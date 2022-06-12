Многое изменилось с тех пор, как нам пришлось столкнуться, каждому по-своему, с пандемией и ее последствиями. Некоторые последствия были чрезвычайно серьезными; другие были связаны с нашими привычками: наши привычки изменились, и большая часть этих изменений связана с технологиями: технологии поддерживают связь между всеми нами, сохраняя при этом социальную дистанцию. Изменился наш способ делать покупки, наш способ работы и наш способ общения: звонки через видеочаты стали все более распространенными, и со временем они становятся все более совершенными, позволяя проводить видеоконференции, не заставляя людей путешествовать.

Что это значит для разработчиков или предпринимателей? То, что приложение для видеочата может стать отличной возможностью для бизнеса. В этой статье мы обсудим, как сделать приложение для видеочата, а также проанализируем рынок, чтобы понять, почему и как вы можете начать этот новый бизнес.

Зачем инвестировать в приложения для видеочата?



Проще говоря, сейчас самое время инвестировать в приложения для видеочата, потому что спрос на этот вид видеозвонков растет. Уже в первые месяцы пандемии поиск приложений для видеоконференций увеличился на 500%, а с 2020 года глобальные показатели трафика мобильных видеочатов растут. Ожидается, что они будут расти еще больше вплоть до 2028 года! Это означает, что еще не поздно войти в этот бизнес! Конкуренция, конечно, уже высока, но если вы сузите свою нишу и поймете, что нужно вашей аудитории для видеоконференций и видеозвонков, есть пространство для успешного выхода на рынок!

Добавление функции чата видеоконференций в существующее приложение



Спрос на приложения для видеочатов также растет. Использование существующих приложений можно улучшить, добавив в них функции видеочата. Инвестиции в приложение для видеочата означают не только необходимость создания нового приложения для конференц-связи, например; это также может означать, что вы можете создать функцию видеочата для своего существующего приложения или функцию видеочата, которую другие разработчики смогут легко интегрировать в свои приложения.

Приложения для видеочата и приложения для видеоконференций

Технология видеозвонков важна не только потому, что она позволяет пользователям разговаривать со своими родными и друзьями на расстоянии. Напротив, в деловой среде видеозвонки еще более необходимы.

Приложения для видеоконференций становятся исключительно важными: люди, похоже, не готовы вернуться к старым привычкам, когда мы ездили на конференции или физически ходили в класс, чтобы прослушать курс. Приложения для видеоконференций позволяют людям со всего мира общаться в виртуальной среде и проводить видеоконференции в виртуальном офисе. Это еще одна причина инвестировать в приложения для видеоконференций в наши дни: разработанная вами технология может иметь так много применений.

Применение функции видеочата



Видеозвонок: первое, о чем мы все думаем, когда вспоминаем о приложении для видеочата, - это обычные видеозвонки. Мы все использовали приложения для видеозвонков во время пандемии, чтобы связаться с семьей и друзьями, и мы все все еще используем их.



первое, о чем мы все думаем, когда вспоминаем о приложении для видеочата, - это обычные видеозвонки. Мы все использовали приложения для видеозвонков во время пандемии, чтобы связаться с семьей и друзьями, и мы все все еще используем их.

Образование: технология видеозвонков стала очень важной во время пандемии, чтобы позволить студентам продолжать посещать занятия. Конечно, такие приложения для видеозвонков сложнее, чем простые: они должны управлять большим количеством пользователей в рамках одного звонка. Тем не менее, как мы сейчас обсудим, ими легче управлять, чем приложениями для видеоконференций.



технология видеозвонков стала очень важной во время пандемии, чтобы позволить студентам продолжать посещать занятия. Конечно, такие приложения для видеозвонков сложнее, чем простые: они должны управлять большим количеством пользователей в рамках одного звонка. Тем не менее, как мы сейчас обсудим, ими легче управлять, чем приложениями для видеоконференций. Конференции: как уже говорилось, видеозвонки стали очень важны в рабочей и деловой среде, позволяя коллегам и сотрудникам поддерживать связь наиболее эффективно. Приложения для видеоконференций еще более сложны, чем те, которые используются для образования, поскольку они должны не только позволять многим пользователям участвовать в одном звонке, но и давать возможность всем им эффективно участвовать в разговоре.

Как создавать приложения для видеочатов и их особенности



Ну а теперь, когда мы обсудили, насколько выгодным может быть создание приложений для видео- и видеоконференций в качестве бизнес-идеи, мы можем перейти к обсуждению того, как это сделать. Существует два основных способа создания приложений для видеоконференций и видеочатов: создание с нуля или использование инструмента разработки приложений для видеочатов. Разработка приложений для видеоконференций может быть очень сложной задачей, и мы сейчас узнаем почему; по этой причине использование инструмента разработки приложений для видеозвонков может облегчить процесс, сделать его более эффективным и оптимизировать затраты.

Разработка видеоприложений с нуля: проблемы



Ресурсы

Если вы создаете приложение для видеочата с нуля, вам понадобятся тонны ресурсов в плане инфраструктуры и бюджета. Требования к ресурсам будут еще выше, если ваше приложение - это приложение для видеоконференций. В частности, вам понадобится большой и мощный сервер, расположенный где-то в мире, с пропускной способностью и мощностью, способной управлять всем трафиком, поступающим и проходящим через ваше приложение для видеоконференций. Подобная инфраструктура имеет очень высокую цену!

Длительный процесс разработки

Создание приложения для видеочата с нуля потребует больше времени, чем использование инструмента разработки приложения для видеозвонков. Ведь когда процесс разработки начинается с нуля, он всегда требует больше времени, энергии и навыков, чем когда вы используете инструмент разработки приложения для видеочата. Кроме того, более длительное время разработки означает и более высокие затраты.

Разработка видеоприложений с помощью инструмента разработки приложений: преимущества



Меньшие затраты

Использование инструмента разработки приложений для видеочата требует меньших затрат, чем процесс разработки с нуля. Причин несколько:

Оптимизация времени, а меньше времени - меньше затрат

Вам понадобится меньше разработчиков: это также означает меньше затрат.

Вам понадобится меньше коллабораторов (не разработчиков): высококачественные инструменты разработки приложений для видеочата имеют встроенные функции, позволяющие планировать, продвигать и монетизировать приложение для видеочата, которое вы создаете с их помощью. Это означает, что вы сможете взять все под контроль, и вам потребуется нанять меньше специалистов в различных областях.

Проще внедрение

Как мы уже говорили, важно не только создавать приложения для аудио-видеоконференций, но и внедрять инструменты для видеоконференций в существующие приложения: все это проще с помощью инструмента разработки приложений для видеочата.

Упрощение маркетинга

Поскольку инструменты разработки приложений для видеочатов имеют множество встроенных функций, вы управляете другими аспектами, помимо разработки: маркетинг - один из них.

Упрощение монетизации

Процесс разработки приложений для видеочатов никогда не происходит просто так: это бизнес-идея, а значит, монетизация - одна из ваших задач. Как вы на самом деле зарабатываете деньги на своем приложении для видеоконференций или инструменте для видеоконференций? Это поможет, если вы монетизируете его: вы можете предоставить план подписки или показывать рекламу пользователям, пока они используют ваше приложение. В обоих случаях вам необходимо внедрить модели монетизации, и это проще сделать с помощью инструмента разработки приложений для видеочата.

Лучшая возможность модернизации

Мы пока не говорили о возможности модернизации. Эта тема во многом связана с конкуренцией: поскольку конкуренция в приложениях для видеоконференц-чата очень высока, ваша работа по разработке никогда не закончится. Вам необходимо постоянно обновлять функции, чтобы эффективно поддерживать приложение и предоставлять пользователям новые возможности, которые они могут найти полезными. Конечно, если вы используете инструмент разработки приложений для видеочата, обновлять функции и код будет проще, чем если у вас нет платформы поддержки.

Бонус: наиболее рекомендуемый инструмент разработки приложений



Программный инструмент разработки приложений для видеочата, который позволяет вам использовать все преимущества, о которых мы говорили выше, - это AppMaster.io. Помимо всех перечисленных функций, он обладает удобным интерфейсом, который делает процесс разработки, управления, планирования и маркетинга более простым и эффективным.

Создание приложения для видеочата: все, что нужно учесть



Когда вы определились с выбором между разработкой с нуля и разработкой с помощью инструмента разработки, самое время начать планировать свой путь развития и превратить свою бизнес-идею в реальный бизнес. При разработке приложений для видеочата необходимо учитывать два основных аспекта: инфраструктуру, которая вам нужна, и функции, которые необходимо предоставить.

Оборудование



Когда речь заходит об инфраструктуре, есть одно главное решение, которое вам необходимо принять перед началом разработки. Вам нужно выбрать между:

Создание облачной инфраструктуры (как услуга)



Самостоятельная инфраструктура конечных точек. Самостоятельно созданная инфраструктура имеет более высокую стоимость и требует наличия специальной команды только для ее обслуживания. Облачная инфраструктура может оптимизировать затраты и облегчить процесс.

Программное обеспечение



Это, вероятно, ядро вашего процесса разработки. Будет лучше, если вы начнете создавать приложение с определенными доступными функциями. Какие функции вам нужно будет реализовать?

Обязательные функции для приложения для видеоконференций и видеочатов



Основные функции



Приложение для видеочата - это, прежде всего, приложение, которое позволяет пользователям звонить друг другу по видеосвязи. Это первое, что вам нужно разработать; затем вы можете начать добавлять функции, чтобы сделать ваше приложение для видеоконференций уникальным. И что это за функции?

Уведомление Push



Если поступает звонок в видеочате или текстовое сообщение, пользователь должен узнать об этом с помощью уведомления: вам нужно, чтобы ваше приложение уведомляло о входящих видеозвонках и текстовых сообщениях.

Групповой видеочат



Это очень важно для приложений для видеоконференций. Групповой видеочат позволяет многим пользователям участвовать в одном видеозвонке. Существует два основных типа групповых видеочатов:

Один, когда есть один главный говорящий, а другие пользователи в основном являются слушателями: его легче получить (это своего рода прямая трансляция, только приватная), и именно он используется в образовательной среде, где учитель говорит, а ученик слушает. Однако слушатели, как и студенты, должны иметь возможность взаимодействия: это может быть видеочат или возможность вмешаться в разговор.

Видеозвонок, где много пользователей, все активные говорящие и слушающие. Это то, что вам нужно, если вы разрабатываете приложение для видеоконференций для работников бизнеса. Видеоконференция, в конце концов, означает совместное использование виртуального общего пространства, где каждый может участвовать в разговоре (это основная функция, но есть много других вещей, которые, как мы скоро увидим, вы можете позволить своим пользователям обмениваться информацией во время видеоконференции).

Screen Sharing



Функция разделения экрана - это функция, которая позволяет всем участникам видеоконференции или простого видеочата совместно использовать экран: один (или несколько) экранов будет отображаться и виден всем участникам. Эта функция является практически основной в приложениях для видеоконференций: пользователям, работающим над проектом, необходимо обмениваться контентом, будь то презентация, документ или что-то еще. Помимо приложений для видеоконференций, совместное использование экрана также является основополагающим для образовательных целей.

Список контактов



Это еще одна необходимая функция во всех приложениях для видеочатов. Приложения для видеоконференций, обычные видеочаты или платформы для электронного обучения нуждаются в списке контактов. Списки контактов не так уж сложны в реализации: но вам нужно сделать их эффективными. Когда пользователи прокручивают список контактов, им нужно нажать на одно имя и получить возможность позвонить ему. Таким же образом, когда разговор в видеочате уже идет, открыть список контактов и добавить другого пользователя в видеочат должно быть так же просто.

Виртуальное шумоподавление



Это особенно важно для приложений для видеоконференций: удаленная работа может стать очень напряженной, если разговор не будет четким. Виртуальное шумоподавление - это алгоритм, который отделяет голоса пользователей от окружающего шума, снижая уровень последнего, чтобы разговор был более четким. Если вы хотите вывести свое приложение для видеоконференций на новый уровень, внедрение виртуального шумоподавления - это то, что нужно.

Обмен текстовыми сообщениями



Видеочаты называются так потому, что кроме того, что пользователи могут видеть друг друга и говорить друг с другом, они также могут писать друг другу текстовые сообщения. Однако эта функция становится еще более важной в приложениях для видеоконференций и видеочатов, используемых для образования, где пользователи могут вмешиваться в разговор с помощью текстового сообщения и взаимодействовать через чат, не прерывая собеседника.

Настраиваемые маски и эффекты



Для разработки аудио-видео приложений для отдыха, то есть когда создаваемое вами приложение используется пользователями для простого общения с друзьями и семьей, использование настраиваемых масок или эффектов может сделать аудио-видео звонки более увлекательными. Это то, что может выделить ваше видеоприложение на фоне конкурентов, а это всегда важно с точки зрения бизнеса.

Создание приложения для аудио-видео звонков: пошаговое руководство



Исследование рынка

Мы уже представили некоторые сведения о рынке аудио-видео чатов, но что вам нужно сделать на этом первом этапе пути разработки бизнес-приложения, так это найти своих пользователей. Как мы уже видели, существуют различные типы приложений для видеочата, каждый из которых используется определенными категориями людей (студенты, деловые работники, подростки, семьи...). Вам необходимо знать, на кого вы будете ориентироваться в своем бизнесе, чтобы знать, в каком направлении будет развиваться процесс разработки приложения.

Оцените свой бюджет

Прежде всего, вам необходимо оценить расходы, потому что в противном случае вы не сможете оценить прибыльность вашего бизнеса. Далее, ваш бюджет повлияет на ресурсы, имеющиеся в вашем распоряжении: количество разработчиков, которых вы можете нанять, инфраструктуру, которую вы можете приобрести, и так далее.

Планируйте процесс разработки приложения

Эта статья очень полезна для этой цели: как только вы узнаете, на какую аудиторию нацелена ваша бизнес-идея, вы будете знать, какие функции потребуются вашему приложению для видеочата.

Этап разработки приложения

Теперь пришло время реализовать все ваши функции в вашем приложении для видеочата или инструменты для видеоконференций в вашем существующем приложении. Не забывайте, что ваша бизнес-идея также может заключаться в предоставлении инструментов для видеоконференций третьим лицам. Спрос настолько высок, что такой вид разработки приложений может быть прибыльным.

Выберите модель монетизации

Как мы уже неоднократно упоминали в этом видео, процесс разработки вашего приложения ориентирован на бизнес, потому что, конечно же, вы хотите заработать на нем деньги.

Поэтому вам нужно понять, как монетизировать ваше приложение для видеочата или инструмент для видеоконференций. У вас есть три основных варианта:

Предоставление приложения бесплатно и показ рекламы во время звонка (это не идеально для приложений для видеозвонков, потому что реклама мешает самому звонку)

Предоставление платы за скачивание приложения или инструмента. Это идеальная модель монетизации, если вы предоставляете другим разработчикам инструмент для видеоконференций.

Требуется ежемесячная подписка: это идеальный вариант для приложений для видеозвонков. Он требует от пользователей ежемесячно вносить небольшую плату за использование приложения

Маркетинг вашего приложения для видеочата

Когда ваше приложение для видеочата готово, модель монетизации реализована, настало время рассказать пользователям о вашем приложении. Маркетинг - это основа бизнеса: если кто-то знает о существовании вашего приложения для видеочата, никто не будет его скачивать. Более того, предположим, никто не знает, чем оно лучше, веселее, больше подходит для целей видеоконференций или - в целом - чем оно уникально или лучше конкурентов. В таком случае никто не будет его скачивать.

Вывод



В этой статье мы не только показали вам, как создавать приложения для видеочатов, но и как превратить их в прибыльный бизнес. Мы также предоставили информацию об оптимизации процесса разработки и затрат. В связи с этим стоит повторить, что использование инструмента разработки приложений может стать ключом к тому, чтобы сделать ваш процесс более эффективным, снизить затраты и вскоре начать получать прибыль.