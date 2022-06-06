Как создать сайт для поиска работы?

Рекрутеры и соискатели давно используют традиционные методы размещения объявлений о вакансиях и поиска работы. В прошлом поиск работы в значительной степени зависел от рекомендаций, ярмарок вакансий, газетных объявлений, листовок, холодных звонков и объявлений на физических досках объявлений. На смену современному поиску работы пришли более эффективные шаги в поиске работы для соискателей. Онлайн-доска объявлений - это популярный инструмент поиска работы, используемый соискателями и рекрутерами. Онлайн-доска вакансий - это сайт, на котором соискатели могут размещать свои резюме, а рекрутеры - вакансии.

Работники

Онлайн-доска вакансий может стать виртуальной встречей между потенциальными работниками и работодателями! Такие доски объявлений размещаются на веб-сайтах с обширной базой данных, содержащей объявления о работе и вакансиях. Желающие найти работу регулярно просматривают сайты этих виртуальных досок вакансий в поисках вакансий и объявлений о работе. Потенциальные соискатели просматривают сотни онлайн объявлений о вакансиях, пытаясь найти идеальную работу. В последнее время внимание к балансу между работой и личной жизнью стало еще более важным из-за радикальных изменений, вызванных пандемией Ковид-19.

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Во время всемирного локаута резко возросло число сотрудников, работающих из дома. Новые свободы удаленной работы дали сотрудникам возможность переоценить свои рабочие схемы. Многие решили расставить другие приоритеты, уволившись с текущей работы и отправившись на поиски новых карьерных перспектив. Эта современная революция в карьере, или "великая отставка", привела к тому, что соискатели стали чаще пользоваться онлайн-досками объявлений о работе. Объявления о вакансиях на этих сайтах стали ключевым инструментом для потенциальных соискателей, желающих изменить свой карьерный путь.

Работодатели

Онлайн-доски вакансий также стали важным ресурсом для работодателей, поскольку эти сайты упростили процесс найма. Рекрутеры могут одновременно размещать объявления о вакансиях на досках объявлений для десятков квалифицированных соискателей. Имея под рукой сотни потенциальных соискателей, фирмы получают готовый набор потенциальных сотрудников на выбор.

Онлайн-объявления о вакансиях, размещенные на сайтах по поиску работы, упрощают процесс найма, привлекая подходящих кандидатов к рекрутерам. Эти онлайн-доски вакансий могут похвастаться обширной базой данных резюме и анкет кандидатов. Веб-сайты по поиску работы также сокращают время приема на работу, поскольку у компаний меньше времени на простой между вакансиями и заполнением их компетентным персоналом. Онлайн-доски вакансий помогают организациям принимать меры для эффективной работы и поиска наиболее подходящей работы.</nbsp;Онлайн-доски вакансий помогают предприятиям создавать онлайн-листы вакансий, которые эффективно подбирают подходящих соискателей на подходящие вакансии.

Как сайты поиска работы зарабатывают деньги?

Подписка на членство:

Хотя большинство базовых сайтов онлайн-досок вакансий являются бесплатными для соискателей, многие предлагают премиум-доступ к первоклассным объявлениям о работе. Потенциальные соискатели платят плату за то, чтобы быть представленными на онлайн-досках вакансий. Это помогает рекрутерам легче найти их. Членство на доске вакансий может предполагать еженедельную, ежемесячную или ежегодную абонентскую плату за получение эксклюзивных объявлений о вакансиях от предпочитаемых рекрутеров.

Плата за размещение объявлений о вакансиях:

Организации и рекрутинговые агентства платят установленную плату за размещение объявлений о вакансиях на сайтах поиска работы в Интернете. Они также могут платить премию за доступ к наиболее квалифицированному набору соискателей.

Аффилированные ссылки:

Онлайн-доски вакансий зарабатывают, встраивая партнерские ссылки в содержание сайта WordPress. Партнерские ссылки на цифровые курсы и услуги на сайтах WordPress включают ссылки на курсы или приложения по трудоустройству и составлению резюме. Эти ссылки приносят доход каждый раз, когда на них нажимают и покупают посетители сайта.

Google AdSense Advertising:

Модель оплаты за клик - хороший вариант монетизации для онлайн-досок вакансий, тем более что они привлекают большой поток соискателей. Вставьте на сайт код Google AdSense, чтобы объявления, размещенные на сайте, приносили доход каждый раз, когда на них нажимают. Каждый раз, когда соискатель посещает онлайн-доску вакансий и нажимает на объявление, это приносит доход сайту.

Баннерные объявления:

Рекрутеры платят высокую цену, чтобы иметь возможность размещать рекламу для соискателей на самых видных местах веб-сайтов онлайн-досок вакансий. Баннерные объявления на онлайн-досках вакансий являются премиальными, поскольку они наиболее заметны для посетителей сайта. Сайты WordPress, создающие онлайн-доски вакансий с такими объявлениями, могут приносить большой доход. Чем больше трафик, который генерирует сайт доски объявлений, тем более эффективным может быть этот вид монетизации.

Как создать сайт для поиска работы?

Определите нишу:

Определите, какой тип сайта пользуется спросом, прежде чем приступать к созданию онлайн-доски объявлений. Вы можете создать онлайн-доску объявлений, ориентированную на местоположение, карьеру или общую квалификацию. От выбранной ниши зависит то, как вы будете создавать онлайн-доски вакансий, чтобы удовлетворить потребности вашей целевой аудитории. Если сайт объявлений о работе будет хорошо спланирован перед созданием онлайн-доски объявлений, это привлечет на ваш сайт больше соискателей и рекрутеров.

Проведите исследование:

Отличная онлайн-доска объявлений удовлетворительно удовлетворяет потребности целевой аудитории. Изучение конкурентов перед началом создания веб-сайтов для поиска работы в Интернете поможет вам выбрать наиболее оптимальные элементы дизайна. Исследование рынка существующих веб-сайтов может дать ценную информацию о недостатках конкурентов. Выявив их, вы можете создать онлайн-доски вакансий, предлагающие решения, которые, возможно, не были учтены конкурентами. Например, можете ли вы создать онлайн-доску объявлений с уникальным фильтром сортировки объявлений о работе?

Уникальное ценностное предложение:

Эффективное исследование рынка поможет вам представить свою онлайн-доску объявлений как решение для потенциальных соискателей. Сайт по поиску работы должен быть разработан таким образом, чтобы создавать онлайн-объявления о работе, которые удовлетворительно решают болевые точки ваших посетителей. Это вызовет доверие у посетителей, просматривающих объявления о вакансиях на вашем сайте.

Show Me the Money:

Прежде чем приступить к созданию онлайн-доски вакансий, необходимо правильно спланировать стратегию монетизации. Способ монетизации сайта повлияет на дизайн доски вакансий и объявлений. Например, если вы планируете монетизировать сайт с помощью Google AdSense и партнерских ссылок, то необходимо продумать дизайн WordPress с соответствующими плагинами.

Как создать сайт для поиска работы?

Шаг 1

Домены сайтов - это недвижимость в интернете! Создайте и зарегистрируйте запоминающееся доменное имя для своего сайта. Ваше доменное имя должно быть легко узнаваемым, иметь отношение к вашему сайту доски объявлений о работе и быть официально зарегистрированным. Приобретите доменное имя, чтобы гарантировать, что ни одна организация не сможет отнять права на использование этого доменного имени на своем сайте.

Шаг 2

После приобретения домена установите надежный хостинг сайта и, желательно, отличную службу поддержки клиентов. Многие организации могут не понимать важности выделенного хостинга. Солидный, надежный хостинг создает репутацию безопасного и надежного сайта и вызывает доверие у рекрутеров и соискателей. Хороший хостинг гарантирует, что вероятность того, что сайт упадет без предупреждения, очень мала. Если возникнет проблема с хостингом, специальная служба поддержки клиентов быстро решит ее.

Шаг 3

После настройки хостинга необходимо выбрать систему управления контентом для создания сайта. Популярными являются WordPress или Joomla. Joomla является фаворитом среди веб-разработчиков, в то время как WordPress является предпочтительной CMS для большинства людей, которые, возможно, не имеют опыта в разработке веб-сайтов. Платформа WordPress и ее плагины очень удобны для пользователей и легко настраиваются, что позволяет обновлять функции.

Шаг 4

Монетизируйте свой сайт с помощью плагинов для обеспечения безопасности обработки платежей. Это позволит создать безопасный платежный шлюз для рекрутеров и соискателей с абонентской платой.

Функции доски объявлений

Для создания онлайн-доски объявлений о работе и поиске, основные функциональные возможности или минимальный изменяемый продукт (MVP) должны включать:

Доступность:

Веб-сайт доски объявлений о работе требует регистрации или входа в качестве первого шага для пользователей. Потенциальному соискателю или рекрутеру необходимо сначала получить доступ к обширным объявлениям в базе данных доски вакансий. Эта база данных содержит соответствующие объявления о вакансиях и разнообразные резюме кандидатов.

Аватар:

Необходимо создать страницу профиля, чтобы соискатели и рекрутеры могли рекламировать свою доступность на онлайн-досках вакансий. Такая настройка профиля с первого взгляда покажет, что может предложить каждая рекрутинговая организация. На сайтах онлайн-досок вакансий отображаются навыки каждого соискателя во время процесса оформления и приема на работу.

Строитель резюме:

Соискатели направляются к инструментам создания резюме, необходимым для загрузки их резюме на онлайн-доски вакансий, обычно в виде обычного текстового документа. Используя опцию загрузчика файлов, соискатели могут также представить свое резюме в оригинальном формате и макете. Это дает пользователю гибкость и позволяет отправлять резюме на сайт в виде персонализированных документов. Функция загрузки файлов также является универсальной в случае возникновения ошибок при отправке данных соискателей с помощью конструктора резюме.

Как создать ссылку на вакансию?

Установка URL-ссылки на вакансию в WordPress требует нескольких шагов. Для доступа и настройки функций плагина для WordPress потребуются привилегии администратора. Ссылки на вакансии упрощают обмен информацией на различные веб-сайты и платформы обмена сообщениями из WordPress.

Перейдите к плагину WordPress 'Job Manager'



Выберите меню Job Links на сайте WordPress



Нажмите кнопку 'Add New', чтобы создать новое объявление о вакансии



Заполните поля соответствующими метаданными объявления (например, название, местоположение, должность и т.д.)



Выберите "Типы вакансий", чтобы отфильтровать поля по категориям (например, удаленная работа/полная занятость F2F и т.д.)



Нажмите кнопку "Опубликовать", чтобы сделать объявление о работе реальным



Повторите процесс загрузки других объявлений о работе на WordPress Job Board

Сколько стоит создание сайта поиска работы?

Стоимость работы команды разработчиков, сложность дизайна сайта и тип используемых технологий определяются бюджетом. Чем сложнее дизайн сайта, тем более продвинутым должен быть технологический инструмент. Это может обойтись дороже, чем минимальный дизайн, например, базовые планы WordPress. Создание сайта-доски вакансий с нуля, с собственным доменом и хостингом, потребует привлечения команды опытных IT-специалистов.

Команда разработчиков сайтов обычно состоит из менеджера проекта, разработчика сайта, команды графического дизайна и инженеров по качеству u/x. Разработка индивидуальной доски объявлений с собственным доменом и хостингом обойдется дороже, чем базовый шаблон WordPress. WordPress также предлагает премиум-функции, шаблоны и плагины в своих тарифных планах. Это полезная опция, если вы предпочитаете установить готовый шаблон, а не привлекать команду разработчиков.

Вкратце

Вы можете разработать свой сайт с нуля или использовать готовые шаблоны и плагины WordPress. Какой бы путь вы ни выбрали, мы можем помочь с бэкендом для вашего сайта! Наша команда экспертов поможет вам в создании сайта по поиску работы. Мы предоставим необходимые консультации и ресурсы. Кроме того, с AppMaster вы сможете значительно сэкономить свой бюджет!