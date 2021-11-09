Трейдеры фондового рынка теперь заинтересованы в приложениях и веб-страницах, которые позволяют им торговать с помощью нескольких нажатий или кликов на своих мобильных телефонах и других устройствах. Создание приложения для электронной торговли предоставит рынку решение и упростит торговлю. Это отличная возможность разработать торговое приложение, потому что рынок и пользователи еще не видели полноценного торгового приложения. Вам следует создать приложение для электронной торговли, если у вас есть отличные идеи, относящиеся к разработке приложений для фондового рынка. Думая о создании приложения для электронной торговли, следуйте статье, и вы получите все базовые знания, необходимые для создания приложения для торговли на фондовом рынке.

Нужно торговое приложение?

Люди заинтересованы в предоставлении пользователям надежных торговых решений на рынке. Прежде чем создавать торговое инвестиционное приложение, вы должны понять, почему приложение необходимо для трейдинга. Приложение разработано таким образом, чтобы помочь пользователю выполнить свою задачу с минимальными усилиями. Постарайтесь спроектировать торговую программу таким образом, чтобы она помогала пользователям следовать их собственной стратегии, тратя при этом минимальную сумму денег.

Рыночные трейдеры бывают двух типов. Тот, кто хотел сделать долгосрочные инвестиции, а другие заинтересованы в краткосрочных инвестициях. Убедитесь, что разработчики приложений проектируют торговую сеть, учитывая оба типа пользователей.

Типы торговых платформ

Со временем рынок развивается и приспосабливается к различным изменениям. Из-за чего сейчас существует два разных типа торговых площадок. Ниже приведены типы торговых сетей или платформ, которые используют люди:

Традиционно-ориентированный

Криптовалютно-ориентированный

Традиционно-ориентированный

Он включает в себя старый традиционный способ торговли, такой как валюты, драгоценные металлы, ETF и многие другие традиционные типы вещей. Этот тип торговли хорошо используется и пользуется доверием на рынке. Поскольку люди гораздо лучше знакомы с традиционными акциями, они чувствуют себя в безопасности, инвестируя в них.

Традиционная торговля приносит пользу разработчику торгового приложения, поскольку он может добавить в приложение несколько активов.

Криптовалютно-ориентированный

Этот тип торгового программного обеспечения является новым на рынке и очень популярен среди пользователей. Возможно, вы слышали о таких названиях, как Биткойн, Эфириум и т. д. В криптовалюте вам нужно следить за многими вещами, такими как покупка и продажа активов и управление активами с помощью нескольких кликов в приложении. Криптоактив можно обменять двумя способами: централизованно и децентрализованно.

Многие трейдеры, а также пользователи заинтересованы в торговле криптовалютными приложениями, поэтому создание эффективного приложения для криптовалюты изменит ситуацию на рынке.

Работа над приложением для трейдинга и инвестирования

Идея каждого торгового приложения почти одинакова. Предоставить пользователям практичную модель, которая поможет им обрабатывать, хранить, тратить, инвестировать, защищать и давать взаймы свои деньги. Внешний вид приложения зависит от сегмента отрасли, который вы хотите использовать. Некоторые из основных элементов для привлечения пользователей платформы в реальном времени перечислены ниже:

Рынки капитала

Страховые услуги

Финансирование и краудфандинг

Управление капиталом и активами

Платежи

Важные особенности приложений фондового рынка

Ниже приведены важные особенности рыночных приложений, о которых следует помнить:

Регистрация. Для вашего приложения очень важно создать простой и безопасный способ входа. Вы можете использовать множество опций, таких как электронная почта и учетные записи в социальных сетях, а в настоящее время вы даже можете добавить биометрические проверки для новых устройств. Если вы добавите высокий уровень безопасности и сложные параметры входа, пользователи вашего приложения будут получать доступ к кому угодно очень часто. Убедитесь, что ваши торговые API поддерживают хороший баланс между безопасностью и плавным входом в систему. Мониторинг сделок: убедитесь, что когда пользователь приложения размещает сделку, он может редактировать и просматривать данные фондового рынка, чтобы принять правильное решение. Персональные данные пользователя: необходимо добавить страницу, на которой пользователь приложения может ввести свои личные данные. Убедитесь, что пользователь приложения может редактировать свои личные данные. Транзакции и платежи. Транзакции и платежи с использованием торговых API позволяют пользователю приложения покупать их и отслеживать финансирование. Депозит: Пользователь должен иметь возможность проверить состояние своих депозитов в любое время. Если вам нужно стандартное приложение, эти торговые API необходимы. Панель поиска: создание эффективной панели поиска позволяет клиенту удобно искать нужную информацию о рынке. Аналитика: если пользователь может наблюдать за своей статистикой и результатом каждой транзакции в торговом программном обеспечении, пользователи могут принять более правильное решение. Итак, убедитесь, что в вашей торговой сети есть инструмент ведения летописи. Лента новостей: вам может быть интересно, какое отношение лента новостей имеет к функциям инвестиционного приложения. Те, кто разбирается в рынке, очень хорошо знают, что получать новости в нужное время выгодно, поскольку это позволяет покупать акции по низким ценам через приложение. Допустим, известную индустрию поймали за чем-то незаконным. Цены упадут, и это будет отличное время для их покупки. Лучшим вариантом будет добавить опцию новостной ленты в ваше приложение вместе с мнениями экспертов рынка и некоторыми финансовыми отчетами. Добавление фильтров в строку поиска. В основном фильтры по акциям помогают пользователю ориентироваться в акциях, которые он хочет найти. Таким образом, пользователи могут легко найти то, что они хотят найти. Добавление фильтров в ваши торговые API значительно упрощает жизнь пользователя. Push-уведомления: Push-уведомления важны во всех приложениях, как и в торговых API. Push-уведомление — лучший способ информировать пользователя о новых функциях или обновлениях. Итак, убедитесь, что ваше рыночное приложение или торговые API имеют кнопку push-уведомлений.

Важные функции в приложении фондового рынка

Торговое программное обеспечение или приложения, завоевавшие доверие общественности, имеют два типа функций: базовые функции и дополнительные функции. Основные функции программного обеспечения для торговли предоставляют все необходимые инструменты для эффективной торговли. Но с премиальными функциями торгового программного обеспечения пользователь получит в приложении дополнительные инструменты, которые помогут ему принимать более обоснованные решения о своей торговле.

Некоторые из основных функций торгового приложения, которые используются в каждом торговом программном обеспечении или приложении, обсуждаются ниже:

Онлайн-панель

Панель инструментов торговли акциями предназначена для предоставления пользователю отсортированных данных фондового рынка, чтобы он мог легко отслеживать свои цели, а также проводить эксперименты с платформой и учиться на них.

Скринеры акций или сканеры акций

Алгоритмы, обеспечивающие скрининг акций, оказались очень эффективными. Эти алгоритмы торговли акциями дают результат, который помогает пользователю сравнивать и понимать акции.

Потоковая передача биржевых графиков и графиков в режиме реального времени

Вы можете найти эту функцию на панели инструментов наиболее часто используемых торговых приложений. Функции обновляют данные фондового рынка каждую секунду, что помогает пользователю разработать лучшую стратегию.

Вот функции инвестиционного приложения, которые вы должны включить в разработку своей торговой платформы. Кроме того, сделайте так, чтобы разработка вашей торговой платформы охватывала финансовые услуги, соответствующие нормативным требованиям.

Руководство по разработке приложения для торговли акциями

Очень важно иметь бортовую команду для проектирования и разработки стандартных приложений. Три важных человека должны возглавить приложение для торговли акциями и команду разработчиков. Один из них — опытный руководитель проекта, имеющий опыт работы в области финансов и других связанных с этим проблем. Другой — профессиональный ИТ-архитектор в разработке вашего торгового приложения. Вам нужен бизнес-аналитик, который имеет большой опыт работы в сфере финансов. Во время разработки торгового приложения вам необходимо следить за своими финансами.

Запустить торговую платформу; во-первых, решите, какой продукт вы будете предлагать на своей платформе. Во-первых, вам нужно проводить опросы в приложении для торговли акциями. Это даст вам преуменьшение ожиданий пользователя от нового торгового приложения. Проведя несколько встреч с вашей командой по поводу опросов, вы будете иметь четкое представление о том, что даст ваше торговое приложение.

Прежде чем приступить к разработке торговых API, определите, какие аспекты будет охватывать ваше приложение для торговли акциями. Это для людей, которые понимают английский или другой язык? Совместима ли торговая платформа с Android и IOS? Есть ли у вашего приложения для торговли акциями веб-сайт? Все подобные аспекты должны быть рассмотрены до того, как вы начнете торговать.

Имейте систему защиты от угроз в режиме реального времени для вашей торговли на платформах, подобных тем, которые используются в мобильных банковских приложениях. Процедура разработки торгового приложения должна быть безопасной, как и мобильные банковские приложения, потому что она будет содержать конфиденциальные данные пользователей, и определенные органы будут проверять безопасность приложения для торговли акциями. Используйте современные инструменты для разработки торговых приложений, такие как шифрование банковского уровня, многофакторная аутентификация и многое другое.

Мобильный сайт против мобильного приложения

Создание приложения или программного обеспечения для торговли акциями требует глубокого понимания того, как оно будет работать на разных мобильных устройствах.

Если вы хотите, чтобы вашу платформу для торговли акциями можно было использовать на мобильных устройствах, вам не нужно добавлять новые ресурсы, так как ресурсы веб-сайта хорошо работают на всех мобильных устройствах.

Однако, если вы хотите создать полноценное мобильное приложение, вы можете добавить функции, которые обеспечат дополнительную помощь клиентам. Приложение также упрощает взаимодействие с пользователями.

Сейчас у всех есть мобильные телефоны. Вот почему все приложения для инвестиционной торговли перешли на мобильные банковские приложения. Поэтому, когда вы запускаете торговую платформу, убедитесь, что будет лучше, если у вас будет приложение для торговли акциями, а не торговое программное обеспечение, которое работает на рабочем столе.

Процесс разработки торгового приложения

Теперь, когда все основные проблемы с приложением решены, давайте перейдем к разработке торгового приложения. Есть три основных вопроса, которые вам необходимо решить с вашей командой разработчиков торгового приложения.

Мобильная разработка: вам потребуются разработчики приложений для iOS и Android для вашего приложения для торговли акциями, поскольку оба понимают разные языки программирования. Для приложений iOS вам нужен разработчик, который понимает Objective C и Swift. Разработчик приложений для Android должен понимать Java или Kotlin.

Бэкенд-разработчик: Бэкенд-разработчик — это человек, который занимается сервером, торговыми API и технологией приложений, необходимой для сервера. Разработчик знает разные языки, такие как Ruby, Python, Java, MYSQL, .NET, Oracle и многие другие. Разработчик приложения несет большую ответственность, так как именно он будет следить за тем, чтобы сервер и база данных работали правильно на вашей инвестиционной торговой платформе. Его работа имеет решающее значение для запуска функций мобильной платформы, таких как вход в систему, транзакции и оповещения.

Front-end разработчик: Front-end разработчики будут заниматься дизайном веб-приложений и веб-взаимодействием. Разработчика внешнего интерфейса обычно нанимают, когда вы создаете веб-приложение. Front-end разработчик отвечает за работу с клиентской частью. Хороший разработчик интерфейса понимает CSS, JavaScript и HTML, а также может создавать сложные платформы с использованием таких языков, как Angular или React. Еще одна вещь, в которой ему нужно хорошо разбираться, — это технология Ajax. Это позволяет получить доступ к серверу без перезагрузки страницы.

QA-инженеры и дизайнеры: дизайнер отвечает за UI/UX приложения. Убедитесь, что ваш баннер разработки веб-приложения и баннер разработки мобильного приложения совпадают.

Дизайн торговой системы

Алгоритмы инвестиционной торговой системы очень чувствительны. Когда вы запускаете торговую платформу, каждый шаг должен быть точным и просчитанным. Ниже приведены некоторые факторы, которые необходимо учитывать при разработке алгоритмов приложения.

Помните об UI/UX веб- и мобильной платформы, когда вы работаете над своей идеей и проверяете требования к своим продуктам.

Проведите юзабилити-тестирование приложения, так как это поможет вам сделать продукт несовместимым с первоначальным планом.

UI/UX платформы должен поддерживать рынок биржевой торговли. Есть много других инструментов, которые помогают разработчикам в том, как приложение будет взаимодействовать с пользователями.

Юридические проблемы

Когда вы создаете приложение, вы не новичок в разработке стандартного приложения и платформ. Есть несколько вещей, которые мы должны напомнить вам перепроверить на вашей веб-платформе и в мобильном приложении. Эти:

Убедитесь, что ваше приложение имеет разрешение от страны, с которой вы торгуете акциями. Короче говоря, вам нужна лицензия из страны, в которой вы запускаете свое приложение для торговли акциями. Убедитесь, что ваше веб-приложение и мобильное приложение соответствуют правилам соблюдения нормативных требований в отношении финансовых услуг, которые будут отслеживать ваши действия.

Аудит ваших конкурентов

Когда вы создаете мобильное приложение для торговли инвестициями, вы должны пройтись по рынку. Чтобы понять, что предлагают другие компании и какие функции уже доступны в приложениях для инвестиционной торговли. Есть несколько веб-приложений и мобильных торговых приложений, которые заслужили хорошую репутацию на рынке.

Робин Гуд

Инвестиционная торговая платформа Robinhood предлагает множество функций, таких как составление личного списка финансовых кредитных документов и ценных бумаг, всех акций компаний на платформе и получение котировок в режиме реального времени. Мобильная монетизация Robinhood осуществляется за счет накопленных процентов со счета пользователей.

Эторо

Мобильная инвестиционная торговая платформа Etoro пользуется доверием многих людей. Он позволяет вам связываться с известными трейдерами и даже отслеживать их сделки. Эта одна из лучших баз данных мобильных торговых приложений содержит информацию о миллионах людей по всему миру. Вы можете легко отслеживать их торговлю из мобильного приложения, чтобы определять риски, портфели и т. д. Мобильное приложение Etoro очень полезно для тех, кто хочет учиться и зарабатывать одновременно.

Яху Финансы

Yahoo охватила все аспекты, которые потребуются приложению для инвестиционной торговли. Его мобильная платформа имеет множество функций, таких как отслеживание котировок компаний в режиме реального времени, мобильные пользователи могут узнавать о том, что происходит на инвестиционном рынке, пользователи могут отслеживать инвестиционные портфели и т. д.

Стоктвиты

Stocktwits похож на Twitter, но в мире развития фондового рынка. Пользователи, установившие это инвестиционное приложение, понимают, что другие думают о тех или иных ценных бумагах. Одним словом, помогает пользователю мобильной платформы понять, что происходит на биржевом рынке.

НетДания

Netdania — это мобильная платформа с множеством гибких функций, с помощью которых вы можете преуспеть на рынке приложений для инвестиционной торговли. Возможность взаимодействия с валютным и фондовым рынком, мониторинг обменного курса в режиме реального времени и многое другое.

Как создать торговое приложение?

Приложения для инвестиционной торговли можно создавать, когда у вас есть целая команда экспертов. В конечном итоге вам понадобится менеджер проекта, бизнес-аналитик и ИТ-архитектура для приложения. Кроме того, вам нужно много разработчиков, которые будут заниматься развитием вашей программы. Разработчики мобильных приложений помогут вам в разработке приложения для Android и IOS. Команда разработчиков серверной части позаботится о том, чтобы база данных и серверы координировались и работали должным образом. Команда разработчиков интерфейса обеспечивает вмешательство клиента в инвестиционное приложение.

Во что мне инвестировать сейчас, в 2022 году?

Аналитика приложений фондового рынка очень сложна для пользователей. Вот почему никто не может гарантировать успех определенной акции по сравнению с приложениями для инвестиционной торговли. Но есть некоторые акции торговых приложений, о которых пользователи должны помнить.

Краткосрочные депозитные сертификаты

Фонды краткосрочных государственных облигаций

Облигации серии I

Фонды краткосрочных корпоративных облигаций

Какое торговое приложение лучше в 2022 году?

Каждое торговое инвестиционное приложение имеет свою уникальную функцию, которая подходит определенному типу людей. Например, если вы хотите инвестировать, взяв всю аналитику, вам могут подойти Robinhood или Yahoo Finance.

Как создать торговую онлайн-платформу?

Разработка приложения для онлайн-торговли — непростая задача. Это требует большого понимания рынка и команды правильных экспертов. Вам нужны сильные разработчики, которые понимают несколько языков программирования, чтобы создавать приложения для онлайн-трейдинга.

Безопасны ли торговые приложения?

Безопасность торговых приложений очень важна для разработчиков. Они следят за тем, чтобы охватить все аспекты безопасности своего приложения. Они используют различные инструменты и проводят многократные тесты приложения, чтобы убедиться, что приложение безопасно для пользователей.

Более того, страна, которая разрешает приложению торговать, также гарантирует, что приложение безопасно для пользователей и работает правильно. Есть регулирующие органы, которые следят за тем, чтобы приложение работало правильно.

Какое торговое приложение лучше всего подходит для начинающих?

Если вы начинающий пользователь и очень мало знаете о торговых приложениях. Тогда Эторо может быть вам полезен. Есть и другие торговые приложения, такие как Merrill Edge и Robinhood, которые также могут быть очень полезны для начинающих пользователей.