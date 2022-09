Цифровизация привела к повышению важности API видео, голоса и чата. В настоящее время клиенты требуют от предприятий более увлекательного и интерактивного опыта, что привело к потребности в возможностях общения в реальном времени. API видео, голосовой связи и чата позволяют компаниям интегрировать в свои приложения такие функции, как видеосвязь, VoIP и обмен мгновенными сообщениями.

Этот интегрированный набор функций может обеспечить более привлекательный опыт работы с клиентами. Это может привести к повышению удовлетворенности и лояльности клиентов. Кроме того, API-интерфейсы видео, голосовой связи и чата также могут помочь компаниям сэкономить деньги на обслуживании клиентов, уменьшив потребность во взаимодействии с человеком.

Кроме того, они также эффективны по времени, поскольку покончено с обратной связью. Разработчики могут использовать эти API-интерфейсы, чтобы легко добавлять функции видео, голоса и чата в свои приложения в кратчайшие сроки с минимальным кодированием.

10 лучших API видео, голоса, чата

Что ж, на рынке полно таких API, но выбор лучшего для вашего проекта может оказаться непростой задачей. Таким образом, мы составили список из 10 лучших API для видео, голоса и чата, которые вы можете использовать для своего веб-проекта или проекта мобильного приложения. Давайте взглянем:

Агора.ио

Этот высокопроизводительный SDK для видео, голоса и прямого вещания или комплект для разработки программного обеспечения предоставляет услуги связи в реальном времени. Кроме того, Agora.io предлагает простой в использовании API, который позволяет разработчикам добавлять в свои приложения возможности видео, голоса и прямых трансляций всего несколькими строками кода.

API доступен для различных платформ, таких как Android, iOS, Windows и Интернет. Кроме того, Agora.io также предоставляет широкий спектр функций, таких как эхоподавление, связь с малой задержкой и высокое качество голоса и видео.

Клиенты Агоры:

Среди его клиентов такие громкие имена, как Talkspace, Hallo, Bunch app, Run the World, ARUtility, Loop Team, Pragli, TVU Networks и MeetMe.

Особенности Agora.io:

Его основные особенности:

Обеспечивает высокое качество голосовых и видеозвонков

Уменьшает эхо и фоновый шум

Низкая задержка для связи в реальном времени

Масштабируемая архитектура

Поддерживает несколько платформ

Активные службы поддержки клиентов

Услуги Агоры:

Живое аудио

Живой видеозвонок

Онлайн-образование

Интерактивная прямая трансляция

Социальные сообщества

Запись

Обмен сообщениями в реальном времени

Розничная торговля

Игры

Решение для телемедицины и рабочей силы

Цены на Агору:

Его цена варьируется в зависимости от его услуг. Например, если вы пользуетесь услугами голосовой связи, с вас будет взиматься плата в размере 0,99 доллара США за 1000 минут. Итак, его стоимость колеблется от 0,99 до 23 760 долларов в месяц.

Сумерки

Эта облачная коммуникационная платформа предоставляет лучшие в своем классе API-интерфейсы для добавления голоса, видео и обмена сообщениями в ваши мобильные и веб-приложения. Все его функции легко масштабируются и полностью настраиваются. Он предлагает большую гибкость в использовании платформы, поскольку его можно интегрировать с любым приложением, поскольку он поставляется со встроенным интеллектом, гибкими API, глобальной инфраструктурой и многим другим.

Twilio предоставляет API для различных платформ, таких как Android, iOS, Windows, Ruby, PHP и других. Это делает его наиболее подходящим для всех предприятий и разработчиков. Более того, если вы застряли при использовании платформы, ее служба поддержки всегда готова помочь вам.

Twilio — лучшее решение для всех предприятий, малых и больших. Это вовлечет ваших пользователей от начала до конца. Его гибкий API согласуется со всеми каналами благодаря встроенной аналитике и поддержке глобальной инфраструктуры.

Клиенты Twilio:

Его известными клиентами являются Wix, Trulia, Airbnb, Yelp, Spotify, Uber, Zendesk, Foursquare и другие.

Особенности Twilio:

Гибкие API

Глобальная инфраструктура

Встроенный интеллект

Упрощенная безопасность

Круглосуточная поддержка клиентов

Бесплатные пробные кредиты

Программируемый чат и видео

Услуги Twilio:

Программируемые SMS и факсы

Голосовой программируемый чат

Программируемое видео

Twilio Фронтлайн Новый

Инструмент маркетинговых кампаний

Twilio Flex для облачных контактов

API Twilio для WhatsApp

Стоимость Twilio:

Twillio — это экономичное решение для малых и крупных предприятий. Компания предлагает бесплатную пробную версию для своих различных услуг с некоторым кредитом. После этого его тарифные планы начинаются с 0,0075 доллара за минуту разговора и продолжаются в зависимости от ваших услуг.

MirrorFly

MirrorFly — это поставщик API и SDK для чата в реальном времени, который предлагает настраиваемые решения для чата для разработки веб-сайтов, Android, IOS и приложений . Он предоставляет простой в использовании API, который можно интегрировать в любое приложение без особых усилий по написанию кода.

Он также сотрудничает с поставщиками инфраструктуры Saab и SaaS , что помогает создать простое решение для чата. Его технология WebRTC также поддерживает решение для видеоконференций, которое может без проблем вместить более 1000 участников. Кроме того, он позволяет проводить неограниченное количество онлайн-семинаров, встреч, вебинаров и других онлайн-мероприятий, чтобы лучше общаться с профессионалами, командами и партнерами по всему миру.

VideoSDK.live

Это мощный и удобный API и SDK для видеозвонков. Он предлагает широкие возможности для разработки приложений голосового и видеочата в реальном времени. Кроме того, он предоставляет интуитивно понятный API, который можно легко интегрировать в любое веб-приложение или мобильное приложение без особых усилий.

VideoSDK.live также поставляется с готовыми компонентами пользовательского интерфейса, которые помогут вам сэкономить время и силы при разработке собственного интерфейса видеочата. Кроме того, его подробная документация и круглосуточная служба поддержки клиентов всегда готовы помочь вам, если вы застряли на каком-либо этапе использования платформы.

Клиенты VideoSDK.live:

Их довольными клиентами являются Let's Upgrade, Miss Malini, Kajabi, Wistia и Judge.

Особенности VideoSDK.live:

Готовые компоненты пользовательского интерфейса

Подробная документация

Круглосуточная поддержка клиентов

Голосовые и видеозвонки в реальном времени

Кроссплатформенная совместимость

Многосторонний вызов

Высокая масштабируемость и надежность

Простота использования и интеграции

Облако в реальном времени

Неограниченное количество номеров

Сервисы VideoSDK.live:

Аудио и видео SDK

SDK для интерактивных прямых трансляций

SDK для белой доски

Текстовый чат в реальном времени

Файл, местоположение и совместное использование экрана

Стоимость VideoSDK.live:

Эта платформа предлагает бесплатную пробную версию для различных услуг. После этого VideoSDK.live взимает 0,0006 доллара США за минуту разговора и 0,002 доллара США за минуту видео. Ну, у них также есть опция Pay as you go. Вы также можете оплатить дополнительные услуги.

Месибо

Мощная платформа API и SDK для обмена сообщениями в режиме реального времени. Это поможет вам добавить функции чата в реальном времени, голосовых вызовов и видеовызовов в ваши веб-приложения и мобильные приложения. Он предоставляет интуитивно понятный API, который можно легко интегрировать в любое приложение всего несколькими щелчками мыши.

Mesibo также предлагает вам с легкостью проводить онлайн-мероприятия и вебинары. Вы также можете создать безопасное и личное пространство для вашей команды, чтобы общаться и совместно работать над различными проектами. Более того, его подробная документация всегда поможет вам, если вы застряли на каком-либо этапе использования платформы.

Клиенты Mesibo:

Fortune 500, Infosys, IBM, AOL, Viacom, Music Television и SkyLight — некоторые из их довольных клиентов.

Особенности Мезибо:

Удобный интерфейс

Общий доступ к экрану и файлам

Обмен местоположением

Кроссплатформенная совместимость

Подробная документация

Высокая масштабируемость и надежность

Услуги Месибо:

SDK для аудио- и видеозвонков

API обмена сообщениями и SDK

API и SDK для прямых трансляций

Облачные сервисы и коммуникационная платформа

Цены на Мезибо:

Mesibo предлагает несколько гибких тарифных планов на выбор. Их цены начинаются от 1 цента и доходят до в зависимости от вашего использования и пакета. Вы также можете воспользоваться кредитами в размере 50 долларов США при регистрации в первый раз.

Активэкс

Еще одна лучшая платформа API и SDK для лучшего удовлетворения ваших потребностей в бизнес-коммуникациях. Это поможет вам быстро создавать привлекательные видео- и голосовые приложения для ваших клиентов, сотрудников и партнеров. С помощью Enablex вы можете добавить функции голосовой связи, видео и обмена сообщениями в реальном времени в свои веб-приложения или мобильные приложения. Он предоставляет удобный и интуитивно понятный API, который можно легко интегрировать в любое приложение с минимальным кодированием. Как и другие платформы, они также предоставляют документацию, которая поможет вам, если вы застрянете на каком-либо этапе.

Клиенты Enablex:

Enablex обслуживает большее количество клиентов. Вот некоторые из них: Connectable Life, BFC, Hida, RX, Technovators, Tapplent, Motherson, Paytm, Tata Communications, Tech Mahindra, VLCC и Smart Events.

Возможности Enablex:

Удобный интерфейс

Отличная поддержка клиентов

Кроссплатформенная совместимость

Интуитивно понятный API

Доступные тарифные планы

Услуги Enablex:

API и SDK для видеозвонков

API голосовых вызовов и SDK

SMS API и FaceAI

ММС API

Видео с низким кодом

Цены на активекс:

В Enablex вы можете выбрать один из нескольких тарифных планов. В их тарифном плане есть три категории: оплата по мере использования, скидка за объем и срок и настраиваемые цены.

видео

Первоклассная платформа видео API и SDK, которая поможет вам быстро добавить высококачественные функции видеовызовов в ваши проекты приложений. Видео предоставляет интуитивно понятный API, который можно легко и быстро интегрировать в любое приложение.

Кроме того, они упаковали свои продукты с подробной документацией, так что вам не придется сталкиваться с проблемами понимания и использования их продуктов. Компании любого размера могут использовать эту платформу для удовлетворения своих потребностей в аудио- и видеосвязи.

Видео клиентов:

Concern, BCU, Air Force, ASU, Cyberfish, Demand Media, Akamai, Bloomberg, BNP Paribas, Circles и DBee — лишь некоторые из их ценных клиентов.

Особенности видео:

Удобный интерфейс

Отличная поддержка клиентов

Кроссплатформенная совместимость

Интуитивно понятный API

Высококачественное видео и аудио

Гибкие тарифные планы

Видеосервисы:

API и SDK для видеозвонков

API голосовых вызовов и SDK

Демонстрация экрана

Брендинг и белая маркировка

Корпоративное управление видео

Прямой эфир и многое другое

Цены на видео:

Видео предлагает вам ежемесячные, годовые и индивидуальные тарифные планы в соответствии с вашими бизнес-требованиями. Их ежемесячный базовый план подписки начинается с 20,99 долларов США за хост.

Синч

Самые эффективные и лучшие платформы SDK позволяют быстро добавлять функции голосовых и видеовызовов в проекты приложений. Это поможет вам лучше привлекать своих клиентов с помощью этих функций связи в реальном времени. Кроме того, они регулярно обновляют свою продукцию, чтобы идти в ногу с последними тенденциями и технологиями.

Sinch обеспечивает эффективную интеграцию и документацию для беспрепятственного начала работы со своими продуктами. Вы можете без проблем добавлять функции голосовых и видеовызовов в свои iOS, Android или веб-приложения. Самое приятное в этой платформе то, что она предоставляет бесплатную пробную версию для всех своих новых клиентов.

Поскольку клиенты:

Некоторые из их постоянных клиентов — Nissans, Foyer, FirstBank, Yespark, Mobicom, Nets, TeIASK, Penarol Score, Nationwide, Unitel, Budebee и Proximus.

Особенности Синча:

Удобный интерфейс

Бесплатная пробная версия для новых клиентов

Кроссплатформенная совместимость

Регулярные обновления

Отличная поддержка клиентов

Гибкие тарифные планы

Эффективная интеграция

Синч услуги:

API голосовых вызовов и SDK

СМС и ММС

WhatsApp API и SDK

Вызов данных

Финансовый ритейл

Путешествия и транспорт

СМИ и развлечения

Решение для живого видеочата

Здравоохранение

Телекоммуникации

Цены на Синч:

Sinch предлагает вам несколько тарифных планов — от бесплатной пробной версии до использования по мере использования и настройки. Вы можете выбрать любой план, который наилучшим образом соответствует вашим бизнес-требованиям и бюджету.

Apphitect

Решение для видеозвонков в реальном времени на базе искусственного интеллекта позволяет добавлять высококачественные функции видео- и аудиозвонков в ваши проекты разработки. Самое приятное в этой платформе то, что она предлагает бесплатные функции видеозвонков в течение первых 1000 минут. Более того, он лучше поддерживает предприятия всех размеров, чтобы лучше привлекать своих клиентов.

Клиенты Apphitect:

Счастливыми клиентами Apphitect являются Всемирный банк, Mahindra Rise, Dr. Reddy's, Accenture, базар и более 1000 человек.

Особенности приложения:

Простая и плавная интеграция на всех платформах

Поддержка всех типов устройств

Бесплатные видеозвонки в течение первых 1000 минут

Гибкие и настраиваемые тарифные планы

Отличная поддержка клиентов

Первоклассное качество видео и звука

Масштабируемый медиа-сервер

Сервер TURN/ICE/STUN

WebRTC позволяет использовать сервисы

Услуги компании:

API и SDK для голосовых и видеозвонков

Живой чат

Демонстрация экрана

SIP-транкинг

Облачные звонки

SIP-транкинговый номер

Стоимость приложения:

Тарифные планы Apphitect не отображаются на их веб-сайте. Вместо этого вам нужно связаться с их отделом продаж, чтобы получить последние тарифные планы.

API GetStream

Готовое к использованию, масштабируемое и простое в интеграции решение API и SDK для видеочата, предлагающее широкий спектр впечатляющих функций. GetStream API также предлагает настраиваемый набор пользовательского интерфейса, который можно использовать для добавления функций видеочата в проекты приложений. Кроме того, он предоставляет бесплатную поддержку и обслуживание в течение первых 6 месяцев.

Клиенты GetStream API:

Большинство известных компаний используют это решение для своих коммуникационных нужд, таких как NBC Sports, Crunchbase, Armour и многие другие.

Возможности GetStream API:

Мощные функции видеочата

Широкий спектр интеграций

Полностью настраиваемый набор пользовательского интерфейса

Библиотеки компонентов для Android, React Native, React и IOS

модерация ИИ

Обмен сообщениями в группах и каналах

Пользовательские объекты и Slash-команды

Присутствие в сети и многое другое

Бесплатная поддержка и обслуживание в течение первых 6 месяцев

Службы API GetStream:

API голосовых вызовов и SDK

Обмен сообщениями в приложении

Всплывающее уведомление

Видео вызов

Стоимость API GetStream:

Как и другие бренды, у него есть модель ценообразования с оплатой по мере использования и ежемесячные планы. Например, его ежемесячный план стандартного потокового чата стоит вам 499 долларов.

Последние мысли

Сегодня мы обсудили 10 лучших API-интерфейсов для видео, голоса и чата, которые вы можете использовать для добавления впечатляющих функций видеовызовов в свои веб-приложения или мобильные приложения. В настоящее время предприятиям необходимо иметь коммуникационное решение, чтобы они могли общаться со своими клиентами в режиме реального времени. Привлекать клиентов сложно без лучшего канала связи, что может привести к ухудшению клиентского опыта и снижению коэффициентов конверсии. Этот список лучших API и SDK поможет вам вывести свой бизнес на новый уровень. Так что просмотрите их и выберите правильную платформу, которая лучше всего соответствует вашим бизнес-требованиям и бюджету.

Поэтому вы также можете выбрать платформу без кода , такую как AppMaster. AppMaster может создавать ваши мобильные и веб-приложения без программирования и экономить ваше время и деньги. Кроме того, AppMaster предлагает вам широкий выбор потрясающих редакторов с функцией перетаскивания для визуального кодирования .

Часто задаваемые вопросы:

Какой API для видеочата лучше всего встроить на ваш сайт?

На рынке доступно множество API-интерфейсов видеочата на веб-сайтах, но не все они одинаково хороши. Вы можете выбрать Twilio API, Agora, MirrorFly и Enablex. Это лучший вариант для встраивания API видеочата на ваш сайт.

Какой API лучше всего подходит для видеозвонков?

Если вы ищете лучший API для видеовызовов, вы можете выбрать Twilio API, Sinch, Mesibo, Vidyo и Enablex. Тем не менее, вы также можете выбрать из приведенного выше списка лучшие API-интерфейсы видеочата, поскольку все они предлагают отличные функции видеозвонков.

Какая лучшая программа для видеочата?

MirrorFly, Video SDK.live, Apphitect и Vidyo — лучшие программы видеочата. Все они предлагают широкий спектр функций, чтобы сделать ваши видеочаты более увлекательными и интересными.

Как интегрировать видеозвонки на свой веб-сайт?

Вы можете использовать любой из лучших API-интерфейсов видеочата или SDK для интеграции функций видеозвонков на свой веб-сайт. Все, что вам нужно сделать, это выбрать правильный API или SDK, который наилучшим образом соответствует вашему бюджету и бизнес-требованиям. Затем следуйте их руководству по интеграции, чтобы добавить функции видеозвонков на свой веб-сайт.

Какой лучший API и SDK для видеовызовов для мобильного приложения?

Для разработки мобильных приложений доступно множество API-интерфейсов для видеовызовов и SDK. Но одними из лучших, которые вы можете рассмотреть, являются Agora, Twilio, MirrorFly, Sinch, Apphitect и GetStream API.