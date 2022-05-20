Легко запутаться в том, что именно работает, а что эффективно, когда дело доходит до дизайна приборной панели. Нередки случаи, когда информационные панели хорошо спланированы и запрограммированы, а внешний интерфейс не работает. Сегодня мы обсудим некоторые из наиболее распространенных ошибок, с которыми сталкиваются люди при разработке современной информационной панели. Так что будьте готовы учиться!

Использование неправильных диаграмм для ситуации.

Первым в списке стоит использование диаграмм. Вернее, неправильное использование. Слишком часто мы замечаем диаграммы, которые неэффективны для описания фактического сообщения, стоящего за данными. Мы понимаем, что может быть легко увлечься использованием самой последней и наиболее продвинутой диаграммы или графика, но если вы можете отобразить ту же информацию, используя классическую круговую диаграмму, то это почти всегда лучшее решение. Таким образом, вы сможете изложить суть кратко и точно, а также не запутаете своих пользователей.

Не предоставление всплывающих подсказок или надлежащего контекста.

Это особенно важно иметь в виду при разработке более крупной информационной панели, особенно панели визуализации с множеством различных элементов. Нам нравится, когда дизайнеры не торопятся включать всплывающие подсказки, которые показывают, когда пользователь наводит курсор мыши или щелкает для получения более подробной информации, поскольку это может помочь сократить путаницу и даже звонки в службу поддержки клиентов.

Если всплывающие подсказки не в вашем стиле, вы также можете учитывать контекст общего дизайна панели инструментов. Точно так же, как это сбивает с толку, когда кто-то начинает говорить на совершенно другую тему в разговоре, также сбивает с толку, если данные внезапно смещаются с фокуса на рентабельность инвестиций на что-то другое, например, на среднюю температуру. Используйте четкие разделители между разделами и используйте цвета, чтобы помочь пользователю перейти из одной области в другую.

Использование сложных диаграмм вместо простых значений

Как и в случае с первым пунктом, дизайнеры, к сожалению, очень часто любят добавлять диаграммы везде, где это возможно. И хотя технически это может быть правильная диаграмма для данной ситуации, если вам удастся передать тот же смысл, используя «42%», вы не только облегчите задачу пользователю, но и сэкономите драгоценное пространство, которое можно использовать для другие элементы.

Кроме того, это помогает пользователю быстрее понять вещи, так как большинство из нас привыкли читать значения, встроенные в текст, тогда как просмотр диаграмм может занять немного больше времени, чтобы привыкнуть.

Использование нескольких экранов и представлений

К настоящему моменту вы, возможно, уловили общий смысл этой статьи. Будь проще. Если есть возможность разместить все важные метрики и точки данных на одном экране, то это почти всегда предпочтительнее, чем создание нескольких представлений, между которыми пользователю приходится перемещаться.

В зависимости от типа информационной панели иногда лучше иметь высокую информационную панель на одном экране, чем компактную информационную панель, охватывающую несколько экранов. Если пользователям нужно щелкать назад и вперед между разными страницами, они могут потерять фокус и драгоценное время, что может быть неприятно.

Использование слишком большого количества точек данных

Один из способов мгновенно превратить посредственную информационную панель в потрясающую — сократить лишние точки данных. Подумайте, почему люди используют панель визуализации. Чтобы узнать, как их бизнес работал за последний месяц? В этом случае гораздо лучше сосредоточиться на основных показателях, таких как рентабельность инвестиций, прибыль, расходы и т. д., чем показывать все промежуточные точки данных, используемые для расчета этих основных показателей.

Нет правильных цветовых схем

Одной из самых запутанных вещей на информационных панелях может быть неправильное использование цветов. Хорошая цветовая схема приборной панели состоит из нескольких, но отличительных цветов, и, что не менее важно, цвета предназначены для создания ощущения знакомости, которому пользователь инстинктивно учится следовать.

Кроме того, не забывайте использовать правильную цветовую схему, а не просто выбирать любой цвет, который вам может понравиться. Используя хорошо спланированную цветовую схему, вы можете добиться согласованного визуального дизайна, который не только отлично выглядит, но и помогает упростить визуальную перегрузку, которую пользователь получает при первом посещении панели инструментов.

Забывая большую картину

Есть причина, по которой вы создаете дизайн приборной панели. Запомните эту причину. Пусть вариант использования определяет не только то, какую информацию вы отображаете, но и то, как и где вы ее отображаете. Если дашборд должен демонстрировать эффективность бизнеса, делайте его актуальным и точным.

Сделайте так, чтобы пользователю было легко узнать всю необходимую ключевую информацию с одного экрана, и вы гарантированно увидите значительное повышение удовлетворенности клиентов! Если бюджет разработки позволяет, наличие экрана, позволяющего пользователям выбирать, что они хотят измерять, может стать отличным способом настроить панель инструментов для каждого отдельного клиента.

Не слушая своих пользователей.

Некоторые дизайнеры умеют прислушиваться к советам конечных пользователей. Другие, не очень. Независимо от того, сколько времени вы потратили на эту потрясающую визуализацию данных, если она не помогает пользователям, будет лучше заменить ее чем-то, что действительно помогает пользователям.

Вся причина создания информационной панели заключается в том, чтобы помочь людям найти нужную им информацию. Поэтому, когда они отвечают критикой, постарайтесь выслушать их жалобы и проблемы и найти решение, которое устроит всех. Вы получите не только более качественный продукт, но и более довольных клиентов; они останутся с вами дольше и даже порекомендуют вас своим друзьям.

Не позволяйте пользователям настраивать свою панель управления.

Это еще одна важная причина, по которой многие информационные панели кажутся неэффективными. Позволяя пользователям сортировать, фильтровать и указывать, какие метрики они хотят отображать, вы, по сути, позволяете им настраивать свою панель визуализации без необходимости написания большого количества кода для обработки этого.

Просто применяя базовые фильтры и правила сортировки к дизайну своей информационной панели, вы можете значительно помочь пользователям и ускорить их рабочий процесс, а также почувствовать, что у них есть индивидуальное решение вместо стандартного пакета, который также получают все остальные клиенты.

Объединение 2D и 3D элементов

Наконец, мы считаем целесообразным упомянуть еще одну тему, связанную с согласованностью дизайна. Если ваша информационная панель содержит 3D-элементы для диаграмм и графиков в сочетании с 2D-элементами для тех же данных, это может быстро привести к путанице и отсутствию визуальной согласованности.

Подумайте о том, чтобы четко отделить 2D-элементы от 3D-элементов, либо задав им другой цвет, либо переместив их на экране, чтобы пользователи не запутались в различных визуализациях. Или, если возможно, используйте только один из стилей для всех диаграмм и графиков, чтобы еще больше все упростить.

Последние мысли

Итак, у вас есть это! Это были наши десять самых распространенных проблем при разработке информационных панелей. Общая идея состоит в максимальном упрощении, сохранении четких линий и последовательной философии дизайна во всех аспектах приборной панели. Желаем вам удачи!

Каковы распространенные ошибки при проектировании дашбордов?

Наиболее распространенные ошибки связаны с запутыванием пользователей. Это может быть связано со многими причинами, такими как случайные цветовые схемы, использование слишком большого количества экранов или даже отображение слишком большого количества данных.

Что нельзя делать на приборной панели?

Не используйте разные шрифты, конфликтующие цвета и слишком сложные диаграммы, смешанные вместе. Вместо этого держите все красиво и чисто, используя четкое разделение между различными разделами и показателями.

Какие распространенные ловушки или проблемы вы видите на информационных панелях?

Благодаря тому, что все фреймворки и элементы дизайна находятся в свободном доступе, стало легко просто скопировать и вставить красивые элементы в смешанную панель управления. Но это может быстро показаться «грязным» и неясным, если дизайнер не будет осторожен.

Как я могу улучшить дизайн своей приборной панели?

Держите все как можно проще. Всегда спрашивайте себя, что действительно нужно видеть вашим пользователям, и старайтесь убрать все, что отвлекает от основной цели.