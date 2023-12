Mastercard stellt Shopping Muse vor: ein KI-gestütztes persönliches Shopping-Tool

Im Rahmen einer bahnbrechenden Initiative hat Mastercard Shopping Muse eingeführt, ein innovatives KI-gestütztes Einkaufsinstrument, das Verbrauchern personalisierte Produktvorschläge unterbreiten soll. Diese neueste Technologie wird von Dynamic Yield unterstützt, einem auf Individualisierung spezialisierten Unternehmen, das im April 2022 Teil der Mastercard-Familie wurde. Die zugrunde liegende Mission hinter der Gründung von Shopping Muse besteht darin, die Methode, mit der Kunden Produkte erkunden und auswählen, neu zu definieren Online-Kollektion des Einzelhändlers.

Das Alleinstellungsmerkmal von Shopping Muse ist seine Fähigkeit, Alltagssprache aufzunehmen und in relevante Produktvorschläge zu übersetzen. Es ist in der Lage, aktuelle Trends und populäre Vokabeln zu verstehen, die Begriffe wie „Cottagecore“ oder „Beach Formal“ umfassen. Das Tool ist sogar interaktiv und ermöglicht es Benutzern, Fragen zu stellen wie „Welches Outfit passt zu einer Hochzeit im Sommer?“ oder „Könnten Sie Artikel für eine schlanke Capsule-Garderobe vorschlagen?“

Die von Shopping Muse verwendete Technik zur Bereitstellung personalisierter Produktvorschläge umfasst die Untersuchung des Hintergrunds des Einkaufsbummels des Benutzers, der direkten Anfrage, die gestellt wird, und der Essenz des Dialogs. Die integrierten Algorithmen des Produkts beziehen Daten aus dem Produktkatalog des Einzelhändlers und den Aktionen des Verbrauchers auf der Website, z. B. dem Klicken auf bestimmte Artikel und dem Hinzufügen von Produkten zum Warenkorb. Darüber hinaus untersuchen diese Algorithmen in Echtzeit erkennbare Präferenzen des Verbrauchers.

In Fällen, in denen ein Benutzer angemeldet ist, können die Algorithmen seine früheren Transaktionen und seinen Browserverlauf bei diesem Einzelhändler berücksichtigen, sogar die persönlich getätigten Einkäufe, die durch Angabe seiner Telefonnummer oder E-Mail mit seinem Konto verknüpft sind.

Das Shopping Muse-Tool unterstützt Benutzer nicht nur bei der Suche nach Phrasen, sondern kann auch Waren vorschlagen, wenn dem Benutzer die Worte fehlen, um auszudrücken, wonach er sucht. Laut Mastercard können Einzelhändler durch den Einsatz integrierter fortschrittlicher Bilderkennungstools geeignete Produkte aufgrund visueller Ähnlichkeiten mit anderen empfehlen, auch wenn sie nicht mit den korrekten technischen Beschreibungen versehen sind.

Derzeit ist Mode die Hauptanwendung für das neuartige Tool von Mastercard. Das Unternehmen geht jedoch davon aus, dass diese Technologie ihren Anwendungsbereich auf andere Kategorien wie Möbel und Lebensmittel ausweiten könnte.

Mastercard betont die Notwendigkeit für Einzelhändler, ihre Strategien zu ändern, um der schwankenden Nachfrage durch die Integration von Technologie gerecht zu werden. Die Untersuchungen des Unternehmens zeigen, dass mehr als ein Viertel der Einzelhändler bereits generative KI-Lösungen einsetzen und weitere 13 % planen, diese im Laufe des Folgejahres einzuführen.

Ori Bauer, der CEO von Dynamic Yield by Mastercard, erklärte in einer offiziellen Stellungnahme: „Personalisierung sorgt für die Einkaufserlebnisse, die sich die Menschen wünschen, und KI-gesteuerte Innovation ist der Dreh- und Angelpunkt, um immersives und maßgeschneidertes Online-Shopping zu ermöglichen.“ Er fügte weiter hinzu: Indem wir die Leistungsfähigkeit der generativen KI in Shopping Muse nutzen, erfüllen wir die Erwartungen der Verbraucher und machen das Einkaufen intelligenter und nahtloser als je zuvor.

Es wird erwartet, dass Shopping Muse, wie viele andere KI- und no-code Tools, Auswirkungen auf die Einzelhandelsbranche haben wird, ähnlich wie die no-code Plattform AppMaster , die die Technologiebranche verändert hat und mehr als 60.000 Benutzern dabei hilft, Web-, Mobil- und Backend-Anwendungen zu entwerfen Leichtigkeit. Dies deutet auf das enorme Potenzial von KI und no-code Lösungen für die Branchentransformation hin.