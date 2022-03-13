Есть ли бизнес-предпосылки для создания фитнес-приложения в 2022 году? Достаточно ли на рынке фитнес-приложений? Какова целевая аудитория современного фитнес-приложения? Как сделать фитнес-приложение и добиться успеха? На эти вопросы мы попытались ответить в данной статье.

Почему фитнес-приложения по-прежнему популярны?

Пандемия изменила мир. Люди теперь понимают, что здоровье — это приоритет, и ему нужно уделять внимание каждый день, а не один раз, когда вы или член вашей семьи уже попали в больницу. В течение первого квартала 2020 года приложения для здоровья и фитнеса загрузили 593 миллиона раз.

Тренажерные залы были закрыты, поэтому людям понадобился «карманный фитнес-тренер», чтобы заниматься дома. Ситуация с пандемией сохраняется в некоторых странах. Тем не менее, даже без пандемии, фитнес-приложение дает пользователям множество бонусов, в отличие от абонемента в спортзал или посещения фитнес-тренера. Основные из них:

цена фитнес-приложения значительно ниже стоимости абонемента в спортзал или посещения частного фитнес-тренера; возможность заниматься практически в любое время и в любом месте (в отпуске, в поездках, дома, на улице, на работе); огромный выбор спортивных практик — вы можете заниматься йогой, цигун, реабилитационной гимнастикой, классическим фитнесом, спортивными танцами и практически всем, чем хотите и чего нет в вашем регионе; фитнес-приложение зачастую более понятно, чем групповое живое фитнес-занятие — скорость тренера в группе часто не позволяет правильно выполнять упражнения и повторять их столько раз, сколько нужно, чтобы запомнить их и делать правильно; за прогрессом в фитнес-приложении легко следить — у современных людей очень мало времени, поэтому наличие фитнес-приложения, которое записывает занятия фитнесом и результаты, стало необходимостью. Благодаря постоянному анализу данных, которые фиксирует фитнес-приложение, пользователи могут составлять свои ежедневные графики и корректировать свой распорядок дня и тренировок; простая постановка и достижение целей в фитнесе — пользователи могут легко ставить свои собственные цели в фитнес-приложении. Человек, лучше понимающий свое тело, ставит перед собой цели, которых можно достичь.

Создать фитнес-приложение с нуля — непросто. Эту задачу можно разделить на основные подзадачи:

выявление целевой аудитории;

анализ конкурентов;

определение функций приложения;

выбор лучшего алгоритма для фитнес-приложения;

выбор стека технологий для фитнес-приложения;

просчет бюджета;

составление плана монетизации и масштабирования.

Давайте подробно рассмотрим все эти моменты. Если вы решили занять место в нише фитнес-приложений, хорошо подготовьтесь и выполните следующие шаги.

Разработка фитнес-приложения

Процесс разработки приложения требует подготовки. Прежде чем разрабатывать реальное фитнес-приложение, проверьте и выполните следующие шаги.

Определение целевой аудитории

Определение целевой аудитории для вашего фитнес-приложения буквально означает нахождение ответа на вопрос, кто будет использовать ваше будущее фитнес-приложение? Чтобы правильно сегментировать аудиторию, можно использовать психометрический и/или демографический методы.

Демография и статистика помогают создать среднестатистическую личность пользователя, а психографика подсказывает подходящий алгоритм для приложения.

Найдите демографические характеристики вашей будущей персоны пользователя, такие как возраст, пол, семейное положение, образование, род деятельности, местонахождение, основные увлечения. Эту информацию пользователи могут ввести сами во время регистрации.

Также, постарайтесь выявить основные проблемы со здоровьем и физическим состоянием будущего пользователя приложения с помощью сбора и отслеживания физических показателей:

вес;

рост;

обхваты талии и бедер;

давление и пульс;

сахар в крови;

потребление воды в сутки;

диета или тип питания;

потребление калорий;

хронические заболевания и так далее.

Попробуйте определить психометрические параметры будущего пользователя вашего фитнес-приложения:

стиль жизни;

мнения;

ценности;

цели в фитнесе/здоровье.

Эти параметры помогут вам понять, как ведут себя ваши будущие пользователи и почему они действуют именно так. Вы можете сделать свое приложение более привлекательным, эргономичным и ценным, создать эффективные маркетинговые кампании, используя эти данные. Постройте личный портрет вашего будущего клиента до использования вашего приложения и составьте личный портрет вашего клиента после использования вашего приложения. Начальное и конечное видение вашего пользователя помогут вам простроить шаги между этими состояниями.

Для сбора данных проводите исследования, опросы, анализируйте аудитории конкурентов. Чем больше вы знаете о потенциальных пользователях вашего будущего фитнес-приложения, тем лучший продукт вы сможете им предложить.

Анализ конкурентов

Анализ конкурентов — важный шаг в разработке приложения и создании маркетинговой стратегии. Посмотрите на своих конкурентов и ответьте на такие вопросы:

Какие функции есть в их фитнес-приложениях? Какие отзывы оставляют их пользователи? Каковы плюсы и минусы фитнес-приложений конкурентов?

Вы можете смешивать и сочетать функции, создавать новые механизмы и комбинировать различные подходы, чтобы получить конкурентное преимущество. Вы можете использовать недостатки своих конкурентов для разработки более популярных и полезных приложений для фитнеса и здоровья. Давайте рассмотрим несколько примеров.

Strava

Strava может подойти вам, если вам нравится чувство принадлежности, которое приходит с фитнесом. Приложение предназначено для бегунов, байкеров и пловцов, которым нравится небольшое дружеское соперничество. Вы можете участвовать в соревнованиях Strava с другими пользователями и пользователями других фитнес-приложений, загружать фотографии со своих тренировок и следить за фитнес-занятиями своих друзей. В дополнение к этому, Strava предоставляет некоторые дополнительные важные функции, такие как мониторинг расстояния, скорости и продолжительности тренировки.

Strava Summit, платная версия приложения, содержит функции, которые больше всего нравятся пользователям. В приложении вы можете создавать свои цели для фитнеса или тренировок и получать индивидуальные программы тренировок и обратную связь в режиме реального времени, чтобы сделать ваши тренировки более эффективными.

Вы также можете соревноваться со своими друзьями, сравнивать свои предыдущие результаты и получать более глубокое представление о своих тренировочных привычках и эффективности, просматривая расширенную статистику.

Плюсы:

Легко отображать, записывать, отслеживать и анализировать тренировки;

Отличная помощь в подготовке к гонке или забегу;

Бесплатные ежемесячные фитнес-соревнования;

Социальная сеть для людей, которые хотят быть активными.

Минусы:

Отсутствуют музыкальные интеграции;

Для большинства функций требуется платная подписка.

Freeletics

Если вы любите короткие, интенсивные и высокоэффективные тренировки, вам понравится фитнес-приложение Freeletics. Особое внимание уделяется упражнениям с собственным весом, таким как берпи, приседания и вариации приседаний, которые легко выполнять в любом месте и в любое время. Freeletics включает персонализированные программы высокоинтенсивных интервальных тренировок с аудио инструкциями, которые помогут вам быстро прийти в форму.

Бесплатная версия программного обеспечения содержит 20 упражнений с собственным весом, 25 индивидуальных тренировок и 20 аудио тренировок.

Freeletics Coach представляет собой личного тренера на основе искусственного интеллекта, объединяет занятия в зависимости от вашего опыта, целей, уровня физической подготовки и предпочтений.

Премиум-версия программного обеспечения открывает мир возможностей для вашего фитнес-режима и личного прогресса. Тренер ИИ сочетает в себе мощь высокоинтенсивных интервальных тренировок, внимательность, знания в области фитнеса и мотивацию, чтобы помочь вам в достижении ваших целей. Он удобен как для новичков, так и для опытных спортсменов.

Плюсы:

Тренировки от 5 до 30 минут, которые можно выполнять где угодно и когда угодно;

Под руководством опытных тренеров, которые мотивируют вас на каждой тренировке;

Качественные видео тренировки гарантируют, что вы тренируетесь правильно;

14-дневная гарантия возврата денег за подписку Freeletics Coach.

Минусы:

Банк бесплатного контента ограничен;

В бесплатных программах тренировок отсутствует возможность настройки под себя;

Пользователи пишут, что часть тренировки на растяжку кажется слишком быстрой.

Map My Run

MapMyRun — давно на рынке. MapMyRun сохранило свою популярность благодаря своим широким возможностям и активному сообществу пользователей. Более 70 миллионов беговых маршрутов приложения гарантируют, что у вас всегда будет новый маршрут, который можно попробовать, и это приложение для бега точно отслеживает вашу дистанцию, скорость, высоту, сожженные калории и другие данные во время пробежки. Вы, также, можете слушать аудио тренировки в режиме реального времени во время пробежек, которые отслеживаются с помощью GPS.

Лучшая часть Map My Run — это превосходные визуальные карты. Вы можете заранее построить карту маршрута, используя простой онлайн-инструмент, и вы можете изучить каждый элемент вашей пробежки прямо на карте после завершения тренировки. Виртуальное членство также включает в себя отслеживание GPS в режиме реального времени, что позволяет вам делиться своим местоположением с семьей и друзьями для дополнительной защиты.

Плюсы:

Наиболее часто используемые функции бесплатны;

Может отслеживать более 600 видов деятельности помимо бега;

Отслеживает пробег и износ обуви, чтобы вы знали, когда пришло время их заменить;

Программы обучения под руководством экспертов по платной подписке.

Минусы:

Может разрядить аккумулятор телефона при длительных пробежках;

Больше не поддерживает интеграцию музыки;

Пользователи сообщают о проблемах с интеграцией Apple Watch.

Определение функций фитнес-приложения

Каждое фитнес-приложение имеет уникальный набор функций и помогает пользователям достичь своих целей в области фитнеса и здоровья. Тем не менее, сформировались наиболее важные аспекты, которыми должно обладать хорошее фитнес-приложение:

Вход в систему. Включите вход через популярные источники, такие как электронная почта, социальные сети и номер телефона для более удобного взаимодействия пользователя с приложением; Профиль пользователя. Пользователи должны иметь возможность сохранять информацию о своем здоровье и состоянии тела с первого дня тренировки; Подключение к внешним устройствам. Ваше фитнес-приложение должно поддерживать как можно больше трекеров. Производители трекер-устройств и мобильные платформы предоставляют разработчикам возможность собирать и хранить полезную информацию о своем здоровье, такую ​​как частота сердечных сокращений, сожженные калории, тип упражнений, а также продолжительность и интенсивность физической активности; Постоянное отслеживание активности. Эта функция помогает в расчете более точных фитнес-потребностей пользователя. Пользователи могут использовать эту функцию для отслеживания различных занятий. Это помогает отследить и сравнить свой прогресс в фитнесе с течением времени; Геолокация. Фитнес-приложение можно использовать для выбора маршрута и ввода его с помощью сенсорного интерфейса. Эта функция позволяет пользователям создавать многочисленные пешеходные, беговые и велосипедные маршруты. Это, также, помогает в просмотре и отслеживании расстояния, когда бегуны или велосипедисты используют карту, предоставленную программным обеспечением; Уведомления — не позволяйте пользователям пропускать занятия фитнесом и уход за собой. Пользователи приложения должны получать своевременную информацию о действиях, которые необходимо выполнить. Однако, очень важно, чтобы они могли изменять настройки уведомлений: включать и отключать их, а также выбирать, о каких типах упражнений их следует уведомлять; Платежные шлюзы необходимы для получения дохода. Позвольте клиентам делать это удобно через интернет-платежи, если они готовы тратить деньги на основные и бонусные упражнения в фитнес-приложении; Подумайте о защите. Люди будут раскрывать много личной информации в приложении, поэтому используйте проверку. Вместо паролей используйте многофакторную аутентификацию.

Эти фундаментальные функции являются минимальной основой для успешного фитнес- и велнес-приложения.

Алгоритмы фитнес-приложений

Руководство по тренировкам — неотъемлемая часть любого программного обеспечения для фитнеса. Алгоритмы требуют от пользователя исходные данные для более точного прогнозирования тренировок.

Условно их можно разделить на четыре категории:

на основе данных;

расчетный математический алгоритм;

анализ поведения;

внедрение ИИ и AR (дополненной реальности).

Различные функции приложения, такие как образовательный контент о том, как оставаться здоровым и подтянутым, способы улучшить отношение к тренировкам. Обучающие видеоролики с упражнениями поддерживают интерес пользователей.

Эти функции направлена ​​на то, чтобы предоставить больше стимулов и побудить людей не прекращать использовать ваше приложение. Предоставление наград, значков и конкурсов — методы, с помощью которых пользователи могут долго сохранять сильный настрой на достижение своих целей и мотивацию.

Добавление функций социальных сетей в ваше приложение позволяет пользователям демонстрировать свои результаты и предоставляет бесплатную рекламу, поскольку они могут делиться результатами в социальных сетях. Также, очень важно создать страницы в социальных сетях для вашего приложения, чтобы люди могли видеть, что это такое и постепенно строить в голове картинку бренда.

Чтобы обеспечить значимые результаты по здоровью для пользователей вашего фитнес-приложения, необходимо учитывать все эти фундаментальные и дополнительные характеристики.

Стек технологий для фитнес-приложения

Сложно найти и нанять компетентных и опытных сотрудников. Не говоря уже о том, что вам понадобится много средств для команды разработки. Если вы собираетесь нанять команду разработчиков, потратьте некоторое время на то, чтобы узнать как можно больше о потенциальных сотрудниках:

посмотрите их портфолио;

изучите их профессиональную историю;

проанализируйте условия найма и ожидаемые сроки.

Другой альтернативой является найм внутренней команды разработчиков или одного разработчика. Это сэкономит деньги, но создание фитнес-приложения займет намного больше времени.

В обоих случаях, вы должны знать о наиболее распространенных стеках технологий, используемых в настоящее время для разработки приложений:

Языки программирования: Swift для iOS, Kotlin для Android;

База данных: PostgreSQL, MySQL;

IDE: Xcode 11+, последняя версия Android Studio;

Веб-сервер: Nginx, Apache;

Облачное хранилище: Amazon S3, Heroku, Rackspace;

Социальная авторизация: Facebook SDK, Twitter SDK, Google+ SDK, Instagram SDK;

Платежный шлюз: Stripe, PayPal;

Общие утилиты: Optimizely, Twilio, Google Maps, Google Analytics.

Поскольку вы будете хранить множество информации и получать ее, вам потребуется много памяти и высокие вычислительные мощности на оборудовании, сервере.

Какой бюджет на разработку фитнес-приложения?

По данным интернет-источников, бюджет разработки фитнес-приложений колеблется в пределах 30 000–70 000 долларов и может доходить до 100 000 долларов. Но совокупный доход, полученный как от Apple App Store, так и от приложений для здоровья и фитнеса Google Play, вырос до 837 миллионов долларов в 2020 году по сравнению с 592 миллионами долларов в 2019 году.

При создании фитнес-приложения, есть как минимум пять этапов вложений:

Анализ бизнеса и маркетинга;

Управление проектом;

UI и UX дизайн;

Разработка и тестирование;

Обслуживание.

Каждый этап требует оплаты труда многочисленных специалистов. Сложность приложения влияет на стоимость разработки. Конечно, если вы решите сосредоточиться только на базовых функциях и использовать простой дизайн, вы, несомненно, сможете сократить расходы. Именно поэтому важно все спланировать до начала разработки.

Стратегия монетизации

Конечно, также важно убедиться, что фитнес-приложение, которое вы создаете, даст пользователям достойные результаты. Существует несколько способов монетизации вашего приложения. Вы можете использовать несколько способов получения прибыли или денег от вашей программы упражнений:

Платные приложения. Пользователи должны приобрести ваше фитнес-приложение, чтобы получить преимущества. Сначала предлагается бесплатная пробная версия, а затем взимается плата или оплата подписки для продолжения использования приложения — это один из подходов, который вы можете использовать. Покупки в приложении. Если вы хотите разработать бесплатное программное обеспечение для фитнеса, вы можете зарабатывать деньги, поощряя людей покупать что-либо в вашем приложении, например дополнительные мощные функции или премиум-контент. Реклама. Другие компании могут быть заинтересованы в сотрудничестве с вами и проведении платных рекламных кампаний через ваше приложение. Бесплатные приложения. Предоставьте бесплатное приложение с основными функциями отслеживания физической активности и разрешите пользователям платить за дополнительные функции в будущем. Пользователям будет предложено приобрести премиум-функции, которые могут им потребоваться для достижения лучших результатов в фитнесе в долгосрочной перспективе.

Итоги

Мы знаем, что у пандемии есть срок годности, но ясно, что фитнес-приложения продолжат развиваться. Создание нового фитнес-приложения — хорошая и потенциально успешная идея. Не забудьте разработать уникальную концепцию, определить свою целевую аудиторию и составить маркетинговый план. Если вы не можете позволить себе заплатить 40 000 долларов за разработку приложения, обратите внимание на no-code.платформу AppMaster.io. У нас есть функции, которые позволяют вам создать свой продукт без кода и в сжатые сроки. AppMaster.io имеет встроенную серверную базу данных PostgreSQL. Создайте прототип своего приложения за несколько недель, протестируйте его, а затем приступайте к работе над финальной версией, которую, также, можно полностью реализовать на платформе AppMaster.io.