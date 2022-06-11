В последние несколько лет мы наблюдали закрытие многих школ и колледжей по всему миру в связи с ростом пандемии COVID-19. За это время вся система образования была переведена на онлайн-обучение. Как преподаватели, так и студенты используют платформы электронного обучения для своих занятий и курсов. Поэтому вы хотите узнать, как создать платформу электронного обучения, соединяющую преподавателей и студентов с помощью цифровых технологий.

Эти виртуальные учебные платформы больше не являются исключительным явлением для онлайн-курсов. Предприятия теперь используют онлайн-курсы для обучения своих сотрудников. Согласно некоторым исследованиям и отчетам, стоимость бизнеса онлайн обучения оценивается в 300 миллиардов долларов. Теперь возникают вопросы: как создать платформу электронного обучения? Каковы преимущества создания платформы электронного обучения, и какие шаги необходимо предпринять для создания виртуальной учебной платформы?

Перед тем как ответить на эти вопросы, давайте рассмотрим, что такое платформа электронного обучения. Проще говоря, электронное обучение - это цифровой метод обучения с помощью электронных устройств, таких как ноутбуки, смартфоны, планшеты и т. д. В этом методе от студентов не требуется физического присутствия на занятиях. Они могут посещать занятия из любого места. И они могут изучать курс в удобное для них время. В настоящее время существуют различные виды систем обучения, такие как MOOCs (Massive Open Online Courses), платформы потокового видео, дискуссионные форумы - вот несколько примеров. Теперь давайте рассмотрим шаги по созданию платформы электронного обучения.

Создание платформы электронного обучения: Шаги для реализации



Создание платформы электронного обучения - это длительный процесс, состоящий из нескольких этапов. И если вы человек, который не разбирается в кодировании или технологиях, то вам будет сложно создать образовательную платформу онлайн. Итак, чтобы создать образовательную платформу, вам необходимо выполнить следующие шаги:

Найдите свою идею

Чтобы создать виртуальную образовательную платформу, вы должны сначала разработать концепцию, которая позволит решить проблему и принести пользу людям. Для поиска идеи вы можете обратиться к различным отчетам и анализам. Согласно нескольким отчетам, мировой рынок электронного обучения, по прогнозам, достигнет 300 миллиардов долларов к 2025 году. Поэтому, чтобы стать успешным в этой индустрии виртуального обучения, вы должны создать продукт, который будет одновременно эффективным и доступным. Вы также можете обсудить с другими людьми их проблемы в виртуальном обучении и найти решение их проблем. Поступая таким образом, вы лучше поймете свою целевую аудиторию и то, как она отреагирует на вашу концепцию.

Исследуйте свою нишу

После того как вы придумали решение конкретной проблемы, вам нужно найти свою нишу. Проанализировав свою идею, вы получите представление о своей нише. Вы можете сосредоточиться на таких популярных категориях, как бизнес и предпринимательство, здоровье и фитнес, личностный рост, искусство и ремесла, компьютер и технологии. Вы можете воспользоваться помощью демографических данных ваших слушателей (возраст, пол и другие детали, связанные с продажами). Получение представления о целевых пользователях по их возрасту, полу и уровню образования даст вам преимущество в процессе развития платформы.

Это поможет вам понять возраст вашей аудитории и ее пол, чтобы вы могли разработать некоторые качества в соответствии с ними, чтобы привлечь их внимание и увеличить ваш бизнес. Вы также можете учесть их ключевые цели и предпочтения в обучении. Выполнив все эти действия, вы сможете подтвердить свою идею и легко найти свою нишу.

Выбор бизнес-модели

Прежде чем выбрать подход к разработке, первое, что вы должны сделать, - это выбрать бизнес-модель. Эта бизнес-модель будет определять, как ваша обучающая платформа будет получать доход. Ниже вы можете рассмотреть некоторые из популярных бизнес-моделей.

Подписка - В этой бизнес-модели пользователи покупают месячную или годовую подписку, которая дает им неограниченный доступ к содержимому сайта или курсам.

Аффилированная модель - В этой бизнес-модели вы можете предоставить интегрированные партнерские ссылки вместе с курсами. Люди могут делиться ими для продвижения курсов. Кроме того, они могут получать комиссионные, когда кто-то присоединяется к платформе, используя их ссылки.

Платные сертификаты - В этой бизнес-модели вы можете предоставлять пользователям сертификаты по окончании курсов. При этом пользователи платят за сертификат, проверенный платформой.

Корпоративное партнерство - В этой бизнес-модели вы можете сотрудничать с компаниями для разработки индивидуальных курсов и взимать с них соответствующую плату.

Платные курсы - В этой бизнес-модели вы можете предоставлять платные курсы. И когда студенты покупают любой курс, деньги идут преподавателю и владельцу сайта.

Это несколько лучших и наиболее используемых бизнес-моделей. Это поможет вам получить доход и сделать ваш бизнес прибыльным в Интернете.

Выберите подход к разработке

Разработка ведущей виртуальной учебной платформы требует планирования, рамок, технологий и обслуживания. На рынке существует два типа методов разработки таких платформ. Первый - это заказное программное обеспечение, а второй - готовое. Давайте поговорим о них подробнее:

Разработка программного обеспечения на заказ



Разработка программного обеспечения на заказ - лучший вариант, если вы хотите предоставить специализированные функции большому количеству людей. Хотя редактирование или изменение чего-либо в этом методе занимает больше времени, он позволяет реализовать любую желаемую функциональность и просто масштабировать ее.

Готовая разработка



Второй вариант - готовая разработка. Moodle, Joomla и Canvas - это некоторые примеры открытого или готового программного обеспечения с базовыми инструментами управления студентами и множеством бесплатных плагинов. Однако реализация специфических функций или импорт пользовательских тем в этих методах может быть затруднена. Если вы хотите выделить свой сайт из толпы, то вам необходимо выбрать лучшую технологию, уникальный дизайн и интересные атрибуты. Это привлечет внимание пользователя и придаст нашему сайту отличный от других вид. Простота имеет решающее значение в UI (пользовательский интерфейс) и UX (пользовательский опыт). Веб-сайт eLearning должен быть простым в навигации и управлении. Более того, поскольку мобильные устройства стали неотъемлемой частью нашей жизни, программа обучения должна быть отзывчивой, чтобы правильно работать на различных устройствах.

Добавьте интересные функции

Ядро практичной платформы электронного обучения состоит из нескольких качеств. Студентов, преподавателей и панель администратора можно разделить на три категории. Создание MVP (минимального жизнеспособного продукта), включающего только самые необходимые свойства, - это фантастический метод проверки полезности вашей идеи на реальных пользователях.

Некоторые основные функции трех категорий:



Функции профиля студента



Поиск и фильтр - эти основные опции позволяют искать определенные ключевые слова и курсы, отсортированные по категориям на основе предмета, цены и уровня опыта.

Предложения - эта функция поможет отобразить подходящие курсы в зависимости от интересов пользователя или истории курсов, на которые студент уже записан.

Простые варианты оплаты - профили студентов должны быть связаны с платежным шлюзом для простых и безопасных покупок. Кроме того, каждый профиль должен содержать основную информацию о человеке, историю его покупок и настройки профиля.

Функции профиля преподавателя



Панель преподавателя - базовая функция для преподавателей, позволяющая отслеживать загруженные ими курсы, количество участвовавших в них людей, уровень успеваемости студентов, а также панель для обсуждения, где преподаватель может дискутировать с другими студентами. Создание и обновление курсов - преподаватели должны иметь возможность изменять и редактировать свои курсы в любое время.

Особенности профиля администратора



Основные свойства, которыми должен обладать администратор: добавление, редактирование, удаление курсов, статистические отчеты и управление уведомлениями. Рассмотрим отправку подписчикам push- и email-уведомлений о новых курсах, рекомендациях, событиях и т.д. Это некоторые основные и важные для администратора курсы.

Проверьте свою идею на пользователях

После всех этих пунктов вы должны сделать свой бренд известным людям путем его маркетинга. Приобрести первого клиента непросто, но вы можете привлечь своих первых клиентов, студентов и/или преподавателей, если составите правильный план и выполните его. Еще один ключевой аспект тестирования вашего продукта - получение отзывов от первых пользователей. Вы узнаете, что лучше всего работает для ваших клиентов и где вы можете внести улучшения. Эта полезная информация поможет вам расширить масштабы вашей платформы, сделать ее особенной и эффективно реагировать на потребности ваших учеников. Это подводит нас к последнему шагу.

Взаимодействие с пользователями

Вы можете взаимодействовать со своими пользователями по поводу их опыта работы с вашими продуктами. Вы также можете предоставить учебники или руководства, чтобы научить их пользоваться программой и помочь им вовремя решить свои проблемы. Это укрепит ваши отношения с клиентами, а ваши клиенты будут рекламировать ваш бренд и делиться своими положительными отзывами с другими.

Используйте отзывы для улучшения вашего продукта

Получая отзывы от своих пользователей, вы можете использовать их для улучшения своего продукта. Это поможет вам поддерживать продукт в актуальном состоянии, чтобы он отвечал потребностям ваших пользователей. Реализуя замечания пользователей, ваш продукт будет легко выделяться на рынке по сравнению с другими.

Преимущества создания платформы электронного обучения



В настоящее время, после появления Ковида, поисковые системы по всему миру отмечают постепенный рост поисковых запросов типа "цифровое обучение", "образовательная платформа" и "MOOCs". Эволюция системы преподавания от традиционной к цифровой среде обучения значительно влияет на обучение студентов. У онлайн-обучения много преимуществ, вот некоторые из них:

Гибкость: Вы можете просто совмещать работу и учебу с помощью электронного обучения, и вы не ограничены рамками класса, города или даже страны. Если занятия проводятся онлайн, студенты могут посещать их из любого места.

Вы можете просто совмещать работу и учебу с помощью электронного обучения, и вы не ограничены рамками класса, города или даже страны. Если занятия проводятся онлайн, студенты могут посещать их из любого места.

Учиться в своем темпе: Это один из удивительных факторов виртуальных учебных платформ: вы можете учиться в своем темпе. Вы можете заходить на нужные вам курсы в любое удобное для вас время. Чтобы прояснить то, что вы пропустили, вернитесь к предыдущим лекциям или занятиям.

Это один из удивительных факторов виртуальных учебных платформ: вы можете учиться в своем темпе. Вы можете заходить на нужные вам курсы в любое удобное для вас время. Чтобы прояснить то, что вы пропустили, вернитесь к предыдущим лекциям или занятиям. Контроль над исследованиями : студенты цифровых классов учатся в своем собственном темпе и, по данным IBM, могут усвоить в пять раз больше материала, чем студенты традиционных курсов.

: студенты цифровых классов учатся в своем собственном темпе и, по данным IBM, могут усвоить в пять раз больше материала, чем студенты традиционных курсов. Экономия времени: По словам Брэндона Холла, онлайн-обучение требует от студента на 40-60 процентов меньше времени, чем традиционный класс.

По словам Брэндона Холла, онлайн-обучение требует от студента на 40-60 процентов меньше времени, чем традиционный класс. Высокие показатели удержания: Преподавателю нелегко удержать студентов во время курса. С другой стороны, электронное обучение повысило показатели удержания студентов на 25-60%, по данным Исследовательского института Америки, по сравнению с 8-10% при традиционном обучении.

Вот некоторые преимущества виртуальных обучающих платформ и приложений, а также растущая потребность в них, которые гарантированно вызовут интерес у начинающих предпринимателей и бизнесменов. Теперь давайте обсудим некоторые общие вопросы, которые придут вам в голову при создании виртуальной системы обучения. Например, сколько времени требуется для создания платформы электронного обучения? Что нужно для обучения через Интернет? Почему стоит создавать свои учебные онлайн-приложения у нас?

Часто задаваемые вопросы



Сколько времени требуется для создания платформы электронного обучения?



Согласно некоторым исследованиям, минимальное количество времени, необходимое для курсов средней интерактивности, займет примерно 180 часов в программировании, если работать каждый 1 час. Таким образом, согласно этим расчетам, на создание 20-минутного курса уйдет примерно 60 часов. Если вы работаете 40-часовую неделю, то вы затратили примерно полторы недели усилий. Но чтобы уменьшить все эти мучения, вы можете воспользоваться нашими услугами. AppMaster предоставляет такие услуги, как: создание мобильных приложений, разработка веб-приложений, разработка моделей данных и многое другое.

Что нужно платформе электронного обучения?



Некоторые основные качества должны быть необходимы для виртуального обучения. Вот некоторые из них:

Простой в использовании и интуитивно понятный интеллектуальный интерфейс

Использование отзывчивого дизайна

Широкий выбор учебных ресурсов

Использование различных учебных инструментов в тандеме

Какие платформы электронного обучения вы можете создать?



В AppMater мы можем создавать мобильные приложения, веб-приложения, конструкторы моделей данных и редакторы бизнес-процессов. Мы также можем интегрировать все ваши пользовательские торговые марки в желаемую программу обучения на базе веб-приложений или мобильных устройств. Вы можете изучить все эти аспекты и цены на наши услуги на странице AppMaster Pricing.

Почему стоит создавать приложения для онлайн-обучения с нами?



Если вы ищете, как создать виртуальную учебную платформу, то AppMater - это готовый к работе вариант. Потому что мы предоставим вам удивительные и готовые к использованию инструменты, веб-приложения и мобильные приложения. У нас есть команда очень талантливых разработчиков, которые помогут вам воплотить вашу идею в реальность. Если у вас есть какие-либо сомнения или вы хотите пообщаться с нами, то вы можете связаться с нами.

Вывод



В связи с повышенным спросом на онлайн-обучение рынок виртуальных обучающих платформ неуклонно растет. Существует множество вариантов разработки приложений, отвечающих требованиям вашей бизнес-стратегии. Некоторые средства разработки приложений для виртуального обучения MVP являются более экономичными, готовыми к выходу на рынок и быстрыми в создании решениями.

Другие приложения для электронного обучения, созданные на заказ, предлагают более продвинутые возможности, технологические стеки и большую функциональность, но они стоят дороже. Тип создаваемого вами приложения для электронного обучения определяется тем, какая разработка приложения оптимальна для ваших пользователей. Чем более удобным для пользователей будет ваше виртуальное учебное приложение, тем больше у вас будет возможностей для монетизации его возможностей. Способность вашей команды программистов создавать успешные приложения для виртуального обучения не менее важна.