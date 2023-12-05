ماستركارد تكشف النقاب عن أداة التسوق: أداة تسوق شخصية مدعومة بالذكاء الاصطناعي

في مبادرة مذهلة، قدمت ماستركارد Shopping Muse ، وهي أداة تسوق مبتكرة مدعومة بالذكاء الاصطناعي مصممة لتقديم اقتراحات منتجات مخصصة للمستهلكين. يتم دعم هذه التقنية الأحدث من قبل شركة Dynamic Yield ، وهي شركة متخصصة في التخصيص، والتي أصبحت جزءًا من عائلة Mastercard في أبريل 2022. تكمن المهمة الأساسية وراء إنشاء Shopping Muse في محاولتها إعادة تعريف الطريقة التي يستكشف بها العملاء المنتجات ويختارونها من مجموعة مجموعة متاجر التجزئة عبر الإنترنت.

إن السمة الفريدة لـ Shopping Muse هي قدرتها على استيعاب اللغة اليومية وترجمتها إلى عروض المنتجات ذات الصلة. إنه قادر على فهم الاتجاهات الحالية والمعجم الشعبي، الذي يشتمل على مصطلحات مثل "Cotagecore" أو "Beach Formal". كما أن الأداة تفاعلية، مما يسمح للمستخدمين بطرح استفسارات مثل "ما هو الزي المناسب لحفل زفاف في الصيف؟" أو "هل يمكنك اقتراح عناصر لخزانة ملابس مبسطة؟"

تتضمن التقنية التي تستخدمها Shopping Muse لتقديم اقتراحات منتجات مخصصة فحص خلفية رحلة التسوق الخاصة بالمستخدم، والاستعلام المباشر الذي يتم إجراؤه، وجوهر الحوار. تقوم الخوارزميات المدمجة في المنتج باستخلاص البيانات من كتالوج منتجات بائع التجزئة وإجراءات المستهلك على الموقع، مثل النقر على عناصر محددة وإضافة المنتجات إلى عربات التسوق. بالإضافة إلى ذلك، تدرس هذه الخوارزميات التفضيلات في الوقت الفعلي والتي يمكن تحديدها والتي يعرضها المستهلك.

في الحالات التي يتم فيها تسجيل دخول المستخدم، قد تحسب الخوارزميات معاملاته السابقة وسجل التصفح مع بائع التجزئة هذا، حتى تلك المشتريات التي تم إجراؤها شخصيًا والمرتبطة بحسابه عن طريق تقديم رقم هاتفه أو بريده الإلكتروني.

وبصرف النظر عن مساعدة المستخدمين في البحث عن طريق العبارة، يمكن لأداة Shopping Muse أيضًا أن تقترح بضائع عندما لا يتمكن المستخدم من العثور على كلمات للتعبير عما يبحث عنه. وفقًا لشركة Mastercard، من خلال استخدام أدوات التعرف على الصور المتقدمة المضمنة، يمكن لتجار التجزئة تأييد المنتجات المناسبة بناءً على أوجه التشابه المرئية مع المنتجات الأخرى، حتى عندما لا يتم تمييزها بالأوصاف الفنية الصحيحة.

في الوقت الحاضر، تعد الموضة التطبيق الأساسي لأداة Mastercard الجديدة، ومع ذلك، تتصور الشركة أن هذه التكنولوجيا يمكن أن توسع نطاقها لتشمل فئات أخرى، مثل الأثاث ومحلات البقالة.

تؤكد ماستركارد على حاجة تجار التجزئة إلى تغيير استراتيجياتهم لاستيعاب الطلبات المتقلبة من خلال دمج التكنولوجيا. وتشير أبحاث الشركة إلى أن أكثر من ربع تجار التجزئة يستخدمون بالفعل حلول الذكاء الاصطناعي التوليدية، مع تخطيط 13% إضافية لتنفيذها خلال العام التالي.

صرح أوري باور، الرئيس التنفيذي لشركة Dynamic Yield by Mastercard، في تصريح رسمي، أن التخصيص يلبي تجارب التسوق التي يرغب فيها الأشخاص، والابتكار القائم على الذكاء الاصطناعي هو العنصر الأساسي لفتح تسوق غامر ومصمم خصيصًا عبر الإنترنت . وأضاف أيضًا: من خلال تسخير قوة الذكاء الاصطناعي التوليدي في Shopping Muse، فإننا نلتزم بتوقعات المستهلك ونجعل التسوق أكثر ذكاءً وسلاسة من أي وقت مضى.

من المتوقع أن يؤثر موقع Shopping Muse، مثل العديد من أدوات الذكاء الاصطناعي والأدوات no-code ، على صناعة البيع بالتجزئة مثلما تفعل منصة AppMaster التي no-code والتي أحدثت تحولًا في صناعة التكنولوجيا، حيث ساعدت أكثر من 60 ألف مستخدم على تصميم تطبيقات الويب والهواتف المحمولة والواجهة الخلفية باستخدام يُسَهّل. يشير هذا إلى الإمكانات الهائلة للذكاء الاصطناعي والحلول no-code في تحول الصناعة.