É fácil ficar confuso sobre o que exatamente funciona e o que é eficaz quando se trata de design de painel. Não é incomum que os painéis sejam bem planejados e programados, apenas para o front-end falhar. Hoje, discutimos alguns dos erros mais comuns que as pessoas cometem ao projetar um painel moderno. Então prepare-se para aprender!

Não usar os gráficos corretos para a situação.

O primeiro da lista é o uso de gráficos. Ou melhor, o uso incorreto. Com muita frequência, notamos gráficos que são ineficazes para descrever a mensagem real por trás dos dados. Entendemos que pode ser fácil ficar empolgado com o uso do gráfico ou gráfico mais recente e com aparência mais avançada, mas se você puder exibir as mesmas informações usando um gráfico de pizza clássico, essa é quase sempre uma solução melhor. Dessa forma, você pode manter o ponto curto e preciso, e também não confundirá seus usuários.

Não fornecer dicas de ferramentas ou contexto adequado.

Isso é especialmente importante ter em mente ao desenvolver um painel maior, especialmente um painel de visualização com muitos elementos diferentes incluídos. Adoramos quando os designers dedicam um tempo para incluir dicas de ferramentas que mostram quando o usuário passa o mouse ou clica para obter mais detalhes, pois isso pode ajudar a reduzir a confusão e até mesmo as chamadas para o atendimento ao cliente.

Se as dicas de ferramentas não são seu estilo, você também pode ter em mente o contexto do design geral do painel. Assim como parece confuso quando alguém começa a falar sobre um tópico completamente diferente em uma conversa, também parece confuso se os dados de repente mudarem de foco no retorno do investimento para algo como a temperatura média. Use divisores claros entre as seções e use cores para ajudar a guiar o usuário de uma área para outra.

Usando gráficos complicados em vez de valores simples

Semelhante ao primeiro ponto, infelizmente também é muito comum os designers adorarem adicionar gráficos sempre que possível. E mesmo que tecnicamente seja o gráfico correto para a situação, se você conseguir transmitir o mesmo significado usando “42%”, você não apenas facilita para o usuário, mas também economiza espaço valioso que pode ser usado para outros elementos.

Além disso, ajuda o usuário a entender as coisas mais rapidamente, pois a maioria de nós está acostumada a ler os valores incorporados no texto, enquanto a visualização de gráficos pode demorar um pouco mais para se acostumar.

Usando várias telas e visualizações

Até agora, você pode ter percebido a mensagem geral neste artigo. Mantenha simples. Se for possível conter todas as métricas e pontos de dados importantes em uma única tela, isso é quase sempre preferível, em vez de criar várias visualizações pelas quais o usuário precisa navegar.

Dependendo do tipo de painel, às vezes é melhor ter um painel alto em uma única tela em vez de um painel compacto que abrange várias telas. Se os usuários precisarem clicar para frente e para trás entre páginas diferentes, eles podem perder o foco e um tempo valioso, o que pode ser frustrante.

Usando muitos pontos de dados

Uma maneira de transformar instantaneamente um painel medíocre em um incrível é reduzir o excesso de pontos de dados. Considere os motivos pelos quais as pessoas estão usando o painel de visualização. É para saber como seus negócios se saíram no mês passado? Nesse caso, focar nas métricas principais, como ROI, Lucro, Despesas e assim por diante, é muito melhor do que mostrar todos os pontos de dados intermediários usados para calcular essas métricas principais.

Sem esquemas de cores adequados

Uma das coisas mais confusas nos painéis pode ser quando as cores são mal utilizadas. Um bom esquema de cores do painel é composto de algumas cores distintas, e igualmente importante, as cores são projetadas para criar uma sensação de familiaridade que o usuário aprende instintivamente a seguir.

Além disso, lembre-se de usar um esquema de cores adequado e não apenas escolher qualquer cor que você possa gostar pessoalmente. Ao usar um esquema de cores bem planejado, você pode obter um design visual coerente que não apenas pareça ótimo, mas também ajude a simplificar a sobrecarga visual que um usuário recebe ao visitar o painel pela primeira vez.

Esquecendo o grande quadro

Há uma razão pela qual você está criando um design de painel. Lembre-se desse motivo. Deixe que o caso de uso dite não apenas quais informações você exibe, mas também como e onde você as exibe. Se o painel é para mostrar o desempenho de um negócio, mantenha-o relevante e direto ao ponto.

Facilite para o usuário aprender todas as informações importantes relevantes em uma única tela e você verá uma enorme melhoria na satisfação do cliente, garantida! Se o orçamento de desenvolvimento permitir, ter uma tela que permita aos usuários selecionar o que desejam medir pode ser uma ótima maneira de personalizar o painel para cada cliente individual.

Não ouvir seus usuários.

Alguns designers são ótimos em receber conselhos dos usuários finais. Outros, nem tanto. Não importa quanto tempo você tenha gasto nessa peça de visualização de dados super incrível, se ela não ajudar os usuários, será melhor trocá-la por algo que realmente ajude os usuários.

A razão por trás de um painel é ajudar as pessoas a encontrar as informações de que precisam. Então, quando eles responderem com críticas, tente ouvir suas queixas e problemas e encontre uma solução que funcione para todos. Você não apenas obterá um produto melhor, mas também clientes mais felizes; eles vão ficar por mais tempo e até mesmo recomendá-lo a seus amigos.

Não permitir que seus usuários personalizem seu painel.

Esta é outra grande razão pela qual muitos painéis parecem ineficazes. Ao permitir que os usuários classifiquem, filtrem e especifiquem quais métricas eles desejam mostrar, você permite que eles personalizem seu painel de visualização sem realmente escrever muito código para lidar com isso.

Simplesmente aplicando filtros básicos e regras de classificação ao design de seu painel, você pode ajudar os usuários tremendamente e acelerar seu fluxo de trabalho, além de sentir que eles têm uma solução personalizada em vez de um pacote padrão que todos os outros clientes também recebem.

Combinando elementos 2D e 3D

Por fim, achamos que vale a pena mencionar outro tópico relacionado à consistência do design. Se o seu painel tiver elementos 3D para gráficos e tabelas combinados com elementos 2D para os mesmos dados, isso pode levar rapidamente à confusão e à falta de coerência visual.

Considere dividir claramente os elementos 2D dos 3D, seja dando-lhe outra cor ou movendo-o na tela para que os usuários não se confundam com as diferentes visualizações. Ou, se possível, use apenas um dos estilos para todos os gráficos e tabelas para simplificar ainda mais tudo.

Pensamentos finais

Então aí está! Esses foram nossos dez problemas mais comuns ao projetar painéis. A ideia geral é simplificar o máximo possível, manter linhas limpas e ter uma filosofia de design consistente em todos os aspectos do painel. Nós lhe desejamos boa sorte!

Quais são os erros comuns ao projetar painéis?

Os erros mais comuns têm a ver com confundir os usuários. Isso pode ser devido a muitas coisas, como esquemas de cores aleatórios, uso de muitas telas ou até mesmo exibição de muitos dados.

O que você não deve fazer em um painel?

Não use fontes diferentes, cores conflitantes e gráficos excessivamente complexos misturados. Em vez disso, mantenha tudo limpo e organizado, usando divisões claras entre diferentes seções e métricas.

Quais são as armadilhas ou problemas comuns que você vê nos painéis?

Com todos os frameworks e elementos de design disponíveis gratuitamente, ficou fácil copiar e colar os de boa aparência em um painel misto. Mas isso pode rapidamente parecer “turvo” e pouco claro se o designer não for cuidadoso.

Como posso melhorar o design do meu painel?

Mantenha tudo o mais simples possível. Sempre pergunte a si mesmo o que seus usuários realmente precisam ver e tente remover tudo o que distrai do objetivo principal.