Стоит ли сегодня создавать приложение для знакомств и окупиться ли это вложение?

Казалось бы, что нового можно придумать и чем удивить аудиторию? Однако успех того же Tinder или Badoo мотивирует предпринимателей и стартаперов, которые выходят на рынок с новыми решениям в нише online dating.

Приложения для знакомств охватывают огромную аудиторию по всему миру — десятки миллионов людей, которые проводят в приложении по 2 часа в день. Такая популярность среди пользователей и хорошая окупаемость привлекают интерес предпринимателей разного уровня.

В погоне за хорошим доходом желающие создать приложение для знакомств забывают, какой это трудоемкий процесс. Каждый этап разработки требует отдельного внимания и больших вложений. Сколько именно будет стоить создание приложения для знакомств и насколько трудно это сделать — попробуем ответить на эти вопросы.

Почему приложения для знакомств так популярны?

Знакомства онлайн подразумевают меньше стресса для людей. Через экран телефона не так страшно решиться на какое-то действие в отношении понравившегося человека. А профильные карточки позволяют сначала оценить его и только потом выразить симпатию.

Пользователи даже готовы платить за отдельные функции и покупать премиум-планы, если приложение может похвастаться большой базой данных и отличным функционалом.

Данная ниша привлекает именно тот сегмент пользователей, которые являются активными юзерами электронных девайсов — больше 50% это люди в возрасте от 20 до 35 лет. Эта аудитория приносит отличный доход мобильным продуктам.

Только в 2021 году приложения для знакомств заработали более 5 миллиардов долларов по всему миру.

С продолжающейся пандемией, загруженным графиком и зависимостью от онлайн-активностей популярность приложений для знакомств будет расти. Поэтому если вы уверенны, что хотите создать еще один такой продукт, продумайте план разработки и подготовьтесь к большой конкуренции.

Разработка приложения

Прежде чем создать dating-приложение, изучите несколько ключевых моментов:

Определите вашу целевую аудиторию;

Выберите алгоритм работы;

Определите функции, которые нужно включить в приложение;

Выберите команду или инструмент для разработки;

Составьте план продвижения.

Целевая аудиторию

Кто ваши будущие пользователи? Ответить на этот вопрос можно, проведя сегментацию аудитории. Используйте психометрию и демографические данные, чтобы создать портрет пользователя.

Демографические данные предоставят общую информацию: возраст, пол, семейное положение, образование, род деятельности. Обычно эти базовые вещи человек указывает сам при регистрации в приложении.

Психометрия поможет узнать следующее: черты характера, интересы, образ жизни, мнения, ценности. Так вы поймете, как ведут себя пользователи и почему. Подобную информацию обычно получают, используя социальные сети. Данные следует собирать только с разрешения пользователя.

Имея детальный портрет пользователя, вы сможете составить наиболее точный алгоритм подбора кандидатов.

Для помощи в сборе данных можно использовать опросы, анализировать аудиторию конкурентов, изучать фидбеки пользователей.

Алгоритм работы

Основная функция любого dating-приложения — отбор профилей на основе сходств аккаунтов (matching).

Большинство таких продуктов используют один из четырех методов:

Местонахождение;

Математический алгоритм;

Анализ поведения;

Использование AI и AR.

Местоположение. Чаще всего приложения для знакомств используют геоданные для подбора профилей. В таком случае пользователи устанавливают ограничения по дистанции поиска и приложение показывает аккаунты, находящиеся в указанном радиусе.

Геопозиция работает как отправная точка. Люди поблизости появляются в вашем списке, вы получаете доступ к их анкетам с общей информацией и решаете поставить ли лайк, свайпнуть и продолжить общение.

Математические данные. Этот тип алгоритма использует ответы людей и их совпадения, вычисляя процент совместимости. Расчеты основаны на информации, которую пользователи предоставляют в своих профилях или посредством опросов.

Математический алгоритм может быть несовершенным, поскольку люди склонны преувеличивать и искажать информацию, показывая себя наилучшим образом.

Анализ поведения. Здесь вы используете анализ всех имеющихся данных о пользователе — социальные сети, плейлисты, посещенные страницы и т. д. На реализацию такого типа алгоритма уходит намного больше средств, так как требуется внедрение решений Big Data.

Использование AI и AR. Усовершенствованные алгоритмы используют AI и AR. Искусственный интеллект использует биологические данные, распознование лиц и собирает комплексный анализ, на основе которого подбираются рекомендации в приложении. Алгоритмы на основе ИИ обеспечивают более точные результаты.

Распространяется идея создания нишевых приложений для знакомств, то есть вы концентрируетесь на каком-то аспекте и используете его для подбора профилей. Это может быть интерес, сфера деятельности. Например, платформа для знакомств среди музыкантов. Тут можно использовать фантазию и создать тематический интерфейс.

Анализ конкурентов

Конкуренты — кладезь полезной информации. Используйте их опыт, чтобы избежать ошибок и создать что-то лучшее. Изучите, какие функции есть у конкурентных приложений, какие отзывы оставляют их пользователи, что хорошего и плохого в продукте? Это поможет вам понять, как подойти к разработке и какой набор функций использовать.

Давайте взглянем на самое популярное приложение для онлайн-знакомств — Tinder.

Tinder использует местоположение для подбора профилей. Также алгоритм устроен таким образом, что выводит в списке первыми те профили, которые пользуются популярностью в приложении и получают большее количество свайпов. Плюс Tinder использует вашу активность, а точнее ее количество. Чем больше вы проводите времени в приложении, тем больше данных оно может собрать и узнать ваши предпочтения, чтобы быстрее связать вас с потенциальными “мэтчем”.

Bumble — еще одно приложение для знакомств, которое также предлагает функцию свайпа. Но в отличие от Tinder, он позволяет начинать беседу только женщинам. Более того, пары исчезают, если никто не отправляет сообщения в течение первых 24 часов после образования пары. А все, кого вы видите в приложении, были активны в течение последних 30 дней, что значит вам не попадется не активный аккаунт.

Как видите, помимо общих алгоритмов, вы можете интегрировать различные уникальные функции и построить свой механизм подбора, чем сделаете приложение более интересным.

Какие функции добавить в приложение?

Список базовых функций, которые имеет любое приложение для знакомств, выглядит следующим образом:

Авторизация — здесь начинается взаимодействия пользователя с продуктом. Для комфортного и быстрого старта, добавьте авторизацию с помощью почты, социальных платформ или номера телефона. Геолокация — одна из самых важных функций. Подбор профилей основан именно на местоположении пользователей. Ваша задача — создать максимально гибкие геонастройки. Например, разрешите аккаунтам контролировать, когда приложение может получить доступ к их местоположению, позвольте им определять радиус для поиска совпадений. Профили — еще одна ключевая функция. На страницах профиля пользователи должны иметь возможность представить себя. Важно, чтобы профили поддерживали мультимедийный контент и отображали как можно больше информации, ведь это основной инструмент аудитории для привлечения внимания других в приложении. Механизм подбора пар — будь то свайп или лайк, это должно быть просто и удобно. При помощи этих действий пользователи начинают взаимодействовать друг с другом. Сделайте эту функцию понятной, чтобы люди знали, что от них требуется: свайпнуть вправо, дважды нажать на экран, кликнуть иконку «нравится». Чат — в конечном итоге пользователи должны иметь возможность напрямую взаимодействовать друг с другом. Разнообразьте обычный текстовый чат добавлением медиа, голосовыми и видеозвонками, чтобы общение было более живым. Уведомления — не позволяйте пользователям упустить интересные моменты. Важно, чтобы аудитория могла получать оповещения о любой активности в приложении. При этом разрешите им настраивать уведомления: включать и отключать их, выбирать типы действий, о которых нужно получать оповещения, использовать звук или только баннеры. Онлайн-платежи — они необходимы, если вы собираетесь монетизировать свой продукт. Если пользователи готовы тратить деньги внутри приложения, убедитесь, что они могут делать это легко, например с помощью PayPal или Stripe.

Помимо основного набора, есть функции, которые часто упускаются при разработке.

Безопасность. В приложении, где происходит обмен большим количеством информации и встречаются незнакомцы, безопасность должна быть приоритетом. Рекомендуем использовать многофакторную аутентификацию для подтверждения пользователей.

Больше данных в профилях. Обычно профили не содержат много информации, поэтому дайте пользователям возможность расширять их. Увеличьте выбор интересов, которые будут отображаться, добавьте место для описания, разрешите добавлять фото и видео.

Отмена действий. Тоже отличное дополнение, если человек случайно поставил лайк. Большинство приложений не имеют этой функции или предлагают ее на платной основе. Поэтому это может стать вашим конкурентным преимуществом.

И добавьте больше поисковых фильтров, кроме возраста, пола и местоположения. Пользователи оценят это, так как это помогает настроить более точные предпочтения.

Стек технологий

Когда у вас уже есть четкое представление о том, как должен выглядеть ваш продукт, вы провели маркетинговый и бизнес-анализ, можно переходить к самой разработке приложения.

Самая актуальная проблема на этом этапе — поиск надежной и профессиональной команды разработчиков. Если вы собираетесь нанимать людей извне, потратьте немного времени и изучите подробно опыт, реализованные проекты и условия работы с предлагаемой командой.

Другой вариант — наличие своего IT-департамента или разработчика, которые смогут взять на себя весь процесс. Это немного упрощает работу и сокращает время на поиск исполнителей.

В любом случае вам будет полезно знать стек технологий, который сегодня предпочтительно использовать для разработки подобного приложения:

Языки программирования: Swift для iOS, Kotlin для Android;

База данных: PostgreSQL, MySQL;

IDE: Xcode 11+, последняя версия Android Studio;

Веб-сервер: Nginx, Apache;

Облачное хранилище: Amazon S3, Heroku, Rackspace;

Авторизация: Facebook SDK, Twitter SDK, Google+ SDK, Instagram SDK

Онлайн-платежи: Stripe, PayPal

Общие утилиты: Optimizely, Twilio, Google Maps, Google Analytics.

Наиболее важными компонентами вашего приложения являются мощные серверы, безопасные базы данных и API, поскольку вы будете хранить много данных и собирать их с помощью различных сервисов.

Сколько стоит создать dating-приложения?

Если поискать информацию в интернете, пообщаться со студиями разработки, то вы столкнетесь с общей стоимостью создания приложения в $50,000-150,000. Сумма на самом деле огромная.

Причина такой высокой цены — многоэтапный процесс разработки, на каждом из которых задействована отдельная группа профессионалов:

Анализ бизнеса и маркетинга;

Управление проектом;

UI и UX-дизайн;

Разработка и тестирование;

Техническое обслуживание.

На каждом этапе вы потратите не менее нескольких тысяч долларов. Взять хотя бы средний период закрытия проекта в три месяца и работу разработчика со ставкой в $40 в час, что уже составит $20,000.

Конечно, стоимость разработки зависит от сложности продукта, наличия кастомных решений и используемых сервисов. Сбить ценник получится, если вы решите использовать базовый функционал и примитивный интерфейс, но в таком случае стоит ожидать соответствующего отклика от пользователей.

Монетизация

Все инвестиции, если использовать их правильно, можно вернуть. Ваша задача — ответить на вопрос: как вы хотите зарабатывать деньги с помощью своего приложения?

Обычно используются следующие способы монетизации:

Платная реклама;

Планы подписки;

Покупки в приложении;

Покупка премиум-функций.

Tinder — отличный пример использования платной рекламы и премиальных подписок. Премиум-планы значительно расширяют функциональность приложения, гарантируя пользователям, что они не тратят деньги впустую. На своем опыте создатели приложения доказали, что прибыль может превышать миллиарды.

Заключение

Одно мы знаем точно: приложения для знакомств никуда не денутся, их востребованность будет расти. Поэтому идея создания еще одного подобного продукта весьма перспективна. Спрос на приложения растет, а это именно то, что вам нужно.

Помните, для кого вы запускаете приложение, не создавайте очередной клон Tinder, и привнесите что-то новое и оригинальное.

И если вы не готовы отдать $40,000 за разработку, обратите внимание на no-code инструменты. No-code платформы и AppMaster.io в частности обойдутся намного дешевле и при этом помогут создать качественный продукт. AppMaster.io предлагает автоматически сгенерированный бэкенд, базу данных на основе PostgreSQL, функциональность API и возможность создавать нативные приложения. Попробуйте и запустите первую версию своего приложения всего за пару недель.