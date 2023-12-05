万事达卡推出 Shopping Muse：人工智能驱动的个人购物工具

作为一项突破性举措，万事达卡推出了Shopping Muse ，这是一种创新的人工智能辅助购物工具，旨在为消费者提供个性化的产品建议。这项最新技术得到了Dynamic Yield的支持，Dynamic Yield 是一家专门从事定制的公司，于 2022 年 4 月成为万事达卡家族的一部分。创建 Shopping Muse 背后的根本使命在于重新定义客户探索和选择产品的方法。零售商的在线收藏。

Shopping Muse 的独特之处在于它能够吸收日常语言并将其转化为相关的产品主张。它能够理解当前趋势和流行词汇，包括“cottagecore”或“beach正式”等术语。该工具甚至是交互式的，允许用户提出诸如“什么服装适合夏季婚礼？”之类的问题。或者“你能为精简胶囊衣橱推荐一些单品吗？”

Shopping Muse 用于提供个性化产品建议的技术包括检查用户购物之旅的背景、正在进行的直接查询以及对话的本质。该产品的内置算法从零售商的产品目录和消费者在网站上的操作中提取数据，例如单击特定商品并将产品添加到购物车。此外，这些算法还研究消费者表现出的实时且可识别的偏好。

在用户登录的情况下，算法可能会考虑他们之前与该零售商的交易和浏览历史记录，甚至是通过提供他们的电话号码或电子邮件链接到他们的帐户的亲自购买。

除了帮助用户按短语搜索之外，Shopping Muse 工具还可以在用户不知道用什么词来表达他们正在寻找的东西时推荐商品。根据万事达卡的说法，通过采用内置的先进图像识别工具，零售商可以根据与其他产品的视觉相似性来认可适当的产品，即使它们没有标记正确的技术描述。

目前，时尚是万事达卡新颖工具的主要应用，然而，该公司预计该技术可以将其范围扩展到其他类别，例如家具和杂货。

万事达卡强调零售商需要改变策略，通过整合技术来适应不断变化的需求。该公司的研究表明，超过四分之一的零售商已经在采用生成式人工智能解决方案，另外 13% 的零售商计划在接下来的一年中实施这些解决方案。

万事达卡Dynamic Yield首席执行官奥里·鲍尔(Ori Bauer)在官方发言中表示，个性化迎合了人们想要的购物体验，而人工智能驱动的创新是解锁沉浸式定制在线购物的关键。他进一步补充道，通过利用 Shopping Muse 中生成式人工智能的力量，我们将满足消费者的期望，让购物比以往更加智能、更加无缝。

与许多其他人工智能和no-code工具一样，Shopping Muse 预计将对零售行业产生影响，就像no-code平台AppMaster改变了科技行业一样，它帮助超过 60,000 名用户设计 Web、移动和后端应用程序舒适。这表明人工智能和no-code解决方案在行业转型中的巨大潜力。