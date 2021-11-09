Если вы читаете эту статью, есть большая вероятность, что вы либо участвовали, либо рассматриваете возможность запуска службы курьерских приложений по требованию. Нет сомнений в том, что курьерские приложения и индустрия доставки еды по требованию переживают бум, и это одна из лучших служб доставки еды для клиентов ресторанов. Но, как и в любом другом начинании, есть несколько вещей, которые вам нужно знать, прежде чем приступить к разработке приложений для курьерской доставки по требованию.

Есть много, что нужно знать, но есть одна важная вещь, которую следует учитывать при разработке приложений для служб доставки еды.

Вам нужно понимать процесс разработки приложения для доставки? Что вам понадобится, чтобы создать приложение для доставки для клиентов и курьеров ресторана? И как работает приложение доставки по требованию для служб доставки еды.

Во время пандемии COVID-19 повседневные операции людей изменились, электронная коммерция выросла до 200%, почти все начали покупать в Интернете, просто чтобы быть в безопасности, и да, удобнее покупать у вашей зоны комфорта по всему миру всего несколькими касаниями телефона через приложение доставки по требованию.

Пандемия COVID-19 открыла больше возможностей для бизнеса, таких как услуги по доставке еды, бакалеи и других товаров для электронной коммерции. Приложения для курьерской доставки по запросу и приложения для курьерской доставки являются третьими сторонами между покупателями и продавцами, чья работа заключается в том, чтобы забирать товары у продавцов и доставлять их к дверям покупателей, а приложения для курьерской доставки по запросу сделали это возможным.

Из-за пандемии рестораны, фудкорты и кофейни закрылись и начали продавать через интернет; они сотрудничают с курьерскими службами доставки по требованию. И теперь эксперты прогнозируют, что рынок доставки еды вырастет на 300%, что является огромным числом и прекрасной возможностью для вас начать работу с приложениями для доставки по требованию как бизнес.

И, к счастью, у нас есть все, что вам нужно знать, как создать приложение для доставки, как работает приложение для доставки по требованию, процесс разработки приложения для доставки по требованию и как начать работу с курьерской доставкой по требованию. приложение как бизнес.

Мы также рассмотрели, как создать приложение для доставки и какие технологии используются при разработке приложения для доставки при разработке приложения для курьерской доставки по запросу, а также какие варианты оплаты доступны.

Как работает приложение доставки?

Прежде чем углубляться в разработку приложений для доставки, давайте разберемся, как работают приложения для курьерской доставки по запросу.

Клиент, который хочет заказать итальянскую пиццу, переходит к приложению курьерской доставки по требованию и ищет итальянскую пиццу; там он нажимает на ссылку одного из перечисленных ресторанов и заказывает пиццу. Приложение курьерской доставки построено таким образом, что уведомляет конкретный ресторан о том, что у вас есть заказ. Шеф начинает готовить пиццу; когда она будет готова, приезжает курьер, забирает пиццу и доставляет ее покупателю в указанное место, а также взимает необходимую сумму. И в этом прелесть наличия приложения для доставки по запросу для вашего бизнеса.

Эти приложения для доставки по требованию имеют несколько вариантов оплаты, таких как наложенный платеж, предоплата онлайн и т. д.

Некоторые крупные продовольственные компании, такие как McDonald's и KFC, создали свои собственные приложения для доставки курьером ресторана для обслуживания своих клиентов. И выгодно иметь свои собственные приложения для курьерской доставки, чтобы вы могли получать от этого дополнительную прибыль.

Как приложение доставки зарабатывает деньги?

Снова и снова повторяя, что приложения для доставки по требованию очень прибыльны и выгодны, важно создать приложение для доставки. Каждому бизнесу, который продает физические продукты в Интернете, необходимо создать приложение для доставки товаров своим потребителям. У некоторых компаний есть свои собственные модели доставки по требованию, в то время как другие полагаются на приложения и бизнес курьерской доставки. Работа курьера состоит в том, чтобы просто забрать посылку и бросить ее к порогу покупателя, и их работа выполнена. А разработка приложений для курьерской доставки такова, что они взимают определенные суммы в виде комиссионных, рекламных сборов, членских взносов и платы за доставку за доставку посылок. Комиссионный сбор: в основном приложения для доставки еды и приложения для курьерской доставки взимают процент с ресторанов за подключение их к своим потенциальным клиентам. Например, UberEats получает комиссию до 30%. 30% — это огромное число, но все же рестораны, но тем не менее они с радостью платят 30% UberEats, потому что получают больше прибыли от клиентов UberEats. Плата за рекламу: это один из основных источников дохода для приложений курьерской доставки; люди могут рекламировать свои продукты, чтобы продвигать их, чтобы увеличить охват большего количества клиентов. Они могут рекламировать часами, днями или даже месяцами, а взамен им придется платить определенную плату за продвижение. Реклама может быть в разных форматах, например, отображаться на главном экране, на боковой панели или в любом месте нижнего колонтитула, в зависимости от выбора пользователя и платы. Членство: предложение членства — один из последних методов в приложениях для курьерской доставки. Теперь приложения и поставщики услуг курьерской доставки предлагают скидки, бесплатную доставку, скидку X% на доставку и другие преимущества для своих клиентов, если они покупают в определенное время месяца. Они могут покупать ежемесячное членство со скидкой X% и другими преимуществами. Это создает более хорошие отношения с клиентами и увеличивает количество возвращающихся и лояльных клиентов. Плата за доставку: Клиент оплачивает стоимость доставки, если это не бесплатная доставка заказанных товаров. Сборы могут быть разных моделей; некоторые приложения для курьерской доставки используют фиксированную плату за доставку предметов, например 10 долларов США или 20% от общей суммы заказа, в то время как другие варьируются от места к месту и также зависят от размера и веса продуктов. Таким образом, от вас зависит, какие модели вы хотите использовать для своего бизнеса по доставке.

Как создать приложение для доставки?

Мы поняли, что такое приложение для доставки по требованию, как работает приложение для доставки по требованию и как зарабатывать на приложениях для курьерской доставки по требованию. Для вас также важно создать приложение для доставки, чтобы ваш бизнес выжил в цифровом мире.

Приложение для доставки по запросу — это просто внешний интерфейс, с которым люди могут взаимодействовать, но за кулисами процесса разработки приложения для доставки должен быть надлежащий бизнес-план и план логистики. Также важно выбрать правильные инструменты и технологии, когда у нас так много разных вариантов разработки приложений для доставки.

Наиболее важным фактором при создании приложения для доставки является выбор правильных технологий и платформы, отвечающих конкретным потребностям бизнеса и его пользователей. Некоторые платформы предлагают очень безопасную разработку приложений для доставки, но тогда вы можете немного снизить производительность и наоборот. Вы можете получить одинаковую функциональность при разработке приложений для доставки на любой платформе, но важно выбрать правильную платформу, которая отвечает потребностям вашего бизнеса и повышает удобство работы пользователей при создании приложения для доставки.

У каждой платформы есть свои плюсы и минусы, поэтому вам нужно найти компромисс между тем, какую из них выбрать для создания приложения для доставки.

Для разработки приложения доставки вам нужно будет выбрать одну из указанных ниже платформ или выбрать любую другую платформу, но разработка приложения доставки должна поддерживать кросс-платформенную разработку, поскольку приложение доставки будет использоваться IOS, Windows или Android. пользователи.

Некоторые популярные платформы для разработки приложений доставки

Это всегда проблема, когда доступно множество вариантов для создания приложения для доставки, а затем выбор лучших из них для разработки приложения для доставки иногда кажется немного сложным, но важно выбрать правильные инструменты и технологии для создания доставки. приложение.

Вот некоторые из них, которые вы можете использовать для разработки приложений для доставки. Так как приложение курьерской доставки по запросу будет использоваться на разных устройствах с разными операционными системами, то лучше строить приложение доставки на кроссплатформенной технологии, чтобы повысить доступность приложения и привлечь больше аудитории. Это важно учитывать при разработке приложения для доставки.

React Native: React Native — это платформа с открытым исходным кодом, разработанная Facebook для создания нативных мобильных приложений. Это кроссплатформенный SDK, который позволяет разработчикам создавать мобильные приложения, а вы можете создать приложение доставки, использующее JavaScript в качестве внутреннего языка. React Native предлагает ряд преимуществ, таких как быстрое время разработки, повторное использование кода и эффективная производительность. Вы можете использовать React Native для создания приложения доставки. Это одна из известных платформ, когда речь идет о разработке приложений для доставки и доставки приложений по требованию.

Возможность повторного использования кода. Возможность повторного использования кода — основная и основная функция React Native. Это позволяет вам создать приложение доставки для кросс-платформенных операционных систем, таких как Android и IOS, потому что это JavaScript, который можно использовать для обеих.

Эффективная разработка: повторное использование кода снижает стоимость, продолжительность разработки и человеческие усилия. При разработке приложений для доставки повторное использование кода способствует эффективной и быстрой разработке, и разработчики могут эффективно создавать приложения для доставки.

Тестирование и отладка. Тестирование и отладка в процессе разработки приложения для доставки — это необходимый шаг для создания приложений для доставки без ошибок. React позволяет в реальном времени вносить изменения в работающее приложение и исправлять их во время загрузки приложения. И будет обновлен только конкретный фрагмент кода, а не все приложение, что означает, что в процессе разработки приложения внесение изменений в одну часть приложения не повлияет на приложение в целом, если между этими частями нет связи. Это помогает в тестировании и исправлении ошибок в живых приложениях.

Xamarin: Xamarin — это платформа разработки приложений с открытым исходным кодом, принадлежащая Microsoft, которая позволяет разработчикам создавать приложение для доставки и другие мобильные приложения с использованием C#. Он использует единый код для IOS, Android, Windows и других платформ. Процесс и опыт разработки приложений точно такие же, как и в нативных приложениях. Приложения для разных операционных систем разрабатываются с использованием единой общей кодовой базы .NET. Кроме того, платформа Xamarin поддерживает полный доступ ко всему спектру функций для базовой платформы и устройства, включая все возможности для конкретных платформ. Если вам нужен чистый и современный дизайн пользовательского интерфейса для разработки приложений для доставки, Xamarin — правильный выбор для создания на нем приложения для доставки.

Интеграция API: разработчики Xamarin могут использовать любые существующие API и элементы управления пользовательского интерфейса на языке программирования для конкретной платформы, что снижает стоимость интеграции и время разработки приложения для доставки. Для добавления нескольких вариантов оплаты также требуется API, и Xamarin очень удобен, когда речь идет об интеграции API и разработке приложений для доставки.

Собственный пользовательский интерфейс (UI). Пользователи всегда ожидают от мобильных приложений согласованного взаимодействия, и здесь Xamarin позволяет вам писать коды, точно соответствующие собственному пользовательскому интерфейсу (UI) каждой операционной системы. Это упрощает совместное использование кода в различных операционных системах, таких как IOS, Android, Windows и т. д. С Xamarin очень просто создать приложение для доставки, поскольку один код используется для разных операционных систем.

Открытый исходный код: будучи фреймворком с открытым исходным кодом, он постоянно совершенствуется со временем; кроме того, он поддерживается технологическим гигантом Microsoft, который делает его стабильным, доступным для продажи и надежным.

Flutter: Flutter также представляет собой набор средств разработки с открытым исходным кодом, принадлежащий Google, который обеспечивает плавную и простую разработку кроссплатформенных приложений. Вы можете легко создать приложение доставки во Flutter. Вместо того, чтобы писать код отдельно для Android и IOS, Flutter также является одной из платформ, которые позволяют создавать приложения для доставки с одной кодовой базой как для Android, так и для IOS.

SDK Flutter основан на языке программирования Dart. Для мобильных приложений используется язык Dart, а для Интернета Dart преобразуется в JavaScript с помощью компилятора Drat2js Trans. Разработка приложения для доставки с помощью Flutter — один из лучших вариантов, поскольку он поддерживает как IOS, так и Android.

Единая кодовая база: он также поддерживает фактор повторного использования кода при разработке; вы просто пишете одну кодовую базу и используете ее там, где это необходимо для Android, IOS и даже для Интернета.

Богатые библиотеки: Flutter — одна из самых богатых платформ с множеством библиотек, которые вы можете импортировать и использовать для выполнения конкретной задачи. При разработке приложения для доставки вам понадобится множество библиотек, а Flutter предоставляет множество библиотек, чтобы упростить разработку и помочь вам создать приложение для доставки.

Как запустить приложение курьерской доставки по требованию?

Теперь мы поняли бизнес-модель приложения доставки курьером по запросу, работу приложения доставки по запросу и различные технологии, поддерживающие разработку приложений доставки.

План

Первое и самое важное, что нужно учитывать перед началом любого бизнеса, — это правильный план. Ваш план — это ваша дорожная карта к месту назначения. Сделайте видение и цели для достижения. Рассчитайте все расходы, такие как эксплуатационные расходы, налоги, расходы на техническое обслуживание и т. д. Следующим шагом является определение вашей ниши для услуг курьерской доставки по требованию; некоторые предприятия очень обширны; они доставляют каждый товар, но некоторые из них относятся к определенной нише, например, приложения для курьерской доставки еды и лекарств.

Разработка команды и приложения для доставки

Теперь у вас есть надлежащий план, пришло время нанять водителей, райдеров и менеджеров для управления процессом бизнес-модели и обучить их этому приложению доставки по запросу и бизнес-модели службы доставки. Во время разработки приложения для доставки интегрируйте несколько вариантов оплаты, чтобы упростить использование клиентами.

И параллельно создайте приложение для доставки, которое будет стойкой регистрации, где клиенты будут взаимодействовать с вами в Интернете.

Продвигайте свой бизнес

Последний шаг — сообщить вашим потенциальным клиентам, что вы существуете и предлагаете услуги курьерской доставки по требованию.

Семь примеров приложений по требованию

С развитием технологий и цифровизацией бизнес изменил свои процессы и модели, чтобы выжить в отрасли. Каждый физический бизнес имеет цифровой след либо на социальных платформах, либо прямо в Интернете, поэтому важно создать приложение для доставки для вашего бизнеса.

Эти следы обеспечивают нас товарами и услугами, в которых мы нуждаемся. Проще говоря, приложения для курьерской доставки по запросу означают, что мы получаем то, что хотим, независимо от места или времени. Службы приложений доставки по запросу сделали это возможным; они доставляют нам продукцию в указанное место и время. Таким образом, мы не обязаны посещать рынки за покупками, учитывая время работы торговых центров. Кроме того, эти новые бизнес-модели курьерской доставки по требованию поддерживают несколько вариантов оплаты, чтобы упростить и улучшить качество обслуживания клиентов.

Вот список различных приложений для доставки по запросу, которые сейчас популярны и приносят огромную прибыль.

Zomato: это приложение для доставки по запросу, которое можно найти в более чем 25 странах мира; это была индийская компания, но позже она была приобретена UberEats. В 2021 году успех платформы достиг новой высоты — превышение подписки в 39 раз. UberEats: UberEats — еще одно приложение для курьерской доставки по запросу, работающее более чем в 1000 крупных городах по всему миру. Это одно из лучших приложений для доставки по запросу с доминирующим положением на рынке, и многие рестораны готовы работать с UberEats. UberEats также продолжает проверять и балансировать курьеров ресторана клиентов, чтобы обеспечить качество и стандарты. Он предоставляет такие услуги, как групповые заказы и планирование заказов на определенное время. MercadoFresh: это бразильское приложение для доставки по требованию, которое экономит ваше время, доставляя товары к вашей двери всего несколькими нажатиями на телефон. Вы можете делать покупки в органических магазинах, бакалейных лавках, зоомагазинах, мясных лавках, винных магазинах и супермаркетах с MercadoFresh. Booster Fuels: Booster Fuels — один из ведущих поставщиков услуг курьерской доставки по запросу, но он специфичен для своей ниши, поскольку просто доставляет топливо. Booster Fuels — стартап из Калифорнии, который до сих пор поставлял топливо коммерческим автопаркам, компаниям, университетам и владельцам недвижимости. Он обслуживал более 10 000 человек в более чем 300 компаниях, включая Cisco, Oracle, Facebook, PepsiCo и т. д. Healthtap: это приложение предназначено для отрасли здравоохранения, оно связывает врачей с пациентами, и на данный момент оно связало 108 000 врачей с пациентами. Пациенты записываются на виртуальную встречу с врачом. Healthtap обеспечивает конфиденциальность и безопасность пациентов и врачей. Handy: это приложение для доставки по запросу из Нью-Йорка, которое обслуживает все Соединенные Штаты, Великобританию и Канаду. Он предоставляет различные услуги, такие как уборка дома и офиса, монтаж телевизора, сборка мебели, обработка стен и т. д. Это один из самых надежных и быстрых способов заказать услуги бытового обслуживания. Всего несколькими касаниями телефона вы можете заказать профессиональных поставщиков бытовых услуг.

По словам Хэнди, он обрабатывает 1 000 000 бронирований, более 500 000 клиентов и более 50 000 независимых специалистов. Хэнди работал с Google Home, Walmart, Nest и Wayfair.

Wype: Wype — еще одно приложение для доставки по требованию; он предоставляет вам услуги по очистке автомобилей в любом месте и в любое время. Он расположен в Лос-Анджелесе, и пользователи могут сразу использовать серверы для чистки автомобилей, а также запланировать их на потом.

5 важных ключевых показателей эффективности для приложений по требованию.

Ключевые показатели эффективности очень важны для любого приложения доставки по требованию, поскольку они дают вам представление об эффективности вашего бизнеса. Как мы знаем, приложения по запросу — это быстрорастущий сектор рынка приложений, и поэтому для компаний, работающих в этой области, важно отслеживать ключевые показатели эффективности (KPI), чтобы убедиться, что они достигают своих бизнес-целей.

Вот несколько важных KPI, которые должен учитывать каждый бизнес по доставке по требованию.

Средняя стоимость доставки. Индикатор определяет измерение стоимости в зависимости от расстояния, пройденного для доставки посылки.

Среднее время доставки. Этот показатель помогает понять, сколько времени в среднем уходит на доставку посылки. Кроме того, это дает вам представление об эффективности сети и эффективности запланированных маршрутов доставки.

Точность заказа. Это очень полезный индикатор; он позволяет узнать процент успешных доставок от общего числа доставок. Это поможет вам узнать процент успешных доставок и даст вам возможность для дальнейших улучшений в зависимости от заданных состояний.

Своевременная доставка. Эта матрица помогает определить успешную доставку точно в срок доставленных посылок по отношению к общему количеству доставок. Это может сделать менеджеров ответственными за несвоевременную доставку.

Ряд доставок. Это не очень полезная метрика, но, тем не менее, вы должны учитывать ее, потому что она дает вам представление о вашем бизнесе, и вы можете легко определить темпы роста и снижения по метрике, например, общий объем поставок в январе и общий объем поставок в феврале для сравнения. , и т.д.