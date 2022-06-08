Бизнес в сфере недвижимости — быстро развивающаяся отрасль, которая входит в число пятнадцати крупнейших торговых площадок мира. Общая стоимость мирового рынка недвижимости достигла колоссальных 326 долларов. Пять триллионов в 2020 году (по данным The Private Property Reporter от 24 ноября 2021 года). Излишне говорить, что бизнес в сфере недвижимости очень прибыльный и высококонкурентный. В результате агенты по продаже недвижимости и агентства по управлению недвижимостью постоянно ищут новые способы привлечь своих клиентов.

Дни открытых дверей, холодные звонки, списки веб-сайтов и обычная реклама работали в прошлом. Но в сегодняшнем быстро меняющемся цифровом мире, где занятым клиентам нужен мгновенный доступ к информации о недвижимости в режиме реального времени, мобильные приложения для недвижимости стали удобным решением. Кроме того, профиль сегодняшних владельцев недвижимости и пользователей мобильных приложений по недвижимости расширился и теперь включает молодых предпринимателей, спортсменов, знаменитостей и технологических магнатов. Другие включают в себя нетерпеливых покупателей недвижимости впервые и осторожных реальных продавцов, для которых жизненно важна надежная и быстрая информация о недвижимости.

Традиционный бизнес в сфере недвижимости

Традиционные инвесторы в сфере недвижимости и заинтересованные лица, занимающиеся девелопментом, по-прежнему проявляют большой интерес к рынку недвижимости. Однако они адаптировались к современным средствам получения информации о списках недвижимости агентов по недвижимости. Предприимчивые и успешные агенты по недвижимости понимают, что потребности их клиентов адаптируются к современным технологиям. Несмотря на все изменения, факт остается фактом: рынок недвижимости остается таким же прибыльным, как и прежде. Это означает, что есть большие возможности для выхода на рынок разработки мобильных приложений в сфере недвижимости.

Как используются мобильные приложения по недвижимости?

Люди, которые хотят арендовать, купить или продать свою недвижимость, полагаются на мобильные приложения для поиска покупателей, продавцов и арендаторов. Они используют приложения для недвижимости, чтобы перечислить недвижимость, найти подходящую недвижимость для транзакций и найти заинтересованных лиц. Пользователи мобильного приложения по недвижимости включают покупателей, продавцов или арендаторов, которые ищут недвижимость для покупки, продажи или краткосрочной или долгосрочной аренды. Арендаторы используют мобильные приложения для недвижимости, чтобы найти списки недвижимости для своего отпуска, краткосрочной или долгосрочной аренды. Управляющие недвижимостью, которые занимаются управлением недвижимостью и ее обслуживанием, также являются активными пользователями платформ мобильных приложений по недвижимости. Они используют мобильные приложения по недвижимости для управления административными обязанностями и общения с арендаторами или жильцами собственности, которой они управляют. Девелоперские компании используют мобильные приложения для недвижимости, чтобы рекламировать новые объекты недвижимости потенциальным клиентам. Информация об этих разработках часто включает архитектурные 3D-макеты завершенного проекта.

Агенты по недвижимости также являются активными пользователями мобильных приложений по недвижимости, которые помогают клиентам найти идеальные варианты недвижимости. В число их клиентов входят покупатели, продавцы, арендаторы, девелоперские компании и агентства. Всем этим пользователям нужен удобный, подробный и мгновенный доступ к информации об имуществе из мобильных приложений по недвижимости. Чем надежнее мобильное приложение по недвижимости, тем быстрее эти пользователи смогут найти идеальное жилье и недвижимость.

Какая лучшая компания по разработке приложений для недвижимости?

Прежде чем исследовать лучшее приложение для недвижимости, важно отметить, что приложения для недвижимости можно сгруппировать в разные категории. Каждый тип приложения имеет различные функции, которые отвечают уникальным потребностям пользователей на рынке недвижимости в сфере имущественных услуг.

Приложения для оценки недвижимости

Эти мобильные приложения для недвижимости позволяют пользователям оценивать стоимость своей недвижимости в удобное для них время. Их функции разработки приложений позволяют пользователям отправлять информацию о местоположении, метриках, фотографиях и видео объекта. Приложения для оценки недвижимости манипулируют данными от пользователей в дополнение к своей обширной базе данных, чтобы получить оценочную стоимость недвижимости. Мобильные приложения, такие как Trulia, анализируют демографические данные о районе, такие как уровень дохода, привлекательность, уровень образования и даже статистику безопасности в этом районе! Эти данные используются для проведения сравнительного анализа и расчета оценочной стоимости недвижимости.

Приложения для поиска недвижимости

Самое популярное мобильное бизнес-приложение для покупки, продажи и аренды недвижимости во всем мире — Zillow. Оно неизменно признается самым популярным приложением для недвижимости из-за множества интерактивных функций, интуитивно понятной навигации, обширной базы данных и мультиплатформенной интеграции. Пользователи создают профили учетных записей приложений по недвижимости и могут перемещаться по миллионам списков, используя свой точный инструмент поиска и фильтрации.

Приложения для аренды недвижимости

Мобильное приложение Apartments.com может похвастаться обширной базой данных с тысячами объектов для сдачи в аренду, доступных потенциальным покупателям. Это мобильное приложение считается одним из лучших мобильных приложений по недвижимости в этой категории из-за его многочисленных функций. Покупатели могут просматривать, фильтровать и подавать заявки на сдаваемую в аренду недвижимость прямо из приложения для недвижимости.

Как создать приложение по недвижимости?

Исследовательская работа. Прежде чем начать процесс разработки приложения для недвижимости, необходимо провести исследование, чтобы определить, как пользователи обслуживаются существующими мобильными приложениями для недвижимости. Выявляйте недостатки на рынке мобильных приложений для недвижимости и используйте данные для создания решений для мобильных приложений, отвечающих этим потребностям. Вы также можете использовать этап планирования и исследования, чтобы найти SWOT-анализ конкурирующих мобильных приложений для недвижимости, чтобы определить их сильные стороны для реализации аналогичной стратегии. Предварительный анализ будет иметь ключевое значение для определения того, какой тип мобильного приложения по недвижимости лучше всего подойдет вам для создания.

Прежде чем начать процесс разработки приложения для недвижимости, необходимо провести исследование, чтобы определить, как пользователи обслуживаются существующими мобильными приложениями для недвижимости. Выявляйте недостатки на рынке мобильных приложений для недвижимости и используйте данные для создания решений для мобильных приложений, отвечающих этим потребностям. Вы также можете использовать этап планирования и исследования, чтобы найти SWOT-анализ конкурирующих мобильных приложений для недвижимости, чтобы определить их сильные стороны для реализации аналогичной стратегии. Предварительный анализ будет иметь ключевое значение для определения того, какой тип мобильного приложения по недвижимости лучше всего подойдет вам для создания. Создать базу данных по недвижимости . Следующим шагом разработки является создание базы данных, которая поможет вашим пользователям. Если ваше мобильное приложение по недвижимости создано для привлечения арендаторов, требуется обширная и точная база данных списков арендуемой недвижимости. Эти функции разработки приложений для недвижимости полезны для всех категорий мобильных приложений, будь то создание мобильного приложения для оценки недвижимости, покупки или аренды. Вместо того, чтобы изобретать велосипед, мобильные приложения по недвижимости могут подключаться к существующим базам данных по недвижимости, таким как система MLSS, используемая агентами по недвижимости.

. Следующим шагом разработки является создание базы данных, которая поможет вашим пользователям. Если ваше мобильное приложение по недвижимости создано для привлечения арендаторов, требуется обширная и точная база данных списков арендуемой недвижимости. Эти функции разработки приложений для недвижимости полезны для всех категорий мобильных приложений, будь то создание мобильного приложения для оценки недвижимости, покупки или аренды. Вместо того, чтобы изобретать велосипед, мобильные приложения по недвижимости могут подключаться к существующим базам данных по недвижимости, таким как система MLSS, используемая агентами по недвижимости. Создание функций монетизации. Основная причина создания приложений по недвижимости — монетизация их функций. Пользователи платят за эти функции и услуги мобильного приложения по недвижимости. Эти бизнес-услуги в сфере недвижимости включают в себя листинг недвижимости и эксклюзивный доступ к покупателям и продавцам через приоритетные уведомления приложений. Риелторы также получают выгоду от монетизации мобильных приложений по недвижимости, которые взимают комиссию в обмен на новейшие объявления о недвижимости и клиентов. Доход от рекламы в мобильном приложении по недвижимости можно получать от застройщиков, агентов по недвижимости и других заинтересованных сторон, которые платят за рекламу в приложении.

Основная причина создания приложений по недвижимости — монетизация их функций. Пользователи платят за эти функции и услуги мобильного приложения по недвижимости. Эти бизнес-услуги в сфере недвижимости включают в себя листинг недвижимости и эксклюзивный доступ к покупателям и продавцам через приоритетные уведомления приложений. Риелторы также получают выгоду от монетизации мобильных приложений по недвижимости, которые взимают комиссию в обмен на новейшие объявления о недвижимости и клиентов. Доход от рекламы в мобильном приложении по недвижимости можно получать от застройщиков, агентов по недвижимости и других заинтересованных сторон, которые платят за рекламу в приложении. Возможности приложения «Недвижимость». Стек технологий, функции и функции являются важными аспектами разработки мобильных приложений в сфере недвижимости. Пользователи полагаются на эти функции мобильного приложения по недвижимости, чтобы найти решение для недвижимости, соответствующее их потребностям.

Стек технологий, функции и функции являются важными аспектами разработки мобильных приложений в сфере недвижимости. Пользователи полагаются на эти функции мобильного приложения по недвижимости, чтобы найти решение для недвижимости, соответствующее их потребностям. Параметры поиска и фильтрации. Одна из предпочтительных функций мобильного приложения по недвижимости включает в себя возможность поиска, сортировки и фильтрации предпочтений на основе различных категорий. Фильтры мобильного приложения могут основываться на местоположении, размере объекта, удобствах и цене.

Одна из предпочтительных функций мобильного приложения по недвижимости включает в себя возможность поиска, сортировки и фильтрации предпочтений на основе различных категорий. Фильтры мобильного приложения могут основываться на местоположении, размере объекта, удобствах и цене. Место, место, место. Мобильное приложение по недвижимости должно интегрировать карты как ключевую часть разработки приложения. Картографическая технология позволяет пользователям искать и определять местонахождение собственности, интегрируясь с приложениями для определения местоположения, такими как Google. Информация о местоположении в мобильном приложении по недвижимости должна быть точной и актуальной в режиме реального времени. Функции разработки мобильного приложения должны быть полностью функциональными и продвинутыми, чтобы каждый поиск возвращал своевременные результаты для пользователей.

Мобильное приложение по недвижимости должно интегрировать карты как ключевую часть разработки приложения. Картографическая технология позволяет пользователям искать и определять местонахождение собственности, интегрируясь с приложениями для определения местоположения, такими как Google. Информация о местоположении в мобильном приложении по недвижимости должна быть точной и актуальной в режиме реального времени. Функции разработки мобильного приложения должны быть полностью функциональными и продвинутыми, чтобы каждый поиск возвращал своевременные результаты для пользователей. Бесшовная интеграция. Команды разработчиков приложений следят за тем, чтобы мобильное приложение для недвижимости включало в себя функции, которые могут полностью интегрироваться с платформами социальных сетей, такими как Google, Facebook и Instagram. Эти функции упрощают регистрацию профиля в мобильном приложении и облегчают перекрестное общение между пользователями на платформе. Он также позволяет пользователям просматривать изображения недвижимости и с легкостью публиковать подробности на различных платформах социальных сетей. Функции разработки приложений должны включать совместимость с веб-устройствами, устройствами Android и iOS.

Команды разработчиков приложений следят за тем, чтобы мобильное приложение для недвижимости включало в себя функции, которые могут полностью интегрироваться с платформами социальных сетей, такими как Google, Facebook и Instagram. Эти функции упрощают регистрацию профиля в мобильном приложении и облегчают перекрестное общение между пользователями на платформе. Он также позволяет пользователям просматривать изображения недвижимости и с легкостью публиковать подробности на различных платформах социальных сетей. Функции разработки приложений должны включать совместимость с веб-устройствами, устройствами Android и iOS. Лучшая компания приложений для недвижимости. В мире разработки мобильных приложений для недвижимости есть много вариантов для людей, которые хотят создавать приложения для недвижимости. У каждой компании есть свои сильные стороны, которые они используют для создания приложений по недвижимости для удовлетворения потребностей своих клиентов. AppMaster — это платформа без кода, которая может помочь вам создавать решения для индустрии недвижимости, чтобы помочь своим пользователям. Эта платформа является одним из ведущих поставщиков услуг в своей области благодаря гибкому набору приложений. Они могут создать простое, урезанное мобильное приложение MVP для недвижимости с основными функциями и предоставить более сложные функции с помощью пользовательских решений для разработки приложений. Имея многолетний опыт разработки мобильных приложений, они создают приложения для недвижимости со специализированными функциями для широкого круга пользователей.

Как продвигать свое приложение по недвижимости?

Блог

Распространяйте информацию о своем мобильном приложении для недвижимости, размещая рекламный веб-контент в виде сообщений в блогах и статьях. Короткие информационные статьи на таких платформах, как LinkedIn, также являются отличным способом рассказать о мобильном приложении.

Социальные медиа

Продвигайте свои приложения для маркетинга недвижимости в социальных сетях с помощью рекламной рекламы на сайтах социальных сетей, таких как Facebook, YouTube и Instagram. Маркетинг влияния и видеоролики о пользовательском опыте на TikTok и YouTube полезны для демонстрации того, как работает приложение.

Объявления на сайте

Размещение рекламы на веб-сайтах, платформах и форумах, посвященных недвижимости, поможет распространить информацию среди агентов по недвижимости и сообщества, занимающегося недвижимостью.

Сколько стоит создать мобильное приложение по недвижимости?

Сколько стоит создать мобильное приложение по недвижимости?

Создание мобильных приложений по недвижимости, которые будут полезны покупателям, продавцам и агентам по недвижимости, может различаться. Эти затраты на разработку приложений зависят от типа пользователей, сложности функций и категории приложения для недвижимости. Команда разработчиков приложений, технологический стек и количество рабочих часов также влияют на стоимость разработки приложений для недвижимости.

Разработка приложения для недвижимости со сложными пользовательскими функциями, такими как геолокация, поисковые фильтры и push-уведомления для пользователей, может стоить более 70 000 долларов США в верхней части шкалы. Для разработки приложений по недвижимости на нижнем уровне MVP с базовыми функциями может начинаться всего с 25 000 долларов США: чем сложнее решение для разработки приложений по недвижимости, тем значительнее инвестиции.

К счастью, вы можете значительно сэкономить на разработке, если возьмете подход без кода и обратитесь к платформе AppMaster . Преимущество современных удобных функций в специальном приложении для недвижимости может сделать его предпочтительным мобильным приложением для частных лиц, владельцев недвижимости и агентов по недвижимости.