Как создать приложение для редактирования видео?

Когда смартфоны впервые появились на рынке - если вы достаточно стары, чтобы помнить), ожидали ли вы, что они зайдут так далеко? Развитие этих маленьких устройств достигло невообразимых высот. Сегодня мы можем не только говорить и писать сообщения с помощью наших телефонов, но и ходить по магазинам, ориентироваться на улицах в чужой стране, переводить на любой язык, кодировать, записывать и даже редактировать фотографии и видео.

Видеомонтаж на смартфонах и более крупных мобильных устройствах (например, планшетах, которые имеют ту же операционную систему, что и смартфоны, но больший экран) становится особенно популярным. Для разработчиков приложений приложения для редактирования видео - это отличная возможность получить прибыль и добиться успеха. В конце концов, первое, о чем нужно спросить себя при разработке нового приложения, - что хотят клиенты. Поскольку современные пользователи смартфонов хотят иметь приложения для редактирования видео, в этой статье мы узнаем, как разработать приложения для редактирования видео бесплатно или хотя бы за очень небольшой бюджет.

Почему редактирование видео на смартфонах становится таким популярным?



Понимание тенденций рынка - первое в любом бизнес-процессе, а поскольку вы хотите зарабатывать деньги на своей работе по разработке приложений, вам нужно мыслить в терминах бизнеса! Рынок, который вам нужно проанализировать, - это, конечно же, смартфоны и мобильные приложения.

Рынок смартфонов



Чтобы понять, как рос и растет рынок смартфонов, нам не нужно смотреть на данные: взгляда вокруг более чем достаточно. У каждого есть смартфон; большинство людей держат смартфон в руках более двух часов каждый день; многие люди используют смартфон для выполнения всех самых обычных повседневных действий - от составления списка продуктов до покупки авиабилетов, - а физические и онлайновые рынки завалены ими.

Если мы все еще хотим взглянуть на данные, мы можем взглянуть на некоторые прогнозы. Несмотря на то, что, казалось бы, у каждого уже есть смартфон, ожидается, что в 2023 году количество смартфонов на планете Земля вырастет еще больше (с 2 476 миллионов до 2 720 миллионов!).

Мобильные приложения



Какие приложения чаще всего используются пользователями? В этот список можно включить множество категорий приложений: приложения для покупок, списки дел, чаты и многое другое, но как насчет приложений для редактирования видео? Использование приложений для редактирования видео растет и растет, и на это есть две основные причины:

Смартфоны становятся все более совершенными. Дисплеи становятся все более четкими, а характеристики смартфонов (благодаря развитию как аппаратного, так и программного обеспечения) становятся все более мощными. Еще несколько лет назад редактирование видео не было тем, с чем могли эффективно справляться такие маленькие устройства, как смартфоны. Но с появлением новых мощных процессоров такие сложные задачи, как редактирование видео, становятся возможными и на смартфонах.

Вторая, но основная причина, по которой люди все чаще используют свои смартфоны для редактирования видео, заключается в том, что смартфоны стали основным записывающим устройством для подавляющего большинства пользователей (только профессионалы по-прежнему используют профессиональные камеры, и иногда даже они выбирают качественный смартфон для повышения эффективности). С приложениями для редактирования видео пользователям больше не нужно переносить видео со смартфона на компьютер, чтобы отредактировать его с помощью программного обеспечения. Наконец-то они могут обрабатывать все, что угодно, со своего смартфона.

Рынок видеомонтажа; некоторые данные



Мы только что сделали несколько качественных наблюдений, но что говорят данные? Анализ рынка говорит, что в 2021 году рынок мобильных видеоприложений будет стоить 25 миллиардов долларов! Это означает, что рынок огромен, но это также означает, что конкуренция становится все выше и выше. Разработчики приложений, которые хотят выйти на этот рынок, должны сделать это как можно скорее!

Разработка приложения для редактирования видео: что нужно знать перед началом работы



Планирование всегда важно перед началом проекта, но при разработке приложений оно становится еще более важным. Поскольку в этой статье представлена информация о том, как разработать приложение для редактирования видео, в первой части мы сосредоточимся на планировании. Планирование разработки приложения для редактирования, в частности, можно разделить на три основных блока: общее планирование, планирование разработки и планирование монетизации и маркетинга.

Общее планирование



Когда вы планируете разработать мобильное приложение для редактирования видео, вы в некотором смысле думаете о запуске нового бизнеса. Поэтому предварительными шагами будет знакомство с вашей целевой аудиторией и ее потребностями. Кроме того, вы должны быть уверены, что у вас есть четкие представления о том, как будет выглядеть ваше приложение для видеомонтажа.

Анализ целевой аудитории

Кто будет пользоваться вашим мобильным приложением для видеомонтажа? Не ограничиваясь вопросами возраста и пола, вы должны сосредоточиться на уровне навыков пользователей. Другими словами, вы должны решить, хотите ли вы предоставить пользователям простое и удобное приложение, которое может использовать каждый (но которое, возможно, имеет ограниченные расширенные возможности), или профессиональное приложение с расширенными возможностями и всем необходимым для создания видео прямо с мобильного устройства. Легко понять, что если вы не примете это решение до начала разработки приложения для редактирования видео, вы не сможете двигаться в четком направлении в своей работе.

Уточните свои идеи

Знакомство с целевой аудиторией поможет вам уточнить идеи относительно того, какое приложение для редактирования видео вы хотите создать. Однако есть и другие моменты, которые необходимо учитывать. Главный аспект, который необходимо рассмотреть, - это реализуемость вашей идеи: есть ли у вас навыки и бюджет, чтобы реализовать задуманное?

Бюджет

Последним, но не менее важным моментом является определение ресурсов, которыми вы располагаете, и это не только вопрос денег. Сколько разработчиков могут работать над проектом? Сколько времени вы можете посвятить процессу? Будет полезно, если вы нарисуете выполнимый и подробный план, чтобы ничего не оставить на волю случая.

Планирование разработки



Настало время подумать о том, как будет выглядеть ваше приложение для редактирования видео. Думать о том, как будет выглядеть приложение, значит думать о том, какие функции оно будет включать. Это, вероятно, один из самых важных аспектов планирования и разработки: мы посвятили ему отдельный параграф (см. раздел "Разработка приложения для видеомонтажа: функции" ниже).

Монетизация и маркетинговое планирование



Мы уже несколько раз подчеркивали, что при разработке приложения вам нужно думать с точки зрения бизнеса (если вы хотите получать прибыль от своей работы по разработке приложения для видеомонтажа), а это значит, что вам нужно подумать о выборе модели монетизации и маркетинговых стратегий. Разработать приложение, а затем думать о том, как заработать на нем деньги, было бы ошибкой. Знать, как монетизировать ваше приложение для редактирования видео (то есть выбрать модель монетизации), так же важно, как и знать, какие функции вы хотите в него включить.

Основные модели монетизации, которые вы можете выбрать:

Модель монетизации freemium: вы можете предоставлять приложение бесплатно, но получать прибыль за счет рекламы, отображаемой в нем.

Пеймиум-модель монетизации: вы можете потребовать оплату за загрузку вашего приложения

Подписная модель монетизации: если вы не хотите выбирать модель freemium, то модель подписки используется чаще, чем Paymium: она требует от пользователей ежемесячной оплаты. Пользователи легче принимают такую модель, потому что ее используют многие приложения. То же самое касается и маркетинга: вы знаете свою аудиторию, теперь пришло время подумать о том, как вы можете до нее достучаться. Когда речь идет о приложениях, вам нужно сосредоточиться на цифровом маркетинге: используйте социальные сети, видео на YouTube и независимый веб-сайт, чтобы целевая аудитория узнала о вашем приложении.

Разработка приложений для редактирования видео: Функции



Какие функции может включать приложение для редактирования видео?

Библиотеки

Библиотеки - это место, куда пользователи помещают свои видео и фотографии, когда редактируют их. Поскольку мы говорим о мобильном видеомонтаже, библиотеки - это, по сути, галерея фотографий и видео смартфона. Вы можете найти способ позволить пользователям импортировать видео и фотографии из своих галерей или - лучше - обеспечить приложение интеграцией, которая позволит пользователям брать видео прямо из библиотек смартфона.

Видеомонтаж

Основным аспектом процесса разработки приложения для видеомонтажа является основной инструмент видеомонтажа. Он состоит из:

Временной рамки

Панели предварительного просмотра

Основных инструментов редактирования, таких как вырезание, перетаскивание, воспроизведение и пауза и т.п.

Редактирование звука

В приложениях для редактирования видео звук может обрабатываться двумя способами:

С помощью специальной звуковой дорожки (это более продвинутый вариант)

Внутри самого видео. Этот вариант проще в разработке и больше подходит для приложений, предназначенных для новичков и любителей (это один из примеров того, как важно знать свою целевую аудиторию!)

Добавление звуковых эффектов

Приложение для редактирования видео может позволить пользователям добавлять звуковые эффекты. Самый простой способ предоставить такую возможность - включить в приложение библиотеку звуковых эффектов. Опять же, если вы ориентируетесь на более продвинутых пользователей, вы можете предоставить возможность импортировать их звуковые эффекты.

Разрезать и объединять различные видеофайлы.

Редактирование видео часто подразумевает использование различных видео в качестве источников. Несколько более продвинутой функцией будет та, которая позволит пользователям импортировать несколько видеофайлов, вырезать и объединять их по своему усмотрению.

Стикеры

Помимо библиотеки звуковых эффектов, вы также можете предоставить библиотеку стикеров. Это будет функция, которую оценят новички и любители (опять же, знание вашей целевой аудитории очень важно).

Фильтры

Фильтры - это еще более продвинутая функция: они представляют собой предварительно настроенные параметры изображения, которые могут превратить, например, цветное видео в черно-белое.

Интеграция социальных сетей

Интеграция функции социальных сетей означает предоставление пользователям возможности делиться видео, созданными с помощью вашего приложения, непосредственно в социальных сетях, без лишних переходов. Когда вы думаете о том, какие функции вы хотите включить, вы должны кое о чем задуматься: почему многие пользователи редактируют свои видео на смартфонах? Какое применение они собираются найти своим видео? Ну, в большинстве случаев они собираются поделиться своими отредактированными видео в социальных сетях. Между двумя хорошими приложениями для редактирования видео они будут использовать, предпочтут и потратят свои деньги на то, которое позволит им делиться видео в социальных сетях с простой в использовании интеграцией напрямую.

Ориентация изображений и видео

Простой функцией для интеграции будет та, которая позволяет пользователям изменять ориентацию изображений и видео.

Искусственный интеллект

Использование искусственного интеллекта - одна из самых продвинутых функций, которые вы можете предоставить в приложении для редактирования видео. Несмотря на то, что это очень продвинутая функция, ее по достоинству оценят начинающие пользователи. Искусственный интеллект может быть использован для автоматизации процесса редактирования видео. Например, при наличии серии фотографий приложение для редактирования видео, оснащенное функциями искусственного интеллекта, может автоматически создавать видео. Аналогичным образом искусственный интеллект можно использовать, например, для создания переходов между кадрами.

Ваше приложение для редактирования видео не обязательно должно включать все эти функции. Как мы уже видели в этом параграфе, некоторые функции больше подходят для профессионального или продвинутого монтажа, другие - для новичков. Исходя из целевой аудитории, вы можете тщательно выбрать функции, которые хотите включить в свое приложение: этот выбор поможет сузить круг ваших идей, спланировать бюджет и рабочий процесс.

Как создать приложение для редактирования видео?



Не будем скрывать: разработка приложения для редактирования видео - сложный процесс. Мы описали, что планирование может быть долгим и четко сформулированным, и это только начало. После этого идет собственно разработка и кодирование приложения. Итак, как вы можете справиться с этим? Вместо того чтобы начинать с нуля, наиболее эффективный способ справиться с этим - использовать правильные инструменты разработки. В частности, существуют инструменты разработки мобильных приложений, которые облегчают и упрощают процесс кодирования и разработки приложения.

AppMaster.io - один из таких инструментов разработки видеомонтажа, и он является одним из наиболее рекомендуемых. Он позволяет создавать мобильные приложения, включая ваше удивительное приложение для видеомонтажа, фактически без кодирования (но вы можете получить доступ к исходному коду, если хотите или нуждаетесь в нем). Итак, как это работает?

Как создать свое приложение для редактирования видео с помощью инструмента разработки AppMaster.io



AppMaster.io - это очень универсальное программное средство разработки. Во-первых, он предоставляет вам удобную и понятную приборную панель, с помощью которой вы можете взять под контроль все различные аспекты из одного места. Главное преимущество использования этого инструмента заключается в том, что он предоставляет вам готовые компоненты, которые вы можете использовать по своему усмотрению. Это поможет вам сэкономить массу времени, поскольку большая часть вашей работы уже сделана.

Кроме того, все другие важные аспекты, о которых мы упоминали и которые не связаны с кодированием - такие как планирование или монетизация - становятся проще благодаря специальным функциям. С такими инструментами сотрудничество с коллегами также становится проще. И последнее, но не менее важное: инструменты разработки мобильных приложений также идеально подходят для оптимизации вашего бюджета. Как мы сейчас узнаем, процесс разработки приложения может быть очень дорогим!

Сколько стоит создание приложения для редактирования видео?



На этот вопрос нелегко ответить: стоимость вашего удивительного приложения для редактирования видео зависит от слишком многих факторов.

Ваши навыки: у вас просто есть бизнес-идея, или вы способны самостоятельно разработать приложение для редактирования видео? Вы можете понять, как стоимость приложения для видеомонтажа может отличаться в этих двух случаях: В первом случае вам нужно нанять разработчика или больше, и затраты будут намного выше.

Сложность вашего приложения: более простое приложение быстрее разработать, и оно будет стоить дешевле.

Время в вашем распоряжении: иногда быстрое выполнение работы может стоить дороже.

В этой связи важно подчеркнуть, что использование такого программного инструмента, как AppMaster.io, о котором мы упоминали, может помочь оптимизировать бюджет. Почему?

Потому что процесс разработки видеомонтажа будет быстрее и, следовательно, дешевле.

Потому что вам понадобится меньше разработчиков, работающих над проектом.

Потому что вы сможете обрабатывать различные аспекты в одном месте, включая бизнес и монетизацию.



Можно ли создать приложение для видеомонтажа бесплатно?



Имеется, можно: если у вас есть необходимые навыки, разработка функций видеомонтажа самостоятельно без использования каких-либо инструментов разработки приложений вполне возможна, и вы можете попробовать разработать приложение для видеомонтажа бесплатно.

Вывод

В этой статье мы предоставили всю необходимую информацию для наиболее эффективной разработки приложения для видеомонтажа. Здесь перечислены все различные аспекты, которые вам нужно будет учесть. С этими знаниями и хорошим программным обеспечением для разработки мобильных приложений (например, AppMaster.io, которое мы рекомендуем) вы сможете достичь своих целей и разработать удивительное приложение для редактирования видео с максимальной эффективностью!