Домашняя автоматизация - это круто. Дом дорог каждому, и несмотря ни на что, люди отдают свою кровь и пот, чтобы построить мечту по своему выбору. Всякий раз, когда мы думаем о доме, следующие вещи, о которых мы думаем, это безопасность, безопасность и покой. Наш дом дает нам не только чувство безопасности, но и чувство расслабления. Возможно, вы слышали фразу под названием «Дом, милый дом», это правда, потому что дом - это место, которое позволяет нам оставить все повседневные дела и вернуться домой вечером; дом - это место, которое нас укрывает. Таким образом, никто никогда не может отрицать важность домашней безопасности и автоматизации.

Главное, что делает дом таким особенным, - это ощущение защищенности, автоматизации и комфорта; можно сделать все, чтобы сохранить его. Здесь начинается роль технологий, поскольку они призваны влиять не только на мобильные телефоны и цифровые устройства, но и на повседневную жизнь человека. Сегодня технологии окружают нас повсюду; от заказа еды до покупки одежды или оплаты счетов, технологии никогда не отстают ни в одном из них.

Это также происходит потому, что жизнь в настоящее время настолько занята для всех, что люди всегда ищут более простые варианты, требующие меньше времени, поэтому они пытаются выбрать приложения, которые помогут им в их повседневных делах. То же самое относится к домашнему комфорту, автоматизации и безопасности, поскольку технологии взяли на себя и это. Люди, которые используют приложения для умного дома, знают, насколько они круты в использовании и насколько удобны в жизни эти приложения для умного дома.

Почему приложения для умного дома становятся популярными?

Интернет-данные изменили жизнь людей и позволяют людям общаться со своими близкими и коллегами по работе. Данные облегчили им получение нового исследования или знания или даже отслеживание их здоровья. При этом интернет-данные помогают во всем, что легче получить, сидя на диване и просматривая данные через Интернет и мобильные приложения. Приложения для умного дома ничем не отличаются в отношении использования данных и безопасности, особенно когда они объединяют дом с данными интеллектуальных приложений для контроля и поддержания общей безопасности дома.

Умный дом — это гораздо больше, чем просто новейшие, компактные и привлекательные интерьеры. Мобильное приложение для умного дома может сделать вашу жизнь более приятной и приятной благодаря умной жизни при автоматизации.

Обзор рынка приложений для умного дома

Рынок приложений для умного дома и связанные с ним мобильные приложения постоянно развиваются и становятся популярными из-за их безопасности данных и домашней автоматизации. Согласно отчету , собранные данные гарантируют, что к 2026 году ожидаемое количество пользователей данных приложений для умного дома превысит 570 миллионов пользователей, а объем бизнеса в 2026 году составит до 195 миллиардов долларов США. Ведущий регион, который внесет наибольший вклад выручка США с ожидаемым темпом роста 11,24% от общего ожидаемого темпа роста 25%.

Рынок умных домашних устройств и аксессуаров достиг более 115 миллиардов долларов США с темпами роста 14,2% по сравнению с предыдущим анализом рынка. Лучшая категория в умном доме — умные устройства. Даже риелторы признают, что если они будут создавать умные аксессуары для дома, управляемые мобильными приложениями , их доход может удвоиться.

Создание мобильного приложения для умных домов было бы выгодно, потому что оно сэкономит время и данные , поставит дом на автоматизацию, будет удобным, обеспечит большую безопасность дома и принесет повышенный доход во всем мире, поскольку устройства умного дома набирают популярность. Среди фирм Amazon является самой известной в отношении устройств для умного дома и, согласно собранным данным, занимает более 50% розничного рынка США.

Причины, по которым приложение «умный дом» набирает популярность

Приложения для умного дома используются для устройств умного дома и с каждым днем меняют будущее. Они держат весь дом на автоматике. Эти приложения для умного дома обеспечивают безопасность, добавляют практичности, удобства и простоты, а также позволяют людям быть в курсе последних технологий, не прилагая больших физических и умственных усилий. С помощью этих приложений для умного дома весь ваш дом может быть у вас под рукой или с помощью автоматизации, независимо от того, в каком уголке вашего дома.

Многие устройства автоматизации также не очень дороги, просты в установке, сохраняют необходимые данные, обеспечивают безопасность, работают с приложением для умного дома и легко доступны на обычных рынках. С умным домом вы можете наслаждаться безопасностью, надежностью и комфортом умного дома с помощью умного приложения одним щелчком мыши. Несколько других причин, по которым популярность приложений для умного дома и устройств для умного дома набирает популярность, обсуждаются ниже.

Умные домашние устройства с приложением для умного дома

Ищете более быстрый образ жизни? Попробуйте переключить свои домашние устройства на устройства с ручным или автоматическим управлением. Эти интеллектуальные устройства позволяют подключаться и работать с интеллектуальным приложением; часто бывает достаточно одного приложения, чтобы управлять всеми интеллектуальными устройствами в доме и поставить их на автоматизацию. Если вы хотите убраться в доме, выпить чашечку кофе, отрегулировать температуру в доме или обеспечить безопасность дома, все это легко выполнимо с помощью приложения для умного дома. Умные дома модернизировались и автоматизировали бытовые устройства с подключением данных смарт-приложений через Интернет.

Это позволяет вам быть на шаг впереди домашних дел и никогда не пропускать обновления, обеспечивать безопасность ваших данных и автоматизировать свой дом, как если бы вы оставили духовку включенной. Данные смарт-приложения могут сказать вам, что находится в вашем холодильнике, чтобы вы могли сделать продукты незапланированными. Эти умные приложения могут показаться незначительными, но люди, которые используют их ежедневно, знают их ценность и комфорт, который они обеспечивают. Эти умные приложения отлично подходят для автоматизации вашего дома, решения всех ваших домашних проблем одним щелчком мыши на смартфоне, даже если вам нужно только включить / выключить плиту.

Легкий доступ к дому

Умный дом, подключенный к умному мобильному приложению, также является спасением, когда вы забыли свой ключ и не можете вспомнить пароль умного замка вашей главной двери. Благодаря опциям умного дома очень легко войти внутрь дома через главную дверь с умным замком или умную дверь гаража, которая также будет работать с приложением для умного дома.

Умная дверь или умный замок, управляемые приложением, также имеют интеграцию данных со встроенными камерами, чтобы видеть, кто стоит у двери и что происходит в вашем доме. Данные приложения умного дома также позволят вам открыть или закрыть дверь вашего умного дома, позволят вам контролировать свой дом, надевать шторы, автоматизировать процессы и многое другое.

Сделайте свой дом более безопасным

Умный дом не только позволит вам использовать автоматизацию и встроенные камеры в смарт-устройствах, с помощью которых вы сможете видеть, что происходит внутри вашего дома, в своем смарт-приложении. Он также может отправить сигнал тревоги в близлежащие полицейские участки или вашим близким на случай, если кто-то ворвется в дом. Ваш умный дом будет более безопасным, даже если вы отсутствуете, заблокирует двери и окна, если вы случайно оставили их открытыми, и не выключите вас. трек с непрерывным мониторингом.

Регулирование счетов за электроэнергию

С приложением для умного дома вам не нужно беспокоиться о дополнительных счетах за электроэнергию и расходах. Большинство интеллектуальных устройств обычно потребляют очень мало электроэнергии, часто перезаряжаются и могут использоваться в течение более длительного времени. Кроме того, они один раз заряжаются и работают с данными смарт-приложений через Интернет.

Кроме того, данные умного приложения также время от времени уведомляют вас о счете за электроэнергию, поэтому, если он превышает бюджет, вы можете сократить его еще больше. Интеллектуальные приложения оценивают прогнозируемый расход электроэнергии, автоматически изменяют настройки термостата в течение дня и обеспечивают ежедневную экономию электроэнергии.

Развлечения на расстоянии одного клика

Самое замечательное в данных смарт-приложений — это то, что они могут развлекать. Эти умные приложения будут предсказывать ваш вкус и предлагать варианты развлечений по вашему выбору или даже могут выстраивать любимое шоу или фильм с определенным интервалом для просмотра. Вы также можете воспользоваться помощью этих интеллектуальных приложений, подключенных к вашему интеллектуальному телевизору, и позволить ему устанавливать определенные вкусовые шоу и фильмы, переключать каналы и даже записывать шоу или фильм , когда это необходимо.

Умные приложения также могут подключаться к динамикам Bluetooth и развлекать вас во время вечеринок в вашем умном доме. С помощью этих интеллектуальных приложений вы можете слушать музыку или любимую радиопередачу. Это не позволяет людям приобретать старое оборудование с ограниченной функциональностью, и в будущем ему потребуется техническое восстановление.

Как сделать приложение для умного дома?

Разработка приложения для умного дома состоит из многих факторов. Во-первых, решающим шагом является выбор между двумя методами разработки. Это повлияет на ваш прогресс и установит временные рамки, необходимые для завершения процесса разработки приложения. Затем есть несколько общих шагов, которые следует учитывать при создании приложения для умного дома.

Разработка кода

Метод разработки кода — это традиционный метод разработки приложений, при котором вам нужны знания в области кодирования и программирования, команда опытных программистов и большой бюджет, чтобы полностью разработать приложение для умного дома. В некоторой степени очевидно, что начало создания данных приложения для умного дома в основном осуществляется путем разработки нового кода с помощью разработчика или программиста. Это долгий процесс. Основным преимуществом метода кодирования является возможность модифицировать всю систему под себя. Однако сама техника, как известно, длинная и сложная. Платформа или инструмент без кода , такие как AppMaster, всегда являются лучшим выбором, поскольку они неожиданно упрощают весь процесс разработки приложений для умного дома.

Разработка без кода

Разработка без кода — это тип разработки приложений для умного дома и другой метод разработки приложений. Вы можете перетащить визуальный иллюстратор и разработать приложение по вашему выбору без какого-либо кодирования или программирования. Вам даже не нужно привлекать разработчика или кодера. Платформы или инструменты без кода, такие как AppMaster, позволяют пользователям выполнять все свои требования к разработке приложений для умного дома более чем за половину цены по сравнению с методом кодирования. Короче говоря, это умный метод разработки для автоматизации умных домашних приложений, и он всегда будет лучшим методом. Многие крупные производители интеллектуальных устройств также стремятся к умному будущему кодирования.

Основные элементы, которые следует учитывать в приложении для умного дома

Приложение для умного дома работает как единое решение для нескольких устройств умного дома и позволяет вам управлять ими с помощью мобильного телефона и кончиков пальцев, делая вашу жизнь удобной и легкой. Эти три компонента одновременно делают устройства умного дома автоматизированными, обеспечивая их бесперебойную работу.

Для этого вам просто нужно добавить три основных элемента в приложение для умного дома всякий раз, когда вы его разрабатываете , в том числе:

Приводы

Приводы — это устройства, преобразующие движение в сигналы для выполнения соответствующих действий и работы, управляя устройством, например, переключатель или термостат — отличные примеры привода. Это обязательный элемент приложения для умного дома.

Датчики

Сенсор — это сенсорное устройство, реагирующее на физический раздражитель. Свет, движение, звук, давление, температура и т. д. могут быть обнаружены этими датчиками приложений для умного дома и позволяют устройствам адекватно реагировать.

Контроллеры

Контроллер — это какое-то устройство, которое имеет тенденцию управлять всеми функциями устройств умного дома через приложение для умного дома — мобильный телефон или другое электронное управление. Эти контроллеры передают и принимают сигналы от некоторых интеллектуальных устройств. Это основная платформа, с помощью которой происходят все элементы управления.

Основные функции приложения для умного дома

Первым и наиболее важным шагом является выбор функций, которые вы хотите включить в свое индивидуальное приложение для умного дома без кода. Некоторые из функций являются базовыми и должны быть в вашем приложении для умного дома, а некоторые функции являются дополнительными и обычно необязательными, когда вы только начинаете. Однако вы всегда можете обновить приложение для умного дома и добавить функции, которые вам нравятся. Это некоторые основные функции, которые должны быть включены.

Автоматизация и дистанционное управление

Идеально сделанное приложение для умного дома должно включать автоматизацию и дистанционное управление, чтобы сделать его полноценным приложением. Всякий раз, когда вы начинаете создавать приложение для умного дома, всегда учитывайте, что пользователь должен иметь возможность работать с большинством широко используемых брендов и устройств, чтобы сделать его универсальным приложением для умного дома, потому что самое интересное в приложении для умного дома — это включить свет. как только вы ложитесь спать или выпить чашечку кофе, как только вы проснетесь.

Установить части пользователя

Эта функция необходима, если в одном доме живет много людей. Приложение для умного дома должно иметь возможность устанавливать роли и части пользователей, которые позволят каждому пользователю управлять устройствами умного дома в соответствии со своей волей и временными рамками. Это также позволит настроить конфиденциальность устройства, например, кто может получить к нему доступ, а кто нет. Например, ребенку нельзя разрешать управлять приложением для умного дома или смарт-устройством.

Всплывающее уведомление

Приложение для умного дома должно умело настраивать push-сообщения для пользователей. Эта функция снова необходима при создании смарт-приложения. Человек, использующий это приложение для умного дома, должен иметь возможность получать push-уведомления обо всем, что происходит в доме, и должен иметь возможность выбирать из списка, какие уведомления пользователь должен получать, а какие нет. Приложение для умного дома не должно быть слишком назойливым, но должно уметь уведомлять пользователя о состоянии устройств и умного дома в целом.

Пользовательская аналитика

Вы должны позаботиться об отслеживании и анализе при разработке приложения для умного дома. Это позволит умному дому работать над правильной автоматизацией через приложение для умного дома. Отслеживание и исследование привычек использования отдельных устройств, например, какая еда готовится на вашей умной плите или какие передачи смотрят на смарт-телевизоре и т. д., даст пользователю соответствующую информацию через приложение для умного дома. Это приложение для умного дома поддерживает типичный ритм жизни и, возможно, вносит некоторые коррективы в сторону лучшего образа жизни.

Установите различные сценарии

Если приложение для умного дома имеет возможность создавать отдельные сценарии, объединяя некоторые действия. Например, сценарий «вхождение в дом» будет включать открытую дверь, включение всего света и включение датчиков движения. Сценарий «время сна» должен работать, выключая свет, устанавливая термостат и включая музыку для медитации, чтобы вы могли спать спокойно.

Безопасность

Неизбежный перенос огромной части нашей жизни на устройства умного дома, управляемые приложением умного дома, не должен быть лишен безопасности. Что касается безопасности и охраны дома, то она не должна подвергаться риску. Поиск проблем безопасности при разработке приложения для умного дома является обязательным. Компонент безопасности смарт-приложения должен содержать:

Избегайте хранения данных для входа в систему, а также конфиденциальной и личной информации.

Push-уведомление о смене пароля.

Регулярные проверки безопасности приложения.

Ограничить доступ новых пользователей без разрешения текущего пользователя.

Закрытые шлюзы безопасности.

Как создать Android-приложение для домашней автоматизации?

Независимо от того, разрабатываете ли вы приложение для Android или смарт-приложение для iOS, перед началом работы в нем должны быть выстроены вышеперечисленные элементы. После того, как все будет в порядке, выполните 8 основных шагов, чтобы завершить разработку приложения для умного дома.

Основные шаги по разработке приложения для умного дома

8 основных шагов для разработки приложения для умного дома:

Откройте для себя план

Первый шаг к началу разработки вашего умного приложения — узнать плюсы и минусы вашего умного домашнего приложения, с которым вы можете столкнуться. Таким образом, вы будете следовать заранее подготовленному пути разработки вашего приложения для умного дома и не упустите ни одного важного момента. Вы будете знать о рисках и поворотах, которые могут встретиться на вашем пути.

Этап обнаружения также включает в себя анализ рынка для анализа конкуренции, поэтому вы будете знать, что вам может понадобиться для конкуренции и какие стратегии вы должны использовать, чтобы сделать ваше приложение для умного дома успешным на рынке.

Заблокируйте функции

Вторым важным шагом является доработка важных функций, которые необходимо включить в приложение для умного дома. Какие функции конкурентного рынка нужно включить в ваше приложение для умного дома, чтобы оно выделялось среди бури приложений на рынке? Убедитесь, что вы включили только важные данные и конкурентные функции, и не пытайтесь добавить все ненужные функции, которые будут использоваться как отказ от умного приложения.

Подтвердить режим подключения

Он должен учитывать режим подключения вашего приложения для умного дома к вашим интеллектуальным устройствам, чтобы оно могло работать эффективно. При подключении рекомендуется поддержка всех рассмотренных выше элементов приложения для умного дома. Центральная концепция демонстрирует бесшовную связь между этими тремя рассеянными компонентами. Существует несколько вариантов подключения смарт-приложения, но смарт-приложение должно иметь возможность подключаться через следующее:

Wi-Fi/сотовые данные — большинство интеллектуальных устройств в настоящее время совместимы с данными типа Wi-Fi. Тем не менее, это может значительно сократить время автономной работы и скорость работы смарт-устройства. Но его обширная доступность показывает, что интеллектуальное приложение должно иметь возможность подключать устройства через Wi-Fi и сотовые данные.

Bluetooth — в отличие от варианта Wi-Fi, подключение Bluetooth требует меньшего расхода заряда аккумулятора. Он был разработан для более легкого подключения ваших интеллектуальных устройств к приложению для умного дома через Bluetooth.

Управление типом хранилища

Приложение для умного дома должно учитывать, как оно будет управлять хранением данных и где это будет делаться. Наиболее распространенным вариантом в этом отношении является либо облачное хранилище, идеальное хранилище для приложений умного дома, либо локальное хранилище данных, если облачное хранилище недоступно.

Разработать удобный дизайн

Данные приложения для умного дома, которые вы разрабатываете, должны иметь стильный и удобный дизайн данных по сравнению с другими продуктами, конкурирующими на рынке. Благодаря привлекательному дизайну приложения для умного дома вы можете произвести впечатление на пользователя с первого впечатления. Дизайн приложения для умного дома должен соответствовать персонализированному пользовательскому опыту, чтобы выполнять основные требования конечного пользователя, такие как индивидуальные сценарии и настройка положения пользователей. При этом вы должны позаботиться о представлении данных на экране смарт-приложения.

Убедитесь в безопасности

Как обсуждалось ранее, приложение для умного дома должно соответствовать всем параметрам безопасности, поскольку оно контролирует данные всего дома и данные на основных интеллектуальных устройствах. Если есть брешь в системе безопасности, злоумышленники могут получить доступ к вашим данным и дому. Таким образом, при разработке приложения для умного дома сделайте безопасность приоритетом и обеспечьте безопасность своих данных.

Список вспомогательных устройств

Приложение для умного дома должно быть универсальным. Это означает, что большинство и наиболее распространенные компании должны его поддерживать. Чем больше устройств поддерживает данные вашего приложения для умного дома, тем лучше и требовательнее будет рынок. Никогда не выбирайте одну компанию или тип смарт-устройства, так как это ограничит смарт-приложение и поставит под сомнение его возможности.

Тест перед запуском

Последнее, что нужно учитывать перед запуском приложения для умного дома, — это его тестирование. Вы, должно быть, держали все в порядке и делали все возможное при разработке своего приложения для умного дома, но вы должны протестировать его, чтобы в полной мере убедиться, что оно работает отлично и готово к выходу на рынок.

Общая стоимость приложения для умного дома

Общая стоимость будет ориентировочной, поскольку трудно предсказать полную и окончательную стоимость данных приложения «умный дом» или любых других данных приложения. Основная причина в том, что это зависит от нескольких факторов и типа кодирования разработки или отсутствия кода. Это также будет зависеть от того, будут ли данные приложения работать только на Android или будут доступны для Android и iOS. Возможно, вам придется платить почасовую оплату, если вы нанимаете разработчика. Основным компонентом, который будет определять темпы разработки приложений, являются:

Стоимость UI/UX дизайнера

О стоимости управления проектом

Стоимость разработчика

Интеграция со сторонней стоимостью

Внутренняя архитектура и стоимость разработки

Стоимость планирования и дизайна

Стоимость исправления ошибок

Стоимость тестирования

Как правило, готовые контроллеры для приложений для умного дома, такие как Alexa и Siri, будут стоить вам около 60 000 – 70 000 долларов США. Разработка закодированного приложения для умного дома может стоить вам 80–90 000 долларов США или намного больше. Разработка приложения для умного дома, которое управляет устройствами с помощью платформы без кода или таких инструментов, как AppMaster, обойдется вам намного дешевле, чем метод кодирования для разработки приложений для умного дома.

Есть ли универсальное приложение для смарт-устройств?

Контроллер приложения для умного дома обычно является универсальным, позволяя управлять большинством данных устройств умного дома и умного дома с помощью одного приложения. Эти приложения поддерживают обычно используемые интеллектуальные продукты компании и обычно подходят всем. Три лучших универсальных приложения для умного дома выглядят следующим образом.

Главная страница Google

Good Home или Google Nest — одно из лучших приложений для умного дома, которое используется во всем мире, а также универсально для большинства компаний, продуктов и устройств. Основные особенности включают в себя:

Управление телевизорами и динамиками

Добиться цели

Планируйте свой день заранее

Получите ответы на свои вопросы

Управляйте всеми домашними делами

Управляйте своими интеллектуальными устройствами

Развлечения

Амазонка Алекса

Amazon Alexa также считается универсальным приложением для умного дома, которое подходит для большинства компаний и управляет практически всеми типами интеллектуальных устройств. Основные особенности включают в себя:

Голосовое взаимодействие

Играть музыку

Составьте список дел

Установка будильников

Потоковые подкасты

Воспроизведение аудиокниг

Обновления погоды

Обновления трафика

Спортивные новости

Обновления новостей

Управляйте устройствами умного дома

Яблочный дом

Это от Apple и доступно только для тех, у кого есть iPhone или iPad; на этих устройствах Apple; обычно он предустановлен. Данные этого приложения совместимы с платформами домашних комплектов, а инструменты позволяют выполнять домашнюю автоматизацию. Как и Alexa на Amazon, у него есть Siri для голосового взаимодействия. Удобно управлять всеми устройствами умного дома с помощью одного приложения. Эти данные приложения также защищают ваши данные и позволяют использовать весь потенциал вашего умного дома.

В двух словах

Преобразование ваших умных домашних устройств в автоматизацию и превращение их в умные будет более удобным для вас и сэкономит вам много времени, а также поможет вам разумно планировать и выполнять свои повседневные задачи. В ближайшие годы существует вероятность того, что все традиционные методы и дома устареют и будут заменены разумным образом жизни.

Чтобы быть уверенным, начать создавать приложение для умного дома с использованием традиционного метода кодирования с помощью языков программирования может быть сложно для людей, не имеющих предварительных знаний в области программирования. Даже если вы наймете разработчика, стоимость и время, которые это займет, будут намного больше, чем разработка без кода. Кроме того, использование платформы без кода, такой как AppMaster, будет простым, быстрым, менее затратным и без участия кодера. Технология разработки без кода — лучший вариант, если вы хотите создать собственное приложение для умного дома. AppMaster — это платформа без кода, которая позволяет пользователям создавать веб- приложения или мобильные приложения для любых целей. Данные приложения для умного дома можно легко разработать с помощью AppMaster.