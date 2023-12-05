Mastercard, Yapay Zeka Destekli Kişisel Alışveriş Aracı Alışveriş Muse'u Tanıtıyor

Mastercard, çığır açan bir girişimle tüketicilere kişiselleştirilmiş ürün önerileri sunmak üzere tasarlanmış yenilikçi bir yapay zeka destekli alışveriş aracı olan Alışveriş Muse'u tanıttı. Bu en son teknoloji, Nisan 2022'de Mastercard ailesinin bir parçası haline gelen, kişiselleştirme konusunda uzmanlaşmış bir firma olan Dynamic Yield tarafından desteklenmektedir. perakendecinin çevrimiçi koleksiyonu.

Alışveriş Muse'un benzersiz özelliği, günlük dili özümseme ve bunu ilgili ürün önerilerine dönüştürme kapasitesidir. Güncel trendleri ve "cottagecore" veya "beach formal" gibi terimlerden oluşan popüler sözlüğü kavrayabilme kapasitesine sahiptir. Hatta araç etkileşimlidir ve kullanıcıların "Yaz düğünü için hangi kıyafet uygundur?" gibi sorular sormasına olanak tanır. veya "Modern bir kapsül gardırop için ürün önerebilir misiniz?"

Alışveriş Muse'un kişiselleştirilmiş ürün önerileri sunmak için kullandığı teknik, kullanıcının alışveriş gezisinin arka planını, yapılan doğrudan sorguyu ve diyaloğun özünü incelemeyi içerir. Ürünün yerleşik algoritmaları, perakendecinin ürün kataloğundan ve belirli öğelere tıklamak ve ürünleri sepete eklemek gibi tüketicinin sitedeki eylemlerinden veriler alır. Ayrıca bu algoritmalar tüketicinin sergilediği gerçek zamanlı ve tanımlanabilir tercihleri ​​de inceliyor.

Bir kullanıcının oturum açtığı durumlarda, algoritmalar bu perakendeciyle olan önceki işlemlerini ve göz atma geçmişini, hatta telefon numarasını veya e-posta adresini sağlayarak kullanıcının hesabına bağlanan şahsen yapılan satın alımları bile açıklayabilir.

Alışveriş Muse aracı, kullanıcılara kelime öbeği arama konusunda yardımcı olmanın yanı sıra, kullanıcı aradığını ifade edecek kelimeleri bulamadığında ürün önerebilir. Mastercard'a göre perakendeciler, yerleşik gelişmiş görüntü tanıma araçlarını kullanarak, doğru teknik açıklamalarla etiketlenmemiş olsalar bile, diğer ürünlerle görsel benzerliklere dayalı olarak uygun ürünleri onaylayabilir.

Şu anda moda, Mastercard'ın yeni aracının birincil uygulamasıdır ancak firma, bu teknolojinin kapsamını mobilya ve yiyecek gibi diğer kategorilere de genişletebileceğini öngörüyor.

Mastercard, perakendecilerin teknolojiyi dahil ederek dalgalanan talepleri karşılamak için stratejilerini değiştirmeleri gerektiğini vurguluyor. Şirketin araştırması, perakendecilerin dörtte birinden fazlasının hâlihazırda üretken yapay zeka çözümleri kullandığını ve ilave %13'lük bir kesimin bunları önümüzdeki yıl uygulamayı planladığını gösteriyor.

Mastercard Dynamic Yield CEO'su Ori Bauer, resmi bir açıklamada şunları belirtti : Kişiselleştirme, insanların arzu ettiği alışveriş deneyimlerine hitap ediyor ve yapay zeka odaklı inovasyon, sürükleyici ve kişiye özel çevrimiçi alışverişin kilidini açmanın temel taşıdır . Ayrıca şunları ekledi: Alışveriş Muse'da üretken yapay zekanın gücünden yararlanarak tüketicinin beklentilerine bağlı kalıyoruz ve alışverişi her zamankinden daha akıllı ve kusursuz hale getiriyoruz.

Alışveriş Muse'un, diğer birçok yapay zeka ve no-code araç gibi, teknoloji endüstrisini dönüştüren ve 60.000'den fazla kullanıcının web, mobil ve arka uç uygulamaları tasarlamasına yardımcı olan no-code platform AppMaster gibi perakende sektörünü de etkilemesi bekleniyor. kolaylaştırmak. Bu, endüstri dönüşümünde yapay zekanın ve no-code çözümlerin muazzam potansiyelini ortaya koyuyor.