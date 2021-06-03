Вот быстрое сравнение Webflow и Appmaster.io. Обе платформы не требуют кода, но имеют разные функции, функции и возможности.

Ниже приведены 7 отличий между Webflow и Appmaster.io:

Назначение платформы

Webflow предназначен только для веб-сайтов, он используется как инструмент для создания и проектирования полностью адаптивных веб-сайтов от начального этапа до конечного продукта, готового к публикации.

Appmaster.io предназначен для создания веб-приложений и мобильных приложений. Он также заботится о развитии проекта от начала до момента запуска и позволяет пользователям поддерживать свои приложения даже после публикации.

Пользовательский интерфейс

Пользовательский интерфейс Webflow основан на визуальных элементах перетаскивания и холсте, которые позволяют любому пользователю структурировать веб-сайт с использованием графического аспекта. Он понятен, и каждая опция перетаскивания содержит описание.

Пользовательский интерфейс Appmaster.io имеет аналогичную структуру. Единственное отличие состоит в том, что существует несколько холстов, поскольку платформа позволяет также создавать веб-приложения и мобильные приложения.

Свобода дизайна

Изначально Webflow создавался для дизайнеров, которые создавали веб-сайты с идеальным пикселем. Он предоставляет широкий спектр анимаций, а также множество шаблонов на выбор. Однако иногда платформа автоматически находит элементы и работает со стилями, чтобы добиться единообразия в дизайне.

В отличие от Webflow, Appmaster.io в основном ориентирован на функции, а не на дизайн. В нем нет автоматической расстановки элементов и большого количества готовых шаблонов, что возлагает ответственность за дизайн, расположение элементов и дополнительный декор на пользователя.

Рабочие процессы

Webflow ориентирован на дизайн, следовательно, он работает только с разработкой внешнего интерфейса и триггеров событий. Это затрудняет обработку любых условных ситуаций и привязку Webflow к любому бэкэнду или API. Кроме того, для создания и подключения рабочих процессов со сторонними сервисами Webflow требуется интеграция с другими платформами.

Appmaster.io - это функциональность, она дает возможность работать с триггерами внешнего интерфейса, бэкэнда и элементов, что позволяет создавать расширенные рабочие процессы и логику, подключать API, бэкенды, легко управлять условными системами и интегрировать сторонние сервисы.

Планы и цены

Webflow предлагает довольно широкий выбор вариантов ежемесячной подписки. Существуют специальные планы сайта, подписки для учетных записей и предприятий и даже бесплатные варианты для всех пользователей. Все планы также содержат подразделения и подпланы, на которые можно подписаться.

Как и Webflow, Appmaster.io предлагает ежемесячную подписку. Однако количество вариантов сокращено до Free, Startup, Professional и Enterprise. Также существует альтернатива в виде гибкого Специального предложения, которое может быть создано для нестандартных клиентов, связанных с некоммерческими или образовательными организациями.

Легкость обучения

По сравнению с другими платформами, сначала легче освоить Webflow, особенно если у вас есть предыдущий опыт работы с Html и CSS. Он не дает такого большого количества функциональных возможностей, однако дает пользователям возможность создавать высококачественные веб-сайты с последовательным дизайном.

Appmaster.io - это платформа, на которой вы могли бы потратить немного больше времени на изучение всех процессов и логики, поскольку она позволяет пользователям создавать полнофункциональные мобильные и веб-приложения.

Издательское дело и обслуживание

В Webflow вы можете опубликовать свой веб-сайт в течение 10 секунд, просто нажав кнопку «Опубликовать». Пользователь может поддерживать и вносить изменения на работающем веб-сайте с платформы в любое время и просто повторно опубликовать его для обновления.

С помощью Appmaster после публикации пользователь может обновить приложение на платформе, а также изменить реальный лист кода, предоставляемый любому пользователю после завершения сборки приложения. # Nbsp;

Общие плюсы и минусы - Webflow:

Плюсы:

создает адаптивные веб-сайты

дает множество анимаций и готовых шаблонов

удобный интерфейс # nbsp;

работает с интерфейсом

применяет технику построения визуальных элементов перетаскиванием

множество разных тарифных планов для ежемесячной подписки # nbsp;

быстрая публикация и обновление сайта

легче изучить, чем другие платформы # nbsp;

доступные руководства, документация и описание указателей

Минусы:

сложно создавать сложные рабочие процессы с условными ситуациями # nbsp;

нет бэкэнда # nbsp;

нет интегрированных сторонних сервисов

нет отдельного листа кода

Общие плюсы и минусы - Appmaster.io :

Плюсы:

создает веб и мобильные приложения

сосредоточены на функциях и потенциальных возможностях приложения # nbsp;

понятный пользовательский интерфейс # nbsp;

работает с фронтендом и бэкэндом

может создавать расширенные рабочие процессы с условиями и сторонними интеграциями # nbsp;

построитель перетаскивания

разнообразие тарифных планов # nbsp;

быстрая публикация и обновление сайта

предоставляет реальный код приложения # nbsp;

доступная документация и описание указателей # nbsp;

Минусы:

требуется время, чтобы изучить # nbsp;

всего несколько видеоуроков # nbsp;

нет готовых шаблонов



