są niewłaściwie używane. Dobry schemat kolorystyczny dashboardu składa się z kilku, ale wyrazistych kolorów, a co równie ważne, kolory są zaprojektowane tak, aby stworzyć poczucie znajomości, które użytkownik instynktownie uczy się naśladować.

Pamiętaj również, aby używać odpowiedniego schematu kolorów, a nie tylko wybierać dowolne kolory, które możesz osobiście polubić. Używając dobrze zaplanowanego schematu kolorów, możesz osiągnąć spójny projekt wizualny, który nie tylko wygląda świetnie, ale także pomaga uprościć wizualne przeciążenie, które użytkownik otrzymuje podczas pierwszej wizyty na desce rozdzielczej.

Zapominanie o dużym obrazie

Jest powód, dla którego tworzysz projekt deski rozdzielczej. Pamiętaj o tym. Niech przypadek użycia dyktuje nie tylko jakie informacje wyświetlasz, ale także jak i gdzie je wyświetlasz. Jeśli pulpit ma prezentować wydajność firmy, niech będzie to informacja istotna i na temat.

Ułatw użytkownikowi zapoznanie się z wszystkimi istotnymi informacjami z jednego ekranu, a zobaczysz ogromną poprawę satysfakcji klienta, gwarantowane! Jeśli budżet na rozwój pozwala na to, posiadanie ekranu, który pozwala użytkownikom wybrać, co chcą mierzyć, może być świetnym sposobem na dostosowanie deski rozdzielczej do każdego klienta.

Nie słuchanie swoich użytkowników.

Niektórzy projektanci są świetni w przyjmowaniu rad od użytkowników końcowych. Inni, nie tak bardzo. Bez względu na to, ile czasu spędziłeś nad tym super niesamowitym kawałkiem wizualizacji danych, jeśli nie pomaga użytkownikom, lepiej będzie zmienić go na coś, co faktycznie pomaga użytkownikom.

Cały powód stojący za dashboardem to pomoc ludziom w znalezieniu informacji, których potrzebują. Więc kiedy odpowiadają z krytyką, spróbuj wysłuchać ich skarg i problemów i znaleźć rozwiązanie, które działa dla wszystkich. Nie tylko uzyskasz lepszy produkt, ale również otrzymasz szczęśliwszych klientów; zostaną dłużej, a nawet będą mogli polecić Cię swoim znajomym.

Nie pozwalając swoim użytkownikom dostosować ich dashboard.

Jest to kolejny duży powód, dla którego wiele dashboardów jest nieefektywnych. Pozwalając użytkownikom na sortowanie, filtrowanie i określanie metryk, które chcą pokazać, w efekcie pozwalasz im na dostosowanie ich pulpitu wizualizacyjnego bez konieczności pisania dużej ilości kodu do obsługi tego.

Poprzez proste zastosowanie podstawowych filtrów i reguł sortowania do projektu pulpitu nawigacyjnego, możesz pomóc użytkownikom w ogromnym stopniu i przyspieszyć ich pracę, a także poczuć, że mają niestandardowe rozwiązanie zamiast standardowego pakietu, który dostaje również każdy inny klient.

Łączenie elementów 2D i 3D

Na koniec uważamy, że warto wspomnieć o jeszcze jednym temacie związanym ze spójnością projektu. Jeśli Twój dashboard posiada elementy 3D dla wykresów i grafów połączone z elementami 2D dla tych samych danych, może to szybko doprowadzić do zamieszania i braku spójności wizualnej.

Rozważ wyraźne oddzielenie elementów 2D od 3D, poprzez nadanie im innego koloru lub przesunięcie ich na ekranie, aby użytkownicy nie byli zdezorientowani różnymi wizualizacjami. Lub, jeśli to możliwe, użyj tylko jednego ze stylów dla wszystkich wykresów i wykresów, aby jeszcze bardziej uprościć wszystko.

Końcowe przemyślenia

Więc masz to! To było nasze dziesięć najczęstszych problemów podczas projektowania dashboardów. Ogólną ideą jest uproszczenie tak bardzo jak to możliwe, utrzymanie czystych linii i posiadanie spójnej filozofii projektowania w każdym aspekcie dashboardu. Życzymy Ci wszystkiego najlepszego!

Jakie są najczęstsze błędy podczas projektowania dashboardów?

Najczęstsze błędy mają związek z dezorientacją użytkowników. Może to być spowodowane wieloma rzeczami, takimi jak losowe schematy kolorów, używanie zbyt wielu ekranów, a nawet pokazywanie zbyt wielu danych.

Czego nie należy robić na dashboardzie?

Nie używaj różnych czcionek, sprzecznych kolorów i zbyt skomplikowanych wykresów pomieszanych ze sobą. Zamiast tego utrzymuj wszystko ładnie i czysto, stosując wyraźne podziały pomiędzy różnymi sekcjami i metrykami.

Jakie są częste pułapki lub problemy, które widzisz w dashboardach?

Przy wszystkich dostępnych frameworkach i elementach projektowych, łatwo jest po prostu skopiować i wkleić te dobrze wyglądające do mieszanego dashboardu. Ale to może szybko czuć się "błotnisty" i niejasny, jeśli projektant nie jest ostrożny.

Jak mogę poprawić swój projekt deski rozdzielczej?

Utrzymuj wszystko tak proste, jak to tylko możliwe. Zawsze zadawaj sobie pytanie, co twoi użytkownicy naprawdę potrzebują zobaczyć, i staraj się usunąć wszystko, co odwraca uwagę od głównego celu.