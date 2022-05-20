من السهل أن تشعر بالارتباك بشأن ما يعمل بالضبط وما هو فعال عندما يتعلق الأمر بتصميم لوحة القيادة. ليس من غير المألوف أن تكون لوحات العدادات مخططة ومبرمجة بشكل جيد ، فقط حتى تسقط الواجهة الأمامية. اليوم ، نناقش بعض الأخطاء الأكثر شيوعًا التي يواجهها الأشخاص عند تصميم لوحة معلومات حديثة. لذا استعد للتعلم!

عدم استخدام المخططات الصحيحة للوضع.

أول ما يأتي في القائمة هو استخدام الرسوم البيانية. أو بالأحرى الاستخدام غير الصحيح. في كثير من الأحيان ، نلاحظ المخططات غير الفعالة في وصف الرسالة الفعلية وراء البيانات. نحن نتفهم أنه من السهل أن تكون متحمسًا لاستخدام الرسم البياني أو الرسم البياني الأحدث والأكثر تقدمًا ، ولكن إذا كان بإمكانك عرض نفس المعلومات باستخدام مخطط دائري كلاسيكي ، فسيكون هذا دائمًا حلاً أفضل. بهذه الطريقة ، يمكنك جعل النقطة موجزة ودقيقة ، ولن تربك المستخدمين أيضًا.

عدم تقديم تلميحات الأدوات أو السياق المناسب.

هذا مهم بشكل خاص لوضعه في الاعتبار عند تطوير لوحة معلومات أكبر ، خاصة لوحة معلومات التصور مع العديد من العناصر المختلفة المضمنة. نحن نحب أن يأخذ المصممون الوقت الكافي لتضمين تلميحات الأدوات التي تظهر عندما يحوم المستخدم أو ينقر للحصول على مزيد من التفاصيل ، حيث يمكن أن يساعد ذلك في تقليل الارتباك وحتى المكالمات لخدمة العملاء.

إذا لم تكن تلميحات الأدوات هي أسلوبك ، فيمكنك أيضًا أن تضع في اعتبارك سياق التصميم العام للوحة المعلومات. مثلما يبدو الأمر محيرًا عندما يبدأ شخص ما في الحديث عن موضوع مختلف تمامًا في محادثة ، فإنه يشعر أيضًا بالارتباك إذا تحولت البيانات فجأة من التركيز على عائد الاستثمار إلى شيء آخر مثل متوسط درجة الحرارة. استخدم فواصل واضحة بين الأقسام ، واستخدم الألوان للمساعدة في توجيه المستخدم من منطقة إلى أخرى.

استخدام مخططات معقدة بدلا من القيم البسيطة

على غرار النقطة الأولى ، من الشائع أيضًا أن يحب المصممون إضافة الرسوم البيانية حيثما أمكن ذلك. وعلى الرغم من أنه من الناحية الفنية قد يكون المخطط الصحيح للوضع ، إذا كان بإمكانك نقل نفس المعنى باستخدام "42٪" ، فإنك لا تجعل الأمر أسهل للمستخدم فحسب ، بل توفر أيضًا مساحة قيمة يمكن استخدامها من أجل عناصر أخرى.

علاوة على ذلك ، فهو يساعد المستخدم على فهم الأشياء بسرعة أكبر ، حيث أن معظمنا معتاد على قراءة القيم المضمنة في النص ، في حين أن النظر إلى المخططات قد يستغرق وقتًا أطول قليلاً لتعتاد عليه.

استخدام شاشات ووجهات نظر متعددة

الآن ، ربما تكون قد التقطت الرسالة الإجمالية في هذه المقالة. أبقيها بسيطة. إذا كان من الممكن احتواء جميع المقاييس ونقاط البيانات المهمة في شاشة واحدة ، فمن المفضل دائمًا تقريبًا ، بدلاً من إنشاء طرق عرض متعددة يتعين على المستخدم التنقل بينها.

اعتمادًا على نوع لوحة القيادة ، في بعض الأحيان يكون من الأفضل أن يكون لديك لوحة عدادات طويلة على شاشة واحدة بدلاً من لوحة معلومات مضغوطة تمتد على شاشات متعددة. إذا احتاج المستخدمون إلى النقر ذهابًا وإيابًا بين الصفحات المختلفة ، فقد يفقدون التركيز والوقت الثمين ، الأمر الذي قد يكون محبطًا.

استخدام عدد كبير جدًا من نقاط البيانات

تتمثل إحدى طرق تحويل لوحة القيادة المتوسطة إلى لوحة رائعة على الفور في تقليل نقاط البيانات الزائدة. ضع في اعتبارك الأسباب التي تجعل الأشخاص يستخدمون لوحة معلومات التصور. هل هو معرفة أداء أعمالهم خلال الشهر الماضي؟ في هذه الحالة ، يكون التركيز على المقاييس الأساسية ، مثل عائد الاستثمار والربح والمصروفات وما إلى ذلك ، أفضل بكثير من إظهار جميع نقاط البيانات الوسيطة المستخدمة لحساب هذه النقاط الأساسية.

لا توجد مخططات لونية مناسبة

يمكن أن يكون أحد الأشياء الأكثر إرباكًا في لوحات المعلومات هو إساءة استخدام الألوان. يتكون مخطط ألوان لوحة القيادة الجيد من عدد قليل من الألوان المميزة ، وعلى نفس القدر من الأهمية ، تم تصميم الألوان لخلق شعور بالألفة يتعلم المستخدم بشكل غريزي اتباعه.

تذكر أيضًا استخدام نظام ألوان مناسب وليس مجرد اختيار أي لون قد يعجبك شخصيًا. باستخدام مخطط ألوان جيد التخطيط ، يمكنك تحقيق تصميم مرئي متماسك لا يبدو رائعًا فحسب ، بل يساعد أيضًا في تبسيط الحمل الزائد المرئي الذي يحصل عليه المستخدم عند زيارة لوحة القيادة لأول مرة.

نسيان الصورة الكبيرة

هناك سبب لإنشاء تصميم لوحة القيادة. تذكر هذا السبب. دع حالة الاستخدام تملي ليس فقط المعلومات التي تعرضها ولكن أيضًا كيف وأين تعرضها. إذا كانت لوحة المعلومات تهدف إلى عرض أداء نشاط تجاري ، فاحرص على أن تكون ذات صلة بالموضوع.

اجعل من السهل على المستخدم معرفة جميع المعلومات الأساسية ذات الصلة من شاشة واحدة ، وسترى تحسنًا كبيرًا في رضا العملاء ، مضمونًا! إذا كانت ميزانية التطوير تسمح بذلك ، فإن وجود شاشة تسمح للمستخدمين بتحديد ما يريدون قياسه يمكن أن يكون طريقة رائعة لتخصيص لوحة المعلومات لكل عميل على حدة.

لا تستمع إلى المستخدمين لديك.

بعض المصممين رائعون في أخذ النصائح من المستخدمين النهائيين. آخرون ، ليس كثيرا. بغض النظر عن مقدار الوقت الذي قضيته في قطعة التصور الرائعة للبيانات هذه ، إذا لم تساعد المستخدمين ، فسيكون من الأفضل تغييرها لشيء يساعد المستخدمين بالفعل.

السبب الكامل وراء لوحة القيادة هو مساعدة الأشخاص في العثور على المعلومات التي يحتاجون إليها. لذلك عندما يردون بالنقد ، حاول الاستماع إلى مظالمهم وقضاياهم وإيجاد حل يناسب الجميع. لن تحصل على منتج أفضل فحسب ، بل ستحصل أيضًا على عملاء أكثر سعادة ؛ سيبقون في الجوار لفترة أطول ويجعلونهم يوصونك لأصدقائهم.

عدم السماح للمستخدمين بتخصيص لوحة التحكم الخاصة بهم.

هذا سبب كبير آخر يجعل العديد من لوحات المعلومات غير فعالة. من خلال السماح للمستخدمين بالفرز والتصفية وتحديد المقاييس التي يريدون عرضها ، فأنت في الواقع تسمح لهم بتخصيص لوحة معلومات التصور الخاصة بهم دون كتابة الكثير من التعليمات البرمجية للتعامل مع هذا الأمر.

ببساطة عن طريق تطبيق عوامل التصفية الأساسية وقواعد الفرز على تصميم لوحة المعلومات ، يمكنك مساعدة المستخدمين بشكل كبير وتسريع سير العمل ، بالإضافة إلى الشعور بأن لديهم حلًا مخصصًا بدلاً من الحزمة القياسية التي يحصل عليها كل عميل آخر أيضًا.

الجمع بين العناصر ثنائية وثلاثية الأبعاد

أخيرًا ، نشعر أنه من المفيد ذكر موضوع آخر يتعلق باتساق التصميم. إذا كانت لوحة القيادة تحتوي على عناصر ثلاثية الأبعاد للمخططات والرسوم البيانية مدمجة مع عناصر ثنائية الأبعاد لنفس البيانات ، فقد يؤدي ذلك بسرعة إلى حدوث ارتباك ونقص في التماسك البصري.

ضع في اعتبارك فصل ثنائي الأبعاد بوضوح عن العناصر ثلاثية الأبعاد ، إما عن طريق إعطائه لونًا آخر أو تحريكه على الشاشة حتى لا يختلط الأمر على المستخدمين مع التصورات المختلفة. أو إذا أمكن ، استخدم نمطًا واحدًا فقط لجميع المخططات والرسوم البيانية لتبسيط كل شيء بشكل أكبر.

افكار اخيرة

لذلك هناك لديك! كانت تلك المشكلات العشر الأكثر شيوعًا عند تصميم لوحات المعلومات. الفكرة العامة هي التبسيط قدر الإمكان ، والحفاظ على خطوط نظيفة وفلسفة تصميم متسقة في كل جانب من جوانب لوحة القيادة. نتمنى لك حظا سعيدا!

ما هي الأخطاء الشائعة أثناء تصميم لوحات المعلومات؟

تتعلق الأخطاء الأكثر شيوعًا بإرباك المستخدمين. يمكن أن يكون هذا بسبب العديد من الأشياء ، مثل أنظمة الألوان العشوائية ، أو استخدام الكثير من الشاشات ، أو حتى عرض الكثير من البيانات.

ما الذي يجب ألا تفعله على لوحة القيادة؟

لا تستخدم خطوطًا مختلفة وألوانًا متضاربة ومخططات شديدة التعقيد مختلطة معًا. بدلاً من ذلك ، حافظ على كل شيء لطيفًا ونظيفًا ، باستخدام تقسيمات واضحة بين الأقسام والمقاييس المختلفة.

ما المزالق أو المشكلات الشائعة التي تراها في لوحات المعلومات؟

مع توفر جميع الأطر وعناصر التصميم مجانًا ، أصبح من السهل نسخ ولصق العناصر ذات المظهر الجميل في لوحة معلومات مختلطة. ولكن هذا يمكن أن يشعر بسرعة "بالوحل" وغير واضح ما إذا كان المصمم غير حذر.

كيف يمكنني تحسين تصميم لوحة القيادة الخاصة بي؟

اجعل كل شيء بسيطًا قدر الإمكان. اسأل نفسك دائمًا عما يحتاج المستخدمون حقًا إلى رؤيته ، وحاول إزالة كل ما يشتت الانتباه عن الهدف الرئيسي.