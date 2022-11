Digitalizacja doprowadziła do wzrostu znaczenia interfejsów API do obsługi wideo, głosu i czatu. Klienci wymagają teraz od firm bardziej angażujących i interaktywnych doświadczeń, co spowodowało zapotrzebowanie na możliwości komunikacji w czasie rzeczywistym. Interfejsy API do obsługi wideo, głosu i czatu pozwalają firmom integrować w swoich aplikacjach takie funkcje, jak połączenia wideo, VoIP i komunikatory.

Ten zintegrowany zestaw funkcji może zapewnić bardziej angażujące doświadczenie klienta. Może to prowadzić do zwiększenia satysfakcji i lojalności klientów. Ponadto interfejsy API do połączeń wideo, głosu i czatu mogą również pomóc firmom zaoszczędzić pieniądze na obsłudze klienta, zmniejszając potrzebę interakcji międzyludzkich.

Co więcej, są one również wydajne czasowo, ponieważ komunikacja w obie strony jest zlikwidowana. Programiści mogą korzystać z tych interfejsów API, aby łatwo dodać funkcje wideo, głosu i czatu do swoich aplikacji w krótkim czasie przy niewielkim kodowaniu.

10 najlepszych interfejsów API do obsługi wideo, głosu, czatu

Cóż, rynek jest pełen takich API, ale wybór najlepszego dla Twojego projektu może być trudnym zadaniem. Tak więc, skompilowaliśmy listę 10 najlepszych wideo, głosu i czatu API, które możesz wykorzystać w swoim projekcie aplikacji internetowej lub mobilnej. Przyjrzyjmy się:

Agora.io

Ten wysokowydajny SDK do transmisji wideo, głosu i transmisji na żywo lub Software Development Kit zapewnia usługi komunikacyjne w czasie rzeczywistym. Ponadto Agora.io oferuje łatwy w użyciu interfejs API, który umożliwia programistom dodawanie funkcji wideo, głosu i transmisji na żywo do swoich aplikacji za pomocą zaledwie kilku linii kodu.

API jest dostępne dla różnych platform, takich jak Android, iOS, Windows, oraz dla sieci. Ponadto, Agora.io zapewnia również szeroki zakres funkcji, takich jak usuwanie echa, komunikacja o niskim opóźnieniu oraz jakość głosu i wideo w wysokiej rozdzielczości.

Klienci Agory:

Jego klienci obejmują kilka dużych nazw, takich jak Talkspace, Hallo, Bunch app, Run the World, ARUtility, Loop Team, Pragli, TVU Networks i MeetMe.

Cechy Agora.io:

Jego główne cechy to:

Zapewnia wysokiej jakości połączenia głosowe i wideo

Redukuje echo i hałas w tle

Niskie opóźnienia dla komunikacji w czasie rzeczywistym

Skalowalna architektura

Obsługa wielu platform

Aktywne usługi wsparcia klienta

Usługi Agory:

Live Audio

Połączenia wideo na żywo

Edukacja online

Interaktywna transmisja na żywo

Społeczności społeczne

Nagrywanie

Przesyłanie wiadomości w czasie rzeczywistym

Sprzedaż detaliczna

Gry komputerowe

Telezdrowie i rozwiązania dla pracowników

Wycena Agory:

Jego ceny różnią się w zależności od jego usług. Na przykład, jeśli bierzesz usługi głosowe, będzie pobierać 0,99 dolarów za 1000 minut. Tak więc, jego koszt waha się od 0,99 USD do 23 760 USD miesięcznie.

Twilio

Ta platforma komunikacyjna w chmurze zapewnia najlepsze w swojej klasie interfejsy API umożliwiające dodawanie głosu, obrazu i wiadomości do aplikacji mobilnych i internetowych. Wszystkie jej funkcje są łatwo skalowalne i w pełni dostosowane do potrzeb klienta. Oferuje większą elastyczność w korzystaniu z platformy, ponieważ można ją zintegrować z każdą aplikacją, ponieważ posiada wbudowaną inteligencję, elastyczne interfejsy API, globalną infrastrukturę i wiele innych.

Twilio zapewnia interfejsy API dla różnych platform, takich jak Android, iOS, Windows, Ruby, PHP i inne. Dzięki temu jest to najlepsze rozwiązanie dla wszystkich przedsiębiorstw i deweloperów. Ponadto, jeśli utkniesz podczas korzystania z platformy, jego zespół obsługi klienta jest zawsze tam, aby pomóc.

Twilio jest najlepszym rozwiązaniem dla wszystkich przedsiębiorstw, małych i dużych. Zaangażuje Twoich użytkowników od początku do końca. Jego elastyczny interfejs API dostosowuje się do wszystkich kanałów z wbudowaną inteligencją i globalnym wsparciem infrastruktury.

Klienci Twilio:

Jego znani klienci to Wix, Trulia, Airbnb, Yelp, Spotify, Uber, Zendesk, Foursquare i więcej.

Cechy Twilio:

Elastyczne API

Globalna infrastruktura

Wbudowana inteligencja

Uproszczone bezpieczeństwo

Obsługa klienta 24/7

Darmowe kredyty próbne

Programowalny czat i wideo

Usługi Twilio:

Programowalny SMS i Fax

Programowalny czat głosowy

Programowalne wideo

Twilio Frontline New

Narzędzie do kampanii marketingowych

Twilio Flex dla Cloud Contact

Twilio API dla WhatsApp

Cennik Twilio:

Twillio jest opłacalnym rozwiązaniem dla małych i dużych przedsiębiorstw. Firma oferuje bezpłatną próbę dla swoich różnych usług z pewnym kredytem. Po tym, jego plany cenowe zaczynają się od 0,0075 USD za minutę głosu i idą dalej w zależności od twoich usług.

MirrorFly

MirrorFly jest dostawcą API i SDK do czatu w czasie rzeczywistym, który oferuje konfigurowalne rozwiązania czatu dla strony internetowej, Androida, IOS i rozwoju aplikacji. Zapewnia łatwy w użyciu interfejs API, który można zintegrować z dowolną aplikacją przy niewielkim wysiłku kodowania.

Współpracuje również z dostawcami infrastruktury Saab i SaaS, co pomaga osiągnąć bezproblemowe rozwiązanie czatu. Jego technologia WebRTC obsługuje również rozwiązanie wideokonferencyjne, które może pomieścić 1000+ uczestników bez kłopotów. Dodatkowo umożliwia prowadzenie nieograniczonych seminariów online, spotkań, webinarów i innych wydarzeń online, aby lepiej połączyć się z profesjonalistami, zespołami i partnerami na całym świecie.

VideoSDK.live

Jest to potężny i przyjazny dla użytkownika interfejs API i SDK do połączeń wideo. Oferuje bogate funkcje do tworzenia aplikacji do rozmów głosowych i wideo w czasie rzeczywistym. Ponadto zapewnia intuicyjny interfejs API, który można łatwo zintegrować z dowolną aplikacją internetową lub mobilną przy niewielkim wysiłku.

VideoSDK.live pochodzi również z prefabrykowanych komponentów UI, które pomagają zaoszczędzić czas i wysiłek w tworzeniu własnego interfejsu czatu wideo. Ponadto, jego szczegółowa dokumentacja i 24/7 zespół obsługi klienta są zawsze tam, aby pomóc Ci, jeśli utkniesz w dowolnym punkcie podczas korzystania z platformy.

Klienci VideoSDK.live:

Ich zadowoleni klienci to Let's Upgrade, Miss Malini, Kajabi, Wistia i Judge.

Cechy VideoSDK.live:

Wstępnie wbudowane komponenty UI

Szczegółowa dokumentacja

Wsparcie klienta 24/7

Połączenia głosowe i wideo w czasie rzeczywistym

Kompatybilność międzyplatformowa

Połączenia z wieloma stronami

Wysoka skalowalność i niezawodność

Łatwość użycia i integracji

Chmura w czasie rzeczywistym

Nieograniczona ilość pomieszczeń

Usługi VideoSDK.live:

Audio i Video SDK

Interactive Live Streaming SDK

Whiteboard SDK

Czatowanie tekstowe w czasie rzeczywistym

Współdzielenie plików, lokalizacji i ekranu

Ceny VideoSDK.live:

Ta platforma oferuje bezpłatną próbę dla swoich różnych usług. Po tym, VideoSDK.live opłat 0,0006 dolarów za minutę głosu i 0,002 dolarów za minutę wideo. Cóż, mają również opcję Płać jak idziesz. Możesz również zapłacić za usługi dd-on.

Mesibo

Potężna platforma API i SDK do przesyłania wiadomości w czasie rzeczywistym. Pomaga to w dodawaniu funkcji czatu w czasie rzeczywistym, głosu i połączeń wideo do aplikacji internetowych i mobilnych. Zapewnia intuicyjne API, które można łatwo zintegrować z dowolną aplikacją za pomocą kilku kliknięć kodowania.

Mesibo oferuje również prowadzenie wydarzeń online i webinarów z łatwością. Możesz także stworzyć bezpieczną i prywatną przestrzeń dla swojego zespołu, aby połączyć się i współpracować nad różnymi projektami. Ponadto, jego szczegółowa dokumentacja jest zawsze tam, aby pomóc Ci, jeśli utkniesz w dowolnym punkcie podczas korzystania z platformy.

Klienci Mesibo:

Fortune 500, Infosys, IBM, AOL, Viacom, Music Television i SkyLight to niektórzy z ich zadowolonych klientów.

Cechy Mesibo:

Przyjazny interfejs użytkownika

Udostępnianie ekranu i plików

Udostępnianie lokalizacji

Kompatybilność międzyplatformowa

Szczegółowa dokumentacja

Wysoka skalowalność i niezawodność

Usługi Mesibo:

Audio i Video Calling SDK

Messaging API & SDK

API i SDK do przesyłania strumieniowego na żywo

Usługi w chmurze i platforma komunikacyjna

Ceny Mesibo:

Mesibo oferuje wiele i elastycznych planów cenowych do wyboru. Ich ceny zaczynają się od 1 centa i idą w górę w zależności od wykorzystania i pakietu. Możesz także skorzystać z kredytów o wartości 50 dolarów przy pierwszym zapisie.

Enablex

Kolejna najlepsza platforma API i SDK, aby lepiej zaspokoić potrzeby komunikacyjne Twojej firmy. Pomaga szybko budować angażujące aplikacje wideo i głosowe dla klientów, pracowników i partnerów. Z Enablex, można dodać w czasie rzeczywistym głos, Video, i funkcje wiadomości do swoich aplikacji internetowych lub mobilnych. Zapewnia przyjazny dla użytkownika i intuicyjny interfejs API, który można łatwo zintegrować z dowolną aplikacją przy minimalnym kodowaniu. Podobnie jak inne platformy, zapewniają one również dokumentację, aby pomóc Ci, jeśli utkniesz w dowolnym punkcie.

Klienci Enablex:

Enablex obsługuje większą liczbę klientów. Kilka z nich to Connectable Life, BFC, Hida, RX, Technovators, Tapplent, Motherson, Paytm, Tata Communications, Tech Mahindra, VLCC i Smart Events.

Cechy Enablex:

Przyjazny dla użytkownika interfejs

Doskonałe wsparcie klienta

Kompatybilność międzyplatformowa

Intuicyjne API

Przystępne plany cenowe

Usługi Enablex:

Video Calling API & SDK

API i SDK do połączeń głosowych

API SMS i FaceAI

API MMS

Wideo o niskim kodzie

Cennik Enablex:

W Enablex możesz wybierać spośród wielu planów cenowych. Mają trzy kategorie w swoim planie cenowym, Pay-as-you-use, rabat objętościowy i terminowy oraz dostosowywanie cen.

Video

Pierwszorzędna platforma Video API & SDK, która wspiera szybkie dodawanie wysokiej jakości funkcji połączeń wideo do projektów aplikacji. Wideo zapewnia intuicyjny interfejs API, który można łatwo zintegrować z dowolnym typem aplikacji w krótkim czasie.

Ponadto, zapakowali swoje produkty ze szczegółową dokumentacją, więc nie musisz zmierzyć się z żadnymi problemami ze zrozumieniem i korzystaniem z ich produktów. Firmy wszystkich rozmiarów mogą korzystać z tej platformy, aby spełnić ich audio i wideo potrzeb komunikacyjnych lepiej.

Klienci wideo:

Concern, BCU, Air Force, ASU, Cyberfish, Demand Media, Akamai, Bloomberg, BNP Paribas, Circles i DBee to kilka z ich cennych klientów.

Cechy Video:

Przyjazny dla użytkownika interfejs

Doskonała obsługa klienta

Kompatybilność międzyplatformowa

Intuicyjne API

Wysoka jakość obrazu i dźwięku

Elastyczne plany cenowe

Usługi wideo:

API i SDK do połączeń wideo

API i SDK do połączeń głosowych

Współdzielenie ekranu

Branding i White Labelling

Zarządzanie wideo dla przedsiębiorstw

Transmisja na żywo i wiele więcej

Cennik Video:

Video oferuje Ci miesięczne, roczne i niestandardowe plany cenowe zgodnie z wymaganiami biznesowymi. Ich miesięczny podstawowy plan subskrypcji zaczyna się od 20,99 USD za hosta.

Sinch

Najbardziej wydajne i najlepsze platformy SDK pozwalają szybko dodać funkcje połączeń głosowych i wideo do projektów aplikacji. Pomaga to lepiej angażować klientów poprzez te funkcje komunikacji w czasie rzeczywistym. Ponadto regularnie aktualizują swoje produkty, aby nadążyć za najnowszymi trendami i technologiami.

Sinch zapewnia skuteczną integrację i dokumentację, aby płynnie rozpocząć pracę ze swoimi produktami. Możesz łatwo dodać funkcje połączeń głosowych i wideo do swoich aplikacji iOS, Android lub internetowych bez kłopotów. Najlepszą częścią tej platformy jest to, że zapewnia bezpłatną wersję próbną dla wszystkich swoich nowych klientów.

Od klientów:

Kilka z ich lojalnych klientów to Nissany, Foyer, FirstBank, Yespark, Mobicom, Nets, TeIASK, Penarol Score, Nationwide, Unitel, Budebee i Proximus.

Cechy Sinch:

Przyjazny dla użytkownika interfejs

Bezpłatna wersja próbna dla nowych klientów

Kompatybilność międzyplatformowa

Regularne aktualizacje

Doskonała obsługa klienta

Elastyczne plany cenowe

Skuteczna integracja

Usługi Sinch:

Voice Calling API & SDK

SMS i MMS

API i SDK dla WhatsApp

Połączenia danych

Finansowy handel detaliczny

Podróże i transport

Media i rozrywka

Rozwiązanie do prowadzenia rozmów wideo na żywo

Opieka zdrowotna

Telekomunikacja

Sinch pricing:

Od bezpłatnej próby do as-you-go i dostosowywania, Sinch zapewnia wiele planów cenowych. Możesz wybrać dowolny plan, który najlepiej pasuje do Twoich wymagań biznesowych i budżetu.

Apphitect

Zasilane przez AI rozwiązanie do połączeń wideo w czasie rzeczywistym pozwala dodać wysokiej jakości funkcje połączeń wideo i audio do swoich projektów rozwojowych. Najlepszą częścią tej platformy jest to, że oferuje bezpłatne funkcje połączeń wideo przez pierwsze 1000 minut. Ponadto lepiej wspiera firmy wszystkich rozmiarów, aby lepiej angażować swoich klientów.

Klienci Apphitect:

Apphitect szczęśliwi klienci to The World Bank, Mahindra rise, Dr. Reddy's, Accenture, bazar i 1000+ więcej.

Cechy Apphitect:

Łatwa i płynna integracja na wszystkich platformach

Wsparcie dla wszystkich typów urządzeń

Darmowe połączenia wideo przez pierwsze 1 000 minut

Elastyczne i konfigurowalne plany cenowe

Doskonała obsługa klienta

Najwyższej klasy jakość wideo i audio

Skalowalny serwer multimediów

Serwer TURN/ICE/STUN

Usługi umożliwiające korzystanie z WebRTC

Usługi Apphitect:

Voice and Video Calling API & SDK

Czat na żywo

Udostępnianie ekranu

SIP Trunking

Cloud Calling

Numer SIP Trunking

Apphitect ceny:

Plany cenowe Apphitect nie są widoczne na ich stronie internetowej. Zamiast tego musisz skontaktować się z ich zespołem sprzedaży, aby uzyskać najnowsze plany cenowe.

GetStream API

Gotowe do użycia, skalowalne i łatwe do zintegrowania rozwiązanie API & SDK do czatu wideo, które oferuje szeroki zakres imponujących funkcji. GetStream API oferuje również konfigurowalny zestaw UI, który można wykorzystać do dodania funkcji czatu wideo do swoich projektów aplikacji. Ponadto zapewnia bezpłatne wsparcie i utrzymanie przez pierwsze 6 miesięcy.

Klienci GetStream API:

Większość znanych firm korzysta z tego rozwiązania dla swoich potrzeb komunikacyjnych, takich jak NBC Sports, Crunchbase, Armour i wiele innych.

Cechy GetStream API:

Potężne funkcje czatu wideo

Szeroki zakres integracji

W pełni konfigurowalny zestaw UI

Biblioteki komponentów dla Androida, React Native, React i IOS

Moderacja AI

Wiadomości grupowe i kanałowe

Niestandardowe obiekty i Slash Commands

Obecność online i wiele więcej

Darmowe wsparcie i utrzymanie przez pierwsze 6 miesięcy

Usługi GetStream API:

Voice Calling API & SDK

Wiadomości w aplikacji

Powiadomienia push

Połączenia wideo

Wycena GetStream API:

Podobnie jak inne marki, ma model cenowy pay-as-you-go i plany miesięczne. Na przykład jego miesięczny standardowy plan czatu strumieniowego kosztuje Cię 499 USD.

Końcowe przemyślenia

Dzisiaj omówiliśmy 10 najlepszych interfejsów API do połączeń wideo, głosu i czatu, które możesz wykorzystać, aby dodać imponujące funkcje połączeń wideo do swoich aplikacji internetowych lub mobilnych. W dzisiejszych czasach firmy muszą mieć rozwiązanie komunikacyjne, aby mogły łączyć się ze swoimi klientami w czasie rzeczywistym. Angażowanie klientów jest trudne bez lepszego kanału komunikacyjnego, co może skutkować złymi doświadczeniami klientów i niskimi współczynnikami konwersji. Ta lista najlepszych interfejsów API i SDK może pomóc Ci przenieść swój biznes na wyższy poziom. Więc przejrzyj je i wybierz odpowiednią platformę, która najlepiej pasuje do Twoich wymagań biznesowych i budżetu.

Dlatego możesz również przejść do platformy bez kodu, takiej jak AppMaster. AppMaster może zbudować twoje aplikacje mobilne i internetowe bez kodowania, oszczędzając czas i pieniądze. Ponadto AppMaster oferuje szeroką gamę niesamowitych edytorów przeciągania i up uszczania dla twojego wizualnego kodowania.

Najczęściej zadawane pytania:

Jaki jest najlepszy interfejs API do czatu wideo, aby osadzić go w swojej witrynie?

Wiele interfejsów API czatu wideo dla stron internetowych jest dostępnych na rynku, ale nie wszystkie są równie dobre. Możesz przejść do Twilio API, Agora, MirrorFly i Enablex. Są to najlepsze opcje osadzania API czatu wideo w Twojej witrynie.

Który interfejs API jest najlepszy do połączeń wideo?

Jeśli szukasz najlepszego API do rozmów wideo, to możesz iść z Twilio API, Sinch, Mesibo, Vidyo i Enablex. Jednak możesz również wybrać z powyższej listy najlepszych interfejsów API do rozmów wideo, ponieważ wszystkie oferują doskonałe funkcje połączeń wideo.

Jaki jest najlepszy program do czatu wideo?

MirrorFly, Video SDK.live, Apphitect i Vidyo to najlepsze znaczące programy do czatu wideo. Wszystkie one oferują szeroki zakres funkcji, aby Twoje czaty wideo były bardziej wciągające i zabawne.

Jak zintegrować rozmowy wideo z moją witryną?

Możesz użyć dowolnego z najlepszych interfejsów API czatu wideo lub SDK, aby zintegrować funkcje połączeń wideo w swojej witrynie. Wszystko, co musisz zrobić, to wybrać odpowiedni interfejs API lub SDK, który najlepiej pasuje do Twojego budżetu i wymagań biznesowych. Następnie postępuj zgodnie z ich przewodnikiem integracji, aby dodać funkcje połączeń wideo do swojej witryny.

Jaki jest najlepszy interfejs API i SDK do połączeń wideo dla aplikacji mobilnej?

Istnieje wiele interfejsów API i SDK do obsługi połączeń wideo dostępnych dla rozwoju aplikacji mobilnych. Ale niektóre z najlepszych, które można rozważyć, to Agora, Twilio, MirrorFly, Sinch, Apphitect i GetStream API.