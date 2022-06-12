Криптовалюты приобрели огромную популярность с момента их появления в качестве цифровой валюты в 2009 году. Предприниматели и искатели возможностей стремятся воспользоваться преимуществами этой захватывающей отрасли, запуская криптовалютный продукт и управляя торговой платформой для обмена криптовалютами. Будет ли это отличным вариантом для разработки криптобиржи со всем волнением, которое мы можем испытать?

Торговля криптовалютой была самой прибыльной формой бизнес-модели с 2017 года. Многие люди могут понятия не иметь об обмене криптовалютой и о том, как они используют различные приложения для обмена криптовалютой. Предприниматели могут заработать много денег, выступая в качестве посредников и быстро и точно выполняя транзакции через криптобиржи. Создание высококачественного программного обеспечения для криптобиржи имеет больше смысла, чем поиск методов добычи цифровых токенов.

Криптовалютные биржи становятся все более популярными

Компании по всему миру искали способы обмена криптовалютой с тех пор, как они стали известными. Рынок криптообмена открыл множество возможностей для людей, заинтересованных в развитии криптобирж. На платформе легко купить или продать криптовалюту, что позволяет любому получить быструю и долгосрочную прибыль. Криптобиржи также облегчают использование фиатных валют для покупки криптовалют.

Наиболее важные особенности криптовалютной биржи:

Покупатели ожидают от криптобиржи определенных характеристик, когда хотят купить цифровую монету.

Онбординг

Чтобы открыть учетную запись криптобиржи и иметь дело с криптовалютой, потребитель должен сначала создать учетную запись. К сожалению, для криптообмена недостаточно возможности авторизации через социальную сеть. Ваша процедура KYC (Знай своего клиента) потребует от вас получения идентификатора пользователя криптовалюты и другой информации, требуемой требованиями AML. Вместо того, чтобы запрашивать какие-либо данные от пользователя (может быть, просто адрес электронной почты), процедура KYC для транзакций криптообмена может быть инициирована, когда пользователь пытается выполнить сделку с криптографией через биржу.

Криптовалютный кошелек

Если вы работаете над централизованным цифровым активом, вам необходимо создать кошелек криптобиржи в приложении, чтобы клиенты могли хранить свои монеты. Получение и перемещение криптовалюты на баланс их биржевых счетов и из них будет осуществляться с использованием кошелька на криптоплатформе. Управлять несколькими криптокошельками (или адресами) для различных цифровых монет сложно, поскольку для каждого из них требуются разные кошельки на бирже.

Графики

Клиенты будут проводить большую часть своего времени в мобильном приложении биржи криптовалют для торговли и поиска цен на криптовалюту, трендов и других диаграмм, обычно отображаемых на основной панели инструментов приложения биржи криптовалют.



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Мобильное приложение, используемое для обмена криптовалютами, будет отображать список текущих ставок и предложений от покупателей и продавцов криптовалюты на своем экране, в книге заказов. Пользователи криптовалютной платформы ожидают, что мобильное приложение для обмена криптовалютой будет отображать общий спрос и предложение каждой криптовалюты. Это не то, что мы бы рекомендовали пользователям приложения для обмена криптовалютой. В прежнем пользовательском интерфейсе Kraken крипто-клиенты были напуганы, когда впервые увидели эту криптографическую диаграмму. Несмотря на это, несколько криптотрейдеров и криптопользователей еще не освоили искусство криптографических книг заказов.

История транзакций

Список всех криптовалютных транзакций, возможно, с разбивкой по фактической сумме и соответствующим комиссиям, должен быть доступен для пользователей криптовалюты при создании обмена для криптовалюты. Пользователи Crypto с энтузиазмом проверяют круговые диаграммы на панели инструментов приложения. Диаграмма может помочь понять, сколько криптовалюты они владеют, стоимость криптоактивов на каких биржах увеличилась больше всего, а также любую другую информацию, которая может помочь пользователям иметь дело с конкретной криптомонетой и заключить сделку.

Уведомления

Почти каждое криптовалютное онлайн-приложение или мобильное приложение для обмена имеют эти функции. Когда все должно делаться пользователем, на криптоплатформе должна быть визуальная подсказка, чтобы напомнить им об этом, поэтому было бы идеально иметь мобильное приложение криптобиржи. При создании крипто-сайта для обмена должна быть типичная функция уведомлений. Это побуждает потребителей использовать дополнительные меры безопасности или разблокировать новые уровни обмена криптовалютой, запрашивая дополнительную информацию для проверки. Чтобы завоевать доверие пользователей, необходимо включить в биржу криптовалюты функции.

Расширенные функции безопасности

Наконец, ни одно мобильное приложение для обмена криптовалютой для торговли не может существовать без надежных функций безопасности. Без функций безопасности вы не сможете получить поддержку пользователей криптовалюты. Если мобильное приложение криптовалюты будет иметь лучшие функции безопасности, это привлечет больше пользователей на длительный период. Биометрической и двухфакторной аутентификации недостаточно для приложения биржи. Недавняя скомпрометированная проблема многофакторной аутентификации CoinBase все еще не утихает в сознании общественности. Таким образом, расширенные функции безопасности являются обязательными на бирже, работающей с криптовалютой.

Расширенные возможности Обмен криптовалюты

Вот несколько дополнительных расширенных вариантов, которые вы можете включить в свой проект разработки криптобиржи, который выделяется среди остальных.

Совместное использование кода

Ставка криптовалюты аналогична банковскому депозиту в том смысле, что она позволяет вам заблокировать определенное количество монет и начать начислять проценты на эту сумму. Тарифы даже не близки к другим альтернативам DeFi с точки зрения стоимости. Таким образом, криптоплатформа должна иметь функцию совместного использования кода, которая станет отличным резервным вариантом для тех, кто не хочет постоянно торговать.

Интеграция областей с холодными стенами

Было бы неплохо, если бы технически подкованные люди могли связать свои онлайн-криптокошельки с автономными аппаратными кошельками, что позволило бы им хранить большое количество криптовалюты в кошельке. Пока ваши меры безопасности включены, хакеры не смогут получить доступ ни к какой крипто-доле или другой неактивной цифровой валюте на вашей криптовалютной бирже.

Интеграция кредитных карт

Клиенты ведущих криптобирж могут использовать свои кредитные карты для оплаты ежедневных покупок электронной валютой. Крипто-кэшбэк и другие преимущества должны быть включены в пакет.

P2P криптоторговля

Ваша программа развития криптобиржи может быть посредником для прямой торговли криптовалютой между пользователями. Пользователи считают, что альтернатива имеет смысл в контексте редких криптовалют, которые люди могут хранить в своих электронных кошельках. Вам будет поручено заморозить платежи в вашей функции до тех пор, пока обе стороны не согласятся и не предоставят обмен с пользовательскими рейтингами, отзывами и другой информацией. Как владелец, вы должны понимать архитектуру криптобиржи. Вы должны понимать, что независимо от того, предоставляете ли вы варианты торговли криптовалютой p2p пользователям через криптографическое приложение, это не ваш выбор — это требование функционального преимущества, которое пользователи хотели бы иметь.

Что следует учитывать при разработке криптобиржи:

Способность организации выполнять свою миссию и устанавливать объем операций для решения вопросов, связанных с развитием криптобиржи, крайне важна. Операционная мощность диктует, что вам нужно будет получить необходимые разрешения для обмена криптоплатформой. Вам нужно будет зарегистрировать и лицензировать криптобиржу в соответствии с местным или мировым законодательством.

Регуляторы и соблюдение правил

Почти каждая страна в мире строга в отношении использования криптовалют и запуска криптовалютных бирж, ориентируясь на интересы пользователей. Если вы хотите создать приложение для обмена криптовалютой, вам придется следовать рекомендациям KYC, чтобы защитить требования пользователей. Это означает, что вам нужно будет получать и отслеживать документацию, подтверждающую идентификацию клиентов при использовании биржи. Торговля криптовалютой не может быть разрешена для отмывания денег. Таким образом, основное внимание должно быть сосредоточено на рекомендациях KYC и закрытии лазеек, способствующих отмыванию денег, что должно быть неизбежной особенностью вашей биржи. Протокол обмена должен включать в себя API проверки клиентов и разрабатывать серверную базу данных для ведения точных записей и соблюдения правил.

Обмен денег

Архитектура криптообмена может помочь, если у вас есть партнер по обработке платежей, такой как банк, для конвертации платежей в фиатной валюте в обмен криптовалюты. Будьте в курсе циклов торговых расчетов банков в разных странах, чтобы предоставлять лучшие услуги пользователям криптовалюты. Приложение для торговли криптовалютой должно позволять пользователям добавлять и удалять деньги по своему усмотрению с помощью эффективного партнера по обработке платежей и API платежного шлюза.

Контроль потока наличности

Способность криптоплатформы быстро и легко переводить средства имеет решающее значение для ее долгосрочной жизнеспособности с точки зрения пользователей. Ни одна криптоплатформа не может процветать без постоянного потока транзакций. Позиция ликвидности вашей криптовалютной платформы должна быть интегрирована с позициями других криптобирж, если вы хотите управлять ликвидностью на своей криптоплатформе. С помощью современного API-интерфейса две криптобиржи могут передавать информацию о ликвидности и объеме торгов. Также полезно быть участником сети криптобиржи.

Поддержка обмена криптовалют

Количество криптовалют, которые будет поддерживать криптобиржа, имеет решающее значение в сегодняшней конкурентной среде. По оценкам CoinMarketCap, в обращении находится около 1500 криптовалют. Появление биржи Ethereum привело к увеличению количества запускаемых новых криптовалют, поскольку это упростило запуск новой монеты, следовательно, и новых криптобирж. Если платформа с архитектурой криптобиржи поддерживает несколько криптовалют, инвестиции в API для получения исторических цен, отображения в реальном времени и размещения ордеров на покупку и продажу будут значительными.

Наиболее важные функции приложения для обмена криптовалютой

Крайне важно, чтобы после того, как вы сделали все жизненно важные выборы в отношении своей фирмы по архитектуре криптобиржи, вы поняли основы архитектуры криптобиржи. Программное обеспечение для обмена криптовалютой должно быть молниеносным, простым в использовании для пользователей и иметь множество функций. Приложение должно включать следующие функции, чтобы соответствовать ожиданиям и целям пользователей.

Торговая биржа

Пользовательский интерфейс на передней панели

Кошелек для криптовалют

Панель администратора

Криптовалютное приложение должно добавить дополнительные функции для работы с каждой цифровой монетой, чтобы выполнять основные функции на основе пользовательского ввода или анализа самых популярных приложений обмена во всем мире. Давайте подробнее рассмотрим наиболее важные части приложения:

Торговая платформа

Торговая система отвечает за всю повседневную деятельность и является сердцем любой биржи. Все транзакции покупки/продажи в бизнесе должны быть выполнены, рассчитаны, доступны из книги заказов и сопоставлены; другие важные функции, которые вы должны включить в приложение для обмена. Настройка торгового механизма обмена криптовалютой должна быть главным приоритетом при разработке приложения. Приложение цифровой валюты — не более чем пустая оболочка, если у него нет работающей машины.

Пользовательский интерфейс во внешнем интерфейсе

Отличный торговый опыт может быть обеспечен только простым, удобным и минималистичным интерфейсом. Итак, убедитесь, что ваше торговое приложение для обмена криптовалютой соответствует всем требованиям. Интерфейс, который появляется в начале программы, в первую очередь отвечает за то, как ваша биржа видна пользователям, т. е. как они ее воспринимают. Сведите беспорядок к минимуму, и пользователям будет проще размещать сделки. При создании этого компонента убедитесь, что он имеет следующие функции:

Вход и регистрация для новых пользователей

Ввод/вывод средств для всех пользователей

Для всех пользователей книга заказов, сделки, баланс, статистика, графики и т.д.

Заказы на покупку и продажу для всех пользователей.

Характеристики помощи, доступной для всех пользователей.

Кошелек для цифровых денег для всех пользователей.

Обмен электронных валют не может функционировать без возможности принимать платежи через цифровой кошелек пользователя. Токены/монеты будут храниться в кошельке пользователя. Доверие между пользователями и вашим обменником цифровой валюты будет расти, если ваше решение для кошелька будет более безопасным. С помощью скрипта или API кошелек биржи может подключиться к приложению для обмена криптовалют.

Рабочее место администратора

Различные части бизнеса криптовалютной биржи могут управляться более эффективно с помощью административного интерфейса. Функции консоли обмена можно настроить под нужды конкретной компании, и, вероятно, пользователи об этом не узнают. Тем не менее, в целом, каждая консоль администратора биржи должна иметь возможность регулировать комиссию за торговлю, управлять списками электронных валют, добавлять новые валюты, зачислять/дебетовать деньги в кошельки и решать проблемы со службой поддержки. Все эти функции должны быть открыты для всех пользователей. Программное обеспечение для обмена криптовалютой со всеми вышеперечисленными функциями будет предрешено. Профессионалы могут помочь ответить на вопросы о разработке цифровой валюты/криптобиржи. Итак, найдите опытные руки для достижения ваших бизнес-целей.

Ознакомьтесь с вопросом разработки криптобиржи для большей ясности

Каковы особенности приложения для обмена криптовалют?

Как это связано с вопросом развития биржи?

Что такое баннер вопроса развития и торговля?

Выберите торговое приложение, которое вы хотите использовать, а затем выбор юрисдикции жизненно важен для баннера с вопросом о разработке.

Подумайте об архитектуре, стеке технологий и API. Это жизненно важно в вопросах обмена.

Поиск поставщика ликвидности является основной задачей при создании биржи.

Позаботьтесь о безопасности и прозрачности, жизненно важном факторе для баннера с вопросом о разработке.

Проверьте свою криптобиржу.

Убедитесь, что бизнес-процессы являются устойчивыми, что является важным аспектом баннера вопроса о развитии.

Могу ли я разработать криптобиржу?

Построить свой проект по торговле криптовалютой будет дорого из-за сложной ситуации, которую вам придется преодолеть, если вы выберете традиционный подход к разработке. Вам понадобится непредубежденность и избыток предпринимательской энергии, чтобы наладить свой бизнес по обмену криптовалют.

Сколько стоит построить криптобиржу?

Минимум 135 000 долларов США требуется для создания и запуска разработки криптобиржи. В этот ценовой диапазон включены технологии, хостинг, первая юридическая консультация, государственная регистрация и начальная реклама. Но вы можете значительно сэкономить на разработке, если воспользуетесь подходом без кода и обратитесь к платформе AppMaster.

Вывод

Как создать проект криптобиржи? Вопрос напрямую связан с вашими ресурсами, предпринимательством, устойчивостью, чтобы оставаться на рынке, а также вашими знаниями в области криптовалюты и технологии блокчейна. Все вышеперечисленное должно быть синхронизировано с надлежащим маркетинговым планированием, которое действительно может превратить новый проект разработки криптобиржи в сферу успешного предприятия. Успешное управление криптобиржей и обеспечение ее самостоятельности — это не только денежный вопрос, но и сочетание всех типичных бизнес-элементов. С группой квалифицированных и опытных людей вы можете сделать криптопроект своей мечты, имея криптовалютную биржу, успешным предприятием.