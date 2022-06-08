В последнее время резко возросло количество фотографий, сделанных, отредактированных и загруженных на различные платформы социальных сетей. По оценкам, в Instagram ежедневно загружается 90 миллионов изображений, а в Facebook ежедневно загружается 300 миллионов фотографий. Редактирование фотографий перед загрузкой и показом их миру теперь является нормой: либо небольшие корректировки, либо жесткое редактирование фотографий, все редактируют изображения. На рынке существует множество приложений для редактирования фотографий, но рынок огромен, и необходимы многие другие. В этой статье объясняется, какими функциями должно обладать приложение для редактирования фотографий и сколько будет стоить создание приложения для редактирования фотографий или фотографий. Следуйте нашему руководству, чтобы разработать собственное приложение для редактирования фотографий, совместного использования или сообщества фотографов.

Как создать приложение для редактирования фотографий?



Теперь, когда вы решили создать приложение для редактирования фотографий, следующий шаг — начать работу. Это может показаться сложной задачей любому владельцу бизнеса, который не знаком со всеми вещами, необходимыми при разработке приложения. Вот несколько шагов, которые вы можете предпринять!

Выберите нишу в фотографии



Вам нужно решить, на какой нише рынка вы хотите сосредоточиться, прежде чем приступить к созданию своего приложения. Если на рынке еще нет подобных приложений, рассмотрите вопрос о том, какие типы новых функций могут сделать ваш продукт уникальным и ценным. Вы также можете рассмотреть возможность партнерства с другой компанией, чтобы предоставлять дополнительные услуги, такие как размещение или редактирование изображений, для клиентов, у которых нет собственного оборудования (например, в случаях, когда кто-то хочет сделать отпечатки).

Выберите платформу

Затем выясните, где именно люди смогут использовать это программное обеспечение для редактирования фотографий, когда оно будет готово к запуску! Большинство людей предпочитают использовать мобильные устройства при ведении бизнеса в Интернете, поэтому мы предлагаем сначала сосредоточиться на версиях для iOS; однако, если у потенциальных клиентов есть какие-либо особые требования, не стесняйтесь полностью игнорировать наш совет здесь!

Выберите стиль дизайна



После того, как эти решения были приняты о том, какая платформа (ы) должна поддерживать ваше приложение, вам нужно выбрать, какой стиль макета подходит вам лучше всего с визуальной точки зрения — и да, это действительно важно, поскольку то, как кто-то взаимодействует со своим телефоном, тоже имеет значение!

Функции, которые должны быть в каждом приложении для работы с фотографиями



Каждое приложение для работы с фотографиями или приложение для редактирования фотографий должно иметь следующие функции:

Несколько вариантов загрузки фотографий

Это основной вариант загрузки фотографий в приложение. Однако должно быть несколько вариантов импорта фотографий. Приложение должно позволять пользователям немедленно загружать фотографии из галереи/фотопленки или делать новые фотографии и изменять их.

Инструменты для редактирования фотографий

Приложение, которое не предоставляет пользователям простой в использовании и интуитивно понятный способ редактирования своих фотографий, не стоит вашего времени. Во-первых, вы должны поставить основные параметры редактирования.

Вот список творческих инструментов, которые будут полезны независимо от того, разрабатываете ли вы приложение для редактирования фотографий в стиле Lightroom или PicsArt. Эти опции доступны в Facebook и Instagram, но они не являются экспертными приложениями для редактирования фотографий.

Насыщенность

Яркость

Особенности

Тени

Контраст

Атмосфера

Температура

Тепло

Вам нужно что-то столь же простое, как поворот фотографии, но также и с более продвинутыми функциями, такими как настройка экспозиции или цветового баланса и изменение настроения изображений. Благодаря этим функциям ваши фотографии будут выглядеть лучше, но при этом они не будут выглядеть «фальшиво».

Отрегулируйте размер и соотношение

Эта опция нужна каждому фотографу. Полупрофессиональным фотографам это нужно больше, чем другим, потому что они часто не могут настроить пропорции во время фотосъемки. Таким образом, параметры обрезки, изменения размера и поворота необходимы в каждом приложении для редактирования фотографий. Что вы можете сделать, чтобы сделать приложение для редактирования фотографий еще лучше? В некоторых приложениях, таких как Lightroom, вы можете обрезать изображение, чтобы оно соответствовало спецификациям основных приложений для социальных сетей. Сегодня люди проводят много часов в социальных сетях, поэтому обрезать изображение для истории в Instagram, обложки Facebook или твита в Twitter несложно.

Соберите несколько фотографий вместе: коллаж

Люди любят связи и воспоминания. Пользователи попытаются соединить и собрать фотографии, несущие разные эмоции и воспоминания, с помощью опции коллажа. Вот почему вам нужно предоставить его.

Сообщество

Каждое приложение для редактирования фотографий нуждается в сообществе, где пользователи могут делиться своими фотографиями с другими людьми, интересующимися теми же вещами, что и вы (например, птицами). Это отличный способ для фотографов общаться друг с другом, получать отзывы о своих фотографиях, заводить друзей и т. д.

Коррекция цвета, изменение и модификация

Одной из наиболее часто используемых функций приложений для редактирования фотографий является коррекция цвета. Почти все приложения для фотографии предлагают эту функцию. Таким образом, необходима опция, в которой пользователи могут увеличивать, уменьшать или изменять цвет. Более того, вы можете добавить опцию готовых фильтров. Если у пользователя нет времени или опыта, он может легко применить готовый фильтр и улучшить фотографии. Это также окно монетизации для вашего приложения для редактирования фотографий. Вы можете предложить некоторые бесплатные фильтры, оставив другие для премиум-пользователей.

Клон

Клонирование — еще одна популярная функция, которую вы можете добавить в свое приложение для редактирования фотографий. Клонировать значит размножаться. Итак, если вам нужно два объекта или умножить облака на фотографии, клон — ваш лучший выбор. С помощью клонирования пользователи могут создавать потрясающие фотографии, а также корректировать визуальные неровности на фотографиях.

Исцеление: Ретушь

Пользователи могут удалять ненужные объекты, прыщи или пятна с помощью лечения или ретуши. Эта опция поднимет ваше приложение для редактирования фотографий на новый уровень. Вот почему это обязательно.

Фильтры дополненной реальности

Snapchat — это ведущее приложение для социальных сетей, использующее фильтры дополненной реальности (AR Filters) в полной мере. Пользователи могут редактировать фотографии и получать фантастические впечатления с помощью фильтров дополненной реальности. Фильтры дополненной реальности могут включать в себя изменение лиц, добавление дополнительных элементов, таких как волосы, очки и многое другое! Таким образом, вы не должны пропустить эту фантастическую функцию.

Сколько стоит сделать приложение для редактирования фотографий?



Стоимость разработки приложения зависит от функций, которые вы хотите включить в свое приложение. Чем больше функций вы хотите, тем дороже это будет. То же самое касается количества пользователей и устройств, которые должны поддерживаться вашим приложением. Предположим, что всего несколько пользователей будут использовать приложение на своих смартфонах и планшетах. В этом случае это будет дешевле, чем разработка корпоративного приложения с тысячами пользователей в разных командах и на разных устройствах. Вы можете разработать приложение для обмена фотографиями или приложение для сообщества фотографов, следуя нашим советам.

Вот основные шаги, которые необходимо предпринять для разработки приложения для редактирования фотографий.

Выберите платформу



iOS, Android или оба? Этот вопрос имеет решающее значение для будущего успеха вашего приложения, поскольку от него зависит, сможет ли ваше приложение охватить более широкую аудиторию. На сегодняшний день самыми популярными мобильными платформами являются Android и iOS (операционная система Apple). Вы должны тщательно обдумать, какой из них будет предпочтительнее для вашего проекта. Хотя пользователи iOS, как правило, тратят больше денег на свои устройства и приложения, чем пользователи Android, они традиционно реже загружают новые приложения, чем те, кто работает под управлением ОС Android. Если вы хотите, чтобы ваше приложение обрело широкую популярность и зарабатывало на рекламе внутри него (что может стать единственным способом монетизации), то мы рекомендуем выбрать последний вариант; однако, если вы хотите использовать его исключительно в качестве развлекательного инструмента, возможно, лучше выбрать ОС Apple?

Привлекательный пользовательский интерфейс — это все

Пользовательский интерфейс — это то, с чем пользователи больше всего взаимодействуют. Ваше приложение для редактирования фотографий должно иметь привлекательный и удобный интерфейс. Чтобы обеспечить привлекательный пользовательский интерфейс, вы должны добавить некоторые интересные функции, такие как

Персонализированные профили

Персонализированные профили заставляют пользователей возвращаться. Пользователи будут иметь изображение профиля, биографию и ленту. Они смогут загружать фотографии и взаимодействовать с другими пользователями. Пользователи вашего приложения для редактирования фотографий будут черпать вдохновение из чужих фотографий, редактировать и создавать свои собственные. Это также создаст сильное сообщество и заставит пользователей возвращаться.

Увеличение социального взаимодействия

Увеличение социального взаимодействия означает увеличение числа возвращающихся пользователей. Пользователи проводят много времени в ведущих приложениях для редактирования фотографий, таких как Lightroom или VSCO, не только для улучшения своих фотографий, но и для взаимодействия с другими пользователями.

Добавляя такие опции, как «Мне нравится», «Комментарий», «Подписаться» и «Поделиться», социальное взаимодействие многократно увеличится. Пользователи будут лайкать фотографии и делиться своими мыслями в разделе комментариев. Это также будет мотивировать создателей на платформе.

Как монетизировать ваше приложение



Есть много способов монетизировать приложения для редактирования фотографий. Вот несколько возможных способов обсуждения:

Покупки в приложении

Покупки в приложении означают премиум-функции, которые недоступны для бесплатных пользователей. Есть много приложений для редактирования фотографий, которые используют эту опцию. Вы можете добавить готовые фильтры в свое приложение. Сделайте некоторые из них доступными для пользователей бесплатно, а другие — платными. Так что, если пользователю нужен премиум-фильтр, он заплатит. Точно так же вы можете выпустить премиум-версию приложения для редактирования фотографий. В премиум-версии пользователи смогут получить доступ к таким функциям, как лечение или клонирование. Вы также можете предоставить определенную функцию редактирования в премиум-версии.

Объявления

Другая модель основана на рекламе. Вы можете запускать рекламу в приложении, чтобы монетизировать свое приложение для редактирования фотографий. Многие приложения используют эту модель для финансирования и монетизации. Однако будьте осторожны при размещении рекламы. Иногда они раздражают пользователей, и они могут покинуть вашу платформу. Таким образом, было бы полезно, если бы у вас была правильная стратегия того, где и когда размещать рекламу.

Разработайте свое приложение для редактирования фотографий без программирования



Разработка приложений без программирования Звучит нереально? Ну, это не так. Нелегко собрать команду профессиональных разработчиков и общаться с ними для вашего приложения для редактирования фотографий. Это не только хлопотно, но и стоит больших денег. Затем вам предстоит решить проблему хранения данных и баз данных. В общем, сложно и дорого. Итак, как вы можете свести к минимуму эту борьбу? Вот ваш ответ.

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AppMaster предлагает приложения, которые вы можете настроить соответствующим образом. Разработка находится под вашим полным контролем, и вы можете добавлять или удалять функции.

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Вывод



Как видите, существует множество способов создать приложение для редактирования фотографий. Социальные сети, обмен фотографиями, редактирование фотографий и приложения сообщества фотографов станут хитом в ближайшие годы. Сегодня мобильные устройства могут гораздо больше, чем это было возможно всего 5-10 лет назад. Это уже не только смартфоны и планшеты — к мобильным устройствам относятся смарт-часы, очки дополненной реальности и другие гаджеты, способные делать фотографии в высоком качестве. Спрос на приложения для редактирования фотографий растет с каждым днем, и, похоже, эта тенденция сохранится и в будущем. Поэтому вам не стоит беспокоиться о рынке и маркетинговых исследованиях, а нужно разрабатывать свой продукт с минимальными усилиями и затратами. И AppMaster делает именно это!



