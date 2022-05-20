在仪表板设计方面，很容易混淆究竟什么是有效的，什么是有效的。仪表板经过精心规划和编程的情况并不少见，只是前端变得平淡无奇。今天，我们讨论了人们在设计现代仪表板时遇到的一些最常见的错误。所以准备好学习吧！

没有针对这种情况使用正确的图表。

首先是图表的使用。或者更确切地说是不正确的使用。我们经常注意到图表无法有效描述数据背后的实际信息。我们知道使用最新和最先进的图表或图形很容易让人兴奋，但如果您可以使用经典的饼图显示相同的信息，那么这几乎总是一个更好的解决方案。这样，您可以使要点简短而准确，并且您也不会混淆您的用户。

不提供工具提示或适当的上下文。

在开发更大的仪表板时要牢记这一点尤其重要，尤其是包含许多不同元素的可视化仪表板。我们喜欢设计师花时间在用户悬停或单击以获取更多详细信息时显示工具提示，因为这可以帮助减少混淆甚至致电客户服务。

如果工具提示不是您的风格，您还可以牢记整体仪表板设计的上下文。就像当有人在对话中开始谈论完全不同的话题时会感到困惑一样，如果数据突然从关注投资回报率转变为其他诸如平均温度之类的东西，也会让人感到困惑。在部分之间使用清晰的分隔线，并使用颜色来帮助引导用户从一个区域到另一个区域。

使用复杂的图表而不是简单的值

与第一点类似，不幸的是，设计师喜欢尽可能添加图表也很常见。即使它在技术上可能是适合这种情况的图表，但如果您可以通过使用“42%”来传达相同的含义，那么您不仅可以让用户更轻松，还可以节省可用于的宝贵空间其他元素。

此外，它可以帮助用户更快地理解事物，因为我们大多数人都习惯于阅读嵌入在文本中的值，而查看图表可能需要更长的时间才能习惯。

使用多个屏幕和视图

到目前为止，您可能已经了解了本文中的总体信息。把事情简单化。如果可以在单个屏幕中包含所有重要的指标和数据点，那么几乎总是首选，而不是创建用户必须在其间导航的多个视图。

根据仪表板的类型，有时最好在单个屏幕上放置一个高仪表板，而不是跨多个屏幕的紧凑仪表板。如果用户需要在不同的页面之间来回点击，他们可能会失去注意力和宝贵的时间，这可能会令人沮丧。

使用太多数据点

一种将平庸的仪表板立即变成出色仪表板的方法是减少多余的数据点。考虑人们使用可视化仪表板的原因。是要了解他们过去一个月的业务表现如何？在这种情况下，关注核心指标，例如 ROI、利润、费用等，比显示用于计算这些核心指标的所有中间数据点要好得多。

没有合适的配色方案

仪表板中最令人困惑的事情之一可能是颜色被滥用。一个好的仪表板配色方案由几种但独特的颜色组成，同样重要的是，这些颜色旨在创造一种用户本能地学习遵循的熟悉感。

此外，请记住使用适当的配色方案，而不仅仅是选择您个人可能喜欢的任何颜色。通过使用精心策划的配色方案，您可以获得连贯的视觉设计，不仅看起来很棒，而且有助于简化用户在首次访问仪表板时的视觉过载。

忘记大局

您创建仪表板设计是有原因的。记住那个理由。让用例不仅指示您显示的信息，还指示您显示它的方式和位置。如果仪表板要展示企业的业绩，请保持相关性和重点。

让用户轻松地从一个屏幕上了解所有相关的关键信息，您将看到客户满意度的巨大提高，保证！如果开发预算允许，拥有一个允许用户选择他们想要测量的内容的屏幕可能是为每个客户定制仪表板的好方法。

不听你的用户。

一些设计师擅长听取最终用户的建议。其他的，没有那么多。不管你花了多少时间在那个超级棒的数据可视化上，如果它对用户没有帮助，最好把它改成对用户有帮助的东西。

仪表板背后的全部原因是帮助人们找到他们需要的信息。因此，当他们以批评回应时，请尝试倾听他们的不满和问题，并找到适合所有人的解决方案。您不仅会获得更好的产品，还会获得更满意的客户；他们会在这里逗留更长时间，甚至让他们将您推荐给他们的朋友。

不让您的用户自定义他们的仪表板。

这是许多仪表板感觉无效的另一个重要原因。通过让用户对他们想要显示的指标进行排序、过滤和指定，实际上，您允许他们自定义他们的可视化仪表板，而无需实际编写大量代码来处理这个问题。

通过简单地将基本过滤器和排序规则应用于您的仪表板设计，您可以极大地帮助用户并加快他们的工作流程，并感觉他们拥有自定义解决方案，而不是每个其他客户也可以获得的标准包。

结合 2D 和 3D 元素

最后，我们觉得值得一提的是另一个与设计一致性相关的话题。如果您的仪表板具有图表和图形的 3D 元素以及相同数据的 2D 元素，这可能会很快导致混乱和缺乏视觉连贯性。

考虑清楚地将 2D 元素与 3D 元素分开，或者给它另一种颜色，或者在屏幕上移动它，这样用户就不会对不同的可视化感到困惑。或者，如果可能，对所有图表和图形仅使用一种样式以进一步简化所有内容。

最后的想法

所以你有它！这是我们在设计仪表板时最常见的十个问题。总体思路是尽可能简化，保持简洁的线条，并在仪表板的各个方面保持一致的设计理念。我们祝您好运！

设计仪表板时的常见错误有哪些？

最常见的错误与混淆用户有关。这可能是因为很多原因，例如随机配色方案、使用太多屏幕，甚至显示太多数据。

你不应该在仪表板上做什么？

不要将不同的字体、冲突的颜色和过于复杂的图表混合在一起。相反，使用不同部分和指标之间的明确划分，保持一切都干净整洁。

您在仪表板中看到的常见陷阱或问题是什么？

由于所有框架和设计元素都免费提供，因此只需将好看的元素复制并粘贴到混合仪表板中就变得很容易。但如果设计师不小心，这很快就会让人感到“浑浊”并且不清楚。

如何改进仪表板设计？

让一切尽可能简单。始终问自己用户真正需要看到什么，并尝试删除所有分散主要目的的内容。