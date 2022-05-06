Сложно уследить за всеми визитами к врачам, регулярными наблюдениями и анализами, чтобы оставаться здоровым и не отнимать много времени на лечение. К счастью, мы живем в эпоху, когда все, что нужно сделать — загрузить специальное медицинское приложение, открыть его на своем смартфоне и загрузить туда свои данные.

На помощь пришли персональные медицинские приложения. В них можно отслеживать каждый анализ и результат, каждую встречу с врачом и выписанный рецепт, заносить их в свой календарь и заметки и вывести управление медицинским обслуживанием на новый уровень. Давайте детальнее рассмотрим медицинские приложения и на то, что нужно для их разработки в данной статье.

Что такое медицинское приложение?

Термин «приложение для здоровья» или «медицинское приложение» относится к приложениям для смартфонов и планшетных ПК, которые предоставляют услуги, связанные со здоровьем. Поскольку они доступны пациентам дома и в пути, медицинские приложения являются частью движения к полностью мобильному здравоохранению. Несколько различных типов медицинских приложений доступны для загрузки в магазинах приложений. Многие из этих приложений направлены на то, чтобы помочь потребителям улучшить образ жизни, предоставляя информацию о здоровье и питании. Другие технологии помогают врачам и пациентам общаться на расстоянии, например, приложения для людей с диабетом, которые мгновенно передают показания уровня глюкозы своим лечащим врачам. Несколько медицинских приложений предназначены для врачей — многие приложения интегрируют mHealth с электронными медицинскими картами (EMR), что позволяет врачам более эффективно отслеживать своих пациентов.

Могут быть приоритетные типы медицинских приложений:

приложения для отслеживания здоровья пациентов;

приложения для записи к врачу и клинической помощи;

приложения для медицинских справочников и баз данных;

профессиональные сетевые приложения;

приложения «Доктор по запросу».

Например, одно из самых популярных медицинских приложений для врачей — Medscape. Это потрясающий источник современной медицинской информации, но не только потому, что это полезный справочник лекарств. Это также полезный инструмент для того, чтобы быть в курсе последних новостей и событий в области медицины.

Пользователи должны вводить все данные вручную в простые медицинские приложения, и приложение обычно используется только для отслеживания анализов или параметров тела, таких как кровяное давление. Функций не так много, и процесс намного проще. Однако базовые медицинские приложения неэффективны и отнимают много времени, поскольку все делается вручную.

Вы можете использовать автоматизацию, интеграцию, подробные медицинские отчеты и даже медицинские консультации в более сложных медицинских приложениях. Вполне возможно, что создание такого приложения будет стоить дороже и потребует использования более сложного технологического стека с API и улучшенным дизайном UX. Вот почему так важно понимать ожидания ваших потребителей при разработке кастомизированного медицинского приложения.

Чего люди ожидают от медицинских приложений?

Приложения для управления личными данными должны предоставлять ряд базовых возможностей. Вот некоторые примеры:

Простые способы использования приложения

Полезно иметь отличительные черты в приложении, но основные функции должны быть легко доступны пользователям. Пациенты не будут использовать приложение, если оно увеличивает время, которое они уже тратят на уход за собой.

Пациенты ищут приложение для смартфона, которое поможет им сэкономить время при планировании, изменении или отмене визита к врачу. Пациенты откажутся от мобильного приложения, если им потребуется много времени, чтобы понять, как оно работает.

Итак, будь то запись на прием или планирование онлайн-диагностики, успешное мобильное медицинское приложение — это то, что делает медицину доступнее и убирает трудности.

Это ускорит процесс для врачей и может сэкономить много времени пациентов. Медицинское приложение должно сэкономить много времени и усилий для пациентов, а не добавить им проблем.

Подробная и действенная информация

Согласно статистике загрузок приложений, пациенты проявляют большой интерес к мобильным приложениям и платформам для здоровья. Пациенты загружают эти приложения, потому что взамен они приносят пользу. Предоставление информации только ради информации не сделает приложение успешным.

Пациенты хотят понимать все, что нужно знать о своем состоянии, его причинах и о том, как они могут использовать эти знания для улучшения своего здоровья. Ваше медицинское приложение должно предоставлять информацию о конкретной ситуации и направлять пациентов через совокупность знаний.

Убедитесь, что ваше приложение интересно, используя интерактивные инструменты и не технический, не заумный язык.

Профессиональная помощь всегда доступна

Пациенты должны иметь возможность легко взаимодействовать с поставщиками медицинских услуг через мобильное приложение здравоохранения. Согласно исследованию, 75% посещений больниц могут осуществляться по телефону или по видеосвязи.

Предоставление места, где пациенты и врачи могут общаться, принесет пользу обеим сторонам. Услуги телемедицины позволяют пациентам экономить время и деньги на посещениях больниц, а также позволяют врачам для них на более личном уровне.

Опять же, убедитесь, что эти функции просты в использовании для конечных пользователей.

Социальная сеть пациентов

Пациенты хотят взаимодействовать и общаться друг с другом. Крайне важно включить элемент социальной сети в ваше медицинское приложение.

Включение социальных аспектов в ваше приложение дает несколько преимуществ. Когда у кого-то диагностируют конкретное заболевание или состояние, он, как правило, хочет общаться с другими людьми, которые имели то же самое состояние или заболевание.

Это заставляет пациентов чувствовать себя желанными и частью заботливого сообщества. Вполне возможно, что пациенты будут более заинтересованы в вашем приложении для здравоохранения, если они будут получать уведомления о новых версиях при его загрузке.

Простой, но уникальный цифровой опыт

Потребителям в современном мире нужен простой и привлекательный пользовательский интерфейс. По статистике, 90% приложений mHealth редко используются после загрузки. Плохой пользовательский опыт может быть причиной того, что так много мобильных медицинских приложений не производят хорошего первого впечатления.

Данные показывают, что около 21% миллениалов удалили бы приложение, если бы оно предоставляло плохой пользовательский опыт.

В результате ваше мобильное приложение должно иметь интуитивно понятный пользовательский интерфейс. Важно подчеркнуть, что медицинские приложения должны быть полезны и привлекательны, особенно когда речь идет о визуализации данных.

Пациенты гораздо более склонны сохранять и использовать приложение, если в них есть привлекательные картинки.

Пользователи обычно предпочитают веб-сайты и дизайн с расслабляющими оттенками. Кроме того, не забывайте учитывать свою целевую аудиторию при разработке общего внешнего вида. Например, если вы продаете продукт пожилым людям, ваше программное обеспечение должно иметь более значимые значки и увеличенные копии.

Подключенные дополнительные устройства

Подключенные к приложению технологии, такие как трекеры здоровья и умные часы, сейчас в моде. Согласно новому исследованию Juniper Research, к 2023 году индустрия медицинских гаджетов достигнет 20 миллиардов долларов.

Более быстрое внедрение дает уникальную возможность разработать приложение для здравоохранения, которое можно легко связать с медицинскими гаджетами.

Медицинский гаджет может отслеживать жизненно важную информацию, такую ​​как частота сердечных сокращений, уровень сахара в крови, тремор, контроль осанки, циклы сна и физическая активность. Эта информация может помочь пациентам лучше понять свои упражнения, пересмотреть свой образ жизни и дать им больше контроля над своим здоровьем.

Зачем людям медицинские приложения?

Можно выделить несколько основных причин:

Пациенты и лица, осуществляющие уход за такими пациентами, могут использовать приложение, чтобы следить за состоянием своего здоровья, таким как болезни сердца, диабет, беременность, психическое здоровье и многое другое.

Разрешить поставщикам медицинских услуг делиться и сообщать о медицинских записях пациента в любом месте. Следить за лекарствами, их аналогами и правильным приемом лекарств. Ключевые шаги для создания медицинского приложения

Процесс разработки персонального медицинского приложения, как и любого другого приложения, начинается с определения целевой аудитории и включает в себя типичные этапы, такие как исследование конкурентов, выбор набора функций, выбор стека технологий и само написание кода.

Поймите своего пользователя

Когда мы говорим об ожиданиях потребителей, это означает лучше узнать своих клиентов, целевую аудиторию. Многие действия упрощаются, если вы понимаете своего пользователя: разработка превосходного продукта, определение характеристик продукта и разработка стратегического и выгодного плана продвижения — все это примеры работы с целевой аудиторией. Соберите необходимую информацию о личности пользователя, проведя исследование и установив критические демографические критерии.

Думайте о безопасности

Повышенная безопасность — важный способ защитить конфиденциальную информацию пользователей об их здоровье. Что здесь можно предпринять:

Двухфакторная аутентификация, также известная как двухэтапная проверка, представляет собой форму многофакторной безопасности, в которой используется как пароль, так и одноразовый код, отправленный на телефон;

Чтобы защитить от возможных угроз безопасности, сократите режим сеанса до определенного времени;

К личной информации следует относиться с осторожностью. Не рекомендуется использовать красочные и привлекающие внимание шрифты в медицинских приложениях, чтобы их было безопаснее запускать их в общественных местах.

Какие функции включить в медицинское приложение?

Начните с наиболее важных функций каждого персонального медицинского приложения.

Авторизация учетной записи: сделайте этот процесс быстрым и легким, но помните, что он должен быть безопасным, поскольку вы работаете с большим количеством личной информации.

Профиль пользователя: для ввода пользователями общей информации о них с возможностью ее изменения.

Отслеживание: позвольте пользователям контролировать все свои данные, получить к ним быстрый доступ и обеспечить фильтрацию по периодам и медицинским категориям.

Категоризация: пользователям необходимо классифицировать свои медицинские документы и встречи с врачами.

Уведомления: получайте уведомления о предстоящих встречах.

Кроме того, вы можете добавить дополнительные функции в свое личное медицинское приложение.

Выберите технический стек

Когда вы перейдете к приложению со списком функций и общим изображением вашего медицинского приложения, определитесь с инструментами и технологиями, которые вы будете использовать для создания приложения. Эти инструменты и инструменты будут включают библиотеки, языки программирования, фреймворки и т. д.

Для фронтенда это ReactJS, NextJS.

В стек бэкенда часто входят NestJS, Hasura, AWS Lambda.

Базы данных должны быть безопасными и иметь возможность быстро обрабатывать запросы. Среди лучших вариантов — Postgres.

В зависимости от сложности вашего личного медицинского приложения вам может потребоваться рассмотреть возможность интеграции функциональности API-решений с искусственным интеллектом.

Также важно решить, будете ли вы использовать нативное приложение или кроссплатформенное, поскольку это потребует адаптации технического стека.

Создайте удобный UX-дизайн

Управление должно быть простым в личном медицинском приложении. Подумайте о пользовательском потоке и переключении между экранами. Показывайте только необходимую информацию в один момент, чтобы не перегружать пользователей.

Мы рекомендуем использовать простой язык, чтобы все было легко понятно. Медицинское приложение не должно быть связано с неизвестной терминологией.

Протестируйте и запустите

Когда этап разработки медицинского приложения будет почти завершен, и вы будете готовы представить первый MVP, пусть ваша команда QA протестирует все должным образом. Будет полезно привлечь к процессу людей, имеющих отношение к медицине.

Как только все будет проверено и улучшено, запустите свое медицинское приложение. Имейте в виду, что запуск не означает просто размещение продукта в магазинах. За успешной работой приложения стоит маркетинговая стратегия.

Советы по созданию мощного медицинского приложения

Подводя итог, вот список советов, которые помогут вам создать мощное личное медицинское приложение:

Подумайте о своих клиентах и ​​их потребностях. Всегда стройте процесс разработки с учетом потребностей и ожиданий пользователей и предоставляйте им эффективный медицинский инструмент. Будьте проще. Удобный UX-дизайн и визуализация данных не оставят равнодушными пользователей. Безопасность является обязательным. Обеспечьте клиентам защиту их данных.

Сделать медицинское приложение в 2022 году — отличная идея. Не сдерживайтесь только из-за высокой конкуренции. Возможность контролировать свое здоровье в мобильном приложении — это то, что нужно пользователям. Можете попробовать собрать своё первое медицинское приложение без кода на нашей платформе AppMaster.io.