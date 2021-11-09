Вы заинтересованы в создании полезного приложения-сканера QR-кодов? Или вы ищете подходящее место для работы со сканером штрих-кодов? Это лучшее место для решения ваших вопросов. В этом блоге мы ответим на несколько вопросов, которые разрешат все ваши сомнения относительно приложения для сканирования QR-кода и штрих-кодов QR-кода.

С течением времени технология взяла курс на развитие всего в мире, и люди бегут рядом с ней. Приложение для сканирования QR-кодов - одно из современных изобретений, необходимых для любого бизнеса.

Приложения для сканирования QR-кодов помогут вам избавиться от необходимости искать что-то или писать длинные кодовые надписи. Приложения для сканирования QR-кодов или штрих-коды QR-кодов встречаются повсюду, как в приложениях для электронной коммерции, таких как Amazon, так и во многих других приложениях для кошельков.

Приложения для сканирования QR-кодов можно установить на любое устройство android, оснащенное камерой. После сканирования кода необходимо открыть или бесплатно поделиться его URL.

Как сделать отличительный QR-код приложения с помощью сканера QR и штрих-кодов?

Создание приложения-сканера QR-кодов отличается тем, что оно включает в себя разработку сканера QR-кодов для вашего бизнеса. Впоследствии потребители сканируют его и начинают использовать.

СОВЕТ: Старайтесь не использовать сложное приложение для сканера QR-кодов для вашего бизнеса; оно должно быть простым и доступным для всех.

Изучите следующие функции при создании сканера QR-кодов для вашего бизнеса.

Сканер штрих-кодов

Предложите вашим потребителям или клиентам сканировать штрих-код или QR-код в вашем приложении для сканера QR-кодов. Это поможет им безопасно просматривать страницы без каких-либо трудностей.

Папка

Папка является одной из отличительных особенностей, поскольку она предполагает сохранение пользователем данных сканера кода после сканирования кода. Каждый может сохранить QR-коды приложения в таких папках, как веб-ссылки, WhatsApp, электронная почта, Instagram и т.д.

Генератор QR-кодов

Если ваш клиент подписался на ваше приложение QR-сканера, эта функция поможет ему легко сгенерировать пользовательский QR-код.

Приложение-сканер QR-кодов

Уникальное приложение-сканер штрих-кодов помогает извлечь детали продукта или любого типа контента; оно позволяет пользователям сканировать название продуктов, детали производителя, цену магазина, фотографии и т.д.

Поиск

Приложение для сканирования QR-кодов помогает вам изучить полезные функции приложения QR-кодов или дополнительную информацию путем сканирования штрих-кода или QR-кода.

История сканирования

История сканирования приложения для сканирования QR-кодов позволяет вам представить историю, что вы искали раньше. Вы можете изучить историю поиска с помощью сканера QR-кодов. Она также позволяет упорядочить историю, удаляя или сканируя детали по своему усмотрению.

Пакетное сканирование

Функция пакетного сканирования позволяет пользователям сканировать более одного кода, чтобы сделать его более удобным для пользователей.

Блокировка приложения

Вы беспокоитесь о безопасности своего приложения сканера QR-кодов? Попробуйте воспользоваться функцией блокировки приложения для сканера QR-кодов, чтобы защитить ваши приложения для сканера QR-кодов и обезопасить их от неправомерного использования.

Как создать сканер штрих-кодов?

Процесс создания приложения для сканера штрих-кодов довольно прост. Прочитайте следующие шаги, чтобы облегчить себе задачу.

Шаг 1: Выберите определенный тип вашего контента

Выберите определенный тип контента в вашем QR-код сканере для размещения на другой платформе. Несколько типов контента следующие:

URL

VCard

Text

Email

SMS

Facebook

PDF

Mp3

Appstore

Image

Шаг 2: Введите свои данные

После выбора типа контента заполните информацию, соответствующую вашей кампании.

Например, если вы выбрали тип контактной информации, вы можете добавить данные, введя имя, номер, электронную почту, тему письма и т.д.

Шаг 3: Загрузите динамический QR-код

Попробуйте создать динамическое приложение для сканирования QR-кода, а не выбирать статическое. Это поможет редактировать данные и сделать их более удобными для потребителя.

Шаг 4: Настройте свой QR-код

Приложение для сканирования QR-кодов позволяет вам создать свой любимый QR-код или штрих-код в соответствии с нишей вашего сайта, приложения и т.д. Вы можете решить, хотите ли вы, чтобы он был в виде вашего логотипа или чего-либо, что отражает схему дизайна вашего сайта.

Шаг 5: Тестирование конечного QR-кода для обеспечения его функциональности

Постарайтесь не забыть об этом шаге; после генерации нового QR-кода необходимо протестировать его перед размещением среди потребителей. Проверенный сканер QR-кода легко справится с задачей произвести хорошее впечатление на вашего потребителя.

Шаг 6: Поделитесь своим QR-кодом с потребителями

Сканер QR-кода бесполезен, если им не поделиться с людьми. Убедитесь, что вы составили полный план распространения вашего конкретного QR-кода.

Шаг 7: Отслеживание и анализ эффективности

Проанализируйте статистику после создания и распространения QR-кодов среди людей. Проверьте себя, задав следующие вопросы:

Сколько трафика это генерирует? Используют ли они конкретный сканер QR-кодов? Или они пользуются предложением, размещенным на вашей целевой странице? Вынуждены ли они сканировать данный QR-код или нет?

Как работают приложения для сканирования штрих-кодов?

Приложение для сканирования штрих-кодов эффективно работает с помощью вашего смартфона Android. Выполните следующие простые действия:

Откройте ваше любимое приложение для сканирования штрихкодов или QR-кодов, например Google Lens Откройте объектив и поверните камеру в сторону сканера QR-кодов в кадре После сканирования появится URL-адрес QR-кода Нажмите на URL-адрес, чтобы открыть его и начать раскрывать дополнительные возможности

Могу ли я сгенерировать свой штрихкод?

Да, каждый может сгенерировать свой штрих-код QR-код с помощью различных генераторов штрих-кодов. Для этого выполните следующие действия.

Создайте коды товаров

Коды товаров относятся к одной числовой или символической последовательности, которую люди присваивают товарам. Он включает следующие два кода продуктов.

Универсальные коды продуктов (UPCs)

Единицы хранения запасов (SKUs)

Сделайте штрих-код для каждого продукта

Существуют простые способы сделать уникальный и независимый штрих-код или QR-код для каждого продукта.

Онлайн-генераторы штрих-кодов

Розничные POS-системы

Портативные принтеры штрих-кодов

Печать этикеток штрих-кода

Портативный принтер этикеток поможет сделать и напечатать этикетки штрих-кода с множеством опций. Очень важно печатать этикетки для прикрепления продукции после создания определенного штрихкода или использования приложения для сканирования QR-кодов.

Можно ли использовать телефон в качестве сканера QR-кодов?

Да, если вы используете телефон на базе Android, убедитесь, что вы используете основное приложение камеры для сканера QR-кодов на большинстве устройств Android.

Следующие несколько более простых способов сканирования QR-кода или штрих-кода:

Откройте приложение камеры смартфона Переместите камеру к QR-коду и сделайте ее под рамкой Сканируйте код, и внизу рамки появится URL-адрес кода Прикоснитесь к нему и откройте этот URL-адрес

Как использовать QR-коды для вашего бизнеса?

Как приложение для сканирования QR-кодов может быть полезно для вашего бизнеса? Убедитесь, что штрих-код QR-кода - это гораздо больше, чем URL-ссылка. Ознакомьтесь со следующими современными возможностями приложения для сканирования QR-кодов:

Он связывает ваших клиентов непосредственно с вашей веб-страницей, профилем LinkedIn или веб-сайтом

Он позволяет вашим клиентам изучить новые функции, акции и другие вещи

Он помогает поделиться меню вашего ресторана и другими подробностями о вашей компании

Вы можете отправить QR-код в определенную нишу через прямую почтовую рассылку, открытку, визитную карточку для предоставления скидки

Это поможет увеличить количество загрузок на вашей странице, распространяя определенный QR-код среди всех

Приложение QR-код также может быть использовано для предоставления пошаговых инструкций или распечатанных на принтере видеороликов.Использовать QR-код для распространения новостей среди ваших клиентов и направить их для напоминания через SMS

Связать их через специальные "эксклюзивные" видео на YouTube

Это также полезно для доставки AR-контента

QR-код включает в себя креативную визуальную рекламу вашего бренда или компании для распространения среди клиентов с такими деталями, как CTA, ссылки на скачивание и т.д.

Приложение для сканирования QR-кодов создает новый образ жизни в современном мире, персонализируя его.

Какие лучшие сканеры или генераторы QR-кодов существуют на рынке?

На рынке существует множество генераторов QR-кодов с различными характеристиками. Ниже перечислены несколько лучших из них: