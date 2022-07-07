В настоящее время навыки программирования и разработки являются одними из самых востребованных на рынке труда. Поэтому неудивительно, что вам интересно узнать больше о back-end и front-end разработке.

Front-end и back-end: в чем различия?

Проще говоря, front-end - это то, что видят пользователи при взаимодействии с веб-сайтом, приложением или программой. Бэк-энд - это уровень, на котором программисты создают процессы для того, чтобы эти взаимодействия происходили, функционировали и работали гладко.

Таким образом, мы можем лучше понять, что front-end разработка - это проектирование на поверхностном уровне: вы заботитесь о внешнем виде вашего сайта или приложения, стиле, оптимизации элементов внутри we-страниц и так далее.

Back-end разработка имеет дело со скрытыми процессами, которые позволяют сайту, приложению или программе функционировать. Кроме того, бэкэнд-разработчик также заботится о том, что происходит на серверах и в базах данных сайта или приложения, над которым он работает.

Языки программирования



Теперь, когда мы знаем разницу между front-end и back-end, мы можем перейти к пониманию того, как вы можете сделать первые шаги в обоих мирах. Конечно, сначала вам нужно знать, какие языки программирования чаще всего используются как для front-end, так и для back-end фреймворков.

Если вы хотите стать back-end или front-end инженером, вы можете начать изучение с языков программирования, которые мы сейчас обсудим. Если вы хотите стать full-stack разработчиком, то начинать нужно именно с этого. Если вы не знаете, что такое full-stack, то это термин, который разработчики используют для обозначения областей разработки как back-end, так и front-end. Например, разработчик полного стека - это человек, который может заниматься обоими аспектами веб-сайта или приложения.

Языки программирования для front-end разработки



HTML



HTML - это самый базовый язык программирования, который вы можете выучить. Он расшифровывается как Hypertext Markup Language, и это один из самых старых языков программирования. Это фундаментальный язык, но HTML позволяет создавать разделы, абзацы и ссылки с помощью тегов и атрибутов. Это также один из самых простых для изучения языков программирования (дети изучают его в школе!).

Конечно, хотя HTML является базовым для каждого front-end инженера, использование только HTML для вашей front-end разработки не будет правильным. HTML просто слишком прост, а пользователи привыкли к более сложным фреймворкам и интерфейсам. Пример почти чистого HTML-сайта или приложения? Википедия! Этот сайт - огромный гипертекст, и это практически HTML. Однако вам понадобится интерфейс, который будет более цветным, привлекательным и интерактивным, чем гипертекст Википедии. По этой причине HTML - это только начало: вам нужно двигаться дальше и изучать более сложные и продвинутые языки программирования для внешней разработки. Конечно, HTML также необходим для полномасштабной разработки.

Изучение HTML: с чего начать?



Изучение HTML не представляет особой сложности. Если вы можете научить себя чему-то, то это, безусловно, HTML. Вы можете найти тонны бесплатных ресурсов в Интернете - и они будут бесплатными! Если вы хотите иметь все в одном месте и потратить около $20 или около того, вы можете приобрести руководство по HTML. Если вам нужно руководство, вы можете подписаться на один из многочисленных онлайн-курсов: вам не составит труда найти тот, который соответствует вашему уровню подготовки и бюджету.

CSS



CSS означает Cascading Style Sheets, и, помимо HTML, это самый известный и используемый язык программирования, когда речь идет о front-end разработке (также необходимый для full-stack разработки). С помощью CSS можно создавать великолепно выглядящие веб-страницы.

Он сложнее, чем HTML, и если вы хотите начать изучать CSS, вы уже должны знать хотя бы немного HTML и иметь базовые знания о работе с файлами. Но что вы можете делать с помощью CSS? Проще говоря, с помощью CSS вы можете управлять тем, как именно элементы HTML выглядят в браузере, то есть на вашей веб-странице. CSS - это язык программирования для фронтальной разработки, поскольку он определяет, как документы и детали представляются пользователям.

Вы можете использовать CSS для очень простой стилизации, например, для изменения цвета и размера шрифтов и абзацев, но также и для более сложных целей: вы можете использовать его для создания макета с основной областью содержания и боковой панелью для сопутствующей информации, например, добавить анимацию и эффекты, и так далее...

Изучение CSS: с чего начать



В ресурсах по CSS тоже нет недостатка: как и в случае с HTML, существует масса сайтов, посвященных изучению CSS, но вы всегда можете выбрать учебник или, если у вас больше бюджет, специальный курс для front-end инженеров.

JavaScript



Как только вы освоите HTML и CSS, можно переходить к изучению JavaScript. Базовые знания HTML и CSS необходимы, когда вы начинаете изучать JavaScript.

В то время как HTML является базовым, а CSS помогает улучшить внешний вид вашего сайта или приложения, вы можете реализовать сложные функции на ваших веб-страницах с помощью Javascript. Используя Javascript, вы не ограничены статической информацией, отображаемой на веб-странице. Вы можете создавать интерактивные платформы, которые постоянно динамически обновляются и с которыми пользователь, конечно же, может взаимодействовать.

Изучение JavaScript: с чего начать



Как мы уже говорили, не стоит обращаться к Javascript, если вы не знакомы хотя бы с HTML и CSS. Научить себя JavaScript будет сложнее, чем двум предыдущим языкам программирования для front-end разработки. Тем не менее, хорошей новостью является то, что вы можете легко найти онлайн-курсы (которые стоят дешевле, чем очные курсы по front-end разработке), которые включают в себя обучение каждому языку программирования front-end разработки: HTML, CSS и JavaScript. Если вы выберете один из них, вы сможете сэкономить много денег и оптимизировать процесс обучения!

Внутренние языки программирования



JavaScript



Back-end разработчики также используют разновидность JavaScript, которая называется Node.js. Это фреймворк с открытым исходным кодом, который широко используется новичками, но его также применяют такие крупные компании, как Netflix. Как вы можете догадаться, он очень масштабируем и, несмотря на свою простоту, позволяет создавать приложения, которые могут обрабатывать множество запросов пользователей одновременно.

Как видите, Javascript - важнейший язык программирования для каждого разработчика, front-end, back-end и full-stack разработчиков. Мы уже говорили о том, где вы можете изучать JavaScript в предыдущем параграфе; как вы видите, путь обучения, который вы должны пройти, начинается с Front-end разработки, потому что вы не сможете подойти к Node.js, если вы не знакомы с HTML или CSS. Поскольку JavaScript используется как для фронтенд-разработки, так и для бэкенд-разработки, его изучение является обязательным, если ваша цель - полнофункциональная разработка.

Python



Python очень важен для любого компьютерного разработчика, потому что его можно использовать для очень многих вещей. Как говорится, Python может предложить рамочное решение для любой компьютерной проблемы, а написание кода не так уж сложно и не требует много времени. Как только вы написали код, он может работать практически на любом компьютере без изменения программы. Он может использоваться для обработки текста, чисел, изображений, данных и многого другого. Он используется на очень популярных веб-сайтах, таких как Google, YouTube, сайт NASA и т.д. Python настолько универсален, что его знает любой front-engineer или специалист по полномасштабной разработке.

Изучение Python: с чего начать?



О Python имеется множество документации, потому что это, вероятно, самый популярный и наиболее часто используемый язык программирования сегодня во многих областях. Когда вы начнете изучать Python, вы можете почувствовать себя подавленным, потому что вам предстоит многое понять и выучить. Одного руководства никогда не будет достаточно, чтобы постичь весь потенциал этого фреймворка. Итак, с чего же начать?

Наша рекомендация - подумать о своих целях: для чего вы хотите изучать Python? Хотите ли вы создать веб-сайт или приложение? Хотите ли вы автоматизировать некоторые задачи вашего рабочего процесса? Хотите ли вы создать мобильное приложение для своих клиентов? Знание цели поможет вам сузить область изучения, по крайней мере, на начальном этапе, чтобы ваш процесс обучения был более целенаправленным, и вы не чувствовали, что вам нужно выучить слишком много.

Front-end и back-end: с чего начать?



Допустим, вы совсем новичок и хотите узнать о разработке. Вас не особенно интересует front-end или back-end. Вы просто хотите начать изучать программирование: с чего вам следует начать? С front-end или back-end?

Разработчики front-end и back-end рекомендуют, что если вы заинтересованы в изучении как front-end, так и back-end разработки, вам следует начать с front-end. Это связано с тем, что, поняв, как устроен и работает front-end веб-сайтов и приложений, вы сможете быстрее понять, как они работают за кулисами. Это облегчит вам задачу, когда вы перейдете к изучению back-end разработки.

Front-end и back-end разработка: FAQ



Легче ли front-end разработка, чем back-end?



Front-end - это то, что мы можем видеть. Даже впервые услышав разговор о нем, вы сможете быстро понять, о чем идет речь, с чем имеют дело разработчики и какие навыки и языки программирования необходимы, если вы хотите стать front-end инженером. Это создает представление о том, что front-end разработка проще, чем back-end: так ли это?

Front-end разработка проще, чем back-end разработка - это всего лишь иллюзия: это совсем не так! Оба аспекта разработки сайта или приложения по-своему сложны. Тем не менее, front-end разработку можно считать даже более сложной и ответственной, поскольку она чаще меняется и требует постоянного обновления и поддержки. Если с ним что-то не так, пользователи сразу это заметят! По этим причинам, если мы хотим сказать, что проще между front-end разработкой и back-end, то ответ - back-end.

Знать это важнее, чем вы думаете: поскольку многие люди думают, что front-end разработка проста, они могут быть склонны недооценивать сложность процесса обучения. Кроме того, мнение о том, что back-end разработка сложнее, создает иллюзию, что если вы сначала изучите back-end разработку, то вам будут больше платить.

Есть ли альтернативный путь развития?



Несмотря на то, что многие люди не знают, изучение языков программирования - это не единственный способ стать специалистом по back-end разработке, full-stack или front-end инженером, и это не единственный способ создания веб-сайта, мобильного приложения или веб-приложения. Да, на протяжении многих лет это был единственный доступный путь, но это уже не так! Сегодня существуют инструменты, так называемые no-code tools, которые позволяют разработчикам создавать мобильные и веб-приложения без необходимости писать какой-либо код.

AppMaster - идеальный пример инструмента для программирования без кода. Он предоставляет вам платформу, с помощью которой вы можете создать свою основу и полноценные рабочие приложения или веб-приложения без написания кода. Это не означает, что кодирование, front-end и back-end не существуют, когда вы разрабатываете с помощью AppMaster. Это лишь означает, что вам не нужно управлять ими напрямую или с помощью языков программирования.

Фреймворки front-end и back-end создаются автоматически, а с AppMaster их можно даже экспортировать. Даже если вы уже обладаете глубокими знаниями языков программирования для front-end или back-end разработки, вы можете улучшить свой рабочий процесс с помощью таких инструментов, как AppMaster: процесс разработки фреймворков станет проще, менее напряженным и быстрым.