Mastercard lança Shopping Muse: uma ferramenta de compras pessoais com tecnologia de IA

Numa iniciativa inovadora, a Mastercard lançou o Shopping Muse , um instrumento inovador de compras assistido por IA, concebido para oferecer sugestões personalizadas de produtos aos consumidores. Esta tecnologia mais recente é apoiada pela Dynamic Yield, empresa especializada em customização, que se tornou parte da família Mastercard em abril de 2022. A missão subjacente à criação do Shopping Muse reside em sua tentativa de redefinir o método que os clientes exploram e selecionam produtos de um coleção on-line do varejista.

A característica única do Shopping Muse é a sua capacidade de absorver a linguagem cotidiana e traduzi-la em propostas de produtos relevantes. É capaz de compreender tendências atuais e léxico popular, abrangendo termos como “cottagecore” ou “beach formal”. A ferramenta é ainda interativa, permitindo aos usuários fazer perguntas como “Qual roupa é adequada para um casamento no verão?” ou “Você poderia sugerir itens para um guarda-roupa cápsula simplificado?”

A técnica utilizada pelo Shopping Muse para entregar sugestões personalizadas de produtos envolve examinar o cenário da viagem de compras do usuário, a consulta direta que está sendo feita e a essência do diálogo. Os algoritmos integrados ao produto extraem dados do catálogo de produtos do varejista e das ações do consumidor no site, como clicar em itens específicos e adicionar produtos aos carrinhos. Além disso, esses algoritmos estudam as preferências identificáveis ​​e em tempo real exibidas pelo consumidor.

Nos casos em que um usuário está logado, os algoritmos podem contabilizar suas transações anteriores e histórico de navegação com aquele varejista, mesmo aquelas compras feitas pessoalmente vinculadas à sua conta, fornecendo seu número de telefone ou e-mail.

Além de auxiliar o usuário na busca por frase, a ferramenta Shopping Muse também pode sugerir mercadorias quando o usuário não tem palavras para expressar o que procura. De acordo com a Mastercard, ao empregar ferramentas avançadas de reconhecimento de imagem integradas, os varejistas podem endossar produtos apropriados com base em semelhanças visuais com outros, mesmo quando não estão marcados com as descrições técnicas corretas.

Atualmente, a moda é a principal aplicação da nova ferramenta da Mastercard, no entanto, a empresa visualiza que esta tecnologia poderá expandir o seu alcance para outras categorias, como móveis e alimentos.

A Mastercard sublinha a necessidade dos retalhistas alterarem as suas estratégias para acomodar as flutuações da procura através da incorporação de tecnologia. A pesquisa da empresa indica que mais de um quarto dos retalhistas já estão a empregar soluções generativas de IA, com mais 13% a planear implementá-las durante o próximo ano.

Ori Bauer, CEO da Dynamic Yield by Mastercard, declarou em um comentário oficial: A personalização atende às experiências de compra desejadas pelas pessoas, e a inovação impulsionada pela IA é a chave para desbloquear compras on-line imersivas e personalizadas . Ele acrescentou ainda: Ao aproveitar o poder da IA ​​generativa no Shopping Muse, estamos atendendo às expectativas do consumidor e tornando as compras mais inteligentes e integradas do que nunca.

Espera-se que o Shopping Muse, como muitas outras ferramentas de IA e no-code, tenha impacto no setor de varejo, assim como a plataforma no-code AppMaster , que transformou a indústria de tecnologia, ajudando mais de 60.000 usuários a projetar aplicativos web, móveis e de back-end com facilidade. Isto sugere o imenso potencial da IA ​​e das soluções no-code na transformação da indústria.