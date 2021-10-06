Человеку свойственно любить своих питомцев. Владельцы домашних животных любят заботиться о своих питомцах и поддерживать с ними сердечную связь. Даже собаки не исключение. Они являются одними из самых любимых питомцев их владельцев. Даже если у вас нет собаки, вы, скорее всего, будете любить ее и играть с ней. Человеческая привязанность к собакам вдохновила многих людей стать владельцами домашних животных. Наконец, массовое увеличение числа владельцев домашних животных помогает зооиндустрии расти с каждым годом. В этом занятом мире владельцы собак не могут найти достаточно времени для выгула собак и поиска службы выгула собак. Сегодня огромное распространение приложений для выгула собак открыло новые горизонты для владельцев собак. Эти расширенные приложения для выгула собак имеют

позволили владельцам получать услуги по выгулу собак, не выходя из дома. Согласно недавнему исследованию PetKeen, индустрия выгула собак выросла на 17% в период с 2016 по 2021 год и составила 979,2 миллиона долларов в 2021 году. В их исследовании также утверждается, что владельцы собак ежегодно тратят 70 миллиардов долларов на услуги по выгулу собак.

Итак, согласно этому опросу, проведенному PetKeen, очевидно, что выгульщики пользуются спросом, и индустрия выгула собак, скорее всего, вырастет к 2023 году. После изучения этой статистики становится очевидным, что у выгульщиков большое будущее. для прогулки с собакой. Более того, владельцы собак любят нанимать человека для выгула собак, чтобы уберечь своих питомцев от болезней. Вы планируете заняться выгулом собак? Вы хотите предоставлять владельцам собак услуги по выгулу собак? Если вы хотите расти в индустрии выгула собак, крайне важно создать надежное приложение для выгула собак, чтобы оказать влияние на этот бизнес. Возможно, вам будет сложно создать приложение для выгула собак с нулевым знанием программирования. Если да, мы можем помочь вам в этом отношении, и в этой статье мы поможем вам создать надежное приложение для выгула собак, которое может заинтриговать владельцев собак, чтобы они заказали ваши услуги. Прежде чем начать, давайте рассмотрим причины, по которым владельцам собак нужно приложение для выгула собак по запросу.

Зачем нам нужно приложение для выгула собак по требованию?

Без сомнения, собака — более милое домашнее животное для содержания в вашем доме. Они пушистые от милоты. Но содержание собаки в вашем доме увеличивает ваши обязанности. Причина в том, что собаки нуждаются в постоянном уходе, кормлении, физических упражнениях и человеке, который может проводить с ними время, играя и гуляя, чтобы освежить их энергию.

Кроме того, вам нужно указать время в вашей повседневной жизни, чтобы гулять с вашей собакой. Чтобы выполнить свои обязанности, нанять человека для всех задач невозможно. Но вы можете нанять выгульщика для аутсорсинга услуг по выгулу собак по требованию. Собачник возьмет на себя обязанность вывести вашего питомца на прогулку. Благодаря популярности приложений для выгула собак по запросу владельцам домашних животных может быть легко нанять компетентного выгульщика собак, который будет владеть их собаками.

В этом занятом мире у владельцев собак не хватает времени, чтобы проводить их со своими пушистыми друзьями из-за их рабочих обязательств и других графиков. Таким образом, нехватка времени и напряженный график создали потребность в приложении для выгула собак по требованию. Вот почему в последние годы рынок приложений для выгула собак процветал. Из-за популярности этих приложений для выгула собак было бы неплохо создать собственное приложение для выгула собак с помощью инструмента без кода. Давайте углубимся в детали того, как создать элегантное приложение для выгула собак, даже если у вас нет технического образования. Давайте начнем.

Как мне сделать приложение, подобное WAG?

Прежде чем создавать собственное приложение по запросу для выгула собак, вам необходимо проанализировать приложения конкурентов, чтобы понять рынок приложений для выгула собак. Анализ конкурентов поможет вам добавить дополнительные функции, чтобы сделать ваше приложение для выгула собак более интерактивным. Мы рекомендуем вам проанализировать Rover, Wag и Barkly Pets, которые предлагают удобные приложения для собаководов и владельцев собак. Эти приложения для выгула собак гарантируют, что владелец собаки наймет подходящего выгульщика, который сможет позаботиться о его питомце от кормления до прогулки. Давайте углубимся в детали этих приложений для выгула собак по требованию:

Баркли Домашние животные

В отличие от других приложений для выгула собак, Barkley Pets — это приложение для выгула собак по запросу, которое позволяет встречаться между владельцем домашнего животного и выгульщиком, чтобы нанять лучшего выгульщика для их выгула. Это приложение для выгула собак не берет комиссию за наем выгульщиков. Более того, Barkly не взимает плату с пешеходов за их услуги. Вместо этого это приложение взимает абонентскую плату в размере 8,50 долларов США в месяц с новых ходунков после того, как они заработают 100 долларов США. Вот почему многие выгульщики собак интересуются их политикой монетизации.

Виляние

Wag — популярное приложение для выгула собак, которое привлекает владельцев домашних животных различными услугами. Услуги этого приложения позволяют владельцам домашних животных помогать им выгуливать, кормить и предоставлять другие услуги по требованию. Помимо этих услуг, это приложение для домашних животных предоставляет информацию о собачьем корме, здоровье, занятиях и поведении. Отличительной чертой Wag является то, что он предоставляет владельцам собак запирающиеся ящики для защиты своей собственности. Цель сейфа - хранить ключи от дома владельцев в надежном хранилище. Таким образом, ходячие могут получить доступ к домашним ключам в любое время.

Ровер

Rover, запущенный в 2011 году, является популярным приложением для выгула собак. Он привлек огромное внимание любителей собак и заменил многие приложения для выгула собак по запросу. Rover имеет дело с 300 000 собак в 10 странах с 95% положительных отзывов. Возможно, вас интересует формула успеха этого популярного приложения для выгула собак. Мы представляем основные функции, которые выделяют это приложение для выгула собак среди других приложений.

Во-первых, Rover предлагает удобный пользовательский интерфейс для владельцев собак и тех, кто выгуливает собак. Приложение предоставляет интуитивно понятный интерфейс для пешеходов и владельцев, в котором легко ориентироваться. Регистрация и заказ услуг для собак в приложении Rover занимает несколько минут. Во-вторых, это популярное приложение для выгула собак предлагает различные услуги по омоложению жизни собаки. Помимо выгула, владельцы собак могут воспользоваться услугами приюта для собак и детских садов, если это необходимо. Кроме того, это приложение также предоставляет владельцам собак возможность ухаживать за своими пушистыми друзьями. В-третьих, Rover — приложение для ходьбы, известное своим уникальным ценностным предложением (UVP). УВП обеспечивает страхование владельцев собак и их имущества. Это приложение предоставляет 1 миллион долларов в качестве страховки на случай повреждения имущества и 25 000 долларов на случай любого несчастного случая, произошедшего с собакой. После анализа конкурентов этих приложений для выгула собак пришло время начать свой бизнес, предлагая профессиональные услуги по выгулу собак.

Как создать приложение для выгула собак?

После подробного анализа этих приложений по запросу для выгула собак давайте представим основные шаги и функции, которые вы должны добавить в свое приложение для выгула собак:

Определите свою бизнес-идею

Когда вы планируете начать свой бизнес по выгулу собак, первым шагом будет создание надежной бизнес-стратегии для вашего приложения для выгула собак по требованию. После определения вашей бизнес-стратегии вы сможете установить свои настоящие и будущие бизнес-цели. Вы можете планировать преуспеть в своем бизнесе по выгулу собак в качестве зооагентства или индивидуального предпринимательства. Чтобы получать больше дохода от приложения для выгула собак, вы можете предлагать больше услуг, включая здоровье собак, детский сад, кормление собак и услуги по уходу. Но вам нужно быть осторожным с вашими возможностями при расширении ваших бизнес-услуг. Мы рекомендуем вам начать с услуг по выгулу собак и расширять масштабы вашего бизнеса в будущем.

Исследования рынка

Исследование рынка поможет вам понять ситуацию на рынке. Планируя начать свой бизнес по выгулу собак по требованию, вы должны учитывать следующие факторы:

Ваша целевая аудитория

Проблема и ваше решение для ее решения

Последние тенденции в зооиндустрии

Как вы повышаете ценность жизни домашних животных?

Кроме того, вам необходимо изучить своих конкурентов в индустрии домашних животных. Для исследования конкурентов необходимо учитывать:

Популярное приложение для выгула собак в вашем районе

Услуги, предлагаемые приложениями для выгула собак по требованию

Производительность ваших конкурентов

Возможности уже существующих приложений для выгула собак

Примечательно то, что исследование конкурентов позволяет вам получить вдохновение для своего бизнес-приложения. Это не обязательно означает копирование их бизнес-идей. Если вы хотите, чтобы ваше приложение для выгула собак выделялось среди других, вы должны добавить уникальные функции. С этой целью вы можете провести мозговой штурм над новой идеей, которая может повысить ценность вашего приложения для прогулки с собакой. Вы должны разработать лучшее приложение для выгула собак для собаководов и владельцев, которое может улучшить жизнь домашних животных.

Сотрудничайте с деловым партнером

Если вы хотите добиться успеха в своем приложении для выгула собак, лучше всего сотрудничать с деловым партнером. Для делового партнерства вам нужен человек с таким же интересом и доверием, чтобы ваш бизнес процветал еще больше. Различные бренды домашних животных доступны на таких рынках, как корма для домашних животных, центры по уходу за домашними животными, учебные центры и институты по уходу за домашними животными. Сотрудничайте с такими компаниями, чтобы выделить свой бизнес среди приложений для выгула собак. После тщательного анализа конкурентов, сравнения с конкурентами и исследования рынка выберите лучшие функции для лучшего приложения для выгула собак. Чтобы создать прибыльное приложение для выгула собак для выгуливающих собак и владельцев собак, удобно составить подробный список функций, которые вы хотите добавить в него.

Руководство по разработке приложения для выгула собак по требованию

В нынешнюю эпоху выгул собак стал модой для владельцев собак; Иметь собаку не так просто, потому что в обществе у вас есть определенные обязанности. Владельцы собак организуют для них специальное питание, купание, путешествия и прогулки. Хозяин должен создать для вашей собаки роскошный образ жизни.

В обязанности владельца входит уход за собакой и ее дрессировка; если у владельца нет надлежащего доступа к этой информации, тогда доступны приложения для выгула собак для получения достоверных указаний. Информация о приложении для ходьбы поможет владельцу иметь собаку. Приведенное ниже пошаговое руководство поможет вам разработать приложение для выгула собак.

Как работает приложение для выгула собак?

Это приложение для выгула собак более удобно для занятых родителей собак; используя его, вы не беспокоитесь о выгуле собак. Метод использования этого приложения для выгула собак: владелец собаки (пользователь) входит в приложение с помощью электронной почты, а затем регистрируется, а также упоминает информацию о собаке в приложении после упоминания всех сведений о собаке и найма выгула. с ближайшего места. Это приложение для выгула собак является отличным источником дохода для выгульщиков и легко для владельца.

Является ли разработка приложения для выгула собак более прибыльной?

Людям нравится иметь собак, и требуется время, чтобы разработать больше приложений для выгула собак; Кроме того, собаки заботятся о центре своей заветной жизни. Согласно опросу, проведенному Американской ассоциацией товаров для домашних животных (APPA) , у 63,3 миллиона человек есть собака. Эта ассоциация также проверяет их рабочее время и право собственности на собаку. Сегодня люди много работают, проводят общественные мероприятия и проводят время с семьей, но им также нравится иметь собаку. Тем не менее, эти приложения для выгула собак — отличный вариант для ухода за собакой. Приложения для выгула собак становятся популярными, потому что люди сейчас ведут активный образ жизни. Эти приложения для выгула собак представляют собой экономящий время и эффективный инструмент для заработка, а также предоставляют больше возможностей для бизнеса для собаководов.

Основные функции приложения, которые вам нужно знать

Чтобы создать надежное приложение для выгула собак для владельцев собак и тех, кто выгуливает собак, вам необходимо знать важные функции, которые необходимо добавить в него. Для этого вы можете ознакомиться с функциями Wag. Давайте взглянем.

Вход/настройка профиля

Популярные приложения для выгула собак имеют удобный интерфейс. Владелец регистрируется и настраивает профиль в этих приложениях для выгула собак. В случае необходимости владелец собаки заказывает выгульщик и назначает время для выгула собаки. Кроме того, в этих приложениях есть возможность снять ходунки, если владелец решит сам выйти на прогулку с собакой.

Введите данные о собаке

В этой функции вы упоминаете все о том, что нравится и не нравится вашей собаке, например, о ее поведении, есть ли у собаки какие-либо аллергии или любимая еда, а также информацию о лекарствах. Эта информация помогает выгульщику сделать хороший день для собаки.

Бронирование прогулки

Услуга выгула вашего питомца по запросу имеет эффективные функции, когда она представлена в виде приложения. Всякий раз, когда вы берете эти услуги по выгулу вашего питомца, вы должны указать время прогулки, потому что это будет удобно для выгула и выгула собак. Как владелец собаки, всякий раз, когда вы заказываете услугу выгула, вы должны указать время для удобства своих собак.

GPS-отслеживание

Эта функция отслеживания очень полезна для владельцев собак, которые больше беспокоятся о своих питомцах. Это помогает знать владельцу собаки, по какому пути следует выгульщик и подходит ли этот путь для питомца или нет.

Расписание прогулки

Используя эту функцию, вы можете запланировать прогулку вашего питомца на долгосрочной основе. Это удобнее для тех, у кого очень плотный график. Ходячие просто приходят и забирают собаку.

Способ оплаты приложения для выгула собак

Самый простой способ оплатить комиссию за услуги выгульщикам собак через приложение. Тем не менее, нет никакой толкотни или суеты для захвата наличных денег. Для дебета или кредита можно использовать любой удобный способ.

Отзывы

Обзор — очень полезная функция в приложении для прогулок, где владелец собаки оставляет отзыв, который помогает улучшить услуги по выгулу. Пользователь оставляет отзывы как в ситуациях удовлетворения, так и неудовлетворения, и этот отзыв или рейтинг помогает другим людям в найме ходунков. Таким образом, исходя из этой обратной связи, пешеходы всегда предпочитают предоставлять хорошие услуги по ходьбе.

Отправить уведомление

Push-уведомления — лучший способ получать оповещения о вашей собаке. С помощью push-уведомлений вы будете знать все, начиная с того, что вы поднимаете собаку, и заканчивая ее падением. Вы также можете отслеживать маршруты пешеходов, платежные операции и статус бронирования.

Расширенные функции приложения для выгула собак по требованию

Мы представляем расширенные функции приложения для выгула собак. Вы можете сделать свое приложение для выгула собак более продвинутым, добавив в него эти функции. Добавление этих функций в ваше приложение может выделить ваше приложение среди других приложений.

Свидание с собаками

Каждое живое существо хочет общаться, и собаки также хотят встретиться со своими друзьями. Ежедневно посещайте парки для собак и убедитесь, что ваш питомец счастлив. И еще одна важная вещь – уберечь своего пушистого щенка от больших собак из-за испорченного веселья маленьких.

Уведомления о событиях и распродажах

Это приложение для выгула собак поможет вам, когда поблизости устраиваются какие-либо мероприятия или распродажи. Присоединяйтесь к этим мероприятиям и встречайтесь с другими владельцами собак, чтобы узнать больше о других собаках. Эти мероприятия организуются для организации обслуживания собак, дрессировки и кормления собак, что помогает владельцам лучше понять домашних животных.

Функция сообщества

Эта функция позволяет владельцам собак и опекунам собираться вместе и обсуждать своих питомцев. Обменивайтесь информацией о своей собаке с ходунками; это лучший способ создать сообщество любителей выгуливать собак.

Найм разработчиков приложений

Чтобы создать интерактивное приложение для выгула собак, крайне важно нанять профессионального разработчика. Прежде всего, если вы начинаете свой бизнес по выгулу собак, мы рекомендуем вам попробовать AppMaster, если у вас ограниченный бюджет. Этот инструмент без кода поможет вам очень быстро создать приложение.

Как монетизировать приложения для выгула собак?

Интеграция с электронной коммерцией

Электронная коммерция — лучшая и наиболее выгодная платформа для продажи товаров, в сочетании с другим программным обеспечением, которое CRM и ERP помогают увеличить ваши продажи. Интернет-продажи также экономят время; вы можете указать цену вашего продукта, наличие на складе и денежную транзакцию.

Рекламные продажи и комиссия

Комиссия — это замечательный вариант для заработка и продажи вашего продукта. Когда ваш продукт продается в Интернете, определенная сумма напрямую переходит к продавцу. Рекламная распродажа — лучший способ монетизации, установления платных партнерских отношений и показа рекламы в приложении для выгула собак. Это поможет вам в партнерстве с другими компаниями, связанными с собаками. Когда вы сотрудничаете с собачьими компаниями, убедитесь, что они повышают ценность жизни собак.

Вывод

Мы надеемся, что вы хорошо понимаете приложение для выгула собак и значение этого приложения для владельцев собак. Чтобы создать надежное приложение для выгула собак, мы рекомендуем вам попробовать AppMaster. Прелесть этой платформы без кода заключается в том, что она предоставляет функции перетаскивания для создания приложений. Кроме того, этот конструктор приложений без кода также предоставляет серверную часть, поэтому вы можете получить доступ к коду приложения для выгула собак, даже если вы не используете платформу. Попробуйте AppMaster и поддержите свой бизнес для собаководов и владельцев собак.