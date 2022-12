Het is gemakkelijk om verward te raken over wat precies werkt en wat effectief is als het gaat om het ontwerpen van dashboards. Het is niet ongewoon dat dashboards goed gepland en geprogrammeerd zijn, maar dat de front-end plat valt. Vandaag bespreken we enkele van de meest voorkomende fouten die mensen tegenkomen bij het ontwerpen van een modern dashboard. Maak je klaar om te leren!

Niet de juiste grafieken voor de situatie gebruiken.

De eerste op de lijst is het gebruik van grafieken. Of eigenlijk het onjuiste gebruik. Maar al te vaak zien we grafieken die de werkelijke boodschap achter de gegevens niet goed beschrijven. Wij begrijpen dat het gemakkelijk kan zijn om enthousiast te worden over het gebruik van de nieuwste en meest geavanceerde grafiek, maar als u dezelfde informatie kunt weergeven met een klassiek cirkeldiagram, dan is dat bijna altijd een betere oplossing. Zo kunt u het punt kort en precies houden, en brengt u uw gebruikers ook niet in verwarring.

Geen tooltips of goede context bieden.

Dit is vooral belangrijk om in gedachten te houden bij het ontwikkelen van een groter dashboard, vooral een visualisatiedashboard met veel verschillende elementen. Wij houden ervan als ontwerpers de tijd nemen om tooltips op te nemen die worden weergegeven wanneer de gebruiker met de muisaanwijzer gaat staan of klikt voor meer details.

Als tooltips niet uw stijl zijn, kunt u ook rekening houden met de context van het totale dashboardontwerp. Net zoals het verwarrend voelt als iemand in een gesprek over een heel ander onderwerp begint te praten, voelt het ook verwarrend als de gegevens plotseling verschuiven van gericht op rendement op investering naar iets anders als de gemiddelde temperatuur. Gebruik duidelijke scheidingslijnen tussen secties, en gebruik kleuren om de gebruiker van het ene gebied naar het andere te leiden.

Ingewikkelde grafieken gebruiken in plaats van eenvoudige waarden

Vergelijkbaar met het eerste punt, is het helaas ook heel gebruikelijk dat ontwerpers graag grafieken toevoegen waar mogelijk. En ook al is het technisch gezien misschien de juiste grafiek voor de situatie, als je dezelfde betekenis kunt overbrengen door "42%" te gebruiken, dan maak je het niet alleen gemakkelijker voor de gebruiker, maar bespaar je ook waardevolle ruimte die voor andere elementen kan worden gebruikt.

Bovendien helpt het de gebruiker de dingen sneller te begrijpen, aangezien de meesten van ons gewend zijn waarden in de tekst te lezen, terwijl het bekijken van grafieken wat langer kan duren om eraan te wennen.

Meerdere schermen en weergaven gebruiken

De algemene boodschap van dit artikel is u inmiddels misschien duidelijk geworden. Houd het eenvoudig. Als het mogelijk is om alle belangrijke statistieken en gegevenspunten in één scherm onder te brengen, dan verdient dat bijna altijd de voorkeur, in plaats van meerdere weergaven te maken waartussen de gebruiker moet navigeren.

Afhankelijk van het type dashboard is het soms beter om een groot dashboard op één scherm te hebben dan een compact dashboard dat meerdere schermen beslaat. Als de gebruikers heen en weer moeten klikken tussen verschillende pagina's, kunnen ze hun aandacht en kostbare tijd verliezen, wat frustrerend kan zijn.

Te veel gegevenspunten gebruiken

Een manier om van een middelmatig dashboard meteen een geweldig dashboard te maken, is door te snoeien in de overdaad aan datapunten. Bedenk waarom mensen het visualisatiedashboard gebruiken. Is het om te weten te komen hoe hun bedrijf de afgelopen maand heeft gepresteerd? In dat geval is het veel beter om te focussen op de kerncijfers, zoals ROI, winst, uitgaven, enzovoort, dan alle tussenliggende datapunten te tonen die worden gebruikt om deze kerncijfers te berekenen.

Geen goede kleurenschema's

Een van de meest verwarrende dingen in dashboards kan zijn wanneer kleuren verkeerd worden gebruikt. Een goed dashboard kleurenschema bestaat uit een paar maar onderscheidende kleuren, en even belangrijk, de kleuren zijn ontworpen om een gevoel van vertrouwdheid te creëren dat de gebruiker instinctief leert te volgen.

Denk er ook aan een goed kleurenschema te gebruiken en niet zomaar een kleur te kiezen die u persoonlijk mooi vindt. Door een goed gepland kleurenschema te gebruiken, kunt u een samenhangend visueel ontwerp bereiken dat er niet alleen geweldig uitziet, maar dat ook helpt de visuele overbelasting die een gebruiker krijgt wanneer hij het dashboard voor het eerst bezoekt, te vereenvoudigen.

Het grote geheel vergeten

Er is een reden waarom u een dashboardontwerp maakt. Onthoud die reden. Laat de use-case niet alleen dicteren welke informatie u weergeeft, maar ook hoe en waar u die weergeeft. Als het dashboard bedoeld is om de prestaties van een bedrijf te laten zien, houd het dan relevant en to the point.

Maak het voor de gebruiker gemakkelijk om alle relevante informatie op één scherm te vinden, en u zult een enorme verbetering van de klanttevredenheid zien, gegarandeerd! Als het ontwikkelingsbudget het toelaat, kan een scherm waarmee gebruikers kunnen selecteren wat ze willen meten een geweldige manier zijn om het dashboard aan te passen aan elke individuele klant.

Niet luisteren naar uw gebruikers.

Sommige ontwerpers zijn goed in het aannemen van advies van de eindgebruikers. Anderen niet zo goed. Hoeveel tijd je ook hebt besteed aan die supermooie datavisualisatie, als het de gebruikers niet helpt, kun je het beter vervangen door iets dat de gebruikers wel helpt.

De hele reden achter een dashboard is om mensen te helpen de informatie te vinden die ze nodig hebben. Dus als ze reageren met kritiek, probeer dan te luisteren naar hun grieven en problemen en vind een oplossing die voor iedereen werkt. U krijgt niet alleen een beter product, maar ook gelukkigere klanten; zij zullen langer blijven en u zelfs aanbevelen bij hun vrienden.

Uw gebruikers hun dashboard niet laten aanpassen.

Dit is een andere grote reden waarom veel dashboards niet werken. Door gebruikers te laten sorteren, filteren en aangeven welke statistieken ze willen tonen, laat u hen in feite hun visualisatiedashboard aanpassen zonder dat ze daarvoor veel code hoeven te schrijven.

Door eenvoudigweg basisfilters en sorteerregels toe te passen op het ontwerp van uw dashboard, kunt u gebruikers enorm helpen en hun workflow versnellen, en bovendien het gevoel geven dat ze een oplossing op maat hebben in plaats van een standaardpakket dat elke andere klant ook krijgt.

2D- en 3D-elementen combineren

Tot slot vinden we het de moeite waard om een ander onderwerp te noemen dat verband houdt met de consistentie van het ontwerp. Als uw dashboard 3D-elementen voor grafieken en diagrammen combineert met 2D-elementen voor dezelfde gegevens, kan dat snel leiden tot verwarring en een gebrek aan visuele samenhang.

Overweeg om de 2D- en 3D-elementen duidelijk van elkaar te scheiden, hetzij door ze een andere kleur te geven, hetzij door ze op het scherm te verplaatsen, zodat gebruikers niet in de war raken van de verschillende visualisaties. Of gebruik, indien mogelijk, slechts één stijl voor alle grafieken en diagrammen om alles nog verder te vereenvoudigen.

Laatste gedachten

Dat was het dan! Dat waren onze tien meest voorkomende problemen bij het ontwerpen van dashboards. Het algemene idee is om zoveel mogelijk te vereenvoudigen, strakke lijnen aan te houden en een consistente ontwerpfilosofie te hanteren voor elk aspect van het dashboard. Wij wensen u veel succes!

Wat zijn de meest voorkomende fouten bij het ontwerpen van dashboards?

De meest voorkomende fouten hebben te maken met verwarring bij de gebruikers. Dit kan door veel dingen komen, zoals willekeurige kleurenschema's, het gebruik van te veel schermen, of zelfs het tonen van te veel gegevens.

Wat mag u niet doen op een dashboard?

Gebruik geen verschillende lettertypen, tegenstrijdige kleuren en te complexe grafieken door elkaar. Houd in plaats daarvan alles netjes en schoon, met duidelijke scheidingen tussen verschillende secties en statistieken.

Wat zijn veel voorkomende valkuilen of problemen die u ziet bij dashboards?

Met alle kaders en ontwerpelementen die vrij beschikbaar zijn, is het gemakkelijk geworden om gewoon de mooie elementen te kopiëren en te plakken in een gemengd dashboard. Maar dit kan snel "modderig" en onduidelijk aanvoelen als de ontwerper niet oppast.

Hoe kan ik het ontwerp van mijn dashboard verbeteren?

Houd alles zo eenvoudig mogelijk. Vraag je altijd af wat je gebruikers echt moeten zien, en probeer alles wat afleidt van het hoofddoel te verwijderen.