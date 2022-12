È facile confondersi su ciò che funziona esattamente e su ciò che è efficace quando si tratta di progettazione di dashboard. Non è raro che i dashboard siano ben pianificati e programmati, ma che il front-end cada a pezzi. Oggi discutiamo alcuni degli errori più comuni in cui si incorre quando si progetta un dashboard moderno. Preparatevi a imparare!

Non utilizzare i grafici corretti per la situazione.

Il primo della lista è l'uso dei grafici. O meglio, l'uso non corretto. Troppo spesso notiamo grafici che non sono in grado di descrivere il messaggio reale dietro i dati. Capiamo che può essere facile entusiasmarsi per l'utilizzo del grafico più recente e più avanzato, ma se è possibile visualizzare le stesse informazioni utilizzando un classico grafico a torta, è quasi sempre una soluzione migliore. In questo modo, si può mantenere un'informazione breve e precisa e non si confondono gli utenti.

Non fornire tooltip o un contesto adeguato.

Questo aspetto è particolarmente importante da tenere presente quando si sviluppa un dashboard di grandi dimensioni, soprattutto un dashboard di visualizzazione con molti elementi diversi. Ci piace molto quando i progettisti si prendono il tempo di includere i tooltip che vengono visualizzati quando l'utente passa il mouse o fa clic per ottenere maggiori dettagli, in quanto ciò può contribuire a ridurre la confusione e persino le chiamate al servizio clienti.

Se i tooltip non sono il vostro stile, potete anche tenere presente il contesto del design complessivo del dashboard. Proprio come ci si sente confusi quando qualcuno inizia a parlare di un argomento completamente diverso in una conversazione, ci si sente confusi anche se i dati passano improvvisamente dall'essere incentrati sul ritorno sull'investimento a qualcos'altro come la temperatura media. Utilizzate divisori chiari tra le sezioni e usate i colori per guidare l'utente da un'area all'altra.

Utilizzo di grafici complicati invece di valori semplici

Analogamente al primo punto, è purtroppo molto comune che i progettisti amino aggiungere grafici ovunque sia possibile. E anche se tecnicamente potrebbe essere il grafico corretto per la situazione, se si riesce a trasmettere lo stesso significato utilizzando "42%", non solo si facilita l'utente, ma si risparmia anche spazio prezioso che può essere utilizzato per altri elementi.

Inoltre, aiuta l'utente a capire più rapidamente, poiché la maggior parte di noi è abituata a leggere i valori incorporati nel testo, mentre l'osservazione dei grafici può richiedere un po' più di tempo per abituarsi.

Utilizzo di schermate e viste multiple

A questo punto avrete capito il messaggio generale di questo articolo. Mantenere la semplicità. Se è possibile racchiudere tutte le metriche e i punti di dati importanti in un'unica schermata, è quasi sempre preferibile, invece di creare più viste tra cui l'utente deve navigare.

A seconda del tipo di dashboard, a volte è meglio avere un dashboard alto su un'unica schermata piuttosto che un dashboard compatto che si estende su più schermate. Se gli utenti devono fare clic avanti e indietro tra le varie pagine, possono perdere concentrazione e tempo prezioso, il che può essere frustrante.

Utilizzo di troppi punti dati

Un modo per trasformare immediatamente un dashboard mediocre in uno fantastico è ridurre i punti di dati in eccesso. Considerate le ragioni per cui le persone utilizzano il dashboard di visualizzazione. È per conoscere l'andamento della propria attività nell'ultimo mese? In questo caso, concentrarsi sulle metriche principali, come il ROI, il profitto, le spese e così via, è molto meglio che mostrare tutti i punti di dati intermedi utilizzati per calcolare queste metriche principali.

Assenza di schemi di colore adeguati

Una delle cose più confuse nei dashboard può essere l'uso improprio dei colori. Un buon schema di colori per dashboard è composto da pochi ma distintivi colori e, cosa altrettanto importante, i colori sono progettati per creare un senso di familiarità che l'utente impara istintivamente a seguire.

Inoltre, ricordate di utilizzare uno schema di colori appropriato e di non scegliere un colore qualsiasi che vi piaccia personalmente. Utilizzando uno schema di colori ben pianificato, è possibile ottenere un design visivo coerente che non solo ha un ottimo aspetto, ma aiuta anche a semplificare il sovraccarico visivo che l'utente subisce quando visita per la prima volta la dashboard.

Dimenticare il quadro generale

C'è un motivo per cui state creando un dashboard. Ricordate questo motivo. Lasciate che sia il caso d'uso a dettare non solo le informazioni da visualizzare, ma anche il modo e la posizione in cui le visualizzate. Se il cruscotto deve mostrare le prestazioni di un'azienda, è bene che sia pertinente e diretto.

Rendete facile per l'utente apprendere tutte le informazioni chiave rilevanti da un'unica schermata e vedrete un enorme miglioramento nella soddisfazione dei clienti, garantito! Se il budget di sviluppo lo consente, una schermata che permetta agli utenti di selezionare ciò che vogliono misurare può essere un ottimo modo per personalizzare il dashboard per ogni singolo cliente.

Non ascoltare gli utenti.

Alcuni progettisti sono bravi ad ascoltare i consigli degli utenti finali. Altri, non tanto. Non importa quanto tempo abbiate dedicato a quel pezzo di visualizzazione dei dati super fantastico, se non aiuta gli utenti, sarà meglio cambiarlo con qualcosa che li aiuti davvero.

L'intera ragione di un dashboard è aiutare le persone a trovare le informazioni di cui hanno bisogno. Quindi, quando gli utenti rispondono con critiche, cercate di ascoltare le loro lamentele e i loro problemi e trovate una soluzione che vada bene per tutti. Non solo otterrete un prodotto migliore, ma anche clienti più felici, che resteranno in azienda più a lungo e vi consiglieranno persino ai loro amici.

Non permettere agli utenti di personalizzare la propria dashboard.

Questo è un altro grande motivo per cui molti dashboard risultano inefficaci. Consentendo agli utenti di ordinare, filtrare e specificare le metriche che desiderano visualizzare, si permette loro di personalizzare il dashboard di visualizzazione senza dover scrivere molto codice per gestirlo.

Applicando semplicemente filtri di base e regole di ordinamento al design del dashboard, potete aiutare enormemente gli utenti e velocizzare il loro flusso di lavoro, oltre a dare loro la sensazione di avere una soluzione personalizzata invece di un pacchetto standard che tutti gli altri clienti ricevono.

Combinare elementi 2D e 3D

Infine, riteniamo opportuno menzionare un altro argomento legato alla coerenza del design. Se il vostro dashboard presenta elementi 3D per grafici e diagrammi combinati con elementi 2D per gli stessi dati, ciò può portare rapidamente a confusione e a una mancanza di coerenza visiva.

Considerate la possibilità di dividere chiaramente gli elementi 2D da quelli 3D, assegnando loro un altro colore o spostandoli sullo schermo, in modo che gli utenti non si confondano con le diverse visualizzazioni. Oppure, se possibile, utilizzare un solo stile per tutti i grafici e le tabelle per semplificare ulteriormente il tutto.

Riflessioni finali

Ecco fatto! Ecco i dieci problemi più comuni nella progettazione dei dashboard. L'idea generale è quella di semplificare il più possibile, mantenere linee pulite e avere una filosofia di design coerente in ogni aspetto del dashboard. Vi auguriamo buona fortuna!

Quali sono gli errori più comuni nella progettazione dei cruscotti?

Gli errori più comuni hanno a che fare con la confusione degli utenti. Ciò può essere dovuto a molti fattori, come schemi di colori casuali, l'utilizzo di troppe schermate o la visualizzazione di troppi dati.

Cosa non si deve fare in un dashboard?

Non utilizzate font diversi, colori contrastanti e grafici troppo complessi mescolati tra loro. Mantenete invece tutto bello e pulito, utilizzando chiare divisioni tra le diverse sezioni e metriche.

Quali sono le insidie o i problemi più comuni che si riscontrano nei dashboard?

Con tutti i framework e gli elementi di design liberamente disponibili, è diventato facile copiare e incollare quelli più belli in un dashboard misto. Ma se il progettista non è attento, questo può risultare rapidamente "fangoso" e poco chiaro.

Come posso migliorare il design del mio dashboard?

Mantenete tutto il più semplice possibile. Chiedetevi sempre cosa gli utenti hanno veramente bisogno di vedere e cercate di eliminare tutto ciò che distrae dallo scopo principale.