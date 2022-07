Es fácil confundirse acerca de qué funciona exactamente y qué es efectivo cuando se trata del diseño del tablero. No es raro que los tableros estén bien planificados y programados, solo que el front-end no funcione. Hoy, discutimos algunos de los errores más comunes con los que se encuentran las personas al diseñar un tablero moderno. ¡Así que prepárate para aprender!

No usar los gráficos correctos para la situación.

Lo primero en la lista es el uso de gráficos. O más bien el uso incorrecto. Con demasiada frecuencia, notamos gráficos que no son efectivos para describir el mensaje real detrás de los datos. Entendemos que puede ser fácil emocionarse con el uso de la tabla o gráfico más reciente y de aspecto más avanzado, pero si puede mostrar la misma información usando un gráfico circular clásico, entonces esa es casi siempre una mejor solución. De esta manera, puede mantener el punto breve y preciso, y tampoco confundirá a sus usuarios.

No proporcionar información sobre herramientas o el contexto adecuado.

Es especialmente importante tener esto en cuenta al desarrollar un tablero más grande, especialmente un tablero de visualización con muchos elementos diferentes incluidos. Nos encanta cuando los diseñadores se toman el tiempo para incluir información sobre herramientas que muestran cuando el usuario se desplaza o hace clic para obtener más detalles, ya que esto puede ayudar a reducir la confusión e incluso las llamadas al servicio de atención al cliente.

Si la información sobre herramientas no es su estilo, también puede tener en cuenta el contexto del diseño general del tablero. Al igual que se siente confuso cuando alguien comienza a hablar sobre un tema completamente diferente en una conversación, también se siente confuso si los datos de repente pasan de estar enfocados en el retorno de la inversión a algo más como la temperatura promedio. Use divisores claros entre las secciones y use colores para ayudar a guiar al usuario de un área a otra.

Usar gráficos complicados en lugar de valores simples

De manera similar al primer punto, desafortunadamente también es muy común que a los diseñadores les encante agregar gráficos siempre que sea posible. Y aunque técnicamente podría ser el gráfico correcto para la situación, si puede lograr transmitir el mismo significado usando "42%", entonces no solo lo hace más fácil para el usuario, sino que también ahorra espacio valioso que se puede usar para otros elementos

Además, ayuda al usuario a comprender las cosas más rápidamente, ya que la mayoría de nosotros estamos acostumbrados a leer valores incrustados en el texto, mientras que mirar gráficos puede llevar un poco más de tiempo acostumbrarse.

Uso de múltiples pantallas y vistas

A estas alturas, es posible que haya captado el mensaje general de este artículo. Mantenlo simple. Si es posible contener todas las métricas y puntos de datos importantes en una sola pantalla, casi siempre se prefiere eso, en lugar de crear múltiples vistas entre las que el usuario tiene que navegar.

Según el tipo de tablero, a veces es mejor tener un tablero alto en una sola pantalla en lugar de un tablero compacto que abarque varias pantallas. Si los usuarios necesitan hacer clic de un lado a otro entre diferentes páginas, pueden perder el enfoque y el tiempo valioso, lo que puede ser frustrante.

Usar demasiados puntos de datos

Una forma de convertir instantáneamente un tablero mediocre en uno increíble es reducir los puntos de datos en exceso. Considere las razones por las que las personas usan el panel de visualización. ¿Es para saber cómo se ha desempeñado su negocio durante el último mes? En ese caso, centrarse en las métricas principales, como el ROI, las ganancias, los gastos, etc., es mucho mejor que mostrar todos los puntos de datos intermedios utilizados para calcular estos principales.

Sin esquemas de color adecuados

Una de las cosas más confusas en los tableros puede ser cuando los colores se usan incorrectamente. Un buen esquema de color del tablero se compone de unos pocos colores distintivos y, lo que es igualmente importante, los colores están diseñados para crear una sensación de familiaridad que el usuario aprende instintivamente a seguir.

Además, recuerde usar un esquema de color adecuado y no solo elegir cualquier color que le guste personalmente. Mediante el uso de un esquema de color bien planificado, puede lograr un diseño visual coherente que no solo se ve muy bien, sino que también ayuda a simplificar la sobrecarga visual que recibe un usuario cuando visita el tablero por primera vez.

Olvidando el panorama general

Hay una razón por la que está creando un diseño de tablero. Recuerda esa razón. Deje que el caso de uso dicte no solo qué información muestra, sino también cómo y dónde la muestra. Si el tablero es para mostrar el desempeño de un negocio, manténgalo relevante y al grano.

Haga que sea fácil para el usuario aprender toda la información clave relevante desde una sola pantalla, y verá una gran mejora en la satisfacción del cliente, ¡garantizado! Si el presupuesto de desarrollo lo permite, tener una pantalla que permita a los usuarios seleccionar lo que quieren medir puede ser una excelente manera de personalizar el tablero para cada cliente individual.

No escuchar a sus usuarios.

Algunos diseñadores son excelentes para recibir consejos de los usuarios finales. Otros, no tanto. No importa cuánto tiempo hayas dedicado a esa increíble pieza de visualización de datos, si no ayuda a los usuarios, será mejor cambiarla por algo que realmente ayude a los usuarios.

La razón principal detrás de un tablero es ayudar a las personas a encontrar la información que necesitan. Entonces, cuando respondan con críticas, trate de escuchar sus quejas y problemas y encuentre una solución que funcione para todos. No solo obtendrá un mejor producto, sino que también obtendrá clientes más satisfechos; se quedarán por más tiempo e incluso harán que te recomienden a sus amigos.

No permitir que sus usuarios personalicen su tablero.

Esta es otra gran razón por la que muchos tableros se sienten ineficaces. Al permitir que los usuarios clasifiquen, filtren y especifiquen qué métricas quieren mostrar, en efecto, les permite personalizar su tablero de visualización sin tener que escribir mucho código para manejar esto.

Simplemente aplicando filtros básicos y reglas de clasificación al diseño de su tablero, puede ayudar enormemente a los usuarios y acelerar su flujo de trabajo, así como sentir que tienen una solución personalizada en lugar de un paquete estándar que todos los demás clientes también obtienen.

Combinando elementos 2D y 3D

Finalmente, creemos que vale la pena mencionar otro tema relacionado con la consistencia del diseño. Si su tablero tiene elementos 3D para tablas y gráficos combinados con elementos 2D para los mismos datos, eso puede generar confusión y falta de coherencia visual rápidamente.

Considere dividir claramente los elementos 2D de los 3D, ya sea dándole otro color o moviéndolo en la pantalla para que los usuarios no se confundan con las diferentes visualizaciones. O, si es posible, use solo uno de los estilos para todos los cuadros y gráficos para simplificar aún más todo.

Pensamientos finales

¡Así que ahí lo tienes! Esos fueron nuestros diez problemas más comunes al diseñar tableros. La idea general es simplificar tanto como sea posible, mantener líneas limpias y tener una filosofía de diseño consistente en todos los aspectos del tablero. ¡Te deseamos la mejor de las suertes!

¿Cuáles son los errores comunes al diseñar tableros?

Los errores más comunes tienen que ver con confundir a los usuarios. Esto puede deberse a muchas cosas, como esquemas de color aleatorios, usar demasiadas pantallas o incluso mostrar demasiados datos.

¿Qué no debes hacer en un tablero?

No utilice fuentes diferentes, colores en conflicto y gráficos demasiado complejos mezclados. En su lugar, mantén todo limpio y ordenado, utilizando divisiones claras entre diferentes secciones y métricas.

¿Cuáles son las trampas o problemas comunes que ve en los tableros?

Con todos los marcos y elementos de diseño disponibles gratuitamente, se ha vuelto fácil simplemente copiar y pegar los atractivos en un tablero mixto. Pero esto puede parecer rápidamente “turbio” y poco claro si el diseñador no tiene cuidado.

¿Cómo puedo mejorar el diseño de mi tablero?

Mantenga todo lo más simple posible. Siempre pregúntese qué es lo que realmente necesitan ver sus usuarios e intente eliminar todo lo que distraiga del objetivo principal.