В рамках революционной инициативы Mastercard представила Shopping Muse , инновационный инструмент для покупок с использованием искусственного интеллекта, предназначенный для предоставления потребителям персонализированных предложений по продуктам. Эту новейшую технологию поддерживает компания Dynamic Yield, специализирующаяся на индивидуальной настройке, которая стала частью семейства Mastercard в апреле 2022 года. Основная миссия создания Shopping Muse заключается в ее стремлении переопределить метод, которым покупатели исследуют и выбирают продукты из онлайн-коллекция продавца.

Уникальной характеристикой Shopping Muse является ее способность поглощать повседневную речь и переводить ее в соответствующие продуктовые предложения. Он способен понимать текущие тенденции и популярную лексику, включающую такие термины, как «коттеджкор» или «пляжный формальный». Инструмент даже интерактивный, позволяя пользователям задавать такие вопросы, как «Какой наряд подойдет для летней свадьбы?» или «Можете ли вы посоветовать вещи для обтекаемого капсульного гардероба?»

Техника, используемая Shopping Muse для предоставления персонализированных предложений продуктов, включает в себя изучение предыстории похода пользователя по магазинам, прямого запроса и сути диалога. Встроенные алгоритмы продукта извлекают данные из каталога товаров розничного продавца и действий потребителя на сайте, таких как нажатие на определенные товары и добавление товаров в корзину. Кроме того, эти алгоритмы изучают в реальном времени и идентифицируемые предпочтения, предъявляемые потребителем.

В тех случаях, когда пользователь вошел в систему, алгоритмы могут учитывать его предыдущие транзакции и историю посещений этого продавца, даже те покупки, сделанные лично, связанные с его учетной записью путем предоставления его номера телефона или адреса электронной почты.

Помимо помощи пользователям в поиске по фразе, инструмент Shopping Muse также может предлагать товары, когда пользователь не может подобрать слова, чтобы выразить то, что он ищет. Согласно Mastercard, используя встроенные усовершенствованные инструменты распознавания изображений, розничные продавцы могут рекламировать подходящие продукты на основе визуального сходства с другими, даже если они не имеют правильных технических описаний.

В настоящее время мода является основным приложением нового инструмента Mastercard, однако фирма полагает, что эта технология может расширить сферу применения и на другие категории, такие как мебель и продукты питания.

Mastercard подчеркивает необходимость того, чтобы ритейлеры изменили свои стратегии, чтобы приспособиться к меняющимся требованиям путем внедрения технологий. Исследование компании показывает, что более четверти ритейлеров уже используют генеративные решения искусственного интеллекта, а еще 13% планируют внедрить их в следующем году.

Ори Бауэр, генеральный директор Dynamic Yield от Mastercard, в официальном заявлении заявил: «Персонализация обеспечивает желаемый покупательский опыт, а инновации, основанные на искусственном интеллекте, являются стержнем для открытия захватывающих и адаптированных онлайн-покупок» . Далее он добавил: «Используя возможности генеративного искусственного интеллекта в Shopping Muse, мы оправдываем ожидания потребителей и делаем покупки более разумными и удобными, чем когда-либо.

Ожидается, что Shopping Muse, как и многие другие инструменты искусственного интеллекта и no-code, повлияет на розничную торговлю так же, как no-code AppMaster , которая изменила технологическую отрасль, помогая более чем 60 000 пользователям разрабатывать веб-, мобильные и серверные приложения с помощью простота. Это предполагает огромный потенциал ИИ и решений no-code в трансформации отрасли.