Спрос на разработчиков растет ежедневно, и вакансий появляется все больше как в небольших компаниях, так и в IT-гигантах. Как известно, если есть большой спрос, должно быть и предложение. Чтобы закрыть проблему нехватки ИТ-специалистов, образовательные организации создали интенсивные программы Bootcamp, обучающие разработчиков в достаточно короткие сроки.

Что такое буткемп без кода?

No-code Bootcamp — это программирование без написания кода. Код — это то, что составляет цифровой продукт. Обучение разработке приложений без кода — это методология, которая позволяет пользователям и разработчикам, не имеющим технических знаний, создавать приложения с помощью визуального моделирования. Использование без кода позволяет приложению работать быстрее, чем при использовании стандартных методов кодирования, и может удовлетворить требования стандартизации процессов и разработки программного обеспечения на заказ. В результате организации могут расширяться, повышать удовлетворенность сотрудников и клиентов и быстро адаптировать деятельность компании к изменениям рынка.

Вы когда-нибудь хотели научиться писать код? Если ваш ответ да, то предлагаем рассмотреть другие пути разработки, например no-code, так как этот путь гораздо проще и быстрее. Проще говоря, отсутствие кода — это визуальный интерфейс, который соединяет платформу сборки кода и пользователей, позволяя им проектировать и изменять интерфейс программного обеспечения без изменения кода.

Сегодня платформы без кода отодвигают на задний план традиционные методы разработки. Согласно исследованию Terrasoft «Состояние и перспективы рынка без кода», эти новые технологии помогают создавать гибкие индивидуальные решения, сокращая время выхода на рынок в десять и более раз. Бесспорно, технологии без кода часто требуют изучения кода или, как минимум, дедуктивных рассуждений, которые являются неотъемлемой частью программирования.

Например, известная платформа без кода, такая как Roblox, высмеиваемая из-за детского увлечения ими, показывает пользователям, как использовать свои инструменты для создания целой вселенной. Еще лучше, когда дети используют инструменты, которые предоставляют эти игры, и мотивированы на создание своих инструментов. Теперь дети могут научиться создавать свои приложения и модули для этих платформ без кода благодаря появлению многочисленных руководств и онлайн-форумов.

Вот несколько причин, по которым вам следует выбрать курс без кода

Исследовательская группа Gartner прогнозирует , что к 2022 году спрос на курсы по разработке приложений без кода будет в пять раз выше, чем в ИТ-секторе. Без помощи ИТ-персонала любой, у кого нет опыта программирования, может легко разрабатывать новые приложения, используя платформы для сборки без кода. Бизнес-пользователи приобретают новые знания и способности, а также получают возможность автоматизировать и настраивать рабочие процессы в соответствии со своими уникальными требованиями. Отсутствие кода практически не требует навыков обучения, что уменьшает нехватку ИТ-специалистов, с которой сталкиваются многие компании, не добавляя дополнительных программистов. Бизнес-пользователи могут создавать приложения на платформах без кода без помощи ИТ-специалистов, что снижает нагрузку на ИТ-организации и экономит дорогостоящие ресурсы. По мере того, как предприятия претерпевают технологические изменения, они все больше внимания уделяют программному обеспечению. Сегодняшние ИТ-руководители и бизнес-лидеры осознают, что полный отказ от традиционного кодирования даст более быстрые и плодотворные результаты. Богатые инструменты визуального редактирования, экосистема предварительно написанного исходного кода, макеты форм, создание интерфейсов и многое другое позволяют быстро развертывать приложения с помощью команд, не занимающихся программированием. Они вынудили организации быстро пересмотреть свои ИТ-планы из-за эпидемии, мер безопасности, условий удаленной работы и их последствий. Прошло десятилетие с тех пор, как многие компании начали переход на цифровые технологии. Компании оцифровывали свои системы и процессы с самого начала или вносили в них изменения в последнюю минуту в ответ на огромные трудности наших дней, чтобы выжить и обслуживать своих сотрудников и клиентов. Платформы без кода предоставляют предприятиям необходимые инструменты для непрерывного развития и более быстрого реагирования на меняющиеся рыночные условия.

Функции без кода:

Почему без кода Разработка приложений с использованием графических инструментов и моделей выполняется быстрее, чем написание и изучение кода с нуля. No-code включает в себя встроенные инструменты и средства визуального обучения, которые позволяют представлять любые данные таким образом, который будет понятен любому коммерческому разработчику или пользователю.

Лучшие решения без кода предоставляют пользователям доступ к готовым модулям и компонентам, избавляя от необходимости создавать приложение с нуля. Некоторые платформы без кода, например, предлагают компоненты для управления данными или для пользовательских программ, таких как курсы по стратегии обслуживания или управлению маркетинговыми процессами.

Каждая протестированная платформа без кода предлагала пользовательский интерфейс с перетаскиванием. Это одна из наиболее важных и выгодных стратегий оптимизации разработки приложений без кода. Это приложение будет полезно при разработке приложений как для программистов, так и для непрограммистов.

Использование компонентов и сервисов для уже настроенных приложений — один из ключевых компонентов разработки без кода. Мы можем повторно использовать эти модули для более быстрого создания новых решений, поскольку они содержат базовые функции, общие для нескольких приложений. Чтобы создавать необходимые приложения быстрее, платформа без кода должна позволять пользователям повторно использовать уже существующие или вновь созданные модули, плагины и полные приложения.

Преимущества без кода:

Технологии без кода могут сократить расходы на разработку на целых 80%. Разработка приложений без кода требует меньше навыков кодирования, чем разработка обычных приложений. С помощью этой стратегии можно решить проблему нехватки ИТ-специалистов во многих компаниях, не прибегая к помощи нового персонала.

Инструменты графического дизайна позволяют компаниям легко и быстро разрабатывать программное обеспечение, которое быстро реагирует на меняющиеся рыночные условия и требования клиентов.

Будущее без кода. Компании, использующие новые технологии, сейчас находятся в лучшем положении. Платформы без кода — это важнейший инструмент для постоянного развития, расширения вашего присутствия на рынке и разработки новых методов взаимодействия с персоналом и клиентами.

Недостатки без кода:

Существует мнение, что, поскольку клиенты не имеют полного доступа к инструментам и программированию без кода, платформы без кода имеют ограниченную гибкость и масштабируемость. Из-за этого вы не сможете предотвратить некоторые угрозы безопасности. Кроме того, это может вызвать брешь в безопасности вашей системы, которая повлияет как на систему, так и на приложения, которые ее используют.

Крупные компании должны быть осторожны при выборе платформы без кода, чтобы предотвратить такие проблемы. Использование безопасного решения обеспечивает безопасность вашей платформы без кода и позволяет вам в полной мере использовать передовые технологии.

Как я могу научиться не кодировать?

Для создания новых цифровых продуктов кодирование всегда было нормой. Хотите создать сайт? Изучайте JavaScript, CSS и HTML. Тенденция смещается в сторону отсутствия кода, визуального метода создания приложений , не требующего технических знаний. Однако в настоящее время для создания продуктов используется множество различных инструментов без кода. Вам нужно будет получить доменное имя и хостинг, разработать целевую страницу, возможно, использовать API, установить платежный шлюз, отслеживать активность пользователей и, возможно, многое другое.

«Стек без кода» состоит из всех этих технологий, которые, хотя и менее дороги и требуют меньше времени, чем традиционное кодирование, не обязательно являются простым делом. Курсы без кода могут помочь в этой ситуации, обучая начинающих предпринимателей тому, как создавать товары и услуги без кода. Вот 7 возможностей, перечисленных в произвольном порядке.

Нет кода MBA

В No Code MBA более 100 уроков, в том числе:

Создание сайта для голосования в Webflow, похожего на Product Hunt

Создание доски объявлений Webflow, похожей на Indeed

Glide создает сервис знакомств, похожий на Tinder.

Также есть многочисленные интервью с преуспевающими владельцами бизнеса без кода. Вскоре начнется 6-недельный учебный курс MVP от No Code MBA, который будет включать в себя еженедельные занятия в прямом эфире, обзор продукта, разработку бизнес-модели, запуск MVP и многое другое.

Нет кода штаб-квартиры

No Code HQ — это инструмент для изучения того, как создать веб-сайт или приложение Bootcamp, не зная, как программировать.

Это форум для разработчиков без кода, где они могут похвастаться своими последними работами, обменяться информацией и идеями, а также взаимодействовать и обучать друг друга. Вы получите руководства, шаблоны и инструменты для запуска вашего проекта без кода.

Нукод

Членами этого сообщества являются более 5000 разработчиков и специалистов без кода. Они делятся знаниями, обмениваются историями и демонстрируют разработку продуктов без кода.

Создатели без кода

Специалисты без кода могут взаимодействовать, обмениваться идеями и работать вместе на этом форуме с другими членами сообщества без кода и создателями. Они часто предоставляют обновления сообщества с новостями о ресурсах без кода и встречах.

Образование в LinkedIn

Будучи большим поклонником LinkedIn Learning, я был рад найти новый курс по созданию веб-сайта без кода. Вы узнаете о стратегии сайта, графике, цветах, шрифтах, выборе системы и многом другом в этом кратком 1,5-часовом курсе. Этот курс поможет понять, какая платформа лучше всего соответствует вашим потребностям, учитывая широкий спектр доступных платформ для создания сайтов, таких как Wix, WordPress, Squarespace, Weebly и многие другие.

Какая лучшая бесплатная программа Bootcamp?

Программы учебных курсов по программированию длятся от нескольких недель до нескольких месяцев, и они учат вас основным концепциям программирования и способностям, необходимым для карьеры в области технологий. Эти бесплатные курсы по кодированию с реальными проектами, практическими инструкциями и различными языками программирования охватывают огромное количество материала и требуют значительного объема работы.

Академия приложений открыта

App Academy предоставляет бесплатную онлайн-школу программирования в рамках программы App Academy Open. Полная учебная программа App Academy с полным стеком доступна учащимся через эту онлайн-программу. Тем не менее, систематизированное обучение под руководством инструктора, которое входит в премиум-вариант, не особенно нравится ученикам. Что касается учебных курсов по программированию для веб-разработки, App Academy является одним из лучших.

Введение в курсы школы Flatiron

Известный буткемп по кодированию Flatiron School. Студенты могут записаться на курсы программирования онлайн или лично в Лондоне, Нью-Йорке и Вашингтоне, округ Колумбия. Учебный лагерь предлагает курсы по веб-программированию, кибербезопасности, информатике, графическому дизайну и другим темам.

FreeCodeCamp

Эта бесплатная онлайн-школа кодирования предлагает учетные данные для фронтенда и полнофункциональной веб-разработки. Этот онлайн-курс включает 1600-часовую учебную программу по JS и предназначен для самостоятельного изучения. Демография freeCodeCamp уникальна. Это отличное место для бесплатного обучения программированию для взрослых, потому что около 80% сообщества программистов старше 25 лет.

Что мы можем построить без кода?

Используя технологию без кода, можно разрабатывать приложения без кода корпоративного уровня, модернизировать устаревшие системы, разрабатывать новые процессы, быстро изменять решения для удовлетворения потребностей рынка или отрасли в конкретной стране и т. д.

Мы рекомендуем посетить учебный лагерь без программирования, пройти онлайн-курсы или пройти официальное обучение программированию в авторитетном университете, что поможет вам лучше понять информатику. Работая над сложными задачами в различных приложениях информатики, вы разовьете свои независимые навыки работы без программирования. Если вы выберете Bootcamp, обязательно изучите книги по программированию, чтобы подготовиться к нему. Кроме того, мы советуем вам изучать код на дополнительных курсах на таких веб-сайтах, как Coursera, посвященных информатике, базам данных, потокам и т. д. Массовые открытые онлайн-курсы или МООК очень популярны на Udacity или Coursera. Некоторые колледжи сотрудничают с этими учебными лагерями без кода.

Вывод

Путь к тому, чтобы стать разработчиком, открыт. Каждый человек обладает уникальными способностями и талантами, а также своим видением пути становления программистом. Важно то, каким разработчиком программного обеспечения вы хотите быть. Хотите получить доступ к интерфейсу? Это требует смещения акцента с концепций разработки приложений более высокого уровня на веб-инструменты и технологии. Путь к тому, чтобы стать инженером-программистом, долог. Образование не заканчивается колледжем или учебным лагерем.

Тем не менее, команда AppMaster уверена, что будущее онлайн-разработки без кода. Если вы нацелены изучить код с самых азов, AppMaster приготовил для вас интересный курс , с помощью которого вы создадите свое первое приложение.