Mastercard onthult Shopping Muse: een AI-aangedreven tool voor persoonlijk winkelen

Als baanbrekend initiatief heeft Mastercard Shopping Muse geïntroduceerd, een innovatief AI-ondersteund winkelinstrument dat is ontworpen om consumenten gepersonaliseerde productsuggesties te bieden. Deze nieuwste technologie wordt ondersteund door Dynamic Yield, een bedrijf gespecialiseerd in maatwerk, dat in april 2022 onderdeel werd van de Mastercard-familie. De onderliggende missie achter de oprichting van Shopping Muse ligt in zijn poging om de methode die klanten verkennen en producten selecteren uit een onlinecollectie van de retailer.

Het unieke kenmerk van Shopping Muse is het vermogen om alledaagse taal te absorberen en te vertalen naar relevante productproposities. Het is in staat de huidige trends en het populaire lexicon te begrijpen, met termen als ‘cottagecore’ of ‘strandformeel’. De tool is zelfs interactief, waardoor gebruikers vragen kunnen stellen zoals: "Welke outfit is geschikt voor een zomerbruiloft?" of “Kun je items voorstellen voor een gestroomlijnde capsule-garderobe?”

De techniek die Shopping Muse gebruikt om gepersonaliseerde productsuggesties te geven, omvat het onderzoeken van de achtergrond van het winkelbezoek van de gebruiker, de directe vraag die wordt gesteld en de essentie van de dialoog. De ingebouwde algoritmen van het product halen gegevens uit de productcatalogus van de detailhandelaar en de acties van de consument op de site, zoals klikken op specifieke items en het toevoegen van producten aan winkelwagentjes. Bovendien bestuderen deze algoritmen real-time en identificeerbare voorkeuren van de consument.

In gevallen waarin een gebruiker is ingelogd, kunnen de algoritmen rekening houden met eerdere transacties en browsegeschiedenis bij die winkelier, zelfs met aankopen die persoonlijk aan zijn account zijn gekoppeld door zijn telefoonnummer of e-mailadres op te geven.

Behalve dat het gebruikers helpt bij het zoeken op zin, kan de Shopping Muse-tool ook koopwaar voorstellen wanneer de gebruiker geen woorden kan vinden om uit te drukken waarnaar hij op zoek is. Volgens Mastercard kunnen detailhandelaren, door gebruik te maken van ingebouwde geavanceerde beeldherkenningstools, geschikte producten onderschrijven op basis van visuele overeenkomsten met andere, zelfs als ze niet zijn getagd met de juiste technische beschrijvingen.

Momenteel is mode de belangrijkste toepassing voor het nieuwe instrument van Mastercard, maar het bedrijf visualiseert dat deze technologie de reikwijdte ervan zou kunnen uitbreiden naar andere categorieën, zoals meubels en boodschappen.

Mastercard benadrukt de noodzaak voor detailhandelaren om hun strategieën aan te passen om aan de fluctuerende vraag te voldoen door technologie te integreren. Uit onderzoek van het bedrijf blijkt dat meer dan een kwart van de retailers al generatieve AI-oplossingen gebruikt, terwijl nog eens 13% van plan is deze het komende jaar te implementeren.

Ori Bauer, de CEO van Dynamic Yield by Mastercard, verklaarde in een officiële opmerking dat personalisatie tegemoetkomt aan de door de mensen gewenste winkelervaringen, en dat AI-gedreven innovatie de spil is om meeslepend en op maat gemaakt online winkelen te ontsluiten . Hij voegde hieraan toe: Door de kracht van generatieve AI in Shopping Muse te benutten, houden we ons aan de verwachtingen van de consument en maken we winkelen slimmer en naadlooser dan ooit.

Shopping Muse zal naar verwachting, net als veel andere AI- en no-code tools, een impact hebben op de detailhandel, net zoals het no-code -platform AppMaster dat de technologie-industrie heeft getransformeerd en meer dan 60.000 gebruikers heeft geholpen bij het ontwerpen van web-, mobiele en backend-applicaties met gemak. Dit suggereert het enorme potentieel van AI en no-code oplossingen in de transformatie van de industrie.