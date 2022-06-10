Мы живем во времена, когда мы используем наши мобильные устройства практически для всего, и мы хотим использовать их для чего угодно! Мы хотим общаться, покупать, продавать и расплачиваться с ними, а также мы хотим путешествовать с ними! Разработка приложений, без сомнения, является растущим сектором и отличной возможностью для предпринимателей. Говоря о путешествиях, множество различных типов мобильных приложений теперь стали отличным ресурсом для путешественников, даже больше, чем мобильные веб-сайты: в любой момент они могут убедиться, что не потерялись, они могут забронировать отель, они могут заказать любое мероприятие. (купить билеты на концерт или в музей, заказать столик в ресторане) или вызвать такси. Приложения для путешествий также являются возможностью для всех туристических услуг и предприятий. Что это значит для цифровых предпринимателей? Что сектор приложений для путешествий - отличная возможность!





Существует множество различных потребностей, которые можно удовлетворить с помощью приложения, и все это ниши на рынке, которые вы могли бы заполнить с помощью приложения для путешествий. Однако, конечно, есть много параметров, которые вам необходимо учитывать при разработке вашего приложения: бюджет, функции, целевые пользователи и многое другое. В этой статье мы углубимся в мир разработки приложений для путешествий, чтобы вы могли лучше понять, что это за возможности и как их использовать.

Что нужно туристическому приложению?

Прежде чем рассматривать, сколько может стоить приложение для путешествий и как сделать его успешным, вам нужно сосредоточиться на том, что нужно приложению для путешествий. Какие функции вы и ваша команда разработчиков должны внедрить, чтобы любой путешественник мог иметь все, что ему нужно, на ладони через свой мобильный телефон во время путешествия? Как вы можете сделать свой сервис доступным с помощью приложения, отличного от традиционных, но менее удобных мобильных веб-сайтов? Когда вы определились со всеми функциями, которые вам нужно поместить в одно приложение, вы можете перейти к рассмотрению затрат, маркетинга, найма команды разработчиков и других аспектов.

Приложения для путешествий являются своего рода посредником между туристическими сервисами и путешественниками. Это важный аспект, который следует учитывать: в большинстве случаев ваше приложение не будет работать, если оно не включает услуги туристического гостеприимства, а также обычных пользователей. Основные функции приложения для путешествий:

Транспорт

Первое, что делает любой путешественник, отправляясь в путешествие, — это перемещается из одного места в другое. Путешествовать означает двигаться; Когда вы думаете о месте для посещения, первое, о чем вы думаете, это как туда добраться. По всем этим причинам самая первая функция, которая идентифицирует туристические приложения или мобильные веб-сайты для путешествий, — это возможность бронирования транспорта. Транспорт — это зонтик, который может включать в себя множество различных услуг:

покупка авиабилетов,

покупка билетов на поезда и автобусы

покупка билетов на городской транспорт (метро, городские автобусы)

вызов такси

Мир транспорта меняется и открывает новые возможности даже для разработчиков туристических приложений. Электрические скутеры и велосипеды все чаще встречаются на городских дорогах по всему миру: туристические приложения также могут включать функции, позволяющие пользователям арендовать одно из этих экологичных транспортных средств или функции планирования поездки. Чтобы это приложение можно было использовать, потребуются функции интеграции карт: убедитесь, что в вашей команде разработчиков есть эксперт в этой области. Это также требует соглашений с туристическим гостеприимством, связанным с транспортным сектором.

Бронирование

Второе, что нужно пользователям в путешествии, — это место, где можно переночевать. Приложения для путешествий, которые позволяют пользователям бронировать отель или любой другой номер прямо со своего мобильного телефона, очень успешны, даже несмотря на то, что конкуренция очень высока. Однако, когда дело доходит до бронирования, вы не должны сосредотачиваться только на отелях и номерах; путешественники также заказывают посещение музеев или другие мероприятия.

Бронирование

Помимо места для сна, путешественникам необходимо место для еды. Разработка приложения, позволяющего пользователям бронировать столик для обедов и ужинов, может стать очень успешной: оно будет нацелено не только на путешественников, поскольку люди будут использовать такие приложения для путешествий также для бронирования столиков в ресторанах своего родного города.

Отзывы

Существует большая конкуренция среди туристических приложений, которые имеют дело с отзывами. Однако включение функций обзора в ваше приложение для путешествий может сделать разработку вашего приложения более полной.

Карта и навигация

Опять же, разработать навигационное приложение и сделать его успешным было бы чрезвычайно сложно, поскольку конкуренцию Google почти невозможно победить. Навигационные функции интеграции с картой также могут быть сложными в разработке. Однако вы можете включить функции карты или навигации в свое приложение (возможно, даже интегрировать его с самими картами Google).

Аварийная служба

Начнем с более второстепенных стандартных функций. Поскольку они менее распространены, это может быть более важной возможностью для любого цифрового предпринимателя. Когда вы находитесь за пределами своей страны, вас редко уведомляют о том, как звонить в экстренные службы. Приложение, позволяющее звонить в службы экстренной помощи со своего мобильного телефона, даже если вы не знаете номеров экстренных служб, станет ценным инструментом для любого путешественника. Для этого типа приложения потребуется функция интеграции с картой.

Прогноз погоды

Любой путешественник будет проверять погоду более одного раза в день; Вот почему приложения для прогнозирования погоды могут быть успешными. При создании приложения для путешествий помните об этом и рассмотрите возможность добавления функций прогнозирования погоды в ваше приложение для путешествий, интеграции мобильного веб-сайта для прогнозирования погоды или создания приложения только для этой цели.

Планирование поездки

Многим путешественникам нужны приложения для планирования поездок. Все они где-то записывают свой план, но было бы удобнее иметь его на своем мобильном телефоне с приложением для планирования поездки. Вы можете разработать приложение для путешествий, которое позволит им планировать свою поездку и продолжать проверять свой план даже во время самой поездки.

Обратите внимание, что не каждое приложение для путешествий имеет все эти функции. Возьмем известный пример: booking.com — это приложение для путешествий, в котором нет функций транспорта или прогноза погоды. Тем не менее, это одно из самых успешных приложений для путешествий по миру. При разработке своего приложения для путешествий вы можете сосредоточиться на одной или нескольких функциях: однако имейте в виду, что выбранные вами функции будут определять рыночную нишу, в которую вы разместите свое приложение, и ваших целевых пользователей.

Как работает приложение для путешествий?

Существует два основных типа туристических приложений: приложения для планирования поездок, которые пользователи используют для организации своих поездок (которые они используют, то есть из дома, из своего отеля, из аэропорта), и те, которые они используют в пути.

Приложения для планирования поездок

Приложения для планирования поездок легче разрабатывать, потому что им не нужна, например, интеграция карты геолокации и навигация с интеграцией карты. Эти типы мобильных приложений для путешествий в основном представляют собой приложения для планирования поездок: они позволяют пользователям просматривать доступные отели, рестораны, музеи и многое другое со своих мобильных устройств, но они также могут быть более продвинутыми. Ваша специальная команда разработчиков может включить в ваше приложение для планирования поездок функцию, которая позволит пользователям не только просматривать, но и бронировать прямо из мобильного приложения для путешествий. Еще один способ обновить такое приложение для планирования поездок — интегрировать функции планирования: функции, которые позволяют пользователям сохранять места, которые они хотят посетить, расписание и многое другое.

Когда вы создаете подобное туристическое приложение, помимо разработки приложения возникает еще одна проблема: во многих случаях вам необходимо заключить соглашения с индустрией туристических услуг. Другими словами, вам нужно, чтобы предприятия, работающие в индустрии гостеприимства, подписались на ваши услуги. Вы можете сделать этот переход автоматическим (предприятия индустрии туризма и гостеприимства могут зарегистрироваться прямо из вашего приложения), но вы должны сообщить им, что приложение существует. Это означает, что первой целью ваших маркетинговых кампаний будет сама индустрия туризма и гостеприимства.

Мобильные приложения

Для этих типов приложений вам может понадобиться стать посредником между пользователями и индустрией гостеприимства, но в этом случае наиболее важной функцией будет интеграция карты геолокации. Процесс разработки приложения может стать более сложным, потому что из приложения пользователь должен иметь возможность геолокации своих мобильных устройств и, благодаря интеграции с картой, видеть услугу в своем местонахождении, будь то туристические услуги, службы экстренной помощи, доступность транспорта. . Когда дело доходит до затрат, эти последние типы мобильных приложений для путешествий, особенно если они требуют интеграции с картой, будут стоить намного дороже, чем первый, потому что процесс разработки приложения более сложен, и вам может потребоваться нанять большую специализированную команду разработчиков.

Что делает приложение для путешествий успешным?





Как мы уже упоминали, сектор разработки приложений очень насыщен, и разработка приложений для путешествий не является исключением. Это означает, что ваша конкуренция, когда вы решите создать приложение для путешествий, чрезвычайно высока. Мы не должны забывать, что помимо различных типов мобильных приложений существует также множество мобильных веб-сайтов, предлагающих одни и те же услуги, так как же сделать так, чтобы ваше мобильное приложение выделялось на фоне конкурентов? Как всегда, качество играет ключевую роль в каждом секторе, в том числе и в мобильных приложениях для путешествий. Итак, самый главный вопрос: «Как сделать качественное мобильное приложение для путешествий»? Самым важным фактором успеха приложений для путешествий будет удобство использования. Пользователи должны иметь возможность легко использовать ваше приложение, даже если они не являются техническими экспертами, даже если они обычно не используют приложения для подобных целей.

Во-вторых, ваше приложение для путешествий должно отвечать потребностям. Еще до того, как вы перейдете к созданию приложения для путешествий, важно определить потребность в сегменте путешественников и попытаться дать ответ с помощью приложения. Прежде чем приступить к разработке приложения для путешествий, спросите себя, что нужно путешественникам, прежде чем они покинут свои дома, когда они будут в аэропортах, когда они приземлятся, когда они будут в другой стране, когда им нужно вызвать экстренные службы, когда они в этом нуждаются. найти место, где можно поесть или поспать? Ваша команда разработчиков должна разрабатывать не приложение, которое нравится вам или им, а приложение, в котором нуждается ваша целевая аудитория.

Третий элемент — маркетинг. Часто самое успешное приложение — не самое продвинутое; это тот, у кого лучшая маркетинговая стратегия. Успешная маркетинговая стратегия привлечет внимание индустрии туризма и гостеприимства и ее пользователей. Количество предприятий индустрии гостеприимства и пользователей, которые используют ваше приложение, является наиболее важным фактором, определяющим ваш успех. И последнее, но не менее важное: если вы хотите, чтобы ваше мобильное приложение было успешным и продолжало улучшать его, чтобы сделать его прибыльным бизнесом в долгосрочной перспективе, вам необходимо прислушиваться к отзывам ваших пользователей. Как только они начнут использовать ваше приложение для путешествий на своих мобильных устройствах, они оценят некоторые функции и будут жаловаться на другие. Обновите свое приложение для путешествий в соответствии с потребностями и отзывами пользователей.

Как заработать на своем приложении для путешествий

Одно дело — сделать ваше приложение для путешествий успешным, а другое — создать из него поток доходов. Сначала, да, ваш приоритет — заставить людей и предприятия индустрии гостеприимства использовать их, но затем вам нужно найти способ монетизировать это. Аспект монетизации, однако, должен быть частью процесса разработки вашего приложения для путешествий: избегайте разработки своего приложения и думайте о монетизации только в конце. В этом разделе мы рассмотрим способы монетизации вашего приложения для путешествий.

Комиссии от бронирования и бронирования



Одним из самых простых способов монетизации вашего приложения для путешествий является получение комиссионных за любое бронирование, сделанное с помощью вашего приложения. Например, когда кто-то бронирует номер в отеле с помощью вашего приложения со своих мобильных устройств, он платит определенную сумму отелю. От этой суммы вам останется небольшой процент. Убедитесь, что вы четко сообщаете этот процент отелям и другим предприятиям, которые подписываются на ваше приложение.

Рекламное объявление



Вы можете предоставить абсолютно бесплатную услугу для своего мобильного приложения (бесплатно для пользователей и бесплатно для предприятий) и зарабатывать деньги на цифровой рекламе, отображаемой, пока пользователь просматривает приложение. Это простой способ монетизации туристических приложений. однако отображение слишком большого количества рекламы поставит под угрозу удобство использования, а удобство использования, как упоминалось выше, является вашим приоритетом номер один.

Подписка



Вы можете создать план подписки, который позволит пользователям удалять рекламу из вашего мобильного приложения для путешествий, если они будут платить небольшую ежемесячную плату. Те, кто много путешествует, могут заплатить небольшую плату за мобильное приложение, чтобы путешествовать было легче и комфортнее. Обратите внимание, что вам не обязательно выбирать один из этих вариантов монетизации: вы можете использовать более одного, но всегда следите за тем, чтобы варианты монетизации не ставили под угрозу удобство использования пользователями.

Сколько стоит создать приложение для путешествий?







Требуемый бюджет для создания приложения для путешествий с нуля может зависеть от сложности процесса разработки приложения для путешествий, а также от ваших возможностей. Например, если вам нужно нанять всю команду разработчиков, вы потратите больше, чем если бы вы сами были разработчиком и вам нужно было бы нанять только нескольких сотрудников. Кроме того, такие функции, как интеграция карт, более сложны в разработке и потребуют больше времени и более высоких затрат. Мы не можем определить точную стоимость разработки приложения для путешествий, но точно можем определить диапазон: создание приложения для путешествий может стоить от 12 000 до 50 000 долларов, включая затраты на маркетинг. Как видите, создание приложения для путешествий — не самый доступный проект; однако в мире, где расстояния становятся все короче и короче, приложения для путешествий необходимы людям. Не упускайте из виду ни один аспект этого списка в процессе разработки приложения, и вы повысите свои шансы на успех!



