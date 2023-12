Mastercard przedstawia Shopping Muse: osobiste narzędzie zakupowe oparte na sztucznej inteligencji

W ramach przełomowej inicjatywy Mastercard wprowadził Shopping Muse , innowacyjne narzędzie zakupowe wspomagane sztuczną inteligencją, zaprojektowane w celu oferowania konsumentom spersonalizowanych sugestii dotyczących produktów. Ta najnowsza technologia jest wspierana przez Dynamic Yield, firmę specjalizującą się w personalizacji, która w kwietniu 2022 r. stała się częścią rodziny Mastercard. Podstawowa misja powstania Shopping Muse polega na próbie ponownego zdefiniowania sposobu, w jaki klienci eksplorują i wybierają produkty z kolekcję online sprzedawcy.

Unikalną cechą Shopping Muse jest jej zdolność do wchłaniania języka codziennego i przekładania go na odpowiednie propozycje produktów. Potrafi zrozumieć aktualne trendy i popularny leksykon, zawierający takie pojęcia jak „cottagecore” czy „beach formal”. Narzędzie jest nawet interaktywne i pozwala użytkownikom zadawać pytania, takie jak „Jaki strój nadaje się na wesele w lecie?” lub „Czy mógłbyś zaproponować elementy usprawnionej garderoby kapsułowej?”

Technika wykorzystywana przez Shopping Muse do dostarczania spersonalizowanych sugestii dotyczących produktów obejmuje badanie tła podróży użytkownika na zakupy, kierowanego bezpośrednio zapytania oraz istoty dialogu. Wbudowane algorytmy produktu czerpią dane z katalogu produktów sprzedawcy oraz działań konsumenta na stronie, takich jak klikanie w określone pozycje i dodawanie produktów do koszyka. Ponadto algorytmy te badają w czasie rzeczywistym możliwe do zidentyfikowania preferencje konsumenta.

W przypadku, gdy użytkownik jest zalogowany, algorytmy mogą uwzględnić jego poprzednie transakcje i historię przeglądania u tego sprzedawcy, nawet te zakupy dokonane osobiście, powiązane z jego kontem poprzez podanie jego numeru telefonu lub adresu e-mail.

Oprócz pomocy użytkownikom w wyszukiwaniu według frazy narzędzie Shopping Muse może także sugerować towary, gdy użytkownik nie potrafi znaleźć słów, aby wyrazić to, czego szuka. Według Mastercard, wykorzystując wbudowane zaawansowane narzędzia do rozpoznawania obrazu, sprzedawcy detaliczni mogą promować odpowiednie produkty na podstawie podobieństw wizualnych do innych, nawet jeśli nie są one oznaczone prawidłowymi opisami technicznymi.

Obecnie głównym zastosowaniem nowatorskiego narzędzia Mastercard jest moda, jednak firma wyobraża sobie, że technologia ta mogłaby rozszerzyć jej zakres na inne kategorie, takie jak meble i artykuły spożywcze.

Mastercard podkreśla potrzebę zmiany strategii sprzedawców detalicznych, aby dostosować się do zmieniającego się popytu poprzez wdrożenie technologii. Z badań firmy wynika, że ​​ponad jedna czwarta sprzedawców detalicznych korzysta już z generatywnych rozwiązań AI, a dodatkowe 13% planuje je wdrożyć w nadchodzącym roku.

Ori Bauer, dyrektor generalny Dynamic Yield by Mastercard, w oficjalnym komentarzu stwierdził: Personalizacja zapewnia oczekiwane przez ludzi doświadczenia zakupowe, a innowacje oparte na sztucznej inteligencji są podstawą odblokowania wciągających i dostosowanych do indywidualnych potrzeb zakupów online . Dodał dalej: Wykorzystując moc generatywnej sztucznej inteligencji w Shopping Muse, spełniamy oczekiwania konsumentów i sprawiamy, że zakupy są mądrzejsze i bardziej płynne niż kiedykolwiek.

Oczekuje się, że Shopping Muse, podobnie jak wiele innych narzędzi wykorzystujących sztuczną inteligencję i narzędzia no-code, będzie miało wpływ na branżę detaliczną podobnie jak platforma no-code AppMaster , która zmieniła branżę technologiczną, pomagając ponad 60 000 użytkownikom w projektowaniu aplikacji internetowych, mobilnych i backendowych za pomocą łatwość. Sugeruje to ogromny potencjał sztucznej inteligencji i rozwiązań no-code w transformacji przemysłu.