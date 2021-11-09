Как создать приложение, подобное Duolingo?

Люди хотят иметь возможность общаться с людьми из других стран, но существуют ограничения, связанные с различиями в используемом языке. Теперь люди могут приобретать новые навыки и общаться с другими на своем языке - даже если они живут далеко. Умные устройства (смартфоны, планшеты и компьютеры) могут помочь в этом процессе в любое время и в любом месте. Учитывая растущий спрос на изучение новых языков, приложение Duolingo является одним из самых популярных решений в этой области. Возможно, вы уже слышали о Duolingo и хотите создать приложение, подобное Duolingo. Что ж, эта статья для вас. Мы обсудим самые важные аспекты Duolingo и то, что вам нужно сделать, чтобы создать приложение, подобное Duolingo.

Что такое Duolingo?

Duolingo это интернет-платформа для бесплатного изучения языков, запущенная в 2012 году некоммерческой организацией. Принципы изучения языков здесь элементарны. Пользователей учат правильно произносить новые слова вместо того, чтобы слепо угадывать их значения и употребление.

Особенности Duolingo

Главное преимущество заключается в том, что учащиеся могут овладеть языком, расширить свой словарный запас и научиться выражать свои мысли на практике, а не заучивать сотни иностранных слов. Чтобы свободно владеть определенным языком, могут потребоваться годы, но многие люди получают пользу от использования этого сервиса каждый день в течение всего нескольких минут.

Как работает Duolingo?

Duolingo это популярная платформа для изучения иностранных языков, которая помогает пользователям изучать различные иностранные языки. Пользователи загружают приложение, выбирают язык и начинают бесплатное пробное занятие. Чтобы начать изучать языки, им не нужно ничего платить, потому что Duolingo предлагает удивительный выбор из около 50 различных языков, которые вы можете выбрать. Выбрав язык для изучения, пользователи увидят список уровней для каждого языка. Чем выше уровень, тем сложнее уроки, и наоборот. Когда пользователи выберут курс, их будет сопровождать анимированный инструктор, который расскажет им, как правильно выполнить каждое задание.

Причины для создания приложения Duolingo

Мир образовательных приложений огромен. В Google Play и App Store можно найти сотни тысяч программ. Однако в этом огромном выборе приложений есть две основные проблемы. Во-первых, может возникнуть неясность при выборе подходящего приложения для себя или своих детей. Во-вторых, в сутках так много часов, что невозможно сразу узнать все обо всех образовательных приложениях. В случае с Duolingo разработчикам удалось объединить все необходимые факторы в одном образовательном приложении с хорошим пользовательским опытом: оно быстрое, забавное, информативное и веселое!

Как создать приложение, подобное Duolingo?

Хорошие приложения должны быть разработаны в соответствии с лучшими практиками, иначе, скорее всего, они потерпят неудачу. Теперь давайте поговорим об основных этапах процесса разработки приложения, подобного Duolingo.

Начните со стратегического плана

Ваша задача - создать уникальную идею для приложения и написать для нее бизнес-план. Прежде чем начать, проведите маркетинговое исследование и выясните, чего хочет рынок.

Сотрудничайте с экспертами по языкам

Чтобы создать приложение, подобное Duolingo, вам необходимо сотрудничать с нужными экспертами. С правильными источниками ваша платформа для изучения языка будет полезной.

Выберите платформу

Будет полезно создать приложение для платформ Android и IOS. Следует также создать веб-версию, поскольку многие пользователи предпочитают изучать языки с помощью настольных компьютеров/ноутбуков.

Нанять команду дизайнеров и разработчиков

Если бы человек проанализировал рынок мобильных приложений, он бы обнаружил, что 90% пользователей покидают платформу в первые 30 секунд из-за плохого дизайна пользовательского опыта. Чтобы избежать этого, вам следует нанять консультанта по UX/UI дизайну, который поможет вам создать простые и привлекательные приложения для изучения языков.

Подумайте о модульной структуре

При модульном построении приложения процесс разработки становится быстрее, что экономит время и деньги. Ваши разработчики сохраняют целостность приложения без ущерба для его производительности.

Лучшие функции для приложения Duolingo

Изучение языка - одно из самых приятных событий в жизни. Однако для того, чтобы учиться как профессионал, требуется упорный труд и преданность делу. Чтобы выйти за рамки текущего уровня владения языком, требуется навык, который редко встречается в языковых приложениях. Сейчас мы рассмотрим некоторые из лучших функций, которые можно ожидать найти в приложении для изучения языка.

Оно должно быть простым и увлекательным. Оно очень простое в использовании.

Понимание на слух - один из самых важных факторов в приложении для изучения языка. В интернете должно быть легко найти и скачать приложения, которые помогают улучшить восприятие речи на слух.

Следующим шагом будет добавление в приложение функций письменного восприятия. Это упражнения, которые помогут вам проверить себя и убедиться, что вы хорошо понимаете прочитанное или услышанное.

Разработка образовательных приложений - отличная идея для тех, кто хочет заработать не только на первоначальных инвестициях, но и на будущих инвестициях, которые можно заработать с помощью приложения.

Методы монетизации

Существуют различные способы монетизации образовательных приложений. Самый очевидный из них - это реклама, которую мы подробно обсудим ниже. Но помните, что в конкретных приложениях могут использоваться и другие источники дохода, например, покупки внутри приложения.

Freemium

Если вы хотите, чтобы больше пользователей получили больше пользы от вашего приложения, подобного Duolingo, подумайте о том, чтобы предложить его в качестве freemium-сервиса. Таким образом, приложение будет предлагаться бесплатно, но пользователи могут решить перейти на премиум-версию за фиксированную абонентскую плату.

Платное приложение

Если у вас есть идея приложения, подобного Duolingo, и вы ищете способ начать работу, лучше всего сравнить бесплатные и платные приложения. Если ваше приложение бесплатное, постарайтесь найти уникальные функции, которые выделяют его из общей массы.

Покупка в приложении

Благодаря модели покупок в приложении пользователи могут использовать ваше приложение в полной мере. Они платят за конкретный контент и услуги, что означает, что они чувствуют, что получили что-то конкретное.

Реклама

Возможность заработать на рекламе, размещенной в вашем приложении, очень велика, особенно если ваше приложение будет успешным.

Сколько времени потребуется для создания приложения типа Duolingo?

Сколько времени потребуется для создания приложения типа Duolingo? Это вопрос, над которым задумывается большинство людей, желающих создать свое приложение для изучения языка. И хотя однозначного ответа нет, есть много данных, которые помогут вам принять обоснованное решение. Различные факторы определяют, сколько времени требуется на создание приложения.

Стоимость создания приложения Duolingo

Сколько стоит разработка приложений? На этот вопрос можно ответить по-разному в зависимости от сложности проекта, места, выбранного для вашей команды, а также от того, разрабатывается ли приложение для работы в Android и iOS - так называемая кроссплатформенная разработка.

No-code решение

AppMaster это no-code платформа, позволяющая создавать пользовательские приложения без каких-либо знаний программирования. Вы можете использовать AppMaster для создания приложения типа Duolingo, специально разработанного для вашего бизнеса. Это не только отличный способ сэкономить на стоимости разработки, но и сократить время, необходимое для вывода приложения на рынок.

С помощью AppMaster вы можете легко создать приложение, отвечающее вашим конкретным потребностям. Это может стать отличным способом сэкономить деньги и время на разработку, а также поможет вам быстрее передать ваше приложение в руки пользователей. Свяжитесь с нами сегодня, чтобы узнать больше о том, как мы можем помочь вам создать приложение, подобное Duolingo.