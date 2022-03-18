No-code инструменты — это конструкторы, которые позволяют создавать полноценные приложения и digital-продукты без написания кода. Неудивительно, что они привлекают столько внимания и вызывают постоянные споры.

Мы не остаемся в стороне и следим за развитием платформ, изучая их возможности.

Подготовили обзор популярного no-code инструмента Bubble и сравнили его c AppMaster.io.

Bubble

Bubble — no-code платформа, которая позволяет разрабатывать веб-приложения. C Bubble можно строить логику приложений, создавать дизайн интерфейса, работать со встроенными базами данных и интегрировать готовые продукты со сторонними сервисами.

Инструмент размещает приложения на собственном сервере и делает их доступными из любой точки.

По словам создателей платформы, Bubble — это декларативный язык программирования на основе JSON для создания веб-приложений. Инструмент поддерживает внешние компоненты JavaScript и внутренние серверные компоненты, позволяя пользователю работать с бизнес-логикой и внешним видом приложений.

Чтобы начать работу вы должны создать проект. После этого вы попадаете в редактор. Редактор Bubble строится вокруг семи вкладок, в которых происходит основная работа. В рамках одного проекта вы можете разрабатывать одно приложение.

AppMaster.io

AppMaster.io — no-code платформа, главным отличием которой является автоматическая кодогенерация со скоростью написания 22,000 строчек кода в секунду.

На AppMaster.io можно построить серверные, нативные мобильные и веб-приложения. В этом заключается основная разница между AppMaster.io и Bubble, который позволяет создавать только веб-приложения.

Функционал платформы включает все этапы разработки: от создания базы данных до публикации в продакшн и мониторинга работы приложений после публикации.

В отличие от Bubble, в AppMaster.io проект представляет совокупность базы данных, бизнес-логики и редакторов приложения, предоставляя доступ к публикации и мониторингу. В рамках одного проекта можно разработать несколько разных приложений.

Платформу выделяет: генерация бэкенда на языке Go, возможность строить базы данных, работающие на PostgreSQL, создание бизнес-процессов с использованием интуитивного drag & drop редактора, экспорт исходного кода для дальнейшей самостоятельной работы.

Главные отличия платформ

Давайте разберем платформы более детально, рассмотрев основные возможности инструментов: работа с базами данных и логикой приложений, интеграции со сторонними сервисами, создание и публикация приложения, тарифные планы

Работа с базами данных

Bubble

Bubble использует встроенную базу данных. Ее использование немного уступает в мощности сторонним БД SQL, но позволяет быстро включаться в работу.

БД в Bubble работает на основе типов данных — Data types, что является эквивалентом таблиц. Для каждого типа данных можно добавить кастомные поля.

Для работы с данными в боковом меню на панели управления есть вкладка Data. Здесь находится все для работы с данными. Можно создавать новые записи, работать с полями. Чтобы добавить поле, нужно ввести его название и указать тип данных для этого поля.

Также можно настроить правила для каждого типа и загрузить файлы.

После того как вы создали необходимые типы данных, все их можно найти во вкладке App Data, где они представлены в виде таблиц. Там же можно создать новые записи.

При этом Bubble не использует стандартные связи БД, все связи настраиваются через типы.

AppMaster.io

В AppMaster.io базы данных представлены в несколько ином виде. На платформе есть Data Models Designer, где можно построить схему базы данных, создать модели данных, выстроить связи между ними и добавить поля.

Ключевое отличие БД в AppMaster.io — использование визуального дизайнера БД, где схемы выстраиваются из блоков со своим набором полей. Главное преимущество такого подхода — на схеме сразу видно все таблицы БД и связи между ними. Блоки можно свободно перемещать по рабочей области и выстраивать в нужном порядке. Чтобы связать модели между собой, нужно просто протянуть стрелку от одного блока к другому.

При создании новой модели автоматически создаются служебные поля: ID, дата создания, дата изменения, дата удаления. К каждой модели также можно добавить кастомные поля. При создании нового поля необходимо ввести его название и указать тип, дополнительно можно добавить описание.

AppMaster.io использует стандартные для реляционных БД типы связей: один-к-одному, один-ко-многим, многие-ко-многим.

БД в AppMaster.io работает на PostgreSQL — гибкая и надежная СУБД с высокой производительностью, которая умеет создавать, хранить и извлекать сложные структуры данных.

Работа с логикой приложений

Bubble

Для работы с логикой приложения в Bubble есть раздел Workflow. Для запуска процесса необходимо выбрать событие (Event), которое в схеме обозначается ключевым словом When (например: “When User is logged in”). Далее для этого события необходимо выбрать действие, количество действий может быть неограниченным.

Все действия разделены на группы, среди которых действия, относящиеся к account, email, payment, custom events (API) и тд.

Каждое действие имеет свой набор параметров, настроить которые можно в отдельном окне. Поток действий в Bubble прямолинейный, здесь выстраивается четкая последовательность.

AppMaster.io

В редакторе БП AppMaster.io можно строить более сложные бизнес-процессы, добавляя дополнительные условия и разветвления.

Схема бизнес-процессов строится из блоков, отвечающих за определенный функционал.Уже сейчас на платформе более 1000 блоков, которые выполняют не только единичные операции, но и полноценные бизнес-процессы.

Чтобы задать направление выполнения процесса, блоки соединяются между собой с помощью коннекторов.

По умолчанию в каждом БП создаются блоки Start & End. У каждого блока есть 2 типа коннекторов:

flow_connection — коннектор потока выполнения, описывает очередь блоков;

var_connection — коннектор переменных, описывает какую переменную откуда брать.

Все блоки легко перемещать и соединять между собой. C помощью AppMaster.io можно построить логику любой сложности и создать все: от чат-ботов до кастомных корпоративных сервисов.

Дизайн

Bubble

Bubble работает на технологии drag & drop. Во вкладке Design на левой панели расположены все компоненты, которые вы можете перетащить на страницу приложения. При клике на элемент появляется окно настроек для этого элемента, где можно настроить отображение, а также другие параметры. Позиция элемента задается вручную или через координаты.

При работе с Bubble упор делается на дизайн, а не на работу с базами данных или бизнес-логикой приложения. На платформе доступна большая библиотека готовых дизайн-темплейтов на разные тематики. Достаточно выбрать подходящий шаблон и вы сможете ускорить разработку в разы, адаптировав только некоторые элементы.

AppMaster.io

AppMaster.io также использует технологию drag & drop. На платформе есть отдельно редактор мобильных и веб-приложений. Если сравнивать именно редактор веб-приложений, то он состоит из нескольких рабочих зон:

блок Главного меню, где размещаются новые страницы, которые будут формировать панель навигации;

блок Компоненты приложения, где размещаются скрытые элементы для вызова их из любой части приложения — это могут быть модальные окна или вложенные страницы;

центральная зона рабочей области, которая предназначена для размещения содержимого и компонентов страницы.

По сравнению с Bubble, упор в работе веб-дизайнера в AppMaster.io делается на работу с базами данных и построению сложной бизнес-логики. Для создания уникального дизайна приложения вы легко можете интегрировать бэкенд AppMaster.io с любым кастомным фронтендом.

Дизайнер веб-приложений предназначен для создания админ-панелей и одностраничных веб-приложений (SPA), например, клиентских порталов. Для админ-панелей AppMaster.io автоматически генерирует страницы приложений в соответствии с БД и обновляет список при каждом изменении схемы базы данных.

Интеграции и API

Bubble

К приложению Bubble можно подключить сотни сторонних сервисов. В разделе Plugins на платформе можно найти популярные сервисы и кастомные решения. Плагины доступны для бесплатной и платной установки.

Пользователи Bubble могут сами создавать плагины и добавлять их в библиотеку платформы, что очень расширяет функционал инструмента. Небольшой проблемой остается техническая поддержка таких плагинов, так как разработчик решения (пользователь платформы) может быть уже неактивен.

Bubble поддерживает работу с внешним API и позволяет при помощи него подключать разные сервисы. Для работы с API есть специальный плагин API Connector. Модуль позволяет разработчикам подключаться к любому API через внешние запросы.

AppMaster.io

В AppMaster.io дополнительный функционал можно добавить, используя модули. Сейчас на платформе этот список меньше, чем в Bubble, но библиотека постоянно пополняется. Любой модуль в данный момент можно установить одним кликом совершенно бесплатно. Преимуществом является то, что все модули в каталоге поддерживаются разработчиками AppMaster.io и своевременно обновляются.

AppMaster.io также предоставляет встроенный редактор запросов к внешним API, с которым можно расширять проекты, подключая разные сторонние сервисы с открытым API.

Помимо модулей и редактора запросов к внешним API на платформе реализована работа с эндпоинтами. Все эндпоинты распределены по папкам в зависимости от данных, с которыми они работают.

В дополнение к системным эндпоинтам вы можете создавать свои. AppMaster.io позволяет создавать несколько типов API-эндпоинтов:

API — для обращения к бэкенду от веб-интерфейса и сторонних систем;

вебхуки — для приема уведомлений от сторонних систем;

веб-сокеты.

Для каждого из типов можно выбрать бизнес-процесс с нужными данными и настроить middleware.

Публикация приложений

Bubble

Bubble выполняет функцию хостинг-провайдера. Все приложения, созданные на платформе, размещаются на одном сервере.

С платным планом пользователи могут использовать свой домен. Также с платной подпиской можно увеличить мощность используемого сервера, купив количество юнитов.

AppMaster.io

AppMaster.io предлагает несколько вариантов публикации — вы можете использовать AppMaster Cloud, любое стороннее облако (AWS, Azure, Google Cloud и др.) или персональный сервер. Мобильные приложения можно публиковать прямо в App Store и Google Play. Более того, вы можете создать несколько планов публикации: для разработки, пре-продакшна и продакшна. Доступность планов развертывания варьируется в зависимости от тарифного плана. Вы также можете экспортировать исходный код, если решите продолжить работу над приложением самостоятельно.

Легкость в использовании

Bubble

Bubble не самый простой инструмент no-code, во многом из-за большого количества функций. Разделы Workflow и Data могут потребовать больше внимания и времени на то, чтобы понять принцип их работы.

С дизайном все немного проще, drag & drop билдер значительно облегчает разработку интерфейса приложения. Добавлять компоненты просто и удобно при помощи перетаскивания. Однако для каждого элемента есть свой набор настроек, который может вызвать вопросы у неопытного пользователя.

Bubble предоставляет доступ к бесплатным ресурсам: crash-курс, видеоуроки, подробная документация.

AppMaster.io

AppMaster.io является no-code платформой профессионального уровня, поэтому на ее освоение потребуется больше времени. Сложность AppMaster.io объясняется функциональным разнообразием и более высоким уровнем готового продукта. Инструмент предлагает множество фич, позволяя контролировать разработку на каждом этапе.

Редактор бизнес-процессов — как раз один из тех компонентов платформы, работе с которым пользователи учатся дольше всего.

Для обычного пользователя, не знакомого с программированием, процесс работы с AppMaster.io покажется сложным. Технически подкованному пользователю потребуется намного меньше времени, чтобы начать работу.

AppMaster.io также предоставляет бесплатные ресурсы, среди которых детальная документация по каждому разделу, обучающие видео, crash-курс. Вы также можете присоединяться к сообществу разработчиков и пользователей платформы для обмена опытом.

Что можно построить

Bubble

Если посмотреть страницу Showcase на сайте Bubble, становится очевидно, что платформа позволяет строить совершенно разные приложения: онлайн-маркетплейсы, платформы для обучения, приложения для бронирования и доставки, внутренние системы для менеджмента. Чаще с помощью инструмента создают простые решения широкого пользования.

Инструмент активно используется стартап-проектами, фрилансерами и опытными разработчиками, которые при помощи Bubble ускоряют и оптимизируют процесс создания приложений.

AppMaster.io

AppMaster.io в первую очередь рассчитан на бизнес-пользователей и сложные технические решения, требующие более мощных ресурсов. Платформа активно используется крупными предприятиями, которым необходимо внедрять кастомные решения для автоматизации и оптимизации рабочих процессов.

Платформа также подходит студиям, специализирующимся на no-code разработке, разработчикам-фрилансерам, стартапам и людям, увлеченным программированием.

На платформе можно строить любые решения: чатботы, блокчейн, CRM-системы, нативные мобильные приложения по любым направлениям и даже системы для оптимизации производства по кастомным запросам. В разделе Success Stories вы можете найти примеры разработки сложных корпоративных систем на AppMaster.io. В их числе системы по автоматизации производства и чтению и распознаванию документов.

Стоимость

Bubble

В Bubble есть четыре плана. Первый из них предоставляет бесплатный доступ к платформе, но с ограничениями. Например, здесь недоступно использование API и собственного домена для публикации приложений.

Стоимость подписки начинается от $29 до $529 в месяц. На каждом плане список функций, к которым у вас есть доступ, увеличивается.

AppMaster.io

AppMaster.io также предлагает четыре плана подписки. У него нет бесплатного плана, но стартовый пакет стоит всего $5/месяц. Выбранный тарифный план можно расширить, подключив дополнительный функционал, без изменения самого тарифа.

Существует корпоративный план, по которому вы можете запросить индивидуальную цену в зависимости от функционала, предоставляемого в пакете.

Прежде чем оформить подписку, можно протестировать и изучить платформу. При регистрации предоставляется пробный бесплатный период на 14 дней, в течение которых вы получаете доступ к большей части функционала. Также можно принять участие в бета-тестировании платформы.

Заключение

В Bubble больше внимания уделено визуальной части приложения. В AppMaster.io упор сделан на функционал, для этого на платформе есть мощный редактор БП, встроенный редактор API запросов, возможность работы с эндпоинтами.

AppMaster.io предоставляет большую гибкость в работе с данными и логикой приложения за счет работы с блоками и интуитивно понятного визуального представления. Bubble тоже предоставляет возможность работать с данными и строить логику, но в меньшем масштабе.

Bubble позволяет строить только веб-приложения. Для создания нативных мобильных продуктов вам нужно будет воспользоваться сторонним сервисом. В AppMaster.io вы можете свободно создавать как веб-приложения, так и серверные, и нативные мобильные приложения на Swift UI и Kotlin с публикацией в App Store и Google Play.

