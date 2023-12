Mastercard presenta Shopping Muse: uno strumento di shopping personale basato sull'intelligenza artificiale

Con un’iniziativa rivoluzionaria, Mastercard ha introdotto Shopping Muse , un innovativo strumento di acquisto assistito dall’intelligenza artificiale progettato per offrire suggerimenti personalizzati sui prodotti ai consumatori. Quest'ultima tecnologia è supportata da Dynamic Yield, un'azienda specializzata nella personalizzazione, entrata a far parte della famiglia Mastercard nell'aprile 2022. La missione alla base della creazione di Shopping Muse risiede nel suo tentativo di ridefinire il metodo in cui i clienti esplorano e selezionano i prodotti da un collezione online del rivenditore.

La caratteristica unica di Shopping Muse è la sua capacità di assorbire il linguaggio quotidiano e tradurlo in proposte di prodotto rilevanti. È in grado di comprendere le tendenze attuali e il lessico popolare, compresi termini come “cottagecore” o “beach formal”. Lo strumento è anche interattivo e consente agli utenti di porre domande come "Quale outfit è adatto per un matrimonio estivo?" o "Potresti suggerire capi per un guardaroba capsula semplificato?"

La tecnica utilizzata da Shopping Muse per fornire suggerimenti personalizzati sui prodotti prevede l'esame dello scenario del viaggio di acquisto dell'utente, della domanda diretta che viene effettuata e dell'essenza del dialogo. Gli algoritmi integrati del prodotto traggono dati dal catalogo prodotti del rivenditore e dalle azioni del consumatore sul sito, come fare clic su articoli specifici e aggiungere prodotti ai carrelli. Inoltre, questi algoritmi studiano le preferenze in tempo reale e identificabili esibite dal consumatore.

Nei casi in cui un utente ha effettuato l'accesso, gli algoritmi possono tenere conto delle sue transazioni precedenti e della cronologia di navigazione con quel rivenditore, anche degli acquisti effettuati di persona collegati al proprio account fornendo il proprio numero di telefono o e-mail.

Oltre ad assistere gli utenti nella ricerca per frase, lo strumento Shopping Muse può anche suggerire la merce quando l'utente è a corto di parole per esprimere ciò che sta cercando. Secondo Mastercard, utilizzando strumenti avanzati di riconoscimento delle immagini integrati, i rivenditori possono approvare prodotti appropriati basati su somiglianze visive con altri, anche quando non sono etichettati con le descrizioni tecniche corrette.

Attualmente, la moda è l'applicazione principale del nuovo strumento di Mastercard, tuttavia, l'azienda prevede che questa tecnologia potrebbe espandere la sua portata ad altre categorie, come mobili e generi alimentari.

Mastercard sottolinea la necessità che i rivenditori modifichino le proprie strategie per soddisfare le fluttuazioni della domanda incorporando la tecnologia. La ricerca dell’azienda indica che più di un quarto dei rivenditori sta già utilizzando soluzioni di intelligenza artificiale generativa, con un ulteriore 13% che prevede di implementarle nell’anno successivo.

Ori Bauer, CEO di Dynamic Yield by Mastercard, in un commento ufficiale ha affermato: "La personalizzazione soddisfa le esperienze di acquisto desiderate dalle persone e l'innovazione guidata dall'intelligenza artificiale è il fulcro per sbloccare uno shopping online coinvolgente e su misura" . Ha inoltre aggiunto: Sfruttando la potenza dell'intelligenza artificiale generativa in Shopping Muse, stiamo rispettando le aspettative del consumatore e rendendo lo shopping più intelligente e fluido che mai.

Si prevede che Shopping Muse, come molti altri strumenti IA e no-code, avrà un impatto sul settore della vendita al dettaglio in modo molto simile alla piattaforma no-code AppMaster che ha trasformato il settore tecnologico, aiutando più di 60.000 utenti a progettare applicazioni web, mobili e backend con sollievo. Ciò suggerisce l’immenso potenziale dell’intelligenza artificiale e delle soluzioni no-code nella trasformazione del settore.