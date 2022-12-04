No-code инструменты созданы, чтобы упростить жизнь своих пользователей и запустить продукт в максимально короткие сроки без дополнительных затрат на разработчиков. К сожалению, часто происходит так, что спустя некоторое время продукт набирает обороты и нуждается в серьезном апгрейде, в то время как возможности платформы, на которой он был создан, ограничены и их просто недостаточно для реализации поставленных задач.

Для решения подобных проблем часто выбирают не полный перенос продукта на новую платформу, а интеграцию с более профессиональными и современными решениями, способными закрыть поставленные задачи. Таким образом, с помощью интеграции можно не только значительно прокачать свой продукт с наименьшими затратами, но и объединить в нем лучшее от разных решений.

Преимущества интеграции со сторонними сервисами

Интеграция со сторонними сервисами один из самых простых и быстрых способов улучшить ваш продукт. Кроме этого интеграция не ограничивается выбором одного сервиса, поэтому особенности платформы не будут тормозить развитие вашего приложения, вы сможете расширять функционал без необходимости из раза в раз искать более современный инструмент, вы смело можете выбирать необходимые вам фишки и внедрять их в свой проект поэтапно по мере необходимости.

С помощью интеграции со сторонними сервисами вы можете:

настроить аутентификацию пользователей;

подключать платежные модули и сервисы доставок;

подключать сервисы email-рассылок;

интегрировать приложения и сайты с CRM-системами;

расширять логику ваших приложений;

и многое другое.

Чтобы начать процесс интеграции вашего продукта со сторонними сервисами, вам необходимо определить задачи, которые нужно решить. Далее в соответствии с поставленными задачами, выбрать для интеграции один или несколько сервисов. AppMaster так же позволяет позволяет производить интеграцию с популярными и не только конструкторами сайтов и приложений.

Bubble и AppMaster

Bubble является в своем роде мастодонтом no-code разработки. Он позволяет создавать веб-приложения, имеет большой набор инструментов и возможность расширения с помощью плагинов.

Bubble существует уже более 10 лет, за это время на нем было создано огромное количество решений, как маленьких, так и довольно масштабных. Однако за это время так же быстро развивались технологии и росли требования к функционалу новых решений. Сейчас возможностей Bubble для работы с бэкендом может оказать недостаточно, и тут вам на помощь придет возможность интеграции с более современными и мощными инструментами без переноса вашего проекта. Одно из таких решений это интеграция Bubble с AppMaster.

AppMaster, в отличии от Bubble заточен на работу с бэкендом и построение сложной логики веб и мобильных приложений. Он позволяет выстраивать сложные бизнес-процессы с помощью визуального редактора, а так же имеет встроенные редактор внешних API-запросов.

Интеграция Bubble c AppMaster позволит вам:

Использовать AppMaster в качестве бэкенда для проектов на Bubble.

Подключить профессиональную базу данных (PostgreSQL) к своему проекту.

Внедрять сложную логику обработки запросов (анализ данных, операции ветвления).

Быстро создавать и встраивать в проект дополнительные микросервисы.

Подробный пример интеграции AppMaster c Bubble.

Adalo и AppMaster

Adalo одна из самых популярных no-code платформ для создания мобильных приложений. Многие пользователи выбирают Adalo именно за его простоту и лаконичность.

Adalo является хорошим вариантом для быстрого старта, так как позволяет работать не только с фронтендом, но и с бэкендом, базой данных и бизнес-логикой. Однако возможности платформы довольно ограничены, весь функционал рассчитан на быстрый старт, и эти ограничения не позволят вам создать сложное профессиональное решение.

Если у вас уже есть готовое решение на Adalo, вам не обязательно полностью переносить его на другую платформу или нанимать дорогостоящую команду разработки, в этом случае расширить функционал приложения можно с помощью интеграций.

Интеграция Adalo c AppMaster позволит вам:

Построить на AppMaster backend для мобильных приложений, созданных на Adalo.

Подключить к своему приложению более мощную базу данных (PostgreSQL).

Выполнять более сложную обработку запросов (анализ данных, операции ветвления и т.д.)

Расширять функцинал ваших приложений с помощью микросервисов.

На YouTube-канале AppMaster есть подробный урок по интеграции Adalo с AppMaster с использованием внешних API-запросов.

Tilda и AppMaster

Tilda отличный модульный конструктор сайтов с минимальной настройкой, позволяющий буквально создавать сайты за пару часов.

С помощью Tilda можно создать:

лендинги товаров или услуг;

промо и презентационные сайты;

небольшие корпоративный сайты;

простые интернет-магазины;

блоги или сайты-портфолио.

В основном все продукты, созданные на Tilda предназначены для сбора лидов, однако дальнейшая их обработка более сложная задача. У Tilda есть встроенная CRM, в которую попадают все полученный с сайта заявки, однако она не сможет заменить собой профессиональные инструменты по работе с лидами.

Но это не повод отчаиваться, у Tilda есть возможность интеграции со сторонними сервисами благодаря отправке данных с помощью веб-хуков. В таком случае вы можете создать свою CRM, например с помощью no-code платформы или использовать готовое решение и уже с помощью интеграции направлять все входящие заявки с существующего сайта, сделанного на Tilda, сразу в вашу CRM-систему. Таким образом, с помощью no-code инструментов, вы полностью закроете задачу по сбору и обработке лидов.

Пример того, как это сделать можно посмотреть на обучающем портале AppMaster.

Интеграция Tilda c AppMaster позволит вам:

Использовать AppMater в качестве платформы для приема заполненных форм.

Сохранять заявки в базе данных для последующей обработки.

Анализировать данные формы и запускать необходимую логику обработки (фильтрация, спам-контроль, математические функции).

Автоматически запускать дополнительные действия (отправка СМС, e-mail, сообщений в мессенджеры).

В заключении

Рынок постоянно растет и развивается, развиваются и существующие сервисы, и чтобы не утонуть в океане конкуренции, ограничения платформы, которую вы используете для создания вашего приложение, не должны стать для вас камнем преткновения.

Интеграция готовых решений со сторонними сервисами отличный вариант сэкономить ваше время и деньги, при этом значительно улучшить, сделать его безопасным, современным и технологичным. Так же интеграция позволит вам автоматизировать сложные бизнес-процессы, что в свою очередь освободит время для реализации новых решений.